13:46 15 июня
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Корпорация Lockheed Martin выпустила "юбилейный" F-35 Lightning II

У американской корпорации Lockheed Martin очередной юбилей. Программа разработки "стелс"-истребителей достигла долгожданной отметки - к тестовым полётам приступил трёхсотый истребитель F-35 Lightning II, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Корпорация Lockheed Martin выпустила "юбилейный" F-35 Lightning II


Согласно сообщению, "юбилейным" оказался F-35 с литерой "А", который после проведения всех положенных тестов, отправится нести боевое дежурство на базу Хилл (штат Юта). Всего же на данный момент корпорация выпустила 197 единиц F-35А, 75 F-35B и 28 F-35C. Кроме этого в рамках программы было подготовлено более 620 пилотов и 5600 техников.


В корпорации заявляют, что к 2020 году стоимость новейших истребителей F-35 составит $80 млн, благодаря наращиванию производства и снижению трудозатрат. В текущем году корпорация намерена собрать 91 самолёт (в прошлом году — 66), а полномасштабное производство должно быть налажено к 2023 году, когда темпы сборки достигнут 160 самолётов в год.

Истребители F-35 Lightning II выпускаются в трёх модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера).

В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.


Использованы фотографии: http://nationalinterest.org/
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Комментарии 25

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  1. Маз Сегодня, 12:36
    Со всеми недостатками что и были?
    Маз
    1. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 12:37
      Да у меня утюг сломаный в мусорку круче летел чем этот ф-35 yes
      Dimontius
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:47
        Цитата: Dimontius
        Да у меня утюг сломаный в мусорку круче летел чем этот ф-35 yes

        Крутой утюг. good
        Арон Заави
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:43
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Dimontius
          Да у меня утюг сломаный в мусорку круче летел чем этот ф-35 yes

          Крутой утюг. good

          Арону конечно респект,обязан отслужить, но в чистоте.проект конечно провальный.опередивший на два--три шага своё время,(прозрачная кабина и шлем, всё такое,дорого и не отработано,понятно,что и наши ёжатся, и стараются,на то и есть конкуренция.
          Дедкастарый
      2. MPN (Павел) Сегодня, 12:55
        Ну 300й, мне чего делать то теперь? Ну УРА!...
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:03
          Паш , символично , не находишь ? 300-ми в войсках раненых называют ... soldier
          bouncyhunter
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:06
            Символично, это прогресс от 200 го к 300 му....
            Shahno
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:13
              Цитата: Shahno
              прогресс от 200 го к 300 му....

              Потом будет 500-ый . Знаете кого 500-ми величают ?
              bouncyhunter
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:18
                Лучше, золото.... и в нашем направлении. А то ведь есть и "здоровые", вроде.
                Shahno
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:25
                  Я имел ввиду не общепринятую кодировку грузов (а то вспомнил бы и 400-ых) , а недавнюю от укровермахта .
                  Цитата: Shahno
                  А то ведь есть и "здоровые", вроде.

                  Есть , не спорю .
                  bouncyhunter
                  1. Shahno (Павел) Сегодня, 13:28
                    Нее, до такого знания не дошел... И что же это, любытно узнать...
                    Shahno
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:46
                      Они так называют своих же сослуживцев , побывавших в плену . А ещё мелькала инфа что так же они завут обдолбанных .
                      bouncyhunter
          2. MPN (Павел) Сегодня, 13:13
            Я так и назвал... yes
            MPN
      3. Sefevi Сегодня, 12:57
        Прекрасный самолёт! Уверен, его ждёт такой же триумф, как и F-16. Не понимаю тех, кто из-за флага хает и технику. Это не есть хорошо
        Sefevi
    2. BlackMokona Сегодня, 12:50
      Исправляют по ходу производства. Обычное дело для разной сложной техники
      BlackMokona
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:36
        Корпорация Lockheed Martin выпустила "юбилейный" F-35 Lightning II
        Ура! кому впарят ?
        Дедкастарый
  2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 12:37
    160 единиц в год ?Вот это ударные темпы у них намечаются
    Lek38
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:49
      Это не считая еще двух сборочных заводов - в Италии и Японии. Там тоже наращивают темпы сборки.
      voyaka uh
  3. TUFAN (Elnur) Сегодня, 13:07
    [/quote]В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.[quote]

    Да уж.. Оно того стоит)
    TUFAN
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:08
    160 в год..Мечтать не вредно..Щас все "союзники" добровольно-принудительно" затарятся на пределе своих бюджетов ..и всё..сушите весла..Если даже сами американцы признают его дороговизну и свою неудачу в создании "дешёвого" пятого поколения...
    КВУ-НСвД
  5. TUFAN (Elnur) Сегодня, 13:08
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Dimontius
    Да у меня утюг сломаный в мусорку круче летел чем этот ф-35 yes

    Крутой утюг. good

    Круче не бывает! Хоть и блестел днищем laughing
    TUFAN
  6. Комментарий был удален.
  7. TUFAN (Elnur) Сегодня, 13:12
    Цитата: BlackMokona
    Исправляют по ходу производства. Обычное дело для разной сложной техники

    А это всегда так. По ходу эксплуатации исправляются мелкие дефекты происходит доработка.
    TUFAN
  8. TAMBU (tambu) Сегодня, 13:22
    если бы можно было материться то я бы лаконично все сови мысли заключил в одно слово начинающиеся на букву "п" и заканчивающуюся на букву "ц"...
    TAMBU
  9. Vard Сегодня, 13:28
    А чё... нормальный самолёт... да же летает... А то что делает через одно место... так кому сейчас легко...
    Vard
  10. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 13:32
    Ф-35 самый успешный проект в истории производства чего либо, разработка стоила всего ~50 млрд, а экспорт в другие страны может принести американцам до 500 миллиардов.
    К тому же Ф-35 позволяет увеличить количество авианосцев США до 20, за счет размещения Ф-35 вертикальной посадки на десантных кораблях.
    Андрій Πривалов
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