Госдепартамент США решил возобновить замороженное в начале мая этого года финансирование "Белых касок", сообщается на сайте ведомства. В рамках продолженной программы оказания помощи сирийской неправительственной организации, агентством США по международному развитию будет выделено 6,6 млн долларов.Согласно сообщению Госдепа, выделенные средства пойдут на продолжение спасательных операций и функционирование механизма международных наблюдателей, так как, по данным американского госдепартамениа, с начала войны в Сирии "Белыми касками" было спасено более 100 тысяч жизней мирных жителей.Ранее Соединенные Штаты прекратили финансирование организации "Белые каски" по указанию президента США Дональда Трампа, который проводит курс на сокращение финансовых расходов США, связанных с различными внешнеполитическими проектами, но запрет продержался всего один месяц. Госдеп США финансирует "Белые каски" с 2013 года, за это время американские власти предоставили ей более $33 млн.Ранее "Белые каски" были неоднократно замечены в постановке "химических атак", происходящих именно в тот момент, когда сирийская армия освобождала очередной населенный пункт от боевиков, после чего со стороны США (кто платит, тот и заказывает) звучало очередное обвинение в адрес правительства Сирии в организации химических атак на мирное население, вслед за чем проводились удары по правительственным объектам.Основной поток денежных средств на содержание "Белых касок", а в организации состоит около 3 тыс. человек, идет из Лондона, с чьей подачи и была создана эта неправительственная организация под крылом МИ-6.