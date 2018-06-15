Штаб ООС Украины заявил о "серьёзных потерях противника" у линии соприкосновения

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

Во время боевых действий прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.



По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.

Донбасские сводки украинской стороны говорят о крупном боестолкновении у линии соприкосновения. О «крупных потерях со стороны противника» заявляет официальный Киев. Так выглядит версия украинских пропагандистов , озвученная сегодня:Именно так ситуацию представляет командование так называемой ООС.В вооружённых силах ЛДНР сообщают об обстрелах территории народных республик из средств артиллерии, применении разведывательных БПЛА ВСУ. Отмечены многочисленные случаи расположения техники ВСУ в жилых кварталах Артёмовска, Константиновки и других населённых пунктов. Отмечено ранение одного мирного жителя ДНР в селе Коминтерново, которое было обстреляно украинскими войсками. Гибели 12 человек в оперативном командовании ВС ДНР не подтверждают, как не подтверждается и заявленное командованием ООС число раненых на передовой.