13:41 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

СМИ: поставляемые в Китай Су-35 оказались дороже американских F-35

На петербургском экономическом форуме была озвучена точная стоимость контракта на поставку в Китай истребителей Су-35: за 24 самолета китайская сторона заплатит $2,5 млрд., пишет издание Ifeng.



Путем несложных подсчетов автор получил цену одного истребителя, равную $104 млн. – на 10 млн. больше цены американского F-35, признанного самым дорогим самолетом.


При этом он признает, что «американец» продается «голым» в базовой комплектации. А в стоимость контракта с Россией вошло большое количество запасных частей, в том числе двигателей с управляемым вектором тяги, которые являются давней мечтой китайским конструкторов.

По словам автора, собственные технологии отклоняемого вектора тяги в Китае развиты плохо. Но после того как контракт начал выполняться, в НОАК произошло два интересных события. Первое из них – установка новых двигателей на прототип истребителя пятого поколения J-20 (ранее он был оснащен советскими АЛ-31Ф с Су-27).

Издание отмечает, что для полноценного применения J-20 мощности китайских двигателей 10В недостаточно, а до создания собственной установки «тип-15» еще далеко. Двигатели Су-35 подходят лучше других, их тяговая сила намного больше, чем у американских F-22.

Российские силовые установки не только увеличат боевые возможности J-20, но и приблизит их скоростные характеристики к F-22 и F-35, говорится в материале.

Второе событие касается начала тестирования поворотных сопел на строевых истребителях J-10B. И если в скором времени в НОАК появится комбинированный двигатель с управляемым вектором тяги «якобы собственной разработки – это не станет неожиданностью», заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
29

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:50
    Сейчас новость начнут перевирать с маниакальной озлобленностью все либеральные и "не очень" СМИ, забыв, как это у них водится, упомянуть суть разницы указанных контрактов, пустого пингвина и полностью оснащенного да еще и хорошим ЗИПом СУ-57.
    maxim947
    1. VO3A (Андрей) Сегодня, 12:00
      Очень интересно: сколько будет поставлено запасных двигателей на эти 24 самолёта ?Думаю, штук 100 не менее, и в течении длительного периода, это не учитывая возможность допоставки...Ни у кого нет информации по суперсекретному подарку китайцам?
      VO3A
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:02
        Что значит подарку? Эта сделка выгодна обоим сторонам.
        maxim947
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:06
          Максим , спокойнее . hi Пусть китайцы попробуют сделать копию движка . Будет шоу "Лего-го !" lol
          bouncyhunter
          1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:20
            Как было с движками для Су-27. Сделали точно такие же... чуть меньше тяга и значительно меньше ресурс.
            Servisinzhener
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:23
            Привет soldier Паш, Максим!
            О просто выгоде говорить наверно не приходится .... как не крути, Китай эт естественный и единственный реальный союзник\попутчик в противостоянии с полосатыми и всем подполосатым западным миром.
            С ценой и расчётами за пингвина, эт просто лукавство ... кто сам думать умеет, тот посчитает и всё поймёт.
            rocket757
            1. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 13:20
              Китай - естественный и единственный реальный союзник\попутчик в противостоянии с полосатыми и всем подполосатым западным миром.
              Большое Вам спасибо от всех белорусов за объективную их оценку как союзников. Это ведь именно они подняли по тревоге подразделения 6 отдельной гвардейской механизированной бригады, которая расположена в областном центре и выдвинули на полигон в поселок Гожа, который расположен вблизи границ Литвы и Польши. В ответ на учения в Польше, направленные против России. так может лучше сдать белорусский балкон Европе и пущай вас защищают китайцы. На снимке - ночной марш боевой технике к польской границе.
              МИМО ПРОХОДИЛ
              1. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 13:21
                снимок к коменту
                МИМО ПРОХОДИЛ
          3. Alex777 (Александр) Сегодня, 13:22
            Уже лет 20 пытаются сделать, а не выходит каменный цветок! hi
            Alex777
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:28
              hi Вот и я о том же . Пусть работают : солнце ещё высоко . wink
              bouncyhunter
        2. VO3A (Андрей) Сегодня, 12:22
          Да ну ! Святая наивность на уровне горшка в детском саду...
          VO3A
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:16
            Это прогресс называется ... похоже некоторые с гошка сползли, да считать не научились!
            rocket757
    2. Маз Сегодня, 12:39
      Российские силовые установки не только увеличат боевые возможности J-20, но и приблизит их скоростные характеристики к F-22 и F-35, говорится в материале. ---- И не только, дальность увеличится, маневренность и потолок. Так что будет чем гробить американские авианосцы. А если им ещё "Кинжал" скинуть...
      Маз
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:15
        Цитата: Маз
        А если им ещё "Кинжал" скинуть...

        Тогда скопируют и "Кинжал".
        Нормаль ок
    3. Бар1 (Тимур) Сегодня, 12:50
      интересно сколько получают работяги и розмыслы на КНААЗ? Что там людям остаётся от этих дурных миллиардоф?
      Бар1
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:22
        Мож и поменьше, чем в продвинутых территориях, в принципе как и везде в капиталистическом мире .... условную часть от фактических затрат труда!
        rocket757
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:52
    кто-нибудь сомневался, зачем Китаю новые сушки?
    bogart047
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:13
      всё очень просто, с каждым Су-35 поставляется ещё 1 двигатель. 24 Су-35 = 12 доп. двигателей
      + выхлоп в 6 китайских истребителей
      * возможно контракт имеет некую скрытую часть, по поставке большего количества двигателей
      Romario_Argo
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:22
        С каждым - еще 3 двигателя.
        voyaka uh
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:29
          Цитата: voyaka uh
          С каждым - еще 3 двигателя.

          Нет пять и еще батальон русских с кувалдами !!! Поднеси унести )))
          Мы еще китайцев в Сирию пригласим для совместных полетов и Иран тоже и Турцию ..Вот тогда и посмотрим ? bully
          DRA-75
        2. Маз Сегодня, 12:41
          А почему три? в контракте так записано? Покажи контракт, вояка. Мы разберемся где фейк, а где правда...
          Маз
        3. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:20
          нет, обычно 1 истребитель и 3 двигателя.
          и ещё раз повторюсь, что там скрытая часть договора
          voyaka uh

          Вы служите в СВР (???) т.е. это разглашение гостайны (???)
          Romario_Argo
  3. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 11:54
    Кем f 35 нризнан самым дорогим, европейское 4+ поколение дороже, тот же рафаль в полном фарше 120 млн стоит
    Аро Рол
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 12:09
      Цитата: Аро Рол
      Кем f 35 нризнан самым дорогим, европейское 4+ поколение дороже, тот же рафаль в полном фарше 120 млн стоит

      Сколько стоит Ф-35 без полного фарша и сколько с полным?
      Быков.
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:31
        Пентагон покупает F-35A по 85 млн. долларов штука (включая движок)
        voyaka uh
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:42
          А Норвегия почти по 200 млн
          Muvka
          1. iwind Сегодня, 13:29
            Цитата: Muvka
            А Норвегия почти по 200 млн

            с чего это 200?
            Даже если сумму контракт поделит $8.36 billion млрд 52 это 160 млн.
            А в контракты по F-35 входит покупка самолетов, тренажеров, запасных частей(в том числе запасных двигателей), вспомогательного и специального оборудования, программного обеспечения (ПО), модификаций и обновлений, в том числе:
            расходы на проведение работ по модернизации и обновлению до исполнения контракта.
            Обучение персонал
            Закупка вспомогательного и специального оборудования, средств РЭБ, компьютерных систем и ПО. Сюда входят устройства подвески ударного вооружения и радиоэлектронных контейнеров, шлемы и костюмы пилотов, а также основная масса другого вспомогательного оборудования, например, приборы тестирования и технического обслуживания самолетов на аэродроме.
            Сюда же входят компьютерные и связные системы. первоначальный взнос за участие в функционировании глобальной системы поддержки эксплуатации и обслуживания,
            iwind
        2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:43
          Установленный на самолёте или с запасным?
          Servisinzhener
        3. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 12:45
          Цитата: voyaka uh
          Пентагон покупает F-35A по 85 млн. долларов штука (включая движок)

          Да мало ли что может себе позволить пентагон. Во сколько этот вундерваффен обходится союзникам пентагона?
          Быков.
        4. Маз Сегодня, 12:45
          А вамнам за что продали? За безвозмездную помощь игилообразным в Сирии?
          Маз
        5. болот Сегодня, 13:08
          Цитата: voyaka uh
          Пентагон покупает F-35A по 85 млн. долларов штука (включая движок)

          Шолом,движки не в курсе на сколько мотор-часов расчитаны?
          болот
        6. user1212 (User) Сегодня, 13:30
          Цитата: voyaka uh
          Пентагон покупает F-35A по 85 млн. долларов штука (включая движок)

          И этому есть официальный пруф?
          user1212
      2. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:33
        С полным фаршем, которого, правда, пока еще не существует, F-35 потянет на 250-350 млн. зелени. Сами американцы признают, что "дешёвый" 35 оказался дороже 22-го.
        Berkut24
    2. Маз Сегодня, 12:44
      Угу, только поставляется голым, без нихрена. Хитрость чисто торгашеская, на шуке в ТельАвиве точно также все продают. И в магазинах одно и тоже. У них это традиция
      Маз
  4. Кент0001 (евгений) Сегодня, 12:12
    Очем статья-я то? Про деньги, самолеты или....
    Кент0001
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 12:20
      наверно о том, что
      ... в скором времени в НОАК появится комбинированный двигатель с управляемым вектором тяги
      reservist
  5. Комментарий был удален.
    1. Zlat070 (Михаил) Сегодня, 12:30
      Не правда Ваша! F-35 имеет несколько модификаций. С укороченным или вертикальным взлетом одна из низ. В базовом варианте в самой распространенной версии он так же привязан к взлетке, как и все остальные.
      Zlat070
      1. Бер (Яр) Сегодня, 12:33
        Возможно вы правы, но, НО для чего нужен укороченный взлёт? если не для повреждённых взлётных полос.
        Бер
        1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:49
          Для взлёта с УДК которые стоят на вооружении корпуса морской пехоты, а также прочих "мини-авианосцев", вертолётоносцев и "эсминцев".
          Servisinzhener
  6. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:22
    Так он и лучше Ф-35. Лучшее не может стоить дёшево.
    Чича сквад
  7. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 12:47
    Не дороже...это цена с запасом двигателей и другими расходами, а вы сравниваете с голой ценой Ф35.
    Zaurbek
  8. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:55
    Считаю что цена нормальная, с учётом того что в неё входит помимо самолётов. Главное чтобы за живые деньги, а не за беспроцентный кредит на 50 лет взятый у нас же. Да и ещё одна немаловажная особенность этой ситуации. Вряд ли США согласиться продать Китаю F-35.
    Servisinzhener
  9. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:12
    если в скором времени в НОАК появится комбинированный двигатель с управляемым вектором тяги «якобы собственной разработки – это не станет неожиданностью», заключает автор

    Что и требовалось доказать.
    Нормаль ок
  10. Vard Сегодня, 13:31
    Технологией упрочения лопаток взрывом владеют только американцы и мы... Так что скопировать пожалуйста, но ресурс будет в десять раз меньше...
    Vard
Картина дня