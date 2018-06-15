13:42 15 июня
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США не станут помогать Арабским Эмиратам в Йемене

Вашингтон отклонил просьбу ОАЭ и Саудовской Аравии о предоставлении разведывательной информации и оказании инженерной помощи во время военной операции по освобождению йеменского порта Ходейда от формирований повстанцев-хуситов, передает Reuters.



По словам источника агентства в правительстве ОАЭ, Пентагон отказался также помогать арабским военным в разминировании подходов к йеменскому морскому порту.


Однако миссию по разминированию согласилось взять на себя Минобороны Франции.

Накануне МИД России предупредил о катастрофических последствиях штурма Ходейды для всего Йемена. По словам дипломатов, мирные жители страны окажутся на грани смерти, если в результате военных действий будет перекрыт основной канал (каковым является порт) поступления медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Напомним, в начале июня ОАЭ и Саудовская Аравия обратились к США с письмом, в котором просили оказать помощь в запланированной коалицией операции по захвату порта Ходейда, удерживаемого хуситами. По данным просителей, указанный порт используется иранцами для поставки в Йемен баллистических ракет, которые затем запускаются по саудовской территории.

Четырнадцатого июня правительство ОАЭ объявило о начале военной операции по освобождению Ходейды от повстанцев, которые, по словам чиновников, препятствуют оказанию гуманитарной помощи народу и занимаются контрабандой оружия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 13:25
    О как... поди то же демократию несут... хотя какая у них там демократия... Они там женщин угнетают...
    Vard
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 13:38
      По словам источника агентства в правительстве ОАЭ, Пентагон отказался также помогать арабским военным в разминировании подходов к йеменскому морскому порту.

      Ну вот и начинается...Ждем такой же отказ в помощи Израилю ! hi
      DRA-75
  2. MPN (Павел) Сегодня, 13:27
    США не станут помогать Арабским Эмиратам в Йемене
    А че так...? belay
    MPN
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