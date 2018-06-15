Возможна ли отмена американо-южнокорейских учений? В Сеуле рассказали

В настоящее время по указанию президента РК этот вопрос находится на стадии тщательной проработки, решение по нему может быть объявлено в июле,

Военные ведомства США и Республики Корея рассматривают вопрос об отмене военных учений Ulchi Freedom Guardian (UFG) для создания благоприятных условий на переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости сообщили в пресс-службе Минобороны республики.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что такие учения на время переговоров с КНДР будут приостановлены, при условии, что переговоры будут идти в нужном направлении. При этом американский лидер отметил, что это позволит сэкономить кучу денег.Согласно релизу ведомства, вопрос о совместных маневрах накануне обсудили министр обороны Сон Ён Му и глава Пентагона Джеймс Мэттис.Министры выразили взаимную поддержку дипломатическим усилиям сторон и заявили о продолжении работы по выполнению указания американского президента, касающегося совместных учений на Корейском полуострове. Главы военных ведомств также подтвердили нерушимость союза двух стран и обязались продолжить тесное сотрудничество «в интересах регионального мира и стабильности».Напомним, первый в истории саммит США-КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам Трамп сообщил, что подписал двухсторонний «подробный» документ, и что денуклеаризация в регионе начнется «очень скоро».В свою очередь Ким Чен Ын охарактеризовал встречу, как «новый старт» в отношении двух стран и пообещал в ближайшем будущем «большие перемены».