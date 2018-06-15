А Су-35 здесь при чем? Авторы NI рассказали об уязвимости F-22

Американское издание The National Interest, чуть ли не ежедневно пишущее о российском вооружении, решило не выходить из привычного читателю образа. На этот раз авторы издания решили рассказать об "очень секретном способе", с помощью которого российский истребитель Су-35 способен сбить малозаметный американский F-22.В своей статье по этому поводу, Дэвид Арчибаль отмечает, что у американского истребителя F-22 нет ИК-систем поиска и сопровождения, которые позволяют отслеживать самолеты противника по теплу двигателей. Также на самолете отсутствуют радиолокационные станции бокового обзора, без которых истребитель не может отслеживать перемещение ракет противника, кроме как двигающихся по прямой траектории к самолету.Все эти недостатки автор статьи связывает с ранними этапами разработки F-22, стартовавшими еще в 1981 году. В 1989 году, когда были разработаны прототипы истребителя, ВВС США ограничили стоимость всех электронных систем, которыми могли быть оснащены F-22, девятью миллионами долларов, что и привело к отказу от ИК-систем поиска и сопровождения и некоторых других систем, включая боковые радары.Автор делает вывод, что отсутствие именно боковых радаров и ИК-систем на истребителе F-22 позволит российскому Су-35 сбивать эти дорогие самолеты.В принципе, возможно автор и прав, говоря об уязвимости американского истребителя, но этот вопрос лучше следует задать специалистам. Но возникает сразу другой - почему именно только от российского Су-35? Или другие современные самолеты российского и не только производства, причинить вред F-22 не смогут?