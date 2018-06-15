13:44 15 июня
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Украина заявила о производстве бронетехники совместно с Таиландом

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что Украина в первом квартале этого года завершила контракт на поставку танков "Оплот" для нужд Таиланда и готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с этой страной.

Украина заявила о производстве бронетехники совместно с Таиландом


Как сообщает первый зам Турчинова, в настоящее время на Украине находится делегация Министерства обороны Королевства Таиланд во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом, которая посетила предприятия "Укроборонпрома" и провела переговоры с Минобороны Украины. Во время переговоров с тайской делегацией, Грановский заявил, что Украина является "надежным поставщиком военной техники", а выпускаемую "Укроборонпромом" технику - лучшей в мире. Он предложил тайским военным расширить ассортимент поставок продукции военного назначения украинского производства, а также и далее закупать украинское вооружение. Кроме этого Украина собирается кроме обслуживания поставленной техники и поставки запчастей, открыть сервисный центр на территории Королевства.


Ответных заявлений на украинское предложение со стороны делегации Минобороны Таиланда на данный момент не озвучено.

Напомним, что контракт на поставку украинских танков "Оплот" армии Таиланда был заключен в 2011 году. Планировалось, что 54 «Оплота» будут переданы Таиланду в период 2011–2014 годов. Однако к началу лета 2017 года удалось произвести лишь 35 штук.

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
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Комментарии 5

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  1. BAI Сегодня, 13:22
    Продать не удалось, так хоть производство наладить? Очередной отмыв, так тайская армия в конец деградирует. Шумеры научат.
    BAI
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:27
      Цитата: BAI
      Продать не удалось, так хоть производство наладить?

      Вы читать умеете? В статье сказано: "контракт выполнен".
      Нормаль ок
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:38
        уважаемый,Вам бы самому прочитать статью тщательнее)))Контракт на 54 танка а поставлено 35 lol я так понимаю что бабки распилены а оставшихся танков нет
        Magic Archer
  2. igor67 (Игорь) Сегодня, 13:27
    заглавие не соответствует содержанию статьи,Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский заявил о готовности Киева рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом, которому поставляла танки «Оплот».
    «Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом», – приводятся его слова в сообщении на сайте СНБО Украины.
    igor67
  3. болот Сегодня, 13:29
    Как там,очередные хотелки.
    Хотя тайцы,при нынешнем короле довольно быстро могут развиться.Довольно приличные автосборочные предприятия у них есть Мицубиси и Тойоты а так же производство автокомпонентов-машинокомплектов.

    России тут не мешало бы подсуетится,те же Спруты да Т-90 сборку предложить.
    болот
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