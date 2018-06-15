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СМИ: поставляемые в Китай Су-35 оказались дороже американских F-35
На петербургском экономическом форуме была озвучена точная стоимость контракта на поставку в Китай истребителей Су-35: за 24 самолета китайская сторона заплатит $2,5 млрд., пишет издание Ifeng.
Путем несложных подсчетов автор получил цену одного истребителя, равную $104 млн. – на 10 млн. больше цены американского F-35, признанного самым дорогим самолетом.
При этом он признает, что «американец» продается «голым» в базовой комплектации. А в стоимость контракта с Россией вошло большое количество запасных частей, в том числе двигателей с управляемым вектором тяги, которые являются давней мечтой китайским конструкторов.
По словам автора, собственные технологии отклоняемого вектора тяги в Китае развиты плохо. Но после того как контракт начал выполняться, в НОАК произошло два интересных события. Первое из них – установка новых двигателей на прототип истребителя пятого поколения J-20 (ранее он был оснащен советскими АЛ-31Ф с Су-27).
Издание отмечает, что для полноценного применения J-20 мощности китайских двигателей 10В недостаточно, а до создания собственной установки «тип-15» еще далеко. Двигатели Су-35 подходят лучше других, их тяговая сила намного больше, чем у американских F-22.
Российские силовые установки не только увеличат боевые возможности J-20, но и приблизит их скоростные характеристики к F-22 и F-35, говорится в материале.
Второе событие касается начала тестирования поворотных сопел на строевых истребителях J-10B. И если в скором времени в НОАК появится комбинированный двигатель с управляемым вектором тяги «якобы собственной разработки – это не станет неожиданностью», заключает автор.
Путем несложных подсчетов автор получил цену одного истребителя, равную $104 млн. – на 10 млн. больше цены американского F-35, признанного самым дорогим самолетом.
При этом он признает, что «американец» продается «голым» в базовой комплектации. А в стоимость контракта с Россией вошло большое количество запасных частей, в том числе двигателей с управляемым вектором тяги, которые являются давней мечтой китайским конструкторов.
По словам автора, собственные технологии отклоняемого вектора тяги в Китае развиты плохо. Но после того как контракт начал выполняться, в НОАК произошло два интересных события. Первое из них – установка новых двигателей на прототип истребителя пятого поколения J-20 (ранее он был оснащен советскими АЛ-31Ф с Су-27).
Издание отмечает, что для полноценного применения J-20 мощности китайских двигателей 10В недостаточно, а до создания собственной установки «тип-15» еще далеко. Двигатели Су-35 подходят лучше других, их тяговая сила намного больше, чем у американских F-22.
Российские силовые установки не только увеличат боевые возможности J-20, но и приблизит их скоростные характеристики к F-22 и F-35, говорится в материале.
Второе событие касается начала тестирования поворотных сопел на строевых истребителях J-10B. И если в скором времени в НОАК появится комбинированный двигатель с управляемым вектором тяги «якобы собственной разработки – это не станет неожиданностью», заключает автор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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