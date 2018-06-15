Корпорация Lockheed Martin выпустила "юбилейный" F-35 Lightning II

У американской корпорации Lockheed Martin очередной юбилей. Программа разработки "стелс"-истребителей достигла долгожданной отметки - к тестовым полётам приступил трёхсотый истребитель F-35 Lightning II, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу корпорации.Согласно сообщению, "юбилейным" оказался F-35 с литерой "А", который после проведения всех положенных тестов, отправится нести боевое дежурство на базу Хилл (штат Юта). Всего же на данный момент корпорация выпустила 197 единиц F-35А, 75 F-35B и 28 F-35C. Кроме этого в рамках программы было подготовлено более 620 пилотов и 5600 техников.В корпорации заявляют, что к 2020 году стоимость новейших истребителей F-35 составит $80 млн, благодаря наращиванию производства и снижению трудозатрат. В текущем году корпорация намерена собрать 91 самолёт (в прошлом году — 66), а полномасштабное производство должно быть налажено к 2023 году, когда темпы сборки достигнут 160 самолётов в год.Истребители F-35 Lightning II выпускаются в трёх модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера).В рамках программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения F-35 Lightning II, на разработку, производство и обслуживание около четырех тысяч самолетов и требуемую для этого инфраструктуру планируется потратить до 1,5 триллиона долларов.