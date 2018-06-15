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Песков ответил на вопрос об обещании Путина не повышать пенсионный возраст
Накануне, напомним, были опубликованы результаты общероссийского социологического опроса, в ходе которого 92% граждан высказались против повышения пенсионного возраста. И в тот же день, как известно, правительство объявило о том, что пенсионную реформу, заключающуюся в поэтапном повышении планки пенсионного возраста, всё же запускает. Тут же практически на всех федеральных каналах появились всевозможные экономические эксперты, которые принялись разъяснять, что финансовое будущее России может спасти исключительно повышение пенсионного возраста, ну и плюс – рост НДС.
Посыл один: пенсионеры будут получать гораздо большие суммы пенсий, чем сейчас. Один из экспертов заявил, что сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%. В переводе в реальные цифры это означает примерно следующее: если у отдельно взятого сегодняшнего пенсионера уровень пенсии, например, 12 тысяч рублей, то в 2030 году будет 15,6 тыс. рублей. О том, что собой будут представлять эти 15 тыс. 600 рублей в 2030 году, эксперт не разъяснил.
Другие эксперты объявили, что ежегодно пенсия россиян будет расти на 1 тысячу рублей в год в среднем. Значит ли это, что у одних она расти не будет, а у других (например, пенсионеров-госчиновников) вырастет сразу на 15-20 тыс. рублей?
Таким образом, можно констатировать, что решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян. В связи с этим возникает вопрос: правильным ли является понимание того, что в ближайшие годы мнением россиян власти интересоваться не собираются?
Ситуацию с пенсионной реформой прокомментировал Дмитрий Песков. Его заявление приводит газета «Коммерсантъ»:
То есть, вчерашние «очертания», намеченные правительством, нужно расценивать как неокончательные?
У пресс-секретаря президента поинтересовались, как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
Песков:
То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?
Посыл один: пенсионеры будут получать гораздо большие суммы пенсий, чем сейчас. Один из экспертов заявил, что сумма пенсий в среднем вырастет к 2030 году на 30%. В переводе в реальные цифры это означает примерно следующее: если у отдельно взятого сегодняшнего пенсионера уровень пенсии, например, 12 тысяч рублей, то в 2030 году будет 15,6 тыс. рублей. О том, что собой будут представлять эти 15 тыс. 600 рублей в 2030 году, эксперт не разъяснил.
Другие эксперты объявили, что ежегодно пенсия россиян будет расти на 1 тысячу рублей в год в среднем. Значит ли это, что у одних она расти не будет, а у других (например, пенсионеров-госчиновников) вырастет сразу на 15-20 тыс. рублей?
Таким образом, можно констатировать, что решение о повышении пенсий принималось при полном игнорировании мнения подавляющего большинства россиян. В связи с этим возникает вопрос: правильным ли является понимание того, что в ближайшие годы мнением россиян власти интересоваться не собираются?
Ситуацию с пенсионной реформой прокомментировал Дмитрий Песков. Его заявление приводит газета «Коммерсантъ»:
Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса. Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы.
То есть, вчерашние «очертания», намеченные правительством, нужно расценивать как неокончательные?
У пресс-секретаря президента поинтересовались, как быть с обещаниями Владимира Путина не повышать пенсионный возраст в РФ, пока он занимает президентский пост.
Песков:
Всё-таки это было 13 лет назад.
То есть твёрдость слова президента напрямую зависит от времени?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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