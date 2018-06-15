10:59 15 июня
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Охрана: "НЛО" над резиденцией премьера. ПВО Индии приведена в повышенную готовность

Индийские средства массовой информации со ссылкой на охрану премьер-министра страны Нарендры Моди публикуют материалы, в которых заявлено о появление странного объекта над премьерской резиденцией Кальян Мардж в Нью-Дели. В газете The Hindustan Times заявлено, что начальник службы охраны подтвердил появление неопознанного летающего объекта круглой формы над резиденцией, при этом добавив, что более точных данных об инциденте предоставить СМИ не может. Однако некоторые детали всё же появились в прессе.

Охрана: "НЛО" над резиденцией премьера. ПВО Индии приведена в повышенную готовность


В индийских СМИ сообщается, что «НЛО» появился над резиденцией Нарендры Моди примерно в 19:30 по местному времени 7 июня. Объект был замечен сотрудниками специальной группы охраны SPG. Данные о появлении воздушного объекта были переданы в Бюро разведки Индии и командование Нацгвардии.


После этого расчёты систем ПВО, отвечающие за прикрытие индийской столицы, были приведены в повышенную готовность.

Из материала The Hindustan Times:
Полиция Дели также была задействована, что обеспечило дополнительное развёртывание сил на внешней периферии резиденции премьер-министра, в то время как другие правоохранители участвовали в поиске предполагаемой угрозы.


Подобное в Нью-Дели случается не в первый раз. Так, схожий инцидент произошёл в сентябре 2017 года, когда неопознанный летательный аппарат в 22:00 появился над районом индийского парламента. Однако ни один радар цель тогда не обнаружил.

По этому поводу в Индии высказываются самые различные суждение: от простой – использование самого обычного коптера, до конспирологических – из серии: инопланетный интерес или испытание сверхсекретных средств наблюдения иностранными спецслужбами. В соцсетях заявлено, что эта работа индийских спецслужб, которые таким образом проверяют защищённость правительственных объектов.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 32

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 09:35
    Опять янки какую то разведку учинили....или просто дурачат китайцы......
    Alexey-74
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:39
      Цитата: Alexey-74
      Опять янки какую то разведку учинили....или просто дурачат китайцы......

      Ответ на этот вопрос индийцы получат с приобретением С-400! negative
      майор Юрик
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:42
        Юра , привет ! hi
        После этого расчёты систем ПВО, отвечающие за прикрытие индийской столицы, были приведены в повышенную готовность.

        А дальше - пшик ? Почему не сбили ? И вообще : а был ли мальчик ? what
        bouncyhunter
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:48
          В индийских СМИ сообщается, что «НЛО» появился над резиденцией Нарендры Моди примерно в 19:30 по местному времени

          В этот раз похоже на правду. Прокопенко с РТВ говорил, что они всегда в это время летают. А ему можно верить yes
          рич
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:51
            Ну , если такой авторитет по НЛО сказал ...
            bouncyhunter
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:07
              Паш, прЮвет! А почему бы и не обратиться к Прокопенко? Тем более, он много чего интересного рассказывал из рассекреченного по проекту "Сетка". По крайней мере скажет, дружелюбны они или стоит их опасаться.
              sabakina
              1. DFII (Иван) Сегодня, 10:12
                Название резиденции Кальян Мардж всё объясняет lol
                DFII
            2. рич (дмитрий) Сегодня, 10:13
              самую правдивую историю про НЛО я слышал от Г.М.Гречко. В начале 2000-х я отдыхал в санатории "Решма-2" под Иваново.И вот зашел как-то вечером в бильардную - а там на диване Гречко и вокруг него куча народа. Кто-то спросил - Георгий Михалыч, а ты НЛО видел. Тот на полном серьезе отвечает -Да. Сидим мы как то вечером на орбитальной станции, вдруг стук в дверь. Открываем, а там НЛО. Инопланетянин около него кричит : Мужики у вас крестовой отверки не найдется. Мы удивились, но отверку дали. Он чего то в своем НЛО подвернул. Отдал отверку, сказал спасибо и улетел"
              P.S. На редкость был веселый и обаятельный человек.
              рич
              1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:30
                В тексте одного слова не хватает-,,..Сидим мы как то вечером на орбитальной станции,выпиваем,вдруг стук в дверь.Открываем, а там НЛО,, wink laughing
                ДЕДПИХТО
        2. MPN (Павел) Сегодня, 09:51
          Тезка привет! hi Я тоже внимание обратил... ПВО первой должна обнаруживать..., но там пишут
          Так, схожий инцидент произошёл в сентябре 2017 года, когда неопознанный летательный аппарат в 22:00 появился над районом индийского парламента. Однако ни один радар цель тогда не обнаружил.
          Гранаты у них не той системы, такую малоразмерную цель как коптер банально не видят... request
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:54
            Привет ! hi
            Однако ни один радар цель тогда не обнаружил

            А как можно обнаружить то , чего нет ? wink
            bouncyhunter
        3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:51
          Может это все прилетают посмотреть ..? laughing wassat Индусы те еще прикольщики ..
          DRA-75
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:07
            Цитата: DRA-75
            Может это все прилетают посмотреть ..? Индусы те еще прикольщики ..


            Джими! Джими! Ача! Ача!

            hi
            Ванёк
        4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:54
          Привет,Паша! hi Ну индусы они к священно-неизвестному относятся трепетно.Может это какое-нибудь воплощение Бодхисатвы, а что, а вдруг....! yes По любому без С-400 не разберешься! laughing
          майор Юрик
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:49
      По стене ползет паук , пригляделся - это глюк laughing .
      Spartanez300
    3. ghby (Андрей) Сегодня, 09:53
      Цитата: Alexey-74
      или просто дурачат китайцы......

      Точно! Китайский фонарик ветром надуло....
      ghby
    4. Маз Сегодня, 10:14
      Да это невидимые израильские ф-36 пиарили американскую технику, шоб индианцы су30мк не купили. laughing
      Маз
  2. Гуру (Олег) Сегодня, 09:39
    Виманы летают. Это Боги прилетели, по заданию Пентагона. laughing
    Гуру
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:45
    В соцсетях заявлено, что эта работа индийских спецслужб, которые таким образом проверяют защищённость правительственных объектов.

    Вот какие оснащенные и могучие спецслужбы! А вы тут какие-то "Су-57, Арматы, Ф-22, Спайки на Джевелинах" обсуждаете! laughing hi
    Стройбат запаса
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:03
      Вот какое должно быть НЛО smile
      Александр War
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:08
        Вот не надо путать. В Индии НЛО спецслужб для проверки охраны, а у нас звездный курьер прилетал очередную порцию приказов получить. laughing
        Стройбат запаса
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:10
        Цитата: Александр War
        Вот какое должно быть НЛО smile
        laughing wassat
        ДЕДПИХТО
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:13
          Гуманойда то хоть спецслужбы поймали wink
          Александр War
  4. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:46
    И чего так переживать из-за какого то НЛО, да еще ПВО приводить в готовность. Они что, решили в центре столицы ракеты запускать?
    Вот интересно, что бы сделали индусы, если бы лесу мартышки, слоны и другая живность при виде самолета или машины сбивалась в стаи и начинала атаковать. Вот и инопланетяне в НЛО не обрадовались, посмотрели на "резиденцию" относительно разумных и послали их подальше.
    Vita VKO
    1. ученый Сегодня, 09:57
      Цитата: Vita VKO
      Они что, решили в центре столицы ракеты запускать?

      Все попытки атаковать или захватить в прицел НЛО заканчивались катастрофой. Еще в 80-х годах был издан Приказ маршала Язова запрещающий любые действия авиации и ПВО при идентификации объекта как НЛО. Жаль что такой приказ вышел только после 2-х попыток атаковать НЛО которые привели к гибели пилотов после отказа всех систем на борту. .
      ученый
      1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 10:05
        НЛО, не обязательно пришельцы из других миров, для летчиков 50-60 годов, СУ-57 и Ф-35 тоже были бы НЛО!Самая главная буква в аббревиатуре это Н!!! Не было ни каких приказов Язова...вы поменьше РЕНТВ смотрите!В СССР приказ был один,перехватывать и сбивать все, что пересекает границу, и не отвечает на запросы!
        игорка357
  5. Александр War (Александр) Сегодня, 09:55
    Может с Луны в гости залетели smile Тут в 2015 над Питером тоже в космосе летало НЛО ,новое оружие Путина wink
    Александр War
  6. zyzx (Костик) Сегодня, 09:57
    Это СУ-57 показывал какие технологии есть у индусов.
    zyzx
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 10:12
    Никакое это не НЛО. Это израильский F-35 ! Покружив над Ираном ушёл в Индию. Все визуально его видят, а ПВО нет. Скоро "профессор" это подтвердит. В итоге, Индия окончательно откажется от Су -57. yes
    askort154
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:29
      Над израилем другие летают wink
      Александр War
  8. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:19
    Охрана: "НЛО"
    Показалось им wink
    XXXIII
  9. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:42
    Это Вишну вместе с Кришной приезжали к Нарендре Моди..Советовались по ЗРК и СУ-30..
    Злой 55
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