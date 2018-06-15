Украина заявила о производстве бронетехники совместно с Таиландом

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что Украина в первом квартале этого года завершила контракт на поставку танков "Оплот" для нужд Таиланда и готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с этой страной.Как сообщает первый зам Турчинова, в настоящее время на Украине находится делегация Министерства обороны Королевства Таиланд во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом, которая посетила предприятия "Укроборонпрома" и провела переговоры с Минобороны Украины. Во время переговоров с тайской делегацией, Грановский заявил, что Украина является "надежным поставщиком военной техники", а выпускаемую "Укроборонпромом" технику - лучшей в мире. Он предложил тайским военным расширить ассортимент поставок продукции военного назначения украинского производства, а также и далее закупать украинское вооружение. Кроме этого Украина собирается кроме обслуживания поставленной техники и поставки запчастей, открыть сервисный центр на территории Королевства.Ответных заявлений на украинское предложение со стороны делегации Минобороны Таиланда на данный момент не озвучено.Напомним, что контракт на поставку украинских танков "Оплот" армии Таиланда был заключен в 2011 году. Планировалось, что 54 «Оплота» будут переданы Таиланду в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук.