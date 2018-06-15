Охрана: "НЛО" над резиденцией премьера. ПВО Индии приведена в повышенную готовность

Полиция Дели также была задействована, что обеспечило дополнительное развёртывание сил на внешней периферии резиденции премьер-министра, в то время как другие правоохранители участвовали в поиске предполагаемой угрозы.

Индийские средства массовой информации со ссылкой на охрану премьер-министра страны Нарендры Моди публикуют материалы, в которых заявлено о появление странного объекта над премьерской резиденцией Кальян Мардж в Нью-Дели. В газете The Hindustan Times заявлено, что начальник службы охраны подтвердил появление неопознанного летающего объекта круглой формы над резиденцией, при этом добавив, что более точных данных об инциденте предоставить СМИ не может. Однако некоторые детали всё же появились в прессе.В индийских СМИ сообщается, что «НЛО» появился над резиденцией Нарендры Моди примерно в 19:30 по местному времени 7 июня. Объект был замечен сотрудниками специальной группы охраны SPG. Данные о появлении воздушного объекта были переданы в Бюро разведки Индии и командование Нацгвардии.После этого расчёты систем ПВО, отвечающие за прикрытие индийской столицы, были приведены в повышенную готовность.Из материала The Hindustan Times Подобное в Нью-Дели случается не в первый раз. Так, схожий инцидент произошёл в сентябре 2017 года, когда неопознанный летательный аппарат в 22:00 появился над районом индийского парламента. Однако ни один радар цель тогда не обнаружил.По этому поводу в Индии высказываются самые различные суждение: от простой – использование самого обычного коптера, до конспирологических – из серии: инопланетный интерес или испытание сверхсекретных средств наблюдения иностранными спецслужбами. В соцсетях заявлено, что эта работа индийских спецслужб, которые таким образом проверяют защищённость правительственных объектов.