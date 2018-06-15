13:43 15 июня
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А Су-35 здесь при чем? Авторы NI рассказали об уязвимости F-22

Американское издание The National Interest, чуть ли не ежедневно пишущее о российском вооружении, решило не выходить из привычного читателю образа. На этот раз авторы издания решили рассказать об "очень секретном способе", с помощью которого российский истребитель Су-35 способен сбить малозаметный американский F-22.

А Су-35 здесь при чем? Авторы NI рассказали об уязвимости F-22


В своей статье по этому поводу, Дэвид Арчибаль отмечает, что у американского истребителя F-22 нет ИК-систем поиска и сопровождения, которые позволяют отслеживать самолеты противника по теплу двигателей. Также на самолете отсутствуют радиолокационные станции бокового обзора, без которых истребитель не может отслеживать перемещение ракет противника, кроме как двигающихся по прямой траектории к самолету.


Все эти недостатки автор статьи связывает с ранними этапами разработки F-22, стартовавшими еще в 1981 году. В 1989 году, когда были разработаны прототипы истребителя, ВВС США ограничили стоимость всех электронных систем, которыми могли быть оснащены F-22, девятью миллионами долларов, что и привело к отказу от ИК-систем поиска и сопровождения и некоторых других систем, включая боковые радары.

Автор делает вывод, что отсутствие именно боковых радаров и ИК-систем на истребителе F-22 позволит российскому Су-35 сбивать эти дорогие самолеты.

В принципе, возможно автор и прав, говоря об уязвимости американского истребителя, но этот вопрос лучше следует задать специалистам. Но возникает сразу другой - почему именно только от российского Су-35? Или другие современные самолеты российского и не только производства, причинить вред F-22 не смогут?

Использованы фотографии: http://www.setwalls.ru/
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Комментарии 20

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  1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:19
    Что-то и впрямь здесь стало слишком много мусора от NI. Чуть не ежедневно вижу перепечатки статеек этого бульварного листка. Может хватит, а, админы?
    Стройбат запаса
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:21
      Но возникает сразу другой - почему именно только от российского Су-35?

      Потому что Россия - главный военный соперник штатов.
      dorz
      1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:26
        Все проверим в бою господа и нечего гадать ..Россия как всегда в обороне , ход за вами ! (незабудьте историю про Наполеона и Гитлера почитать и монголо-татарское иго заодно..)))) А так ,добро пожаловать в Ад , если решитесь !
        DRA-75
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:51
          Цитата: DRA-75
          пожаловать в Ад , если решитесь !
          good
          почему именно только от российского Су-35?
          У нас и ПВО отлично работает...
          Logall
        2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:28
          Все проверим в бою господа и нечего гадать ..Россия как всегда в обороне , ход за вами ! (незабудьте историю про Наполеона и Гитлера почитать и монголо-татарское иго заодно..)))) А так ,добро пожаловать в Ад , если решитесь !

          А мы никуда не торопимся. Глядя на статистику падающих F-18, не летающих F-35, бегущих от такой службу летчиков и шикарный дифицит бюджета США с учетом нарастающего госдолга возникает желание дождаться смерти звёздно-полосатого скунса, чтобы потом упаковать его в пакет из-под поп-корна.
          А пока мы силёнок подкопим. У нас и с бюджетом всё нормально, и с долгом на фоне ЗВР, и самолетики постепенно поступают на вооружение и лётчики никуда не бегут.
          Berkut24
      2. VO3A (Андрей) Сегодня, 12:11
        Статья фейк !!! На F35 есть подобные системы...За счёт своей малозаметности и пассивных режимов работы БРЭО F35 имеет преимущество над Су-35 в дальнем и среднем воздушном бою, причём Су-35 даже не обнаружит противника, если не использовать специальные тактические приёмы и наземные РЛС и самолёты ДРЛО...Но у нас всё это в зачаточном, мягко говоря , состоянии...
        VO3A
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:35
      Иван hi NI это чисто коммерческий проект . Что сейчас является мейнстримом на Западе и на чём бабки рубятся ? Вот отсюда и ноги со всеми прочими частями тела и растут . wink
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:17
        Цитата: bouncyhunter
        Иван hi NI это чисто коммерческий проект . Что сейчас является мейнстримом на Западе и на чём бабки рубятся ? Вот отсюда и ноги со всеми прочими частями тела и растут . wink

        Ну пусть попугает "вероятных противников"...:)) Хотя поверхностные у них выводы... (даже не выводы, а домыслы). Я помню сколько проблем Ф-22 компьютер бортовой доставил..., если бы они занялись еще и
        ИК-систем поиска и сопровождения и некоторых других систем, включая боковые радары.
        , то он наверное еще в стадию опытной эксплуатации не вошел.
        MPN
      2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 12:51
        Павел, hi Я в курсе, что NI - коммерческий проект. Но вопрос у меня был к админам ВО. Не надо превращать хороший сайт в помойку, где тиражируется такой мусор. Тем более ежедневно.
        Стройбат запаса
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:57
          На эту тему тебе мою позицию лучше озвучит наш общий знакомый Svarog51 . wink
          bouncyhunter
    3. Маз Сегодня, 12:46
      И что я не удивлён?
      Маз
      1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 13:27
        Цитата: Маз
        И что я не удивлён?

        Таки да )))) Вам дай волю все тут заполоните ... soldier
        DRA-75
    4. iouris (iouris) Сегодня, 13:38
      Цитата: Стройбат запаса
      Что-то и впрямь здесь стало слишком много мусора от NI.

      Вокруг 95% - фигня (это социологический закон).
      В Интернете 99% - фигня, а 95% фигни - полная фигня. В таких условиях чем заполнять сайт?
      iouris
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:25
    Этот "Крокодил"по-Вашингтонски,то ещё издание и те ещё эксперты..
    210окв
  3. Vard Сегодня, 11:42
    Да ладно... его из рогатки сбить можно...
    Vard
  4. Гуру (Олег) Сегодня, 11:43
    ВВС США ограничили стоимость всех электронных систем, которыми могли быть оснащены F-22, девятью миллионами долларов
    А что это он такой дешевый. Всего то 9 лимонов, на такую дешевку и Су-29 достаточно. laughing tongue
    Гуру
  5. Гуру (Олег) Сегодня, 12:25
    Странно но СУ-35 оценивается в $104 млн. – на 10 млн. больше цены американского F-35, признанного самым дорогим самолетом.
    https://topwar.ru/143060-smi-postavlyaemye-v-kita
    y-su-35-okazalis-dorozhe-amerikanskih-f-35.html
    Кто нибудь может прояснить ситуацию.
    Гуру
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:43
    У инфра-красного детектора есть один недостаток - очень узкий сектор обзора.
    Как прицел снайпера-"стратега". Если ИК детектор направить на неподвижный предмет или
    летящий по предсказанной траектории - все отлично. Но в воздухе такой лафы нет.
    Чуть противник сдвинулся в сторону - он потерян. По этой причине рулят радары, от которых не сманеврировать.
    voyaka uh
  7. TUFAN (Elnur) Сегодня, 13:19
    Цитата: DRA-75
    Все проверим в бою господа и нечего гадать ..Россия как всегда в обороне , ход за вами ! (незабудьте историю про Наполеона и Гитлера почитать и монголо-татарское иго заодно..)))) А так ,добро пожаловать в Ад , если решитесь !

    А монголо-татары тут при чём вообще?!))) Дык они Россию и сформировали как супердержаву. Им вроде спасибо полагается wink
    TUFAN
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 13:32
      Цитата: TUFAN
      А монголо-татары тут при чём вообще?!))) Дык они Россию и сформировали как супердержаву. Им вроде спасибо полагается

      Ну вот еще один историк из "братских народов" ))) Вы там между собой разберитесь "гыр гыр и шо такое " Кто из вас Россию создал ? wassat laughing soldier А потом поговорим ! Ферштейн ?
      DRA-75
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