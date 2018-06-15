В Приднестровье усилена охрана военных объектов

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) стартовали антитеррористические учения военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ).По сценарию вооруженные преступники пытаются проникнуть на территорию военных объектов в Приднестровье.Находящиеся в республике подразделения Западного военного округа приведены в повышенную степень боевой готовности, усилена охрана военных объектов. Как сообщили представители командования ОГРВ, мероприятия по борьбе с терроризмом проводятся в связи с возможными провокациями во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.Напомним, 11 июня в ходе встречи министров обороны Молдавии и Украины - Еуджена Стурзы и Степана Полторака, украинский министр заявил о готовности Киева помочь Кишиневу включить ПМР в состав Молдавии. На фоне недружественных заявлений украинского руководства участились обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.Ранее украинские власти и вовсе заявляли, что предоставят "коридор" российскому миротворческому контингенту, находящемуся на берегах Днестра, для выхода из Приднестровья через украинскую территорию. Это "предложение" Киева российское Минобороны оставило без внимания.