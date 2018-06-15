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Американские эксперты оценили новую разработку РФ – «Терминатор-3»

Разрабатываемая российскими инженерами боевая машина поддержки танков «Терминатор-3» будет способна бороться с «самым смертоносным оружием США» – беспилотными летательными аппаратами, пишет The National Interest со ссылкой на американских экспертов.



По данным журнала, машина БМПТ-72 третьего поколения сможет бороться с воздушными и наземными целями, уничтожая при этом «живую и неживую силу противника». Новая версия будет оснащена боеприпасами класса «земля-воздух» с «изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета». Это позволит сбивать разведывательные и боевые беспилотники, подчеркивает автор.


При этом, по его словам, указанное новшество вызывает ряд вопросов. Например, такие: где разместить боеприпасы «земля-воздух», если на машине уже установлено 9 разных систем вооружений; где разместить радиолокационную станцию? Ведь, если РЛС не будет, то борьба с дронами будет неэффективной – лишь в пределах прямой видимости, отмечает издание.

По мнению экспертов, «Терминатор-3» – «хорошо бронированная машина», которая сможет эффективно бороться в городских условиях, уничтожая живую силу противника и легкобронированные цели. При этом новая БМПТ-72 станет более живучей на поле боя, однако потребует больших затрат на техническое обслуживание.

Напомним, ранее в Ростехе сообщили, что конструкторы «Уралвагонзавода» формируют облик нового поколения боевых машин «Терминатор», которые смогут работать по всем видам целей.

Использованы фотографии: ru.wikipedia.org / Виталий Кузьмин
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Комментарии 16

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:23
    Американские эксперты оценили новую разработку РФ – «Терминатор-3»

    По картинкам что-ли? Или википедии?
    рич
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 09:26
      Цитата: рич
      Американские эксперты оценили новую разработку РФ – «Терминатор-3»

      По картинкам что-ли? Или википедии?

      По комментариям участников на различных форумах! yes Плагиатят, одним словом...
      Anarchist
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:53
        Цитата: Anarchist
        По комментариям участников на различных форумах! Плагиатят, одним словом...

        Ох уж мне эти "американские эксперты" с собратьями "английскими учеными"... lol
        MPN
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:27
      Дима , привет ! hi Ну это же журнал NI - там одни ванги и нострадамусы . lol
      bouncyhunter
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:34
        Привет, Павел hi
        рич
      2. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 10:14
        Вы забыли упомянуть о толерастах!
        Вова Кабаев
  2. Skay (Сергей) Сегодня, 09:36
    пишет The National Interest

    А я сразу "Вестник Мордовии" вспоминаю winked
    Skay
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:38
    Броня крепка и танки наши быстры, пусть это знают злобные враги!!! am
    Egorovich
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:50
    Для борьбы с БПЛА у "Терминатора-3" будет колесный прицеп с "Тор-М 4,75" laughing
    Стройбат запаса
  5. Huumi (Ваня) Сегодня, 09:53
    Чебуратор....
    Huumi
  6. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:58
    Если американцы хвалят, значит что то не то ...
    DRA-75
  7. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:10
    Что реально просится на терминатор, это Байкал или БМ от Деривация-ПВО. С боеприпасами дистанционного подрыва это будет просто ураган.
    Pacifist
    1. aristok (Павел) Сегодня, 10:33
      Цитата: Pacifist
      Что реально просится на терминатор, это Байкал или БМ от Деривация-ПВО. С боеприпасами дистанционного подрыва это будет просто ураган.

      Так оно там и будет - на терминаторе-3..
      А вообще 57мм орудие нужно было ставить изначально, не городя недоразвитых непропорциональных уродцев 1й и 2й версии.
      aristok
  8. aristok (Павел) Сегодня, 10:30
    Новая версия будет оснащена боеприпасами класса «земля-воздух» с «изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета». Это позволит сбивать разведывательные и боевые беспилотники, подчеркивает автор.
    При этом, по его словам, указанное новшество вызывает ряд вопросов. Например, такие: где разместить боеприпасы «земля-воздух», если на машине уже установлено 9 разных систем вооружений

    Это просто напросто боеприпасы для 57мм автомата(какая-то из версий АУ220М) который планируется на терминатор-3
    aristok
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 10:44
      Цитата: aristok
      Это просто напросто боеприпасы для 57мм автомата(какая-то из версий АУ220М) который планируется на терминатор-3


      Вообще-то ...прыгала недавно по интернету весть:будто бы думают разработать для "терминаторов" 50-мм "гибрид" орудия и пусковой установки...Удлинённые корректируемые 50-мм АРСы будут "вышибаться" из ствола уменьшенным метательным зарядом,а затем включается ракетный ускоритель...
      Nikolaevich I
  9. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 10:30
    Так он и сейчас может работать по воздушным целям, вот только эффективность существенно ниже чем у комплекса ПВО. Может в новой версии и заменят 30 мм пушки на 57мм с боеприпасами дистанционного подрыва которые несколько расширят возможности в этом плане. Но делать какую то специализацию под борьбу с беспилотниками вряд ли будут. Для этого есть другие боевые машины позволяющие выполнить задачу ПВО более эффективно.
    Servisinzhener
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