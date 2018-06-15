16:31 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Турция представила самоходный ПТРК Pars 4x4

Турецкая оружейная компания FNSS представила на проходящей в Париже международной оборонной выставке Eurosatory 2018 новый вариант своей колесной бронированной машины Pars 4x4. Машина выполненна в варианте самоходного противотанкового ракетного комплекса с оснащением боевым модулем с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э".

Турция представила самоходный ПТРК Pars 4x4


Данный броневик создан в рамках контракта на поставку турецкой армии в 2018-2020 годах 76 колесных машин Pars 4x4 ATV в варианте самоходного ПТРК. На машине установлен дистационно управляемый стабилизированный боевой модуль Remote Controlled Anti-Tank Turret (RCAT) с двумя пусковыми установками ПТУР "Корнет-Э" и 7,62-мм пулеметом. Помимо двух ракет на боевом модуле, еще четыре запасные ракеты перевозятся сзади в боевом отделении, при этом перезаряжание производится в ручном режиме. Боевая масса бронемашины около 13 тонн, длина 5 м, ширина 2,6 м и высота по крыше корпуса 2,1 м.


Экипаж четыре человека. Заявленная максимальная скорость по шоссе 110 км/ч и запас хода до 700 км, при этом тип двигателя и и автоматической трансмиссии не раскрываются. Машина плавающая, два гребных винта обеспечивают скорость на воде до 6,5 км/ч. Броневик оборудован броней модульного типа, класс защиты также не известен, передает блог bmpd.

В настоящее время бронемашина проходит цикл полигонных испытаний.


Использованы фотографии: FNSS
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 14:13
    Чем то смахивает на Белорусского "Каймана", только с обрубленным носом. laughing
    Ингвар 72
  2. снайпер Сегодня, 14:37
    Цитата: Ингвар 72
    смахивает на Белорусского "Каймана",

    Это точно, те же четыре колеса, как впрочем и у любого другого малого бронеавтомобиля... wassat
    снайпер
    1. Старый булка Сегодня, 14:39
      А мне кажется, что похож на Шишигу )
      Старый булка
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:55
    Хорошая машина..наверно...а може и фуфло..
    при этом тип двигателя и и автоматической трансмиссии не раскрываются.
    Самое важное для боя скрыто...
    Броневик оборудован броней модульного типа, класс защиты также не известен,
    Если пройдёт испытание СВУ до 3кг в тр.экв и выстрел из 12.7 метров с пятисот и более - то машина норм.....
    КВУ-НСвД
  4. болот Сегодня, 15:13
    Турки,руку набили на производстве БА,только до сих пор не дошло,что бронестекла на Лобовике на до делать секционными,отдельный для мех вода и для пассажира.И не мешал бы,козырек.Что бы прямые стекла не бликовали.
    болот
  5. Ванёк (Иван) Сегодня, 16:06
    Турция представила самоходный ПТРК Pars 4x4

    Уважаемая редакция.

    Я прошу прощения.

    Самоходный. Это педальный что-ли!?
    Ванёк
  6. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 16:23
    Турция представила самоходный ПТРК Pars 4x4

    Конструкция скорей всего подразумевает ручную перезарядку данного "девайса", на крыше данного броневичка люк для бойца, хотя могу и ошибаться).
    Lesorub
Картина дня