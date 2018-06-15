16:30 15 июня
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Песков ответил на вопрос об обещании Путина не повышать пенсионный возраст

Накануне, напомним, были опубликованы результаты общероссийского социологического опроса, в ходе которого 92% граждан высказались против повышения пенсионного возраста. И в тот же день, как известно, правительство объявило о том, что пенсионную реформу, заключающуюся в поэтапном повышении планки пенсионного возраста, всё же запускает. Тут же практически на всех федеральных каналах появились всевозможные экономические эксперты, которые принялись разъяснять, что финансовое будущее России может спасти исключительно повышение пенсионного возраста, ну и плюс – рост НДС.

Посыл один: пенсионеры будут получать гораздо большие суммы пенсий, чем сейчас. Один из экспертов заявил, что сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%. В переводе в реальные цифры это означает примерно следующее: если у отдельно взятого сегодняшнего пенсионера уровень пенсии, например, 12 тысяч рублей, то в 2030 году будет 15,6 тыс. рублей. О том, что собой будут представлять эти 15 тыс. 600 рублей в 2030 году, эксперт не разъяснил.

Другие эксперты объявили, что ежегодно пенсия россиян будет расти на 1 тысячу рублей в год в среднем. Значит ли это, что у одних она расти не будет, а у других (например, пенсионеров-госчиновников) вырастет сразу на 15-20 тыс. рублей?


Таким образом, можно констатировать, что решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян. В связи с этим возникает вопрос: правильным ли является понимание того, что в ближайшие годы мнением россиян власти интересоваться не собираются?

Ситуацию с пенсионной реформой прокомментировал Дмитрий Песков. Его заявление приводит газета «Коммерсантъ»:
Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса. Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы.


То есть, вчерашние «очертания», намеченные правительством, нужно расценивать как неокончательные?

Песков ответил на вопрос об обещании Путина не повышать пенсионный возраст


У пресс-секретаря президента поинтересовались, как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.

Песков:
Всё-таки это было 13 лет назад.


То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 214

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:39
    Короче работать нам всем пока ласты не склеим...Одно дело сидеть с умным видом в кабинетах а другое дело в шахте или как у нас в цеху.....
    Magic Archer
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:44
      Я представляю как работодатель будет держать пожилых людей которые сидят на таблетках и постоянно болеют.
      фигвам
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:45
        решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян
        Вот тебе и слуги народа!
        как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
        Песков:
        Всё-таки это было 13 лет назад.
        Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?
        Logall
        1. фрезер (александр) Сегодня, 13:49
          Цитата: Logall
          решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян
          Вот тебе и слуги народа!
          как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
          Песков:
          Всё-таки это было 13 лет назад.
          Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?

          Нет, тогда это обещал президент Путин, а царь Путин ничего такого не говорил.
          Ещё и НДС под шумок ЧМ по футболу поднимут. Технично в кремле пацаны работают.
          фрезер
          1. Logall (Александр) Сегодня, 13:54
            Цитата: фрезер
            Технично в кремле пацаны работают.

            Не, не пацаны! Пацаны таких чертями кличут...
            С тех пор, как стал вести все социследования Росстат, так в России уровень жизни повысился, зарплаты, продолжительность жизни... Мы хорошо живём, только не знаем об этом. Скоро вообще "зажрёмся", ведь о нас думает Димон!
            Logall
            1. Татьяна Сегодня, 14:05
              Песков:
              Всё-таки это было 13 лет назад.

              То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?

              По Пескову именно так и получается! Что Путин слово дал, а потом Путин за давностью своё "прокисшее" слово забрал обратно!

              Однако жульничает Песков. Ибо слово не поднимать пенсионный возраст Путин давал в последний раз не далее, чем в 2015 году!
              А про 13-летнюю давность тому назад Песков, мягко говоря, про Путина просто "загнул"!

              Песков - не что иное как манипулятивная чиновничье-бюрократическая полит-"прокладка" между ВВП и трудовым народом России! Верить ему нельзя!
              Татьяна
              1. татарин 174 Сегодня, 14:25
                Ох сказал бы, но забанят сразу. А сказать так много хочется!!! Денег им значит негде взять? Ну-ну, а сворованное обратно вернуть заставить (чушь собачью конечно я говорю, потому как сами же и своровали), а национализацию незаконно украденных крупных предприятий , газпрома и нефтянки провести (фиг отдадут), а запретить складывать деньги в трежерисы и вообще XYZ знает куда??? Опять к нам в карман лезут, мы ж промолчим и проглотим как всегда,.. многие этой пенсии просто могут не дождутся т.к. элементарно здоровья не хватит и на работу не устроиться, её и молодым не хватает... ... Я очень зол...
                татарин 174
                1. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:17
                  Песков: "Всё-таки это было 13 лет назад."

                  Сколько же по времени действует слово президента, если 13 лет это слишком много?
                  Ну, так чтобы точно действовало! Сколько? Может быть год или еще меньше? Помнится он Донбасс обещал в обиду не дать, туркам грозил помидорами не отделаются и т.д. Получается он не врал тогда... просто сроки вышли!
                  Stas157
                2. Юра (Юрий) Сегодня, 16:14
                  Цитата: татарин 174
                  Опять к нам в карман лезут, мы ж промолчим и проглотим как всегда,.. многие этой пенсии просто могут не дождутся

                  Зачем молчать, сейчас... ну вот ссылочка на подписку петиции: https://www.change.org/p/%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B
                  E%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B
                  5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
                  -%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82?recru
                  iter=369701928&utm_source=share_petition&
                  utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petiti
                  on -------её подписали уже почти 370000 человек, подпишите, я подписал, при обсуждении в госдуме наверняка найдутся противники повышения пенсионного возраста и эта петиция будет учтена вмести с другими такими же, при обсуждении. Я никогда особенно не придавал значения такого рода вещам, но после того как года три назад подписал первую и она выиграла, ходил с приподнятым настроением несколько дней. После этого регулярно подписываю петиции, те которые на мой взгляд надо поддержать и скажу не все конечно но результат дают, есть победы и не одна. По сведениям сайта примерно каждый час какая-нибудь петиция завершается успехом. Я хочу сказать друзья, что хотя бы таким образом можно бороться с несправедливостью если нет другой возможности у каждого из нас в частности.
                  Юра
                  1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 16:29
                    Ваша ссылка не распознаётся .
                    30 вис
              2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:30
                Обещание Путина-что плевок :со временем высыхает... tongue
                Nikolaevich I
              3. AUL (Александр) Сегодня, 15:58
                Песков - не что иное как манипулятивная чиновничье-бюрократическая полит-"прокладка" между ВВП и трудовым народом России! Верить ему нельзя!
                Да фиг с ним, с Песковым! Вопросы то не к нему, а к гаранту!
                AUL
          2. bulvas (Василий) Сегодня, 13:56
            Цитата: фрезер
            Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?Нет, тогда это обещал президент Путин, а царь Путин ничего такого не говорил.


            13 лет назад была другая ситуация в экономике, был доступ к западным кредитам, инвесторы вкладывали деньги в Россию

            А сейчас надо самим работать
            Он же не мог гарантировать будущее страны бесконечно

            Можно возражать, не запрещено

            bulvas
            1. Комментарий был удален.
            2. Logall (Александр) Сегодня, 14:00
              Цитата: bulvas
              13 лет назад была другая ситуация

              Они ещё не провалили пенсионную реформу, не давали таких послаблений нефтегазовым компаниям... Не ломали экономику во благо разных компаний...
              Logall
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:06
                Цитата: Logall
                Цитата: bulvas
                13 лет назад была другая ситуация

                Они ещё не провалили пенсионную реформу, не давали таких послаблений нефтегазовым компаниям... Не ломали экономику во благо разных компаний...


                Не понял, т.е. тогда в экономике было все хорошо, а сейчас - все плохо?
                bulvas
                1. Logall (Александр) Сегодня, 14:10
                  Нет, тогда её (экономику) так не доили! Не создавалось допведомств, зарплаты чиновников госкорпораций были в разы ниже... Нефтегазовые компании платили больше денег в бюджет, не было подобных послаблений!
                  Logall
                2. Victor YKT (Victor YKT) Сегодня, 16:19
                  21 год в полиции-милиции, ушел на пенсию, 40 лет, работу не могу найти, а что люди в 50 лет делать будут? И да, это на территориях приравненных к крайнему северу, пару хронических со службы прихватил.
                  Victor YKT
              2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:12
                Каких именно послаблений? Четверть бюджета налоги от Роснефти.
                Servisinzhener
                1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 16:16
                  Дочек Роснефти вспомните и ситуация в экономике сразу улучшится.
                  Владивосток1969
              3. Татьяна Сегодня, 14:14
                Цитата: Logall
                13 лет назад была другая ситуация
                Они ещё не провалили пенсионную реформу, не давали таких послаблений нефтегазовым компаниям... Не ломали экономику во благо разных компаний...

                Я повторяю, что не поднимать пенсионный возраст Путин обещал и действительно не пошёл на это в последний раз в 2015 году, хотя либеральная правительственная комарилья ДАМа это инициативно предлагала и активно это расхваливала!

                См. - https://topwar.ru/71405-gendernaya-pensionnaya-di
                srkiminaciya-zhenschin-v-rf-2015-otkrytaya-analit
                icheskaya-zapiska-dlya-sb-rf.html
                Татьяна
                1. Logall (Александр) Сегодня, 14:24
                  Татьяна, love , не нужно повторять - я помню! Я выше выложил интересное видео... Такая ситуация стала складываться не с пятнадцатого года, а куда раньше... Была запущена "бомба замедленного действия", и теперь пытаются остановить "таймер" за счёт населения... Сокращается содержание трудящихся, очередь за бюджетниками, если так дело пойдет. Упорно не хотят зарабатывать на нефти, но зарабатывают на акцызах! За акцизы платит потребитель - мы - народ, который по конструкции является единственным хозяином Земли Русской. Но правительство не обращать на это внимание изволят...
                  Logall
            3. Huumi (Ваня) Сегодня, 14:06
              За свою язычину отвечать надо-а то ведь могут за нее и подтянуть.
              Huumi
            4. Леший1975 Сегодня, 14:11
              "А сейчас надо самим работать".
              Что-то очень сильно такая "работа" на грабеж смахивает. Это точно работа?

              "Он же не мог гарантировать будущее страны бесконечно"
              Но некоторым то может же, почему тогда не всем?

              "Можно возражать, не запрещено"
              Ну спасибо большущее ВВП за это, т.е. что-то нам оставят (возможность возражать)
              Леший1975
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:39
                Цитата: Леший1975
                "А сейчас надо самим работать".
                Что-то очень сильно такая "работа" на грабеж смахивает. Это точно работа?

                "Он же не мог гарантировать будущее страны бесконечно"
                Но некоторым то может же, почему тогда не всем?

                "Можно возражать, не запрещено"
                Ну спасибо большущее ВВП за это, т.е. что-то нам оставят (возможность возражать)


                "Некоторым", "грабеж"

                Очень на нытье похоже, отвечать нет смысла
                bulvas
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:40
                  Очень на нытье похоже, отвечать нет смысла


                  у таких персонажей надо заходить в профиль - и смотреть другие комментарии. И про таких персонажей все становится понятно
                  консерватор
                  1. bulvas (Василий) Сегодня, 14:45
                    Цитата: консерватор
                    Очень на нытье похоже, отвечать нет смысла


                    у таких персонажей надо заходить в профиль - и смотреть другие комментарии. И про таких персонажей все становится понятно


                    Да и так ясно, о чем плачь Ярославны - богатств земли Русской не досталось при дележке


                    Не нравится что-то - идите и меняйте свою жизнь.

                    Сейчас возможностей достаточно, думайте.

                    Или идите в чиновники, долю себе выбивайте.

                    - тоже не пускают?
                    И чего тогда хотите от президента, правительства?

                    А, наверное, жалко СССР...
                    Надо было стоять за сохранение КПСС и ее руководящей роли в стране.
                    На самом деле, тоже недовольны были, коммунистов ругали, "совок" критиковали


                    bulvas
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:46
                      И чего тогда хотите?


                      отнять у миллера и поделить. Это потолок сознания местных шариковых
                      консерватор
                      1. notingem (Андрей) Сегодня, 14:53
                        А Миллер или Греф не Шариковы? Чубайс уж точно
                        notingem
                      2. Леший1975 Сегодня, 15:09
                        Знатоки уровней сознания: консерватор (Александр) и bulvas (Василий), к вам обращаюсь. "По оценкам Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств"
                        Это по вашему получается в стране 89% шариковых, которые не могут поменять свою жизнь? Сами скольки процентами владеете? Попадаете в число крупнейших? Если нет, то вы обычные Табаки (это который из м.ф. Маугли). Которые надеются, что если хорошо лизнуть, то хозяин и за ушком потрепет и косточку даст. Лижете знатно, выбили уже долю?
                        Леший1975
                      3. консерватор (Александр) Сегодня, 15:11
                        что если хорошо лизнуть, то хозяин и за ушком потрепет и косточку даст.


                        ну и кому ты лизнул, после чего решил, что ты есть совесть нашей нации?

                        Лижете знатно, выбили уже долю?


                        ты вор. и воруешь народные деньги. тебе не стыдно?

                        Надеюсь ты сейчас не будешь задаваться вопросом, какое я имею право называть тебя вором? Или стукачом, или главарем воровской шайки?

                        Ты понимаешь о чем я пишу?
                        консерватор
                      4. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:36
                        А вот "кий" вам,а не делёж ! У Захарченко хотели "поделить" 9 мильярдов , да ...."пиликала гармошка,играл аккордеон..."! tongue
                        Nikolaevich I
                      5. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 16:21
                        отнять у миллера и поделить. Это потолок сознания местных шариковых

                        Да и так ясно, о чем плачь Ярославны - богатств земли Русской не досталось при дележке

                        Ну а вы чувствую при дилёжке в первых рядах были.Теперь "своё" здесь защищаете?
                        Владивосток1969
                2. Леший1975 Сегодня, 14:54
                  Давайте без "нытья". Вам вижу, ответить будет очень просто: почему у друзей, родственников ВВП доходы растут, а у основной массы населения нет или падают?
                  Леший1975
                  1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:01
                    Цитата: Леший1975
                    Давайте без "нытья". Вам вижу, ответить будет очень просто: почему у друзей, родственников ВВП доходы растут, а у основной массы населения нет или падают?


                    Меня не интересуют их доходы
                    Гораздо важнее свои., а мне они не мешают

                    А если интересно - выясняйте, обращайтесь к своему депутату, в суд и тд. и тп

                    Можете к Навальному пойти или к Собчак
                    bulvas
                    1. Леший1975 Сегодня, 15:17
                      Молодец. У самого ответов так сразу же и нет, и ничем и ни кем не интересуюсь, но про остальных судить готов. "Можете к Навальному пойти или к Собчак". А чего же сразу к ним, кремлевским проектам, ? А про остальных, там откуда читаете, ничего не написано?
                      "Цитата: Леший1975

                      “Давайте без "нытья". Вам вижу, ответить будет очень просто: почему у друзей, родственников ВВП доходы растут, а у основной массы населения нет или падают?


                      Меня не интересуют их доходы
                      Гораздо важнее свои., а мне они не мешают

                      А если интересно - выясняйте, обращайтесь к своему депутату, в суд и тд. и тп

                      Можете к Навальному пойти или к Собчак "
                      Леший1975
            5. консерватор (Александр) Сегодня, 14:34
              Таким образом, можно констатировать, что решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян. В связи с этим возникает вопрос: правильным ли является понимание того, что в ближайшие годы мнением россиян власти интересоваться не собираются?


              не понимаю как можно писать такую шизу на полном серьезе

              дети тоже не довольны, когда родители им говорят - сегодня без мороженого, мы потратились на другие нужды.

              Естественно народ будет не доволен тем что ему поднимают налоги и возраст выхода на пенсию.

              Но если политики будут ориентироваться только на то, что бы нравится электорату - так это надо налоги вообще отменить и возраст сделать 32, политикам платить минимальную зарплату (ну чтоб его любой латыш мог перекупить в теории) и государство станет нежизнеспособным

              Просто электорату надо понять что рай ему никто не обещал, а ад не допустили. Думать головой а не эмоциями и задавать себе вопросы и искать на них ответы.

              А не визжать по поводу и без.

              Ну и не в вакууме живем. Надо еще сравнивать с другими странами условия, когда хочется побурлить.

              Ну и читать какого нибудь иронирующего над этим белоруса, украинца или жителя из стран СНГ - это тоже редкостная шиза

              P.S. Комментарии я свои пишу не чтоб понравится здешним обителям, поэтому можете вообще не отвечать а мимо идти
              консерватор
              1. басмач (Константин) Сегодня, 14:44
                И.е. то что происходит-это лимба-предверие ада. Следующий шаг-это только в ад
                басмач
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:45
                  И.е. то что происходит-это лимба-предверие ада. Следующий шаг-это только в ад


                  Басмач, Вы из России? Сравните наш возраст выхода на пенсию с другими странами, даже с теми же СНГ

                  Ну и думаю Вы же понимаете, почему поднимают возраст. Может Вам это не нравится, но думаю Вы понимаете. Мне нравятся Ваши комментарии (хотя мы о разном) и я знаю что Вы способны думать.

                  За плодовитые 70-80-е будут платить дети 90-х, которых родилось на порядки меньше
                  консерватор
              2. Леший1975 Сегодня, 14:48
                господин консерватор (Александр), беря на вооружение Ваш мудрый совет: "Думать головой а не эмоциями и задавать себе вопросы и искать на них ответы."
                Прошу Вас, лично найти ответы на тревожащие меня конкретные вопросы. Я их еще вчера, в другой ветке, задавал обобщенно всем почитателям "великого" ВВП, но никто не соизволил снизойти до ответа. Значит сегодня буду задавать каждому из вас лично. Итак вопросы:
                1) В следствие повышения пенс. возраста произойдет увеличение безработицы?
                2) А давление на рынок труда и уровень з/п? (если сегодня человек получает 18 тыс, сколько он будет получать?)
                3) При таком давлении, з/п увеличится или уменьшится?
                Леший1975
              3. notingem (Андрей) Сегодня, 14:56
                Значит выборы надо проводить каждый год. И экономических умников поубавиться
                notingem
              4. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:11
                Цитата: консерватор
                Естественно народ будет не доволен тем что ему поднимают налоги и возраст выхода на пенсию.

                Замечу что возмущаются те же люди, что кричат: "дайте авианосцы нашему флоту, больше кораблей первого ранга, дайте больше армат"
                Pollux
              5. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:33
                Цитата: консерватор
                так это надо налоги вообще отменить и возраст сделать 32

                Да нет! Всю зарплату на налоги, а пенсию вообще убрать! И это все для всеобщего блага! ...Эй, гражданин! Зачем вы утрируете? Никто не просил снижать пенсионный возраст, достаточно было его просто не увеличивать.
                Простой народ нарезают как колбасу солями - по чуть чуть. Там пенсию, здесь налоги, а еще ЖКХ, инфляция, цены... А все говорят, что живем лучше и лучше! И это на 500 долларов средней зарплаты. Этож можно перед всем миром гордиться!!!
                Stas157
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:46
                  Никто не просил снижать пенсионный возраст, достаточно было его просто не увеличивать.


                  стас157 - я не сомневаюсь что в вашей голове все достаточно просто. и рецепты на уровне 2+2

                  И это на 500 долларов средней зарплаты.


                  мы живем без гос.плана. Никто не заставляет никого идти работать на 100$, 500$ или 1000$

                  у каждого свобода выбора места обучения, работы и отдыха. Я езжу в соседний город работать, потому что меня не устроила зарплата в 500$ в моем.

                  Но я мог бы работать и в моем городе. Но не хочу. А если бы не было работы и в соседнем городе - я бы искал другие варианты.

                  А если бы прижало - я бы изучал джаву какую нибудь дома в течение года (думаю вы тут на форуме сидите дольше), и работал бы через удаленный доступ получая свою 1000$ на начальном уровне

                  Этож можно перед всем миром гордиться!!!


                  я знаю чем я горд за свою страну. И мне жаль тех, кто ищет повод для гордости в бумаге и ее количестве.

                  Уровнем жизни можно гордится конечно, но все это так относительно и не вечно - что этим не стоит кичиться.

                  Я всегда говорю - у Ливии была шикарная социалка. А ливии теперь нет - и там люди едят друг друга.

                  Катар может гордится или СА своим довольствием - но это все настолько нелепо и призрачно - что хусит партизан может разнести в хлам полосу самого крутого аэропорта баллистической ракетой.

                  Наша страна ведет войну в САР, держит на довольствии ДНР и ЛНР - да еще и под санкциями. Да еще и золотой запас и АЭС и АПЛ и многое другое

                  Считаю всё достойно.

                  Но не сомневаюсь что вы найдете повод чем стыдиться за страну, как и Ахиджакова, которая призывает русских на бунт

                  консерватор
                  1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:15
                    Цитата: консерватор
                    Никто не заставляет никого идти работать на 100$, 500$ или 1000$

                    у каждого свобода выбора

                    Бла бла бла... и все таки у всех в среднем по 500 долларов! И нет ни какой свободы выбора. Я, например, выбираю олигархом стать! Где я могу получить свой выбор?? Хватит демагогией уже заниматься, выбор дескать он имеет! Весь Ваш выбор это пахать на жирного кота до 65 лет и получать за это на 10 копеек больше того, кто это не так усердно это делает.
                    Stas157
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:21
                      Я, например, выбираю олигархом стать! Где я могу получить свой выбор?


                      вот об этом я стас и говорю. когда пишу 2+2 и про простые рецепты.

                      Весь Ваш выбор это пахать на жирного кота до 65 лет и получать за это на 10 копеек больше того, кто это не так усердно это делает.


                      т.е. в этой стране капиталистом быть запрещено?)
                      консерватор
                  2. Logall (Александр) Сегодня, 16:19
                    По большей части, я, согласен с Вами. Но: это вы можете ездить в другой город, я (вообще сменил четыре региона проживания)... Что будет, если уедут все? Нужно создавать достойную работу на местах проживания... Я хорошо зарабатываю, жена моя тоже, но мы покинули Кавказ! А когда-то я покинул Колыму... Моя супруга с моих же мест. И если я могу вернуться в старости на земли предков, то в магаданскую область возвращаться некуда. Там больше нет ничего! Но люди живут... А если уедут с моего посёлка Мяунджа все, то загнётся вся область и часть республики Саха! Поскольку в этом посёлке находится крупнейшая ГРЭС... А работают сегодня там старики и алкаши. Некоторые возвращаются, но из-за проблем со спиртным... А уехать оттуда вынуждает уровень жизни: я сейчас зарабатываю больше, чем зарабатывал бы там - на крайнем северо-востоке со всеми восемью надбавками, с северным коэффициентом, а цены там выше в разы...
                    Через цать лет начнёт загибаться золотодобыча, из-за развала инфраструктуры...
                    Logall
              6. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 16:28
                дети тоже не довольны, когда родители им говорят - сегодня без мороженого, мы потратились на другие нужды.

                Если папа пьет,то ребёнок сначала ничего сделать не может,но потом либо начинают пить вместе,либо когда вырос (ребенок)за шкирку такого "папу на мороз" отправляет.
                Владивосток1969
            6. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 14:59
              Цитата: bulvas
              13 лет назад была другая ситуация в экономике, был доступ к западным кредитам, инвесторы вкладывали деньги в Россию

              Забыли добавить про цены на угле-водороды.На вскидку.Нефть и Газ. Нефть,2005:август-цена бочки,66,70$\ курс $-28,48.
              Владимир Тер-Одиянц
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:04
                Цитата: Владимир Тер-Одиянц
                Цитата: bulvas
                13 лет назад была другая ситуация в экономике, был доступ к западным кредитам, инвесторы вкладывали деньги в Россию

                Забыли добавить про цены на угле-водороды.На вскидку.Нефть и Газ. Нефть,2005:август-цена бочки,66,70$\ курс $-28,48.


                а расходы, на безопасность, социалку какие были, вспомните
                bulvas
            7. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:20
              Он же не мог гарантировать будущее страны бесконечно

              Зато как красиво обещает будущее, которого никогда не будет при них.
              А вообще, товарищи, господа и дамы, проголосовали за него - теперь не скулите.
              Думать надо было своими мозгами, а не говорящих голов из зомбоящика.
              NordUral
              1. AUL (Александр) Сегодня, 16:21
                Ишь ты, как шестая колонна кинулась объяснять, что повышение пенсионного возраста - это просто счастье для нас! Я уже почти в это поверил...
                AUL
            8. Светлана (Светлана) Сегодня, 15:56
              Цитата: bulvas
              Он же не мог гарантировать будущее страны бесконечно

              А зачем гарантировал на период своего президентства? Он тоже не знал, что его так долго будут держать в президентах? Думал, 4 года отмотает и откинется? А тут, надо же - целых 18 лет дали, а потом еще 6 накинули. Медведевское номинальное правление не стоит учитывать.
              Светлана
            9. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 16:16
              Цитата: bulvas
              13 лет назад была другая ситуация в экономике, был доступ к западным кредитам, инвесторы вкладывали деньги в Россию

              А разве сейчас плохая ситуация в экономике? То-то у нас бюджет профицитный... Это от плохой жизни правительство не знает куда деть сверхдоходы от высоких цен на нефть и вкладывает 110 млрд долларов в казначейские обязательства США, инвестируя нашего смертельного врага?!
              Николай Фёдоров
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:24
                Да, и задайте вопрос, куда идут сверхприбыли от продажи ресурсов при столь высоком курсе нац. валюты к доллару. Это хорошая ситуация у вас не с экономикой... А удачный момент пополнить казну. А масштабные проекты скоро придумают, не волнуйтесь. И почему мне кажется, что этот будет не в области медицины, образования, здравоохранения...
                Shahno
        2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:52
          Чтобы стать хозяином жизни в России, нужно для начала стать слугою народа...
          Грэг Миллер
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:40
            Чтобы стать хозяином жизни в России, нужно для начала стать слугою народа...


            белорус пошути над пенсиями в РФ и над уровнем жизни. Повесели меня

            Хочешь я пошучу над пенсиями, зарплатой и возможностями рядовых жителей РБ?

            Могу пошутить про то, сколько твоих сограждан находятся на заработках в нищей России

            Могу пошутить о том как первый после Бога господарь обещал ДОЖЬ - и у вас появился ДОЖЬ

            Могу про Коленьку пошутить или как там зовут отпрыска вашего короля.

            Могу долго шутить
            консерватор
            1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:23
              консерватор! По мне, так вам стоит провести изучение вопроса условий жизни в России и Белоруссии, а затем сравнительным анализом заняться.
              Думаю, что результат будет не в пользу России.
              NordUral
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:42
                Думаю, что результат будет не в пользу России.


                я не сомневался в ваших умственных способностях
                консерватор
            2. Светлана (Светлана) Сегодня, 16:10
              Цитата: консерватор
              белорус пошути над пенсиями в РФ и над уровнем жизни. Повесели меня

              А что Вам не понравилось в его высказывании? Правильно было сказано. То, что нас в 1991 году разъединили против нашей воли, это не сделало нас разными народами и геополитическими противниками. Мы как были русскими, так и остались. Батька после распада СССР держится в этом далёком от идеала мире достойнее всех, это надо признать, и советское наследие хранит дольше России и Украины, где оно уже совсем разбазарено в пользу наших "партнеров" и "друзей".
              Светлана
            3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 16:24
              Цитата: консерватор
              Чтобы стать хозяином жизни в России, нужно для начала стать слугою народа...

              белорус пошути над пенсиями в РФ и над уровнем жизни. Повесели меня
              Хочешь я пошучу над пенсиями, зарплатой и возможностями рядовых жителей РБ?
              Могу пошутить про то, сколько твоих сограждан находятся на заработках в нищей России

              Саша, а с чего это ты вдруг решил, что тебе можно говорить что-либо критичное про какие-либо факты жизни в России, а белорусу - нельзя об этом говорить? Ты, Саша, не консерватор. Ты, Саша, провокатор, потому что провоцируешь здесь межнациональную грызню типа разборок у кого там что-то длинней.
              Николай Фёдоров
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:29
                отому что провоцируешь здесь межнациональную грызню типа разборок у кого там что-то длинней.


                межнациональную? wassat а если я не считаю белорусов отдельной нацией? То какая это получается грызня?)

                А белорусами я их называю потому что они живут там.
                консерватор
        3. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:20
          Цитата: Logall
          Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?

          Ни то, ни другое. Как велит ситуация, так и делает. А ситуация в стране всё хитрее и хитрее. Жить становится всё веселее и веселее. Вначале обещает, дает всякие гарантии, что всё исключительно для блага народа делается, а потом: бац! А я тут при чём?! Я такие вопросы вообще не решаю! Я только языком болтать уполномочен.
          Светлана
        4. SSR (Roman) Сегодня, 14:44
          Цитата: Logall
          Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?

          Если по чесноку, то ВВП ещё обратку не давал, даст обратку, тогда коммент будет уместен.
          В любом случае, вся эта афёра с пенсионным, очень сильно аукнется ЕдРу на сентябрьских выборах.
          SSR
          1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 16:27
            Цитата: SSR
            Цитата: Logall
            Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?

            Если по чесноку, то ВВП ещё обратку не давал, даст обратку, тогда коммент будет уместен.

            Представитель ВВП - Песков. Слова Пескова - это слова ВВП, а иначе зачем тогда этот Песков нужен?
            Николай Фёдоров
        5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 14:51
          Слуги воровской шайки.
          Владимир Тер-Одиянц
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:03
            Слуги воровской шайки


            я видел как ты сношался в лесу со стаей собак, после того как украл деньги у армянской пенсионерки

            что ты, что я - написали примерно одно и тоже.

            Думаю, армянин, ты не следователь и не судья - чтоб определять кто есть кто.

            И когда вижу тебя, кушать не могу. Не люблю воров

            Владимир Тер-Одиянц хватит воровать у армян
            консерватор
            1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:57
              Цитата: консерватор
              , ты не следователь и не судья - чтоб определять кто есть кто

              Верно.Я не ищейка и правосудие.Я Армянин! В отличие...! Но,Вы не серчайте.Никто! Не совершенен.
              Цитата: консерватор
              И когда вижу тебя, кушать не могу

              А есть что,жевать и глотать?Но, ничего "Вы, там, держитесь!"
              Цитата: консерватор
              Владимир Тер-Одиянц хватит воровать

              Так лучше "воровать"! Чем верещать от собственной безысходности!
              Мир! Дому! Вашему!!
              Владимир Тер-Одиянц
        6. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:01
          Цитата: Logall
          Он был честное тогда или уже был "хитрый план"?

          "Народу" дали время одуматься - народ не одумался.
          Pollux
      2. GEV67 (Евгений) Сегодня, 13:49
        Не представляйте, мне 50 лет, скакнуло давление на работе,в конце месяца меня уволили. После чего искал работу 4 месяца, нашел с окладом 20 000 (это в Москве). Считаю что мне повезло.
        GEV67
        1. Huumi (Ваня) Сегодня, 14:07
          Здоровья Вам каменного-не болейте!
          Huumi
      3. gavrila2984 Сегодня, 14:03
        При этом они ещё додумаются поднять стаж для минимальной пенсии раз такая пьянка пошла.
        gavrila2984
        1. GEV67 (Евгений) Сегодня, 14:28
          Я работаю с 14 лет,еще начинал как несовершеннолетний не больше 4 часов в день. (в ссср так можно было,после 8 класса). И что мне это даст сегодня, выше я уже писал 50 лет и работать еще 15 лет надо как то, а сердечко уже шалит...Так что я готов выйти на демонстрацию где можно требовать человеческого отношения к простому народу.
          GEV67
          1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:27
            На демонстрацию, конечно, можно. Но лучше на выборах правильно голосовать.
            И ведь было за кого!
            NordUral
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 14:55
          Цитата: gavrila2984
          При этом они ещё додумаются поднять стаж для минимальной пенсии раз такая пьянка пошла.

          Эти обязательно додумаются и придумают такое, что сегодняшнее решение о поднятии пенсионного возраста, нам покажется цветочками.
          solzh
      4. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:48
        Самое интересное, что гражданские государственные служащие уже, с 01.01.2017 года, уходят по предельному возрасту в 65 лет, на пенсию.
        Т.е. начало правительственной реформе уже было положено!
        Но, не имело такого резонанса, ибо это госслужащие (скорее всего и муниципальные служащие тоже).
        Сейчас цель псевдоэлитариев-привести все к общему стандарту, к единому знаменателю, так сказать.
        У военных (и тех, кто по статусу военнослужащих) ведь с 2019 тоже + 5 лет.
        Ну, что же? Очевидно в русской истории без потрясений уже не получается?

        У пресс-секретаря президента поинтересовались, как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
        Песков:
        Всё-таки это было 13 лет назад.
        То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?

        Пустобрехание гаранта уже давно не новость.
        Ведь, по его же собственным словам, он убежденный либерал.
        Pax tecum
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:56
          ФЗ-67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ФЗ-19 "О выборах Президента Российской Федерации", голосование на выборах должно быть тайным, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
          Еще и в электронном виде!
          Догадайтесь, почему?
          И, это помимо фальсификации и манипулирования...
          Pax tecum
        2. starpom (Вадим) Сегодня, 15:48
          Цитата: Pax tecum
          У военных (и тех, кто по статусу военнослужащих) ведь с 2019 тоже + 5 лет.

          Военные могут служить до "+5", как Вы выразились.
          А на пенсию могут уходить при наличии соответствующей выслуги лет (включая льготную)
          starpom
      5. solzh (Сергей) Сегодня, 14:51
        Цитата: фигвам
        Я представляю как работодатель будет держать пожилых людей которые сидят на таблетках и постоянно болеют.

        Никак они держать не будут, сейчас говорят не нравится увольняйся не держим.
        Мне вот интересно, когда у нашего народа кончится терпение и он выйдет на улицу, а что так будет рано или поздно я не сомневаюсь, что власть будет делать и какие обещания давать будет народу, или что она предпримет?
        solzh
        1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 15:38
          Цитата: solzh
          что власть будет делать и какие обещания давать будет народу, или что она предпримет?

          Исходя из последнего опыта:
          1. Будут стоять на коленях и объяснять, что их заставляли.
          2. Будут умываться крокодиловыми слезами, текущими по измазанным зелёнкой рожам, и объяснять, что они тоже из народа.
          3. Сбегут к детям за границу или на ПМЖ, которое планировали по выходу с должности.
          ROSS 42
          1. AUL (Александр) Сегодня, 16:29
            Запахнет жареным - все разом за бугром окажутся! Тылы себе подготовили давно - и жилье, и белье, и винограднички.
            AUL
      6. Misha Честный (Миша) Сегодня, 16:10
        Цитата: фигвам
        Я представляю как работодатель будет держать пожилых людей которые сидят на таблетках и постоянно болеют.

        В первый раз вижу такое количество недальновидных людей которые знали ЗА КОГО именно они голосуют. Поздравляю! Вы получили того презика, которого заслужили. Лично для меня - в этой стране - нет будущего. А вам - удачи - она вам явно пригодится. ))
        Misha Честный
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:44
      До свидания СССР и достижения социализма crying На ТВ вчера смотрел новости, где рассказывают о пенсионной реформе - почему россиянам пенсия не нужна! Показывают 100-летних стариков и старух (не шучу!), которые до сих пор работают. Водят машины, выращивают цыплят. Вертлявая журналистка прям сияет от идеи повышения пенсионного возраста. Кричит, что старики в России помирают от невостребованности в работе, что всем работать надо до гроба. Хорошо бы её, её редактора и их куратора поместить из Москвы в глубинку на 8-10 тыс. руб. в месяц, чтобы понять какая это радость жить на копейки. Пусть там доживают на эти деньги, готовятся к 100-летию, когда у них вместе с пенсией аж 20 тыс. вмесяц выходить будет.
      Аристарх Людвигович
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:48

        Да, при капитализме люди - это всего лишь материал, а при экономике трубы - излишний материал, нахлебники...
        Грэг Миллер
        1. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:18
          Пушкин погиб по идиотски на дуэли, по собственной глупости, ничего полезно для страны не сделал, только писательством занимался, дело конечно нужное, но не самое нужное.
          Pollux
          1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 15:42
            Цитата: Pollux
            Пушкин погиб по идиотски на дуэли, по собственной глупости, ничего полезно для страны не сделал

            Да Пушкин ещё в своё время предупреждал:
            Любви, надежды, тихой славы
            Недолго нежил нас обман,
            Исчезли юные забавы,
            Как сон, как утренний туман;
            Но в нас горит еще желанье,
            Под гнетом власти роковой
            Нетерпеливою душой
            Отчизны внемлем призыванье.
            Мы ждем с томленьем упованья
            Минуты вольности святой,
            Как ждет любовник молодой
            Минуты верного свиданья.
            Пока свободою горим,
            Пока сердца для чести живы,
            Мой друг, отчизне посвятим
            Души прекрасные порывы!
            Товарищ, верь: взойдет она,
            Звезда пленительного счастья,
            Россия вспрянет ото сна,
            И на обломках самовластья
            Напишут наши имена!
            ROSS 42
            1. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:55
              Цитата: ROSS 42
              И на обломках самовластья
              Напишут наши имена!

              Это он писал про декабристов, а декабристы - такие же скакуны, как украинцы на майдане. И то, что Пушкин их воспевал - говорит о его недалеком уме.
              Pollux
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:50
        Цитата: Аристарх Людвигович
        До свидания СССР и достижения социализма crying

        Это точно! Народишко только сейчас понял - что! променял на жвачку, джинсы и колбасу в магазине. .. laughing
        НасРать
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 14:29
          Народишко только сейчас понял - что! променял на жвачку, джинсы и колбасу в магазине...

          Москвичи в Москве, в основном госпереворот устраивали, вот они и "народишко". Все беды на Руси от них.
          В России и в русском народе очень москвичей "любят", сами знаете.
          Pax tecum
    3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 13:50
      Цитата: Magic Archer
      Короче работать нам всем пока ласты не склеим...Одно дело сидеть с умным видом в кабинетах а другое дело в шахте или как у нас в цеху.....

      Статистика вызовов "Скорой помощи" предпенсионного возраста , резко пойдет вверх .. Предлагаю запретить до 35 лет вызов скорой !
      Пусть дорогу молодым освобождают ! Так правильно понял я, Пескова ,Володю и Димона ???
      DRA-75
      1. spektr9 Сегодня, 14:16
        Накаркаешь ... Будем жить как в Канаде вызов скорой 500$
        spektr9
      2. Был Мамонт (Был мамонт) Сегодня, 14:36
        Цитата: DRA-75
        Статистика вызовов "Скорой помощи" предпенсионного возраста , резко пойдет вверх .. Предлагаю запретить до 35 лет вызов скорой !

        Уже! В Рязани уже.
        "Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
        Вызовы со скорой по «неотложке» будут поступать в поликлинику, в которой прописан вызывающий        "
        Подробнее на RZN.info:
        https://www.rzn.info/news/2018/6/9/ryazanskaya-sk
        oraya-ne-budet-vyezzhat-na-neotlozhnye-vyzovy.htm
        l
        О,как! Вроде как тоже с благими намерениями. Но, верится с трудом.
        Был Мамонт
    4. Комментарий был удален.
      1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:05
        В свое время надо было сказать: "Путин не будет избираться, все-таки 18 лет прошло". Но нет.
        zapfen
    5. alekc75 Сегодня, 13:56
      айфончика на неделю в шахту
      alekc75
      1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 15:46
        Цитата: alekc75
        айфончика на неделю в шахту

        Там без его газов загазованность зашкаливает. На мусороперерабатывающий завод, на конвейер, на 11 163... belay
        ROSS 42
    6. d1975 Сегодня, 14:05
      хороший ответ , но самое главное , где работать, а не милостыню получать . За работу надо платить нормальные деньги !
      d1975
    7. ser-pov (Сергей) Сегодня, 14:30
      [/quote]То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени? [quote]

      Короче, просто звездобол.... Что и требовалось доказать..
      ser-pov
    8. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 14:49
      Цитата: Magic Archer
      Короче работать нам всем пока ласты не склеим

      Есть Альтернатива! Созидать Всем Россиянам на благо России,и дать по рукам зарвавшихся чинуш,сосущих Кровь Народа! Чем Вы хуже армян?
      Владимир Тер-Одиянц
    9. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:01
      Цитата: Magic Archer
      Короче работать нам всем пока ласты не склеим...

      А как вы думали? Граждане не желают рожать и воспитывать детей а правительство не желает содержать этих граждан на пенсии - всё честно. Медведеву аплодирую стоя, а говорили что он ... не очень умный.
      Pollux
    10. Лумумба (Михаил) Сегодня, 15:27
      Ну насчёт работы в шахте, сейчас право на пенсию, после 15 лет работы, то есть пришли в шахту в 25 в 40 стопроцентно пенсия. Так что за шахтеров вы не болейте. Можно ещё в милицию пойти, после армии пришёл в 20 в 40 с пенсией можешь идти на все четыре стороны! Например в Германии срок службы в полиции на выход на пенсию не зависит, !
      Лумумба
    11. AUL (Александр) Сегодня, 15:53
      Таким образом, можно констатировать, что решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян. В связи с этим возникает вопрос: правильным ли является понимание того, что в ближайшие годы мнением россиян власти интересоваться не собираются?
      А что, когда-нибудь интересовались? А если да, то каких именно россиян?
      AUL
    12. Misha Честный (Миша) Сегодня, 16:03
      Цитата: Magic Archer
      Короче работать нам всем пока ласты не склеим...Одно дело сидеть с умным видом в кабинетах а другое дело в шахте или как у нас в цеху.....

      Не смущайтесь - именно ВЫ голосовали за Путина! )
      Misha Честный
  2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 13:42
    да Путин сам этот закон и впулил ..Димон озвучил ! Уверен он открыто это все запретит !!! Ну Вовчик такие действия твои , под дых народу русскому !
    DRA-75
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:52
      А почему вы переживая о русском народе, который подавляющим большинством выбрал Путина нашего президента Вовчиком называете?! Вы не уважаете русский народ? Его выбор? Или вы просто плохо воспитаны? Или все это вместе?
      Опер
      1. Antidote (Павел) Сегодня, 14:07
        Вам, судя по нику, от этого закона только выигрыш. Давайте уже, приведите этому невоспитанному "аргументы" , что народ "выбрал", что за 13 лет много воды утекло и продолжительность жизни резко увеличилась, что лечение боярышником и молитвой - лучше разработки лекарств от рака, ведь если денег мало - всегда можно пойти в бизнес, и у суда нет оснований сомневаться в добросовестности сотрудников.
        Antidote
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:24
          Вы боярышником лечитесь?! Не рекомендую. Были смертельные случаи. Какой мне от этого выигрыш?! Морока одна-бытовуха! Как обопьются себя нп помнят и творят непотребное. Не пейте даже для лечения. Очень вас прошу. И друзей своих отучите.
          Опер
        2. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:21
          Цитата: Antidote
          Давайте уже, приведите этому невоспитанному "аргументы" , что народ "выбрал", что за 13 лет много воды утекло и продолжительность жизни резко увеличилась, что лечение боярышником и молитвой

          Люди, которые не рожают и не воспитывают детей - пенсии не заслуживают.
          Pollux
      2. Andy (Андрей) Сегодня, 14:16
        странная логика-если не уважаешь трепло во власти,то обижаешь народ :) вы цЫхферки на выборах то правильно считали али опять 146% в нужную сторону вышло? кстати. а какая предвыборная программа у ввп на сей раз была? я не помню чтоб нимбоносец снизошел до предвыборных дебатов и прочего к выборам относящегося
        Andy
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:27
          Конечно! Оскорбляя президента которого выбрал народ подавляющим большинством вы естественно оскорбляете изберателей! А вы не знали?! В интернете, Энди, тем более обезличенно это выглядит просто мерзко и трусливо! Научитесь достойно выражать свое мнение.
          Опер
          1. faiver (Андрей) Сегодня, 15:40
            я его не выбирал...
            faiver
          2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 15:50
            Цитата: Опер
            Оскорбляя президента которого выбрал народ подавляющим большинством вы естественно оскорбляете изберателей!

            Да вы уже всех достали, "избератели". Берёте и берёте, отдачи от вас никакой. Всё норовите указать нам место на нижней планке. Вспоминайте Аркадия Исааковича с его служебной лестницей...
            ROSS 42
      3. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:26
        Цитата: Опер
        Вы не уважаете русский народ? Его выбор?

        Это выбор не народа. Народ его в большинстве не выбирал. Не смешите про 76%. С их ресурсами и возможностями да на народные деньги можно было и 176% нарисовать для убедительности.
        Светлана
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:51
          Вы, Света, просто для поговорить или заметили конкретные нарушения, вбросы, запугивания несогласных?) Очень вам ответственно могу сообщить-ничего подобного не было! Даже западные партнеры молчат в тряпочку. Не хотят позориться! Вам тоже не рекомендую это делать! Сразу же видно, что вы невозможная красавица!) И умница-не сомневаюсь в этом!
          Опер
          1. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:55
            Цитата: Опер
            Очень вам ответственно могу сообщить-ничего подобного не было! Даже западные партнеры молчат в тряпочку.

            Они довольны - всё идет по их плану. Миссия по разграблению страны не закончена. Ещё не всю Сибирь и ДВ отдали. И не все нищие и убогие сдохли.
            Светлана
          2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 15:56
            Цитата: Опер
            Даже западные партнеры молчат в тряпочку.

            А кто им предлагал высказываться? Да мы даже верим, что когда Медведев произнёс свою знаменитую фразу:

            Женщина, что спрашивала его об индексации зарплат и пенсий передала охраннику "стольник" для премьера... belay Так ей его было жалко... crying
            ROSS 42
      4. Леший1975 Сегодня, 14:28
        "А почему вы переживая о русском народе, который подавляющим большинством выбрал Путина"

        А я, к примеру, уже и не знаю кому верить. Тому народу, что вчера, 76,69 - за ВВП, или тому что сегодня, "92% граждан высказались против повышения пенсионного возраста". Можете считать, что народ негласно переголосовал уже.

        "Вы не уважаете русский народ? Его выбор?"
        Давайте, проведите опрос, что сам народ, а не Вы, посчитает большим неуважением:
        вариант 1)когда "Путина нашего президента Вовчиком называют"?!
        вариант 2)или когда такие законы принимают.
        Я, как часть народа, сразу голосую за вариант 2
        А то сильно уж Вы за честь и достоинство "народное" бьётесь, так что помогу Вам хоть идеей, только вот результатам голосования, если уж решите провести, потом не удивляйтесь.
        Леший1975
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:03
          Ну во-первых, когда пенсионная реформа примет окончательные очертание тогда вероятно и будет от чего возмущаться. Так? Пока же вы возмущаетесь всего лишь варианту к которому склоняется правительство. У меня вот тоже есть вопрос-а как будет гарантированно трудоустройство гражданам 60+?Теперь дальше. Это предложение правительства так? В таком случае выражайте свое негодование адресно, а не просто потому, что вам нравится когда именно Путина оскорбляют! Теперь про оскорбления-если уж вы решили кого то таки оскорбить то делайте это по мужски-открыто а не трусливо спрятавшись за ником! Оскорбленный человек ведь имеет право ответить? А? Может Путин захочет лично вам или Энди ответить на ваши оскорбления? А так не честно! И не достойно мужчины! И про предложенный вами опрос-его результаты вас все равно не удовлетворят! Я даже дословно знаю, что вы скажите.) Прочтите коммент нашей красавицы Светы по поводу выборов на которых рядом с нашим президентом по волеизъявлению народа ни кто не стоял!))) Однако Света считает, что можно выборы сфальсифицировать в таком масштабе и вероятно победил Грудинин!))))) Женщины!!!!)))))) Ээээх...
          Опер
          1. Леший1975 Сегодня, 15:29
            Я то как раз поэтому и предложил, провести Вам опрос, а не прикрываться именем народа. У которого никто мнения ни по поводу оскорблений ВВП (может народ и покрепче выразится), ни по поводу пенс. реформы тоже, НЕ СПРАШИВАЛ. Но по опросам 92% населения против, но Вы же не рветесь их защищать.
            А Вы свели к женщинам,а я даже не в теме, про что.
            Леший1975
          2. Nehist (Александр) Сегодня, 15:30
            Уважаемый Опер!!! Когда пенсионная реформа примет окончательные очертания не боитесь что Вам в силу того что(если судить по нику) как сотруднику придется против этого самого народа выйти? Да кстати про выборы! Ещё не были подсчитаны голоса а Путин уже благодарил за то что его выбрали! Это извените такой ляп!!! А точнее признание того что выборы и не нужны были
            Nehist
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 15:58
              как сотруднику придется против этого самого народа выйти?


              Народ это я - и я встану рядом с сотрудником - чтоб он не думал что народ это тот - кто против.

              Так что не переживайте за Опера или за какого другого государственного охранителя - рядом с ним будет стоять народ.

              А если и после этого вы будете угрожать там выйти или что-то еще сделать - так будьте готовы к мерам противодействия от народа в вашу сторону.

              Тут украины у вас не получится - полицию никто безнаказанно трогать не посмеет.

              А если у полиции будут связаны руки отсутствием приказа - так будет русский бунт и не тот, о котором представляете вы - а будет реальная гражданская мясорубка. Потому что по обе стороны баррикад будет один и тот же народ, с разным пониманием

              Если вы готовы к такому сценарию - то я сомневаюсь в том, что вы за народ и за Россию.

              Выставляйте себя кандидатом в президенты и идите на выборы (ну выборы это не как у клоунов на украине, это волеизъявление в бюллетене, а не на площади), думаю у вас счетов в Швейцарии нет - шансов будет больше чем у коммуниста грудинина.

              А коли Путина не будет - то я даже вашу программу прочту и если мне понравится - я буду за вас тут агитировать.

              консерватор
              1. Nehist (Александр) Сегодня, 16:10
                Вот Вы понимаете чем чревато это противостояние!!! Тогда обьясните мне зачем власть толкает к этому народ? И да Вы правы я буду по другую сторону баррикад! В гражданской мясорубке нет ни правых ни виноватых. История повторяется и видимо только власти в России не хотят учить ее уроки
                Nehist
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:12
                  История повторяется и видимо только власти в России не хотят учить ее уроки


                  как по мне - так уроки не хочет учить тот, кто мечтает о блажи революции или смене строя.

                  России не нужно это. Точно Вам говорю. в 17 году нас стало на несколько миллионов меньше а в 91 - на 100 миллионов (!) меньше.

                  И в 91 же народ вышел. В чем вся соль ситуации.

                  Как по мне - лучше бы этот "народ" танками катали. Я то сейчас задним числом знаю, какую бы сторону баррикад я выбрал.

                  Давайте беречь государство, а не ломать его из-за чиновников, которым работать в системе лишь миг (что есть 20 лет для государства нашего?)

                  Оберегать и лелеять. А не ломать и уничтожать. Вот и есть рецепт счастья.

                  Сберегли бы в 91 - другое бы дело было.

                  консерватор
                  1. Nehist (Александр) Сегодня, 16:18
                    Знаете есть старая восточная мудрость!!-Если гора не идет к Могамету,то Могамет идет к горе!!! К сожалению власть забронзовела. И да если вас устраивает нынешний либеральный строй то мне он не по нутру. Когда власть перестает отвечать за свои действия ей приходится напоминать что ни боги горшки обжигают
                    Nehist
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:19
                      Когда власть перестает отвечать за свои действия ей приходится напоминать что ни боги горшки обжигают


                      вы не понимаете о чем я. И мне вас не понять. Видимо.
                      консерватор
                      1. Nehist (Александр) Сегодня, 16:22
                        Да нет я Вас понимаю,просто сейчас у власти те кого в 91 надо было танками раскатать
                        Nehist
                2. Леший1975 Сегодня, 16:24
                  Да ну их, пусть в двоем с оперм стоят.
                  Цитата: консерватор
                  Народ это я - и я встану рядом с сотрудником
                  Леший1975
        2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 16:00
          Цитата: Леший1975
          А я, к примеру, уже и не знаю кому верить.

          Что вам сказать? request

          Возможный вариант - это всенародный референдум, в результате чего мы вернёмся в 1991 год в худшем варианте, благодаря тому, что мы - нищие...
          ROSS 42
          1. Nehist (Александр) Сегодня, 16:12
            Не будет референдума... Не допустят к сожалению
            Nehist
  3. сергей32 (Сергей) Сегодня, 13:44
    Полагаю, что что ВВП после бурного обсуждения в обществе примет более мягкий вариант, и все будут превозносить мудрейшего, что не отдал народ на расправу "новому" правительству (грабительству) Димона.
    сергей32
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:56
      Я тоже полагаю, что все это будет еще долго прорабатываться и окончательный вариант будет несколько иным. Здесь обсуждается не сама реформа, а вариант выбранный правительством. Не стоит помирать раньше времени! А зачем Путину надо, чтобы его, как вы говорите превознесли больше чем на выборах?!
      Опер
      1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 14:01
        Ну как зачем? Царь хороший, бояре плохие. Русская классика на все времена.
        сергей32
  4. Strashila (I) Сегодня, 13:46
    "Один из экспертов заявил, что сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%. В переводе в реальные цифры это означает примерно следующее: если у отдельно взятого сегодняшнего пенсионера уровень пенсии, например, 12 тысяч рублей, то в 2030 году будет 15,6 тыс. рублей. О том, что собой будут представлять эти 15 тыс. 600 рублей в 2030 году, эксперт не разъяснил."... а у отдельно взятого чиновника она сегодня составляет условно 100 тыс руб., а в 2030 будет условно 300 тыс руб... судя по заявлению экспертов заработная плата у работяг фактически не будет расти, а чиновники ежегодно не забывают её индексировать.
    Strashila
    1. astepanov (Алексей) Сегодня, 14:02
      Цитата: Strashila
      сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%.

      Я провел оценку, опираясь на данные Росстата. Вышло вот что: при возрасте выхода на пенсию 63 и 65 для женщин и мужиков количество пенсионеров сократится в 1,55 раз, количество работающих вырастет в 1,19 раз. Трудовой стаж увеличится с 34,5 до 41 года тоже в 1,19 раз. Время дожития (от выхода на пенсию до ухода в мир иной) сократится к 1930 году в 1,34 раза - если сбудутся прогнозы по росту продолжительности жизни. В совокупности это означает, что пенсии должны вырасти не не 30%, а в 2,93 раза и составить по нынешнему курсу в среднем по стране 41840 рублей. Так что ожидается очередное массовое ограбление, которое, во--первых, стараются провести незаметно в тени ЧМ по футболу, во-вторых, обязательно кинут какую-нибудь президентскую косточку. Стыдно и горько смотреть на эти пляски с бубнами. Народ держат за тупое .
      astepanov
      1. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:31
        Цитата: astepanov
        во--первых, стараются провести незаметно в тени ЧМ по футболу, во-вторых, обязательно кинут какую-нибудь президентскую косточку.

        Да, у нас это уже традиция - под шумок всяких крупных международных спортивных событий осуществлять всякие давнишние хитрые планы.
        Светлана
      2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 16:07
        Цитата: astepanov
        Я провел оценку, опираясь на данные Росстата

        Я тоже провёл оценку, опираясь на данные Росстата. Вышло, что если пенсию увеличивать на проценты, то скоро никаких денег не хватит, чтобы индексировать её тем, у кого она "почему-то" узаконена в размерах от 60 000 до 200 000, а в отдельных случаях и выше рублей. Правильно то, что народ держат за тупое стадо. Правильно делают. Голова нужна не только "Боярышник" пить и шапку носить... wassat
        ROSS 42
  5. viktor. (Knyt) Сегодня, 13:46
    А Песок пургу несёт Владимир Владимирович тоже сказал. wassat laughing
    viktor.
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 16:09
      Цитата: viktor.
      А Песок пургу несёт Владимир Владимирович тоже сказал. wassat laughing

      Он и пургу несёт, и часы за 37 000 000 носит... belay На английском бегло говорит и никто от него избавляться не собирается... request
      ROSS 42
  6. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 13:47
    Я - не я и корова не моя.
    Gnefredov
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:47
    Посмотрит Путин на реакцию, на обсуждение в Думе... И не примет...этот закон. Отправит на доработку (как вариант)...
    И поглядим.
    Горный стрелок
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:54
      А потом мы все проснулись
      Чича сквад
      1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 15:48
        Примут, может и в легкой форме сначала, не сомневайтесь даже. А, потом, по старой депутатской "привычке", то что нужно, протащат через поправки.
        Pax tecum
    2. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:15
      Цитата: Горный стрелок
      Посмотрит Путин на реакцию, на обсуждение в Думе... И не примет...этот закон. Отправит на доработку (как вариант)...
      И поглядим.

      Чихать он хотел на реакцию. Но, возможно, слегка смягчат. Как на рынке. Вначале говорят максимальную цену, потом смотрят, как ты спиной поворачиваешься и постепенно снижают.
      Светлана
    3. spektr9 Сегодня, 14:19
      И поглядим.

      Как через неделю его снова принимать начнут ?
      spektr9
    4. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 14:39
      Путину быть у власти 6 лет. Вот эти шесть лет будут обсуждать, дорабатывать, вносить поправки, вносить на обсуждение, обсуждать... и т. д. А потом примут. Но это будет уже после Путина.
      Лично я вообще оставила бы в покое тех, кто работает на производствах и на селе, тех, кто работал в 90-е, врачей и учителей. А напрячь хорошо бы чиновников и всевозможных менеджеров, развелось. Ничего не производят, где работает 10 справилось бы двое. Если они такие молодые и умные, пусть сами что-то открывают и свою старость обеспечивают.
      Обещают сильно современные предприятия, всякую модернизацию, всякие технологии сильно умные. Так на этих сильно современных работах нужны люди 55-65 -ти лет? Или молодые. А если деды пусть работают, куда придут работать молодые? А если в связи с модернизацией места будут сокращаться, то одни старики пусть работают?
      У страны проблема, как дать профобразование молодёжи и как трудоустроить её. А они пенсии начнут позже давать? Это какой-то бред.
      И если всё же примут что-то подобное, во что я до сих пор не верю, то получат забастовки и увольнения тех, кто в ближайшие 4-6 лет собрались на пенсию. Путину это надо? Ему это надо меньше всех. Так кому выгодно?
      домохозяйка
      1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 16:12
        Цитата: домохозяйка
        У страны проблема, как дать профобразование молодёжи и как трудоустроить её.

        Да,Ирина! Главное - найти достойно оплачиваемую работу. Уже - не работу по призванию, а просто, чтобы хорошо платили...
        ROSS 42
  8. болот Сегодня, 13:51
    Как у вас в России из крайности в край бросает,могли бы аккуратно по 2-3 года добавить,как у нас,и постепенно через какое то время время добавлять,и лет через десять вывести на отметку 60/65.
    Хотя сам давно за 40 да же не надеюсь что пенсию получу а мои дети мои пенсионные деньги с фонда,могут не отдать или инфляция и девольвация сожрет,что можно купить газету и сникерс. laughing Так было с моей 1000рублей,детского страхования.А старший брат на 1000рублей не плохую первую свадьбу справил в 1987 году. laughing
    Сосед на пенсию это осенью собрался а вот с пенсионного фонда разом деньги нельзя снять.Хотел под старость на новом авто с салона поездить,ведь всю жизнь то служебные то откровенный шрот.Это у нас в Казахстане.
    болот
    1. Antidote (Павел) Сегодня, 14:12
      Да нужно привязывать к продолжительности жизни и её активной фазе, жёстко. Я не против работать 100 лет, если проживу до 150, они там, наверху равняются по себе: чихнул - в Израиль, поднялась температура - в Германию, а простым людям кору дуба и свечку.
      Antidote
      1. болот Сегодня, 15:00
        Цитата: Antidote
        Да нужно привязывать к продолжительности жизни и её активной фазе, жёстко. Я не против работать 100 лет,

        А ведь человек всю сознательную жизнь работает и платит налоги в виде НДС,Ведь торговец эту сумму закладывает в стоимость товара,для собственных граждан.Ведь НДС возвращают иностранцам.
        болот
    2. Huumi (Ваня) Сегодня, 14:13
      Делается это специально-будоражат общественность и большинство нищего населения страны-не трудно догадаться для чего.Все это делается марионетками запада.чтоб потом сразу и сзнутри и снаружи ударить-махом
      Huumi
    3. spektr9 Сегодня, 14:21
      и постепенно через какое то время время добавлять

      Так у нас все точно также только вот далее будут добавлять к 65 и 63, как говориться - стоит только начать
      spektr9
      1. болот Сегодня, 15:04
        Цитата: spektr9
        Так у нас все точно также только вот далее будут добавлять к 65 и 63, как говориться - стоит только начать

        Так у нас почти так 20 лет,58/63.Уже ни кто не жалуется.Смысл только есть в детей вложиться,хоть по старости чем то помогут.
        К примеру я младшой,живу с родителями в частном доме.На мне вся забота о них,не считая собственных детей.Но это Восток так принято и все их имущество будет моим,старшие да же не будут предентовать.
        болот
  9. Лесс Сегодня, 13:51
    Другие эксперты объявили, что ежегодно пенсия россиян будет расти на 1 тысячу рублей в год в среднем. Значит ли это, что у одних она расти не будет, а у других (например, пенсионеров-госчиновников) вырастет сразу на 15-20 тыс. рублей?
    Из чего сие предположение "вытекает"?
    результаты общероссийского социологического опроса, в ходе которого 92%
    Нормальная реакция общества на не популярные меры.
    Лесс
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 15:37
      Вспомните перед выборами более 86% высказывала недоверие премьеру и правительству! Итог видите сами все теже рожи(лицами назвать язык не поворачивается) и почти на тех же местах! Так что плевала власть на реакцию общества!!! Видемо в России власть реагирует только тогда когда усадьбы гореть начинают и кровище рекой...
      Nehist
      1. Лесс Сегодня, 16:13
        Цитата: Nehist
        Так что плевала власть на реакцию общества!!!

        Если я против воли ребёнка веду его делать прививку или заставляю принимать лекарства во время болезни - я плюю на мнение ребёнка?
        Цитата: Nehist
        видите сами все теже рожи(лицами назвать язык не поворачивается)

        Это пОшло.
        Цитата: Nehist
        Вспомните перед выборами более 86% высказывала недоверие премьеру и правительству!

        Не помню. Хотя бы потому что не интересовался подобными вопросами. Я свой выбор сделал в марте. Так что состав правительства это не моя "головная боль". Если оно устраивает действующего президента - значит так тому и быть.
        Цитата: Nehist
        Видемо в России власть реагирует только тогда когда усадьбы гореть начинают и кровище рекой...

        Когда загорится ваша усадьба и польётся ваша кровь будет любопытно кого вы в этом обвините и к кому побежите за помощью. Хотя подозреваю что в обоих случаях это будет Власть.
        Лесс
  10. Комментарий был удален.
    1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 14:08
      Говоритель Президента всея Руси
      zapfen
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 14:09
        А что он сам, боится?
        Теперь придется уровень медицины поднимать, чтобы народ дольше жил, качественнее, так ведь?
        Shahno
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 15:51
          Shahno:
          А что он сам, боится?
          Теперь придется уровень медицины поднимать, чтобы народ дольше жил, качественнее, так ведь?

          Ох, уж этот тонкий еврейский юмор! laughing
          Pax tecum
      2. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:35
        Цитата: zapfen
        Говоритель Президента всея Руси

        "Несущий всякую пургу" всея Руси.
        Светлана
    2. Huumi (Ваня) Сегодня, 14:14
      нет-он помощник Бога,нет-это даже его заместитель-но шея то у всех одинаковая...
      Huumi
  11. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 13:54
    Цитата: фигвам
    Я представляю как работодатель будет держать пожилых людей которые сидят на таблетках и постоянно болеют.

    Ну да, спустят новый закон, обложить дополнительным налогом тех предпринимателей, которые «лиц предпенсионного возраста» на работе не держат (или содержат?). Вот и натягивайте сову «работника» на глобус работодателя.
    Законов много можно наштамповать. Законы, разные нужны. Законы каждые - важны.
    У вас нет межгалактического билета на рейс в другую галактику? Что то у нас здесь, пошло не так wassat
    Gnefredov
    1. граматей (Константин) Сегодня, 16:28
      Если нет гравицапы - оставайтесь с нами!
      граматей
  12. aikon1974 Сегодня, 13:55
    Наш народ достоин своего руководства. 76 % я был шоке от результата.
    aikon1974
  13. Комментарий был удален.
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:17
      Цитата: С лучшими пожеланиями
      (серый кардинал...?)

      Да какое там... так, говорящая черепушка. Но мнит себя, конечно же... fellow Сергей Ястржембский на этой должности был гораздо скромнее.
      Paranoid50
    2. Светлана (Светлана) Сегодня, 14:36
      Цитата: С лучшими пожеланиями
      Цитата: С лучшими пожеланиями
      Дорогие друзья, объясните мне кто такой этот, долбанный Песков,пуп Земли?

      (серый кардинал...?)

      Светло-синий мушкетёр.
      Светлана
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 13:55
    Усатый озвучил очередную лицемерную отмазку царя. Царь ненастоящий, и весь сказ. А то ему то Госдеп мешает, то он не в курсе, то коварные либералы, то ему полномочий не хватает. Хватит уже лапшу вешать. Никто никаких пенсий добавлять не будет. Что за бред, отнимать, чтобы когда-то потом дать? Надоел уже безвольный плешивец и его медведевское правительство.
    Altona
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 13:57
    Цитата: болот
    Как у вас в России из крайности в край бросает,могли бы аккуратно по 2-3 года добавить,как у нас,и постепенно через какое то время время добавлять,и лет через десять вывести на отметку 60/65.

    -------------------------
    НЕ У НАС В РОССИИ, а либеральное еврейское правительство 76-процентного царя.
    Altona
    1. болот Сегодня, 14:02
      Цитата: Altona
      НЕ У НАС В РОССИИ, а либеральное еврейское правительство 76-процентного царя.

      На выборы то в марте ходили?То и получили.
      болот
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 13:57
    Цитата: viktor.
    А Песок пургу несёт

    ----------------------------
    Если бы пургу, а то откровенной мочой брызжет.
    Altona
  17. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 13:58
    Много много денег пенсионерам. Ура! Жить - не тужить. Пляжи Таиланда - ждите.
    Классика. Из Некрасова:
    "Жаль лишь, что в пору эту чудесную жить не придется ни мне ни тебе"
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. болот Сегодня, 14:06
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      Много много денег пенсионерам. Ура! Жить - не тужить. Пляжи Таиланда - ждите.Классика. Из Некрасова:"Жаль лишь, что в пору эту чудесную жить не придется ни мне ни тебе"

      А у вас в Белоруссии как с этим.У нас в Казахстане уже более 20 лет 58/63,с постепенным увеличением правда пока у женщин.До 60 лет.
      болот
  18. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 13:59
    Вот она твердость пармезана))))
    Berkut154
  19. Million (Влад) Сегодня, 13:59
    Всё-таки это было 13 лет назад."
    Какие 13 лет?Он недавно это говорил!13 лет назад никто об этом не задумывался,а Путин раздавал совсем другие обещания!
    Million
  20. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:59
    Потом со скалы сбрасывать будут всех больных и некрасивых
    Чича сквад
    1. болот Сегодня, 14:04
      Цитата: Чича сквад
      Потом со скалы сбрасывать будут всех больных и некрасивых

      Жириновский ведь какое то время предлагал пенсионеров на Крайний север отправлять.
      болот
    2. Huumi (Ваня) Сегодня, 14:16
      не-как нибудь некрасивые и больные соберутся и скинут со скалы оных..
      Huumi
  21. ваняватный Сегодня, 14:02
    плачу от счастья и целую фото туфель ввп , спасибо благодетелям за подаренные пять лет молодости и бодрости , а в пфр шесть лет не плачу и теперь ясно почему ...
    ваняватный
  22. astepanov (Алексей) Сегодня, 14:03
    Цитата: astepanov
    Цитата: Strashila
    сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%.

    Я провел оценку, опираясь на данные Росстата. Вышло вот что: при возрасте выхода на пенсию 63 и 65 для женщин и мужиков количество пенсионеров сократится в 1,55 раз, количество работающих вырастет в 1,19 раз. Трудовой стаж увеличится с 34,5 до 41 года тоже в 1,19 раз. Время дожития (от выхода на пенсию до ухода в мир иной) сократится к 1930 году в 1,34 раза - если сбудутся прогнозы по росту продолжительности жизни. В совокупности это означает, что пенсии должны вырасти не не 30%, а в 2,93 раза и составить по нынешнему курсу в среднем по стране 41840 рублей. Так что ожидается очередное массовое ограбление, которое, во--первых, стараются провести незаметно в тени ЧМ по футболу, во-вторых, обязательно кинут какую-нибудь президентскую косточку, чтобы заткнуть рты. Стыдно и горько смотреть на эти пляски с бубнами. Народ держат за тупое .
    astepanov
  23. Кент0001 (евгений) Сегодня, 14:07
    Вторая за день "разгромная" статья в отношении Темнейшего и Ко. ВО-вы в оппозицию ушли, или здравый смысл наконец преобладал в размещении материала????))))) Но это так присказка-сказка дальше будет, но конец у неё не очень. Принятием этих решений наши верхи подтвердили, что страна уже совсем разворована нашими элитами (друзьями) и это не будет меняться в принципе. А светлое будущее для народа будут строить за счет самого народа, так что денег по прежнему нет, но вы там держитесь....кто не сдохнет от рака например ......уже совсем не смешно((((((
    Кент0001
  24. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:09
    Песков ответил на вопрос об обещании Путина не повышать пенсионный возраст
    вы кароче,чуваки ,в тему не встряли, там всфё по понятиям,разрулили, так что,остытьте,отслюнявтне,и если живые будут: отчекрыжьте...надеюсь помру.скоро.не хочу видеть этого.
    Дедкастарый
    1. частное лицо Сегодня, 14:36
      А кто за базар ответит? За язык его не кто не тянул. Почему то пахан молчит а его верные сявки гавкают.
      частное лицо
  25. taiga2018 (Макар) Сегодня, 14:15
    удивительные всё таки люди,которые ещё буквально вчера в своих комментариях говорили Путину молодец за Крым,за Сирию,за желание сохранять независимую внешнюю и внутреннюю политику,эти же люди проклинали либералов и других грантоедов,а что я вижу сегодня-"царь","царь не настоящий..."знакомые слова,откуда же они,так с "эха" и других подобных либеральных помоек...так вот что я вам скажу,уважаемые,кажется вчера,после очередной отсидки,вышел гражданин Навальный,враг нашего президента и "защитник" всех угнетённых,присоединяйтесь к его акциям,выходите на его митинги,может сумеете вознести его к власти,а уж он всех сразу "осчастливит..."в добрый путь...
    taiga2018
  26. Комментарий был удален.
  27. unignm (Василий) Сегодня, 14:15
    Всё-таки это было 13 лет назад.

    великолепно. снимаю шляпу.
    сша выходят из иранской сделки у нас с каждого утюга ааа америкосня не соблюдает договор. дык сделку подписывал загорелый парень а теперь рыжий
    unignm
  28. Altona (Евгений) Сегодня, 14:20
    Цитата: болот
    На выборы то в марте ходили?То и получили.

    ---------------------------
    Я на выборы ходил. НО всегда призывал не голосовать за Путина, сам испортил бюллетень. В 2015 году, на выборах в Думу, я голосовал за КПРФ.
    Altona
    1. болот Сегодня, 14:56
      Цитата: Altona
      я голосовал за КПРФ.

      Уважаю ваш у позицию,все таки в стране социалистическая партия должна существовать,да в парламенте не мало мест должно быть,что бы блокировать антисоциальные законы.Иначе несчастье со страной может произойти,люди как то протест должны выказывать и в радикализм не вдаваться.Ведь митинги что у вас и у нас запрещены а пар выпустить то надо.
      А то уязвимые социальные группы в религиозный радикализм могут уйти.
      болот
      1. Роялист (Святослав) Сегодня, 16:00
        Везде нужна РЕАЛЬНАЯ ОПОЗИЦИЯ,а не опереточная. Каждая власть заинтересована, чтобы было:" правящая партия его величества и позиция его величества". Но я не вижу СИЛЬНОГО ЛИДЕРА,а без лидера будет полный звиздец
        Роялист
    2. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:03
      Я вообще не ходил на выборы, потому что знал что все места и билютени куплены, ну и заранее результат известен кто будет у руля стоять и продолжать обворовывать население.
      gukoyan
  29. Altona (Евгений) Сегодня, 14:21
    Цитата: taiga2018
    удивительные всё таки люди,которые ещё буквально вчера в своих комментариях говорили Путину молодец за Крым,за Сирию,за желание сохранять независимую внешнюю и внутреннюю политику,эти же люди проклинали либералов и других грантоедов,а что я вижу сегодня-"царь","царь не настоящий..."знакомые слова,откуда же они,так с "эха" и других подобных либеральных помоек...так вот что я вам скажу,уважаемые,кажется вчера,после очередной отсидки,вышел гражданин Навальный,враг нашего президента и "защитник" всех угнетённых,присоединяйтесь к его акциям,выходите на его митинги,может сумеете вознести его к власти,а уж он всех сразу "осчастливит..."в добрый путь...

    ------------------------
    Удивительно дремучее охранительство.
    Altona
  30. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 14:25
    У лгунов-воров "посыл один....деньги"- которые быстро сожрет инфляция, и покупная их способность окажется даже меньше, чем сейчас, зато увеличенный пенсионный возраст останется навсегда.....
    Улиточник N9
  31. afrikanez (KONGO) Сегодня, 14:28
    Всё начинается с малого! Сначала одно обещание, потом другое, а в итоге весь народ в дерьме по самое небалуйся. Одни чиновники и начальники в "шоколаде". демократия однако...мать её ети!
    afrikanez
    1. Комментарий был удален.
  32. частное лицо Сегодня, 14:31
    Один из экспертов заявил, что сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%.
    А ни кто из "экспертов" не подумал сколько не доживут до пенсии. Вот на выборы итог которых и так был ясен денег народных не жалко. А слабо провести референдум по повышению пенсионного возраста? Вот там и явка будет ого и итог.
    частное лицо
    1. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 15:19
      А ни кто из "экспертов" не подумал сколько не доживут до пенсии.

      так потому и вырастут, что многие не доживут
      Bulrumeb
  33. Мур (Андрей) Сегодня, 14:38
    пресс-секретаря президента поинтересовались, как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
    Песков:
    Всё-таки это было 13 лет назад
    .
    Мур
  34. akunin (эд) Сегодня, 14:38
    В связи с этим возникает вопрос: правильным ли является понимание того, что в ближайшие годы мнением россиян власти интересоваться не собираются?
    чудак - человек,а когда мнение охлоса интересовало олигархов? надо дерепаску от санкций спасать,нефтяникам помочь,чубайсу пенсионных денег дать на нано и тд..Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
    akunin
  35. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:39
    То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?

    Очень многие вещи теряют со временем свою твёрдость...

    Интересно, а почему бы депутатам и правительству от своих пенсий не отказаться? Зарплаты у них большие, могут сами отложить, сколько хотят.
    kakvastam
  36. Des10 (Александр) Сегодня, 14:42
    "Песков:“Всё-таки это было 13 лет назад.
    То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?
    "
    То есть, твёрдость слова автора напрямую зависит от анонимности? laughing
    Привет смелым анонимам!
    Des10
    1. Des10 (Александр) Сегодня, 14:43
      Ах да, на ВО.
      Des10
  37. ЗВС Сегодня, 14:43
    Песков недвусмысленно дал понять, что президент "умыл руки" и дистанцировался от этого вопроса.
    Вот и вся цена обещаниям.
    ЗВС
  38. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:47
    Есть еще наивные которые верят в пенсию?
    В США пенсионные деньги поимели во времена Энрона и Ипотечных фондов.
    Французским водилам паровозов тоже сказали хватит пенсии получать.
    Нет СССР - изображать лояльность работягам лишние расходы.
    hhhhhhh
  39. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:49
    Когда уже народ на улицу будет выходить?
    Не пора ли как в Испании показывать своё недовольство...
    gukoyan
  40. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 14:49
    Всё-таки это было 13 лет назад.
    возникает вопрос - какова давность лет слова президента? может прописать это законодательно? laughing
    С одной стороны действительно много лет прошло, ситуация может в корне измениться за такое время и стоять на своём не подстраиваясь под изменения в обществе глупо. С другой стороны это было сказано так конкретно и категорично что теперь, в любом случае, выглядит, как бы помягче, печально.
    _Ugene_
  41. demo (Ван) Сегодня, 14:49
    У пресс-секретаря президента поинтересовались, как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
    Песков:
    Всё-таки это было 13 лет назад.
    То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?

    ОТ ВРЕМЕНИ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ТВЕРДОСТЬ СЛОВА.
    demo
  42. Лютый73 (Лютый73) Сегодня, 14:51

    За что НЕ боролись в 1991 году, на то и жить будем!!!!
    Лютый73
  43. den3080 Сегодня, 14:56
    Повышение пенсионного возраста - общемировая тенденция связанная с увеличением продолжительности жизни, которое в свою очередь зависит от многих факторов(повышение и развитие уровня медицинского обслуживания, постепенное улучшение условий жизни и так далее)

    Ничего в этом ужасного нет, хотя повсеместно(во всём мире) люди негативно вопринимают повышение пенсионного возраста.

    Но если не повышать, то у государства в будущем просто не хватит денег для выполнения обязательств по выплате пенсий. И вот если не хватит на пенсии, то никому и ничему абсолютно от этого лучше не станет, ни пенсионерам ни государствам.
    den3080
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 15:45
      А где вы в России увидели (повышение и развитие уровня медицинского обслуживания, постепенное улучшение условий жизни и так далее)????
      Nehist
    2. 123456789 Сегодня, 15:50
      Цитата: den3080
      Повышение пенсионного возраста - общемировая тенденция связанная с

      Разрушением мировой системы социализма laughing
      123456789
  44. вовка (Володя) Сегодня, 15:11
    Короче они нас клали
    вовка
  45. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 15:16
    . Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе.

    Короче, как всегда, Рафик полностью невиновный.
    Bulrumeb
  46. Vard Сегодня, 15:23
    А может скинуться всей страной и отправить всю эту компанию на досрочную пенсию...ей богу дешевле выйдет..
    Vard
  47. Shelest2000 Сегодня, 15:25
    Один из экспертов заявил, что сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%.

    А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать(с)
    Это я к тому,что" не каждая птица долетит до середины Днепра"(зачеркнуто) далеко не все пенсионеры доживут до этого денежного великолепия и благодати. Точнее,большинство предпенсионеров.
    Да и вообще,что прицепились к словам Путина,данных народу когда-то,13 лет назад?! Путин у нас настоящий джентльмен - сам дал слово,сам и забрал его обратно. Там еще много его обещаний осталось .Кушайте ,пока и их не забрали...
    зы. Морковку отодвинули на 12 лет. Тут,как говорится,за это время или народ(зачеркнуто) ишак помрет,или многоходовочник(зачеркнуто) падишах...
    Shelest2000
  48. Леший1975 Сегодня, 15:39
    консерватор,
    0
     консерватор (Александр) Сегодня, 15:11 ↑


    “что если хорошо лизнуть, то хозяин и за ушком потрепет и косточку даст.


    ну и кому ты лизнул, после чего решил, что ты есть совесть нашей нации?


    “Лижете знатно, выбили уже долю?


    ты вор. и воруешь народные деньги. тебе не стыдно?

    Надеюсь ты сейчас не будешь задаваться вопросом, какое я имею право называть тебя вором? Или стукачом, или главарем воровской шайки?

    Ты понимаешь о чем я пишу?

    Отлично понимаю. Т.е. объяснить : "10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств" даже не хочешь попробовать. Но кто выражает недовольство сложившейся ситуацией, тебя цитирую "Это потолок сознания местных шариковых". Так что отлично понимаю и что пишешь, и что пытаешься этим отмыть. Табаки и есть.
    Леший1975
  49. senima56 (Николай) Сегодня, 15:40
    Наше "уважаемое правительство" для "повышения благосостояния народа" использует самые непопулярные меры! Повышение НДС (что приведёт к росту цен и инфляции), увеличение пенсионного возраста, что опять скажется на том же "благосостоянии народа". Но вот когда ( уже в который раз!!!) предлагают ввести "прогрессивную шкалу налогообложения" на физических лиц (считай на богатых)- тут правительство проявляет завидное упорство! Нет- и всё!!! Так о чьём "благосостоянии" наше правительство (а с ними и депутаты от ЕР) беспокоятся?! Не от того ли, что все они могут попасть под "прогрессивную шкалу"?! А этого ой как не хочется!!!
    senima56
  50. Лумумба (Михаил) Сегодня, 15:41
    Статистика вызовов "Скорой помощи" предпенсионного возраста , резко пойдет вверх .. Предлагаю запретить до 35 лет вызов скорой !
    Пусть дорогу молодым освобождают ! Так правильно понял я, Пескова ,Володю и Димона ???[/quote]

    У меня супруга работает на скорой, знали бы вы кто действительно чаще всего вызывает скорую, и где они в основном тратят своё время и наши с вами лекарства!!!!!
    Это "гости"с Азии у которых отродясь не было мёд страховки, но скорая не в праве отказать им в обслуживании, " это же люди" цыгане которые в третьем колене не заплатили ни копейки налогов в казну государства и сердобольные граждане отдыхающим алкоголикам под кустом!!!!
    Лумумба
Картина дня