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Возможна ли отмена американо-южнокорейских учений? В Сеуле рассказали
Военные ведомства США и Республики Корея рассматривают вопрос об отмене военных учений Ulchi Freedom Guardian (UFG) для создания благоприятных условий на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие учения на время переговоров с КНДР будут приостановлены, при условии, что переговоры будут идти в нужном направлении. При этом американский лидер отметил, что это позволит сэкономить кучу денег.
Согласно релизу ведомства, вопрос о совместных маневрах накануне обсудили министр обороны Сон Ён Му и глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Министры выразили взаимную поддержку дипломатическим усилиям сторон и заявили о продолжении работы по выполнению указания американского президента, касающегося совместных учений на Корейском полуострове. Главы военных ведомств также подтвердили нерушимость союза двух стран и обязались продолжить тесное сотрудничество «в интересах регионального мира и стабильности».
Напомним, первый в истории саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам Трамп сообщил, что подписал двухсторонний «подробный» документ, и что денуклеаризация в регионе начнется «очень скоро».
В свою очередь Ким Чен Ын охарактеризовал встречу, как «новый старт» в отношении двух стран и пообещал в ближайшем будущем «большие перемены».
В настоящее время по указанию президента РК этот вопрос находится на стадии тщательной проработки, решение по нему может быть объявлено в июле,сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие учения на время переговоров с КНДР будут приостановлены, при условии, что переговоры будут идти в нужном направлении. При этом американский лидер отметил, что это позволит сэкономить кучу денег.
Согласно релизу ведомства, вопрос о совместных маневрах накануне обсудили министр обороны Сон Ён Му и глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Министры выразили взаимную поддержку дипломатическим усилиям сторон и заявили о продолжении работы по выполнению указания американского президента, касающегося совместных учений на Корейском полуострове. Главы военных ведомств также подтвердили нерушимость союза двух стран и обязались продолжить тесное сотрудничество «в интересах регионального мира и стабильности».
Напомним, первый в истории саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам Трамп сообщил, что подписал двухсторонний «подробный» документ, и что денуклеаризация в регионе начнется «очень скоро».
В свою очередь Ким Чен Ын охарактеризовал встречу, как «новый старт» в отношении двух стран и пообещал в ближайшем будущем «большие перемены».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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