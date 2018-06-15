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Эр-Рияду настоятельно рекомендовали не покупать российские С-400
Саудовской Аравии и другим американским союзникам не следует приобретать в России вооружения, в том числе зенитные системы С-400, передает РИА Новости заявление кандидата на пост помощника госсекретаря Дэвида Шенкера.
Потенциальная сделка по закупке комплексов может нарушить принятый в США закон о санкциях в отношении российского оборонно-промышленного комплекса.
Отвечая на вопросы конгрессменов, Шенкер заявил, что в случае назначения на должность будет взаимодействовать с союзниками США с целью убедить саудитов отказаться от приобретения в РФ «потенциально попадающего под санкции военного оборудования».
Напомним, предварительная договоренность с представителями Саудовской Аравии о поставках ЗРС С-400 была достигнута в прошлом году. А в конце мая текущего года посол королевства в России Халид Кримли сообщил, что переговоры с Москвой о покупке зенитных систем идут успешно. При этом он отметил, что дата их окончания пока неизвестна.
С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО – SA-21 Growler) – российская зенитная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"). Принята на вооружение в 2007 году.
Потенциальная сделка по закупке комплексов может нарушить принятый в США закон о санкциях в отношении российского оборонно-промышленного комплекса.
Отвечая на вопросы конгрессменов, Шенкер заявил, что в случае назначения на должность будет взаимодействовать с союзниками США с целью убедить саудитов отказаться от приобретения в РФ «потенциально попадающего под санкции военного оборудования».
Другими словами, я бы убедительно рекомендовал Эр-Рияду не делать этого,добавил кандидат на должность помощника госсекретаря по вопросам Ближнего Востока.
Напомним, предварительная договоренность с представителями Саудовской Аравии о поставках ЗРС С-400 была достигнута в прошлом году. А в конце мая текущего года посол королевства в России Халид Кримли сообщил, что переговоры с Москвой о покупке зенитных систем идут успешно. При этом он отметил, что дата их окончания пока неизвестна.
С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО – SA-21 Growler) – российская зенитная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"). Принята на вооружение в 2007 году.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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