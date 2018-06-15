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Американские эксперты оценили новую разработку РФ – «Терминатор-3»
Разрабатываемая российскими инженерами боевая машина поддержки танков «Терминатор-3» будет способна бороться с «самым смертоносным оружием США» – беспилотными летательными аппаратами, пишет The National Interest со ссылкой на американских экспертов.
По данным журнала, машина БМПТ-72 третьего поколения сможет бороться с воздушными и наземными целями, уничтожая при этом «живую и неживую силу противника». Новая версия будет оснащена боеприпасами класса «земля-воздух» с «изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета». Это позволит сбивать разведывательные и боевые беспилотники, подчеркивает автор.
При этом, по его словам, указанное новшество вызывает ряд вопросов. Например, такие: где разместить боеприпасы «земля-воздух», если на машине уже установлено 9 разных систем вооружений; где разместить радиолокационную станцию? Ведь, если РЛС не будет, то борьба с дронами будет неэффективной – лишь в пределах прямой видимости, отмечает издание.
По мнению экспертов, «Терминатор-3» – «хорошо бронированная машина», которая сможет эффективно бороться в городских условиях, уничтожая живую силу противника и легкобронированные цели. При этом новая БМПТ-72 станет более живучей на поле боя, однако потребует больших затрат на техническое обслуживание.
Напомним, ранее в Ростехе сообщили, что конструкторы «Уралвагонзавода» формируют облик нового поколения боевых машин «Терминатор», которые смогут работать по всем видам целей.
По данным журнала, машина БМПТ-72 третьего поколения сможет бороться с воздушными и наземными целями, уничтожая при этом «живую и неживую силу противника». Новая версия будет оснащена боеприпасами класса «земля-воздух» с «изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета». Это позволит сбивать разведывательные и боевые беспилотники, подчеркивает автор.
При этом, по его словам, указанное новшество вызывает ряд вопросов. Например, такие: где разместить боеприпасы «земля-воздух», если на машине уже установлено 9 разных систем вооружений; где разместить радиолокационную станцию? Ведь, если РЛС не будет, то борьба с дронами будет неэффективной – лишь в пределах прямой видимости, отмечает издание.
По мнению экспертов, «Терминатор-3» – «хорошо бронированная машина», которая сможет эффективно бороться в городских условиях, уничтожая живую силу противника и легкобронированные цели. При этом новая БМПТ-72 станет более живучей на поле боя, однако потребует больших затрат на техническое обслуживание.
Напомним, ранее в Ростехе сообщили, что конструкторы «Уралвагонзавода» формируют облик нового поколения боевых машин «Терминатор», которые смогут работать по всем видам целей.
Использованы фотографии: ru.wikipedia.org / Виталий Кузьмин
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