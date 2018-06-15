13:42 15 июня
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В Приднестровье усилена охрана военных объектов

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) стартовали антитеррористические учения военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ).



По сценарию вооруженные преступники пытаются проникнуть на территорию военных объектов в Приднестровье.


Находящиеся в республике подразделения Западного военного округа приведены в повышенную степень боевой готовности, усилена охрана военных объектов. Как сообщили представители командования ОГРВ, мероприятия по борьбе с терроризмом проводятся в связи с возможными провокациями во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.

Напомним, 11 июня в ходе встречи министров обороны Молдавии и Украины - Еуджена Стурзы и Степана Полторака, украинский министр заявил о готовности Киева помочь Кишиневу включить ПМР в состав Молдавии. На фоне недружественных заявлений украинского руководства участились обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.

Ранее украинские власти и вовсе заявляли, что предоставят "коридор" российскому миротворческому контингенту, находящемуся на берегах Днестра, для выхода из Приднестровья через украинскую территорию. Это "предложение" Киева российское Минобороны оставило без внимания.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 3

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  1. Zubr Сегодня, 13:18
    Видимо не оставили без внимания такие выпады, у них мозги набекрень, можно ожидать чего угодно от свидомых..
    Zubr
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:34
      радикалы,скорее будут глубоко роднёй "дракулы"...ДРУГИМ,ЗАЧЕМ КРОВЬ?
      Дедкастарый
  2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:26
    В Приднестровье усилена охрана военных объектов

    Нужно ж как-то о себе напомнить. А то про них забывать стали. А от этого зависит финансирование.
    Нормаль ок
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