Песков ответил на вопрос об обещании Путина не повышать пенсионный возраст

Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса. Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы.

Всё-таки это было 13 лет назад.