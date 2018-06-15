13:43 15 июня
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Кассационная инстанция подтвердила решение суда по «крымским турбинам» от Siemens

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы «Технопромэкспорта» (ООО ТПЭ) и российской «дочки» Siemens на решения об отказе в удовлетворении их встречных исков по поставкам турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает РИА Новости.



Предметом требований дочернего предприятия было несоблюдение санкционных оговорок, прописанных в контракте, в отношении поставок изделий в Крым. Истец также требовал вернуть ему все четыре турбины.


Как заявил представитель защиты ООО ТПЭ, односторонние ограничения ЕС и США «не являются нормами международного права» и не подлежат исполнению на территории РФ. Он назвал принцип экстерриториального применения санкций «квинтэссенцией юридического империализма в современном мире».

В свою очередь ООО ТПЭ потребовал у суда признать недействительными пункты договора предусматривают право истца отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций Евросоюза на поставку энергооборудования в Крым.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы оба иска отклонил. Он также посчитал неубедительными доводы Siemens о том, что договор с ОАО ТПЭ был заключен дочерним предприятием «под влиянием обмана или существенного заблуждения».

Ранее сообщалось, что турбины перед поставкой в Крым претерпели существенную переделку в России с применением отечественных технологий, в результате которой была увеличена их мощность.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. ALEXX. (Алексей) Сегодня, 11:05
    Все правильно.Санкции ЕС и США,нам не указ.
    ALEXX.
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:18
      А стоит вспомнить об украденных и "прихватизпрованных " иностранцами разработках в 90е из Ленинградского объединения! Вот где собака порылась! Так и сколько лет они пользовались! А теперь вишь, надо доказывать что не верблюд! И никаких судов не было!
      Цитата: ALEXX.
      Все правильно.Санкции ЕС и США,нам не указ.
      Reptiloid
      1. barclay (Андрей) Сегодня, 11:39
        Предметом требований дочернего предприятия было несоблюдение санкционных оговорок, прописанных в контракте, в отношении поставок изделий в Крым. Истец также требовал вернуть ему все четыре турбины.
        Спрашивается, а на фига было подписывать такой контракт с такими оговорками? Где были глаза и мозги у подписантов?
        barclay
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:09
    Сименс, вам же сказали идти на хутор. Вот и валите этой проторенной многими дорожке. tongue
    Egorovich
    1. Злой543 Сегодня, 11:18
      Не свалят, уже более 100 лет в России. А если и свалят то их место дженерал займет, с удовольствием.
      Злой543
      1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 11:54
        Не удивлюсь такому повороту событий. Сначала выдавят сименс с нашего рынка, а потом окажется что есть решение бостонского суда в котором поставка оборудования для электростанций фирмой GE выведена из под действия санкций.
        Servisinzhener
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:01
          А почему вообще выбрали Сименс?
          Для тепловых электростанций используют паровые турбины. А самые экономичные в мире (по отношению выработанной электроэнергии к количеству пара) - паровые турбины калужского ОАО "КТЗ" за счёт уникальных схем теплообменников и пароконденсаторов.
          Сименс дышит нам в затылок (его турбины на 2-ом месте), являясь прямым конкурентом. При этом наши турбины дешевле. Не зря страны, опробовавшие турбины КТЗ на практике, при строительстве новых электростанций выбирают КТЗ, а не Сименс (Индия, к примеру).
          А вот в России на многих электростанциях, установленных в 90-ые годы, когда все хотели иностранного, стоит Сименс. Почему в Крыму использовали Сименс (пусть и переделанный) непонятно.
          Shurik70
    2. Гуру (Олег) Сегодня, 11:22
      Egorovich (Александр Румянцев
      Нельзя им на хутор, с их руки наши рукопожатые кормятся. Они Сименс подставили ,а теперь штраф будут платить. А деньги на выплату штрафа возьмут в Фонде пенсионном или Благосостояния. Ну не со своего же им кармана платить.
      Гуру
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:43
      Саш , привет ! hi А может Сименсу как раз нужен документ , позволяющий посылать в Перу санкции и продолжать сотрудничество с Россией ? wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:49
        Паша, салют hi !Ты прав, Сименсу нужна простая отмазка перед матрасией, что они также приветствуют санкции против России и "свято" их выполняют. yes
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:51
          Так ведь Запад , Саша . Бизнес и ничего личного .
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:55
            wink И мы приспосабливаемся и они приспосабливаются.
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:04
              Плохо то , что мы больше приспосабливаемся к интересам партнёров (тьфу ты ! Прости за срамное слово) , чем они . А реально : их интересуют только их же меркантильные интересы . На Россию им накласть .
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:23
                Все верно - рыба ищет, где глубже, а партнеры где лучше(это уже я насочинял). feel
                Egorovich
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:45
                  Главное что суть понятна . wink
                  bouncyhunter
  3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:32
    Мутно все как то это все ..!
    турбины перед поставкой в Крым претерпели существенную переделку в России с применением отечественных технологий, в результате которой была увеличена их мощность.

    Крупными взятками попахивает... negative
    DRA-75
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:34
    односторонние ограничения ЕС и США «не являются нормами международного права» и не подлежат исполнению на территории РФ

    у нас свой монастырь и свой устав...
    Masya Masya
    1. Комментарий был удален.
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