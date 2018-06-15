10:58 15 июня
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Возможна ли отмена американо-южнокорейских учений? В Сеуле рассказали

Военные ведомства США и Республики Корея рассматривают вопрос об отмене военных учений Ulchi Freedom Guardian (UFG) для создания благоприятных условий на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости.



В настоящее время по указанию президента РК этот вопрос находится на стадии тщательной проработки, решение по нему может быть объявлено в июле,
сообщили в пресс-службе Минобороны республики.


Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие учения на время переговоров с КНДР будут приостановлены, при условии, что переговоры будут идти в нужном направлении. При этом американский лидер отметил, что это позволит сэкономить кучу денег.

Согласно релизу ведомства, вопрос о совместных маневрах накануне обсудили министр обороны Сон Ён Му и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министры выразили взаимную поддержку дипломатическим усилиям сторон и заявили о продолжении работы по выполнению указания американского президента, касающегося совместных учений на Корейском полуострове. Главы военных ведомств также подтвердили нерушимость союза двух стран и обязались продолжить тесное сотрудничество «в интересах регионального мира и стабильности».

Напомним, первый в истории саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам Трамп сообщил, что подписал двухсторонний «подробный» документ, и что денуклеаризация в регионе начнется «очень скоро».

В свою очередь Ким Чен Ын охарактеризовал встречу, как «новый старт» в отношении двух стран и пообещал в ближайшем будущем «большие перемены».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:16
    Ыну эти учения уже не страшны ...Он хочет договариваться и объединени Кореи на взаимовыгодных условиях (без США естественно) И он своего добьется..(при помощи России и Китая )
    DRA-75
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:29
      К сожалению, Россия тут не при делах. Здесь рулит Китай
      рич
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:32
      РК под жёстким протекторатом США, без их разрешения они даже пукнуть боятся. Матрасы не заинтересованы в объединении Кореи, как и многие другие, поэтому этот вопрос ещё не скоро разрешится. А учения? Их всё равно РК оплатит. Пока переговоры - приостановят, переговоры пройдут - возобновят. Первый раз что ли.
      Yrec
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:56
        Трудно не согласиться с Вами...
        MPN
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 10:22
    В настоящее время по указанию президента РК этот вопрос находится на стадии тщательной проработки, решение по нему может быть объявлено в июле, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

    А просто взять и отменить военные учения слабо?
    solzh
  3. alex007i (Александр) Сегодня, 10:38
    Заголовок напоминает дешёвую рекламу - " Сода помогла от туберкулёза,надо всего лишь..."
    alex007i
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