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ДНР продемонстрировала ракетную систему «Снежинка» в действии
В Сети появился видеоролик, запечатлевший стрельбы РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» на одном из полигонов Донецкой республики.
В первую очередь можно оценить пуски 324-мм ракет реактивной системы «Снежинка».
Указанные боевые машины являются разработкой донецких инженеров. Впервые они были показаны в начале мая текущего года. Производителем систем была указана «Государственная инновационная компания», расположенная на территории ДНР.
Напомним, РСЗО «Снежинка» оснащается двумя 324-мм ракетами, заявленная дальность которых составляет 9600 метров.
Реактивная система «Чебурашка» имеет 64 направляющих для 217-мм ракет, заявленная дальность которых та же – 9600 м.
Выполнены установки на автомобильном шасси КрАЗ с колесной формулой 6х6.
Для применения этой техники и других систем местного производства 11 мая глава ДНР Александр Захарченко подписал указ об учреждении Ракетных войск тактического назначения.
Как отмечает блог bmpd, по неофициальным данным, ракеты «Снежинка» применяются военными ДНР уже с начала 2016 года. Правда, запускались они с полуимпровизированных однозарядных установок.
Что касается «Чебурашки», то ее первое применение имело место в мае этого года.
В первую очередь можно оценить пуски 324-мм ракет реактивной системы «Снежинка».
Указанные боевые машины являются разработкой донецких инженеров. Впервые они были показаны в начале мая текущего года. Производителем систем была указана «Государственная инновационная компания», расположенная на территории ДНР.
Напомним, РСЗО «Снежинка» оснащается двумя 324-мм ракетами, заявленная дальность которых составляет 9600 метров.
Реактивная система «Чебурашка» имеет 64 направляющих для 217-мм ракет, заявленная дальность которых та же – 9600 м.
Выполнены установки на автомобильном шасси КрАЗ с колесной формулой 6х6.
Для применения этой техники и других систем местного производства 11 мая глава ДНР Александр Захарченко подписал указ об учреждении Ракетных войск тактического назначения.
Как отмечает блог bmpd, по неофициальным данным, ракеты «Снежинка» применяются военными ДНР уже с начала 2016 года. Правда, запускались они с полуимпровизированных однозарядных установок.
Что касается «Чебурашки», то ее первое применение имело место в мае этого года.
Использованы фотографии: andrei-bt.livejournal.com
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