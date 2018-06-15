16:28 15 июня
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ДНР продемонстрировала ракетную систему «Снежинка» в действии

В Сети появился видеоролик, запечатлевший стрельбы РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» на одном из полигонов Донецкой республики.



В первую очередь можно оценить пуски 324-мм ракет реактивной системы «Снежинка».


Указанные боевые машины являются разработкой донецких инженеров. Впервые они были показаны в начале мая текущего года. Производителем систем была указана «Государственная инновационная компания», расположенная на территории ДНР.



Напомним, РСЗО «Снежинка» оснащается двумя 324-мм ракетами, заявленная дальность которых составляет 9600 метров.

Реактивная система «Чебурашка» имеет 64 направляющих для 217-мм ракет, заявленная дальность которых та же – 9600 м.

Выполнены установки на автомобильном шасси КрАЗ с колесной формулой 6х6.

Для применения этой техники и других систем местного производства 11 мая глава ДНР Александр Захарченко подписал указ об учреждении Ракетных войск тактического назначения.

Как отмечает блог bmpd, по неофициальным данным, ракеты «Снежинка» применяются военными ДНР уже с начала 2016 года. Правда, запускались они с полуимпровизированных однозарядных установок.

Что касается «Чебурашки», то ее первое применение имело место в мае этого года.

Использованы фотографии: andrei-bt.livejournal.com
32

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Комментарии 32

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  1. Forcecom (Денис) Сегодня, 14:05
    Напомним, РСЗО «Снежинка» оснащается двумя 324-мм ракетами, заявленная дальность которых составляет 9600 метров.

    Реактивная система «Чебурашка» имеет 64 направляющих для 217-мм ракет, заявленная дальность которых та же – 9600 м.

    Разные установки с одинаковой дальностью? Точно не очепятка?
    Forcecom
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:08
      Это что бы они вписывались в Минские соглашения, на переднем крае нельзя с дальностью дальше 10 км.
      Чича сквад
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 15:19
        До ударов по Сирии "калибры" то же считались летающими "499 км" lol , а потом война и "ну так получилось" tongue . Собственно что тут удивительного можно подумать что ТАМ кто то соглашения выполняет am
        Мих1974
  2. MPN (Павел) Сегодня, 14:08
    Мощность больше, чем у "Точка-У", а точность?
    MPN
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 16:16
      Цитата: MPN
      а точность?


      На той стороне?

      Да ни важно уже... smile am

      hi
      Ванёк
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 14:18
    нужно чтобы как минимум до Киева доставала,только так можно отрезвить и Порошенко и всех сторонников властей Украины...
    taiga2018
  4. ciujoilu (Igor) Сегодня, 14:20
    Точность наивысокая , цельшся в первый край обороны всу а попадаешь в Киеве
    ciujoilu
  5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 14:22
    Хотелось бы не только пуск, но и разрыв глянуть.
    Керенский
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 16:18
      Цитата: Керенский
      разрыв глянуть


      Друг!.. Лучше ни надо. Пусть смотрят те, что на той стороне.
      Ванёк
  6. Доктор Зорге (Михаил) Сегодня, 14:31
    Немного по вежливой теме http://rusvesna.su/news/1529012923 :) "Беларусь: Километровая военная колонна ночью выдвинулась к литовской границе" :)))
    Доктор Зорге
    1. lopvlad (rr) Сегодня, 14:42
      Цитата: Доктор Зорге
      Километровая военная колонна ночью выдвинулась к литовской границе


      белорусскую молочку на продажу натовцам повезли а военные для охраны чтобы не отобрали "самое качественное молоко в мире".
      lopvlad
      1. badens1111 (влад) Сегодня, 14:44
        Цитата: lopvlad
        "самое качественное молоко в мире".

        Вам белорусы жить мешают?
        badens1111
        1. Доктор Зорге (Михаил) Сегодня, 15:11
          Видишь как троллей колбасит! Видимо колонна движется в правильном направлении!
          Доктор Зорге
        2. lopvlad (rr) Сегодня, 15:12
          мне не нравится пропаганда белорусских властей в стиле "Мы своим качественным молоком всю Россию кормим и без нашего молока они не выживут". При этом состав белорусской молочки такой что никакого отношения к качественному продукту она не имеет.
          lopvlad
          1. badens1111 (влад) Сегодня, 15:43
            Цитата: lopvlad
            мне не нравится пропаганда белорусских властей в стиле

            Вам нравится пропаганда наших,в смысле выполним и перевыполним план по впихиванию пальмового масла во все продукты питания?
            Сказки про плохую белорусскую молочку и вообще якобы некачественный белорусский товар,оставьте для самоуспокоения нуворишей в России.
            badens1111
          2. выползень:Ъ (Максим Алексеевич) Сегодня, 15:57
            Рогачевская сгущенка самая вкусная. Все перепробовал, отвечаю!) и знакомые тоже так считают))
            выползень:Ъ
      2. Доктор Зорге (Михаил) Сегодня, 15:10
        Меняй методичку, эта устарела :))))
        Доктор Зорге
        1. lopvlad (rr) Сегодня, 15:21
          Цитата: Доктор Зорге
          Меняй методичку, эта устарела :))))


          а Лукашенко то не знает.Ему напиши про это.
          lopvlad
          1. badens1111 (влад) Сегодня, 15:44
            Цитата: lopvlad
            Лукашенко

            В отличии от вас,Лукашенко знает,кто стоит за валом черного пиара как собственно против РБ,так и ее продукции.
            badens1111
  7. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:54
    Цитата: badens1111
    Цитата: lopvlad
    "самое качественное молоко в мире".

    Вам белорусы жить мешают?

    Это люди такие у которых все плохие и все им жить мешают
    Black Sniper
    1. lopvlad (rr) Сегодня, 15:19
      Зато вы из хорошей страны Казахстана,у которого свои земли появились благодаря тому же Ленину .Так вот я помню как в 90-е в Россию от хороших незалежных властей Казахстана убежало побросав всё более миллиона русских .
      lopvlad
      1. badens1111 (влад) Сегодня, 15:56
        Цитата: lopvlad
        я помню как в 90-е в

        Плохо помните 0-,если бы хорошо помнили.то вспомнили бы фамилии трех подписантов бумажки в Вискулях и последствия,при чем тут собственно люди?
        Если бы хорошо помнили 90,то знали бы,кто способствовал развалу и кто оусществлял все это.
        Если бы все хорошо помнили,то вспомнили бы к примеру фамилии Собчак и Старовойтовой,с последствиями их вояжей,в Казахстан и Таджикистан.
        https://eadaily.com/ru/news/2016/08/19/eks-genpro
        kuror-sssr-mihail-gorbachev-glavnaya-prichina-kot
        oraya-podtolknula-sssr-k-razvalu
        Имеем ввиду и такое мнение.
        https://ruskom.livejournal.com/687087.html
        Ну и такое.
        https://mywebs.su/blog/interestingly/6875/
        А теперь напоминаю,кто спас Собчак от ареста?Ответите честно кто?
        Где сидит вдова Собчак,-Нарусова,известная своей русофобией?
        И чем занимается дочь Собчак,в настоящее время?
        Ну и ради более полного ответа,о виновниках.Почитайте...
        https://varjag2007su.livejournal.com/2383842.html
        Все это открытые источники..
        badens1111
        1. lopvlad (rr) Сегодня, 16:14
          Цитата: badens1111
          то вспомнили бы фамилии трех подписантов бумажки в Вискулях


          при чем тут бумажка о распаде СССР и политика властей Казахстана в 90-е к русскоязычному населению ? или может в России в 90-е власти начали репрессии к казахам живших в России со времен СССР ?
          lopvlad
  8. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:59
    Молодцы! Особенно мне понравилась 2-х секционная 2×32 "Чебурашка"!!!
    Black Sniper
    1. Доктор Зорге (Михаил) Сегодня, 15:13
      У Чебурашки же 2 уха (секции). Всё по фэншую.
      Доктор Зорге
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:18
      Эх....заодно бы и "Китайца" показали..... request Кстати,есть инфа (правда,пока "смутная"...) о том.что в ДНР мелькали и иные РСЗО....нам пока незнакомые...
      Nikolaevich I
  9. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:04
    Цитата: badens1111
    Цитата: lopvlad
    "самое качественное молоко в мире".

    Вам белорусы жить мешают?

    Это люди такие, им все и всё. мешает
    Black Sniper
    1. Доктор Зорге (Михаил) Сегодня, 15:12
      Ганьба! :) Если бы не молочка, мир был бы для троллей голубым и радостным :)
      Доктор Зорге
      1. lopvlad (rr) Сегодня, 15:32
        Цитата: Доктор Зорге
        Если бы не молочка


        у Лукашенко есть ещё одна завиральная мантра "Белоруссия защищает Россию от НАТО" а за ней "Беларусь все годы была под санкциями но мы выжили без всякой поддержки" (видимо выдаваемые Россией ежегодно и безвозмездно более двух лярдов зелени это то самое "без всякой поддержки". Вон в соседней 40-ка миллионной стране Порошенко за лярд в кредит под грабительские проценты готов целовать Европу во все места.
        lopvlad
        1. badens1111 (влад) Сегодня, 16:05
          Цитата: lopvlad
          есть ещё одна завиральная мантра "Белоруссия защищает Россию от НАТО"

          Если вы не понимаете сказанное,то не стоит так громко признаваться в этом.
          Цитата: lopvlad
          Вон в соседней 40-ка миллионной стране Порошенко за лярд в кредит под грабительские проценты готов целовать Европу во все места.

          Вы желаете участь Руины РБ?С с какой такой печали вы озаботились такими пожеланиями в адрес нашего союзники и брата?
          badens1111
  10. maykl8 (Михаил) Сегодня, 15:27
    Невидно на этой "Снежинке" прицельных приспособлений и приводов наводки по дальности и направлению. Не думаю, что в ЛДНР инженерная мысль шагнула дальше этой мысли чем РФ, где на "Торнадо-Г" и пр. РСЗО применяют механические прицелы с панорамами и приводы наводки.
    maykl8
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 16:19
      Если честно тут меня особенно удивляют обе "разработки", Если вот это пости "балономет", но "чюбурашка" очень промышленный и почти серийный. Такое впечатление что были доведены до образцов какие то старые советские наработки, бывшие на территории заводов Донецка. request Вот что меня с "чюбурашки" удивило - КАК они вычисляют место попадания? Нет я гражданский, "диванный эксперт", но даже мне ведом что есть прицелы, угломеры, таблцицы стрельбы в которых Промеренные (опытным путем) балистика полета снарядов с учетом всего подряд в том числе и погоды!!! good Тогда - ОТКУДА они у ЛДНР, где и когда они успели не только изготовить, но и провести десятки если не сотни тестовых отстрелов? Ведь в отличии от укрофашистов или "черных" в Сирии - они очень заинтересованы в Исключительной точности попадания!!! fool good
      Я понимаю что РСЗО это не истребитель 5 поколения, но даже вот такой образец не создают "на коленке". Я не хочу знать "то что мне знать не положено" , тем более Война не закончена, но надеюсь после Победы над фашистами - мы узнаем правду. feel
      Мих1974
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