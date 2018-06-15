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В Приднестровье усилена охрана военных объектов
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) стартовали антитеррористические учения военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
По сценарию вооруженные преступники пытаются проникнуть на территорию военных объектов в Приднестровье.
Находящиеся в республике подразделения Западного военного округа приведены в повышенную степень боевой готовности, усилена охрана военных объектов. Как сообщили представители командования ОГРВ, мероприятия по борьбе с терроризмом проводятся в связи с возможными провокациями во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Напомним, 11 июня в ходе встречи министров обороны Молдавии и Украины - Еуджена Стурзы и Степана Полторака, украинский министр заявил о готовности Киева помочь Кишиневу включить ПМР в состав Молдавии. На фоне недружественных заявлений украинского руководства участились обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.
Ранее украинские власти и вовсе заявляли, что предоставят "коридор" российскому миротворческому контингенту, находящемуся на берегах Днестра, для выхода из Приднестровья через украинскую территорию. Это "предложение" Киева российское Минобороны оставило без внимания.
По сценарию вооруженные преступники пытаются проникнуть на территорию военных объектов в Приднестровье.
Находящиеся в республике подразделения Западного военного округа приведены в повышенную степень боевой готовности, усилена охрана военных объектов. Как сообщили представители командования ОГРВ, мероприятия по борьбе с терроризмом проводятся в связи с возможными провокациями во время проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Напомним, 11 июня в ходе встречи министров обороны Молдавии и Украины - Еуджена Стурзы и Степана Полторака, украинский министр заявил о готовности Киева помочь Кишиневу включить ПМР в состав Молдавии. На фоне недружественных заявлений украинского руководства участились обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ.
Ранее украинские власти и вовсе заявляли, что предоставят "коридор" российскому миротворческому контингенту, находящемуся на берегах Днестра, для выхода из Приднестровья через украинскую территорию. Это "предложение" Киева российское Минобороны оставило без внимания.
Автор: Владимир Сергеев
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