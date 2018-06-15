13:44 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Эр-Рияду настоятельно рекомендовали не покупать российские С-400

Саудовской Аравии и другим американским союзникам не следует приобретать в России вооружения, в том числе зенитные системы С-400, передает РИА Новости заявление кандидата на пост помощника госсекретаря Дэвида Шенкера.

Эр-Рияду настоятельно рекомендовали не покупать российские С-400


Потенциальная сделка по закупке комплексов может нарушить принятый в США закон о санкциях в отношении российского оборонно-промышленного комплекса.


Отвечая на вопросы конгрессменов, Шенкер заявил, что в случае назначения на должность будет взаимодействовать с союзниками США с целью убедить саудитов отказаться от приобретения в РФ «потенциально попадающего под санкции военного оборудования».

Другими словами, я бы убедительно рекомендовал Эр-Рияду не делать этого,
добавил кандидат на должность помощника госсекретаря по вопросам Ближнего Востока.

Напомним, предварительная договоренность с представителями Саудовской Аравии о поставках ЗРС С-400 была достигнута в прошлом году. А в конце мая текущего года посол королевства в России Халид Кримли сообщил, что переговоры с Москвой о покупке зенитных систем идут успешно. При этом он отметил, что дата их окончания пока неизвестна.

С-400 «Триумф» (по кодификации НАТО – SA-21 Growler) – российская зенитная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"). Принята на вооружение в 2007 году.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Маз Сегодня, 12:33
    С-400 на ходу мир меняет. Лакмус ещё тот. Козырь обалденный. И боятся его все амерские прихлебаи. От Израиля до евромногоцветных
    Маз
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:39
      Ну на то он и кандидат, что бы орать на всех каналах..., вообще то такие вещи делаются в кулуарах, а не с трибуны... или уже в кулуарах ни кто их ни во, что не ставит?
      MPN
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:48
        Тем более, что сауды клали на мнение США, когда вопрос касается того, какое и у кого вооружение покупать. Если уж Турция на мнение США положила в этом вопросе. А как Томогавки перехватывают ракеты, сауды уже узнали.
        Shurik70
        1. болот Сегодня, 13:04
          Цитата: Shurik70
          Тем более, что сауды клали на мнение США,

          Сауды боятся как в один момент не попасть под "демократизацию" а оно заметно как быстро там изменяется средневековый уклад жизни,вот женщинам разрешили управлять автомобилями далее посмотрим.
          болот
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:07
            Акции нефтедобычи саудов принадлежат не только саудам, там США и европейцев доля есть.
            Пока нефть не кончилась, саудам бояться нечего. А "женщина за рулём" - исключительно для привлечения туристов. Были там инциденты, когда полиция арестовывала иностранцев за это, с резонансом в западной прессе на тему "дикари арабы, не ходите к ним"
            Shurik70
            1. болот Сегодня, 13:12
              Цитата: Shurik70
              Пока нефть не кончилась, саудам бояться нечего.

              Да лет так 10 или 20,нефть конечно не только моторное топливо.
              болот
              1. Татьяна Сегодня, 13:15
                Интересно, а запрещать своим иностранным "партнёрам" дышать "российским" воздухом на планете Земля, "Властилины Мира" - США - когда начнут?! feel
                Наверное, это время у дремуче-коварно Вашингтона уже тоже не за "горами"! belay
                Татьяна
        2. Комментарий был удален.
  2. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 12:43
    Вот за досрочную поставку этого комплекса, саудиты вчера и слили нам игру. Весь хрен до копейки про вчерашнюю нашу игру на ЧМ.
    Дргуим счёт 5-0 объяснить невозможно.
    Я русский
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:54
      Цитата: Я русский
      Дргуим счёт 5-0 объяснить невозможно.

      В новостях говорили,что несколько игроков команды Саудитов будут наказаны. Я так понял пятерым отрубят головы за эту игру.
      Александр романов
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 12:58
        Цитата: Александр романов
        Я так понял пятерым отрубят головы за эту игру

        Может и по отношению к нашим футболистам такие же меры применять? Начать с пальцев на руках...
        Anarchist
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:05
          Цитата: Anarchist
          Может и по отношению к нашим футболистам такие же меры применять?

          Поразбегутся патриоты
          Александр романов
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 13:10
            Цитата: Александр романов
            Поразбегутся патриоты

            Зато начнут играть те, кто уверен в своих силах. А не те, кто уверен, что им заплатят.
            Anarchist
      2. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 12:59
        тоже не плохой вариант мотивации команды на следующую игру.
        Я русский
  3. Zubr Сегодня, 12:43
    То, что наш комплексы лихо востребованы, это конечно здорово. Но продаётся то он далеко не друзьям, надеюсь КРЭТовцы предусмотрели возможность его нейтрализации.
    Zubr
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:01
      hi
      Цитата: Zubr
      надеюсь КРЭТовцы предусмотрели возможность его нейтрализации

      Без "надеюсь" . wink
      bouncyhunter
      1. Zubr Сегодня, 13:09
        hi
        Ну это уже хорошо. Значит боевые алгоритмы тоже надёжно зашифрованные.. smile drinks
        Zubr
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:09
        А мы шо, собираемся нападать на потенциальных покупателей?
        Если одни наши покупатели, будет воевать с другими, проданным им нашим оружием, эт шо, какая то новая ситуация?
        Экспортное исполнение, такое было всегда .... так поступают все серьёзные производители!
        rocket757
        1. Zubr Сегодня, 13:14
          Все эти покупатели с двойным дном.. smile Лучше перебздеть.. smile
          Zubr
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:15
          Цитата: rocket757
          А мы шо, собираемся нападать на потенциальных покупателей?

          Мы - нет . А вот они на нас ? wink
          bouncyhunter
  4. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 12:49
    А то в футболе не повезёт саудитам?
    Вова Кабаев
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:15
    Теперь понятно, почему Россия 5-0 Саудитов замочила. Игроков сборной американцы подкупили, что бы те от души играли. Саудиты обидятся - С-400 не купят! (поэтому ВВП все время перед принцем извинялся, Может тот все-таки простит?)
    tongue
    Дилетант
Картина дня