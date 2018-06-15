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Кассационная инстанция подтвердила решение суда по «крымским турбинам» от Siemens
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы «Технопромэкспорта» (ООО ТПЭ) и российской «дочки» Siemens на решения об отказе в удовлетворении их встречных исков по поставкам турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает РИА Новости.
Предметом требований дочернего предприятия было несоблюдение санкционных оговорок, прописанных в контракте, в отношении поставок изделий в Крым. Истец также требовал вернуть ему все четыре турбины.
Как заявил представитель защиты ООО ТПЭ, односторонние ограничения ЕС и США «не являются нормами международного права» и не подлежат исполнению на территории РФ. Он назвал принцип экстерриториального применения санкций «квинтэссенцией юридического империализма в современном мире».
В свою очередь ООО ТПЭ потребовал у суда признать недействительными пункты договора предусматривают право истца отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций Евросоюза на поставку энергооборудования в Крым.
В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы оба иска отклонил. Он также посчитал неубедительными доводы Siemens о том, что договор с ОАО ТПЭ был заключен дочерним предприятием «под влиянием обмана или существенного заблуждения».
Ранее сообщалось, что турбины перед поставкой в Крым претерпели существенную переделку в России с применением отечественных технологий, в результате которой была увеличена их мощность.
Предметом требований дочернего предприятия было несоблюдение санкционных оговорок, прописанных в контракте, в отношении поставок изделий в Крым. Истец также требовал вернуть ему все четыре турбины.
Как заявил представитель защиты ООО ТПЭ, односторонние ограничения ЕС и США «не являются нормами международного права» и не подлежат исполнению на территории РФ. Он назвал принцип экстерриториального применения санкций «квинтэссенцией юридического империализма в современном мире».
В свою очередь ООО ТПЭ потребовал у суда признать недействительными пункты договора предусматривают право истца отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций Евросоюза на поставку энергооборудования в Крым.
В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы оба иска отклонил. Он также посчитал неубедительными доводы Siemens о том, что договор с ОАО ТПЭ был заключен дочерним предприятием «под влиянием обмана или существенного заблуждения».
Ранее сообщалось, что турбины перед поставкой в Крым претерпели существенную переделку в России с применением отечественных технологий, в результате которой была увеличена их мощность.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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