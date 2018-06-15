13:45 15 июня
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Штаб ООС Украины заявил о "серьёзных потерях противника" у линии соприкосновения

Донбасские сводки украинской стороны говорят о крупном боестолкновении у линии соприкосновения. О «крупных потерях со стороны противника» заявляет официальный Киев. Так выглядит версия украинских пропагандистов, озвученная сегодня:
За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.
Во время боевых действий прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.



Штаб ООС Украины заявил о "серьёзных потерях противника" у линии соприкосновения


Именно так ситуацию представляет командование так называемой ООС.

В вооружённых силах ЛДНР сообщают об обстрелах территории народных республик из средств артиллерии, применении разведывательных БПЛА ВСУ. Отмечены многочисленные случаи расположения техники ВСУ в жилых кварталах Артёмовска, Константиновки и других населённых пунктов. Отмечено ранение одного мирного жителя ДНР в селе Коминтерново, которое было обстреляно украинскими войсками. Гибели 12 человек в оперативном командовании ВС ДНР не подтверждают, как не подтверждается и заявленное командованием ООС число раненых на передовой.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pressjfo.news
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Комментарии 19

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:48
    Киевская хунта совсем обнаглела. Как обстреливали населенные пункты, так и продолжают, несмотря на заявления президента России. Я надеялся, что они не будут после слов президента России во время чемпионата наглеть, ошибся.
    solzh
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:50
      А что "И?"..Мысль разверните..
      Цитата: solzh
      И? Киевская
      210окв
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:54
        Я с сотового выхожу, че-то телефон барохлит. Сенсор сам по себе живёт, приходится по долгу писать исправлять и т.д. Извините, если что не так hi
        solzh
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:23
          Ничего страшного hi
          Цитата: solzh
          Я с сотового выхожу, че-то телефон барохлит. Сенсор сам по себе живёт, приходится по долгу писать исправлять и т.д. Извините, если что не так hi
          210окв
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:35
            Как раз смотря на заявление Путина и полагаю эпического телефонного разговора ... Порошенко по крайней мере на данный момент решил перенести планируемую военно-прикладную перемогу в информационную плоскость чем и кормит своих заокеанских хозяев! Хотя тут намедне и Трамп заговорил о российском Крыме...
            Опер
            1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:33
              Цитата: Опер
              Как раз смотря на заявление Путина и полагаю эпического телефонного разговора ... Порошенко по крайней мере на данный момент решил перенести планируемую военно-прикладную перемогу в информационную плоскость

              ВО живёт в параллельном мире, - сами выдумывают "предполагаемое наступление" (даже даты периодически указывают), а потом приписывают ВВП "победу", когда наступление не происходит wassat
              Хотя несколько вменяемых комментаторов, периодически пытаются донести до форума ВО, что у ВСУ нет нужных сил для наступления. Да и концентрации имеющихся также не наблюдается. Но всё побоку, типа: "ты видишь наступление? а оно есть!" laughing
              Нормаль ок
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:49
    Идёт информационная война и у каждой стороны своя "правда"..
    210окв
    1. Злой543 Сегодня, 10:59
      Поэтому больше веры тем кто там непосредственно живёт, ждём их сводки
      Злой543
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:04
      Цитата: 210окв
      Идёт информационная война и у каждой стороны своя "правда"..

      Жалко, что теперь слово правда приходится брать в кавычки... sad
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:46
        Результат работы даже не заповедей доктора Геббельса , а тех у кого он почерпнул свои знания . sad
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:49
          Цитата: bouncyhunter
          Результат работы даже не заповедей доктора Геббельса , а тех у кого он почерпнул свои знания . sad

          Может сегодняшнее поколение , это и не коробит, а вот меня Паш коробит... :(
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:55
            Да не тебя одного . Все привыкли что немецкая пропаганда - эталон вранья . А вот поинтересовались бы с кого Геббельс копировал свои лозунги . Это не камень , а конкретный валун в огород США , Великобритании , Италии и Франции . Причём ещё до начала ВМВ .
            bouncyhunter
    3. Грица (Александр) Сегодня, 12:40
      Ага. Хохлы жителей этих городов называют оккупантами. Наверно, незаконно оккупировали свои квартиры.
      Грица
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 11:03
    В вооружённых силах ЛДНР сообщают об обстрелах территории народных республик из средств артиллерии, применении разведывательных БПЛА ВСУ. Так основная задача ПВО ЛДНР дожна быть уничтожение БПЛА
    Александр War
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 11:10
    Ну давайте представим, что украинцы не врут. Упомянуто 11 населённых пунктов. Потери: 8 украинские, 22 у республик, итого - 30 человек.
    Это называется "интенсивные боевые действия".
    Керенский
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 12:05
      Цитата: Керенский
      Потери: 8 украинские, 22 у республик, итого - 30 человек.


      Интенсивные, это когда ещё по два нолика.

      800 и 2200 соответственно. И то...
      Ванёк
  5. Роялист (Вячеслав Лабинский) Сегодня, 11:39
    "штаб ООС Украины заявил " серьёзных потерях противника" ну это завсегда так:" я Колька как дал!",а самого фингалов куча
    Роялист
  6. Роялист (Вячеслав Лабинский) Сегодня, 11:40
    Цитата: MPN
    Цитата: 210окв
    Идёт информационная война и у каждой стороны своя "правда"..

    Жалко, что теперь слово правда приходится брать в кавычки... sad

    Увы это так
    Роялист
  7. tolyasik0577 (Анатолий) Сегодня, 12:39
    В 1994-95-м м году Российские СМИ тоже давали весьма схожие сведения. На деле же никто достоверную информацию не оглашал, а она очень сильно отличалась от официальной. Так что ничего удивительно. Плюс- украинская перемога не терпит пораженческих настроений.
    tolyasik0577
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