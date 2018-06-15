13:45 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Госдеп США возобновил финансирование "Белых касок"

Госдепартамент США решил возобновить замороженное в начале мая этого года финансирование "Белых касок", сообщается на сайте ведомства. В рамках продолженной программы оказания помощи сирийской неправительственной организации, агентством США по международному развитию будет выделено 6,6 млн долларов.

Госдеп США возобновил финансирование "Белых касок"


Согласно сообщению Госдепа, выделенные средства пойдут на продолжение спасательных операций и функционирование механизма международных наблюдателей, так как, по данным американского госдепартамениа, с начала войны в Сирии "Белыми касками" было спасено более 100 тысяч жизней мирных жителей.


Ранее Соединенные Штаты прекратили финансирование организации "Белые каски" по указанию президента США Дональда Трампа, который проводит курс на сокращение финансовых расходов США, связанных с различными внешнеполитическими проектами, но запрет продержался всего один месяц. Госдеп США финансирует "Белые каски" с 2013 года, за это время американские власти предоставили ей более $33 млн.

Ранее "Белые каски" были неоднократно замечены в постановке "химических атак", происходящих именно в тот момент, когда сирийская армия освобождала очередной населенный пункт от боевиков, после чего со стороны США (кто платит, тот и заказывает) звучало очередное обвинение в адрес правительства Сирии в организации химических атак на мирное население, вслед за чем проводились удары по правительственным объектам.

Основной поток денежных средств на содержание "Белых касок", а в организации состоит около 3 тыс. человек, идет из Лондона, с чьей подачи и была создана эта неправительственная организация под крылом МИ-6.

Использованы фотографии: http://the-blogger.ru/
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:53
    Что-то давно не было провокаций с записью на видео
    pvv113
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:56
      Будут,один месяц посидели на бобах,вот и не было фейковДень добрый Владимир hi .
      Цитата: pvv113
      Что-то давно не было провокаций с записью на видео
      210окв
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:59
        Приветствую, Дмитрий!
        Это точно - сейчас с голодухи в работу бросятся
        pvv113
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:03
          Цитата: pvv113
          Это точно - сейчас с голодухи в работу бросятся
          Зачем Вы так? Ведь
          в Сирии "Белыми касками" было спасено более 100 тысяч жизней мирных жителей.
          Только на плёнке, конечно, но всё же... Им туда побольше голливудских актеров, весь мир спасут!
          Logall
          1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:13
            "Госдеп США возобновил финансирование "Белых касок""

            Официально оплатили следующую химическую атаку в Сирии. Ждем очередную серию о несчастных сирийских жителях и злобном Асаде. И приготовим десяток "Бастионов". Будем топить "непобедимый" американский флот в Средиземном море.
            Андрей Смирновский
            1. Татьяна Сегодня, 12:39
              Цитата: 210окв
              Будут,один месяц посидели на бобах,вот и не было фейков

              Ха! Про упоминание "бобов" - в смысле для приготовления пиши в натуре - мне очень понравилось! good Я долго смеялась! laughing

              Представляю себе, сколько "сероводородных запахов" участники "Белых касок" произвели на свет в своём личном попрошайничестве у "Хозяев мира" для своего финансирования, чтобы Вашингтон через Лондон (или наоборот) им снова немалых денег выделил на то, чтобы от них на весь мир "воняло", но всё-таки как-то поприличнее! feel
              Татьяна
          2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:30
            Привет, Александр!
            в Сирии "Белыми касками" было спасено более 100 тысяч жизней мирных жителей.

            Я, хоть и доверчивый, но что-то сомневаюсь
            pvv113
            1. Татьяна Сегодня, 12:45
              Цитата: pvv113
              Привет, Александр!
              в Сирии "Белыми касками" было спасено более 100 тысяч жизней мирных жителей.

              Я, хоть и доверчивый, но что-то сомневаюсь

              Ясное дело, что это абсолютный англо-американский фейк с тривиальными бюрократическими приписками исполнителей от самих "Белых касок"!
              Татьяна
          3. Татьяна Сегодня, 12:37
            Цитата: 210окв
            Будут,один месяц посидели на бобах,вот и не было фейков

            Ха! Про упоминание "бобов" - в смысле для приготовления пиши в натуре - мне очень понравилось! good Я долго смеялась! laughing

            Представляю себе, сколько "сероводородных запахов" участники "Белых касок" произвели на свет в своём личном попрошайничестве у "Хозяев мира" для своего финансирования, чтобы Вашингтон через Лондон (или наоборот) им снова немалых денег выделил на то, чтобы от них на весь мир "воняло", но всё-таки как-то поприличнее! feel
            Татьяна
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:00
        Приветствую , друзья мои ! hi Интересно , а есть ракеты наводящиеся на определённый цвет ? feel
        bouncyhunter
        1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:19
          Цитата: bouncyhunter
          Приветствую , друзья мои ! hi Интересно , а есть ракеты наводящиеся на определённый цвет ? feel

          Паша,надо у голубей спросить, вот те гады чётко попадают! (это личное, блин белые джинсы...!) no
          майор Юрик
          1. Logall (Александр) Сегодня, 12:25
            hi
            Цитата: майор Юрик
            надо у голубей спросить, вот те гады чётко попадают! (это личное, блин белые джинсы...!)

            А у них что-то личное сообщение мной: куда бы ни поставил машину, обгадят именно мою, птицы мира, блин...
            Logall
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:34
              Цитата: майор Юрик
              надо у голубей спросить

              Как говорит мой соотечественник Вадим Галыгин : "Только голубь умеет произвести из 200 г еды 200 кг дерьма . А голуби , осознавшие своё предназначение , летают дупой вперёд ." wink
              bouncyhunter
        2. MPN (Павел) Сегодня, 12:29
          Цитата: bouncyhunter
          Интересно , а есть ракеты наводящиеся на определённый цвет ?
          Ракеты есть наводящиеся на любой цвет (на который прицел наведешь )... Вот только проше вроде можно...
          Ранее "Белые каски" были неоднократно замечены в постановке "химических атак", происходящих именно в тот момент, когда сирийская армия освобождала очередной населенный пункт от боевиков,
          Думаю одновременно и от белых касок населенный пункт освобождать надо, вот и все...
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:38
            Паш , так оно и сирийцам давно пора чуток промахнуться и звездануть по белым каскам , пока не обуглятся . yes
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:43
              Не так Паш..., это делается.., за чем лишний вой ... Придти к ним ночью когда ни кто не видел (есть же такие ребята невидимые) с целью посмотреть условия быта, поинтересоваться как семьи без них живут? Не скучают ли... ну чего я объясняю...
              По делу признать Сирии их террористической организацией и во законам военного времени гонять их по всей Сирии как сусликов...
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:51
                Цитата: MPN
                поинтересоваться как семьи без них живут?

                Вежливо так поинтересоваться . wink
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 12:52
                  Цитата: bouncyhunter
                  Вежливо так поинтересоваться .

                  yes
                  MPN
        3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:32
          Салют, Паша!
          Цитата: bouncyhunter
          а есть ракеты наводящиеся на определённый цвет ?

          Не мешало бы
          pvv113
      3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:56
        Цитата: 210окв
        Что-то давно не было провокаций с записью на видео

        Денег не было и кина не было,ща дают 6 лямов баксов,снимут новый фильм. Сценарий судя по новости уже утвержден
        Александр романов
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:57
      Если госдеп начал снова финансировать этих "белых касок" значит скоро будет и видео и истерика в западных СМИ.
      solzh
      1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:22
        Цитата: solzh
        Если госдеп начал снова финансировать этих "белых касок" значит скоро будет и видео и истерика в западных СМИ.

        Испытают биологическое оружие..Шаблон поменяют ! И напалмом начнут выжигать ..Видео будет транслироваться со спутников и т.д.
        DRA-75
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:54
    Сумма какая то смехотворная..Хотя на состряпать один фейк и на кофе хватит.
    210окв
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:57
      Цитата: 210окв
      Сумма какая то смехотворная

      Это потому,что голивудские звезды не участвуют
      Александр романов
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:55
    Ранее "Белые каски" были неоднократно замечены в постановке "химических атак"

    матрасы опять какую-то пакость готовят, а кто с этим справится лучше " Белых касок"...
    Masya Masya
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:57
      Им на касках надо рекламу хлорного отбеливателя носить, глядишь и подзаработают на молочишко без госдепа.
      Yrec
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:58
      Чем плодить новых дровосеков и фейкомётов - проще воспользоваться услугами уже проверенных . Удоды тоскливые ! am
      Маришенька , доброго денёчка ! love hi
      bouncyhunter
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:07
        Паша, приветик! love
        Цитата: bouncyhunter
        проще воспользоваться услугами уже проверенных . Удоды тоскливые !

        проверенным уже и делать ничего не надо,состряпают нарезку из раннее сделанных фейков... делов-то...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:52
          Да , у этих ушлёпков стопудово богатая видеотека ... negative
          bouncyhunter
    3. solzh (Сергей) Сегодня, 11:59
      Цитата: Masya Masya
      Ранее "Белые каски" были неоднократно замечены в постановке "химических атак"

      матрасы опять какую-то пакость готовят, а кто с этим справится лучше " Белых касок"...

      Голливуд, но только он дороже стоит...
      solzh
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:14
        Трамп, который проводит курс на сокращение финансовых расходов США

        так что, Голливуд всяко отпадает wink
        Masya Masya
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:27
          Цитата: Masya Masya
          так что, Голливуд всяко отпадает

          Согласен, Голливуд отпадаетhi
          solzh
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:59
            Цитата: solzh
            Согласен, Голливуд отпадает

            Если в Голивуде снять 15 минутный фильм,в котором вместо звезд,будут участвовать арабы,то фильм вполне уложится в бюджет 6 лямов
            Александр романов
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:11
    какие "одухотворённые" лица,сразу видно спасатели...
    taiga2018
  5. Гуру (Олег) Сегодня, 12:12
    Зашевелились упыри, и Госдеп уже грозится кару наслать небесную, и АУГ в Средиземном пасется, и Срок ультиматума уже вышел. Запасаемся попкорном laughing
    Гуру
  6. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:19
    6,6 млн долларов для покупки белых касок для террористов?
    Berkut24
  7. VeteR_2 (Дмитрий Поляк) Сегодня, 12:31
    А кто эти 100 000 человек?
    VeteR_2
  8. Грица (Александр) Сегодня, 12:50
    Ребятки все таки выбили себе неплохой финансирование. При этом у меня возникает куча вопросов.
    В Сирии что, совсем нет никакой разведки? Эти бармалеи откровенно фотаются. Наверняка и имена их известны. Неужели нельзя "замочить в сортире"? В Думе они откровенно на видео снимались и морды свои показывали за несколько дней до освобождения города. Как им позволили спокойно выйти из города? Неужели никто из местных жителей не знал, где обитают эти ребятки и никто не стуканул? И как они финансировались в окруженном анклаве? В общем - бардак.
    Грица
  9. Пленник (Айрат) Сегодня, 13:04
    А госдеп говорил, что провокаций не готовит. Обманули похоже. Наверняка новая "химатака" на подходе. И кого нынче будут "спасать"?
    Пленник
  10. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 13:11
    В Сирии движение белых касок приравнять к ИГИЛ. Назначать награду за уничтожение представителей белых касок и люди потянутся...
    ROSS 42
  11. Vard Сегодня, 13:23
    Кирпич упавший с высоты десять метров каску не пробивает... но шею ломает... это к вопросу борьбы с фейкам в их исполнении...
    Vard
Картина дня