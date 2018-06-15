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США не станут помогать Арабским Эмиратам в Йемене
Вашингтон отклонил просьбу ОАЭ и Саудовской Аравии о предоставлении разведывательной информации и оказании инженерной помощи во время военной операции по освобождению йеменского порта Ходейда от формирований повстанцев-хуситов, передает Reuters.
По словам источника агентства в правительстве ОАЭ, Пентагон отказался также помогать арабским военным в разминировании подходов к йеменскому морскому порту.
Однако миссию по разминированию согласилось взять на себя Минобороны Франции.
Накануне МИД России предупредил о катастрофических последствиях штурма Ходейды для всего Йемена. По словам дипломатов, мирные жители страны окажутся на грани смерти, если в результате военных действий будет перекрыт основной канал (каковым является порт) поступления медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Напомним, в начале июня ОАЭ и Саудовская Аравия обратились к США с письмом, в котором просили оказать помощь в запланированной коалицией операции по захвату порта Ходейда, удерживаемого хуситами. По данным просителей, указанный порт используется иранцами для поставки в Йемен баллистических ракет, которые затем запускаются по саудовской территории.
Четырнадцатого июня правительство ОАЭ объявило о начале военной операции по освобождению Ходейды от повстанцев, которые, по словам чиновников, препятствуют оказанию гуманитарной помощи народу и занимаются контрабандой оружия.
По словам источника агентства в правительстве ОАЭ, Пентагон отказался также помогать арабским военным в разминировании подходов к йеменскому морскому порту.
Однако миссию по разминированию согласилось взять на себя Минобороны Франции.
Накануне МИД России предупредил о катастрофических последствиях штурма Ходейды для всего Йемена. По словам дипломатов, мирные жители страны окажутся на грани смерти, если в результате военных действий будет перекрыт основной канал (каковым является порт) поступления медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Напомним, в начале июня ОАЭ и Саудовская Аравия обратились к США с письмом, в котором просили оказать помощь в запланированной коалицией операции по захвату порта Ходейда, удерживаемого хуситами. По данным просителей, указанный порт используется иранцами для поставки в Йемен баллистических ракет, которые затем запускаются по саудовской территории.
Четырнадцатого июня правительство ОАЭ объявило о начале военной операции по освобождению Ходейды от повстанцев, которые, по словам чиновников, препятствуют оказанию гуманитарной помощи народу и занимаются контрабандой оружия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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