Турция представила самоходный ПТРК Pars 4x4

Турецкая оружейная компания FNSS представила на проходящей в Париже международной оборонной выставке Eurosatory 2018 новый вариант своей колесной бронированной машины Pars 4x4. Машина выполненна в варианте самоходного противотанкового ракетного комплекса с оснащением боевым модулем с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э".Данный броневик создан в рамках контракта на поставку турецкой армии в 2018-2020 годах 76 колесных машин Pars 4x4 ATV в варианте самоходного ПТРК. На машине установлен дистационно управляемый стабилизированный боевой модуль Remote Controlled Anti-Tank Turret (RCAT) с двумя пусковыми установками ПТУР "Корнет-Э" и 7,62-мм пулеметом. Помимо двух ракет на боевом модуле, еще четыре запасные ракеты перевозятся сзади в боевом отделении, при этом перезаряжание производится в ручном режиме. Боевая масса бронемашины около 13 тонн, длина 5 м, ширина 2,6 м и высота по крыше корпуса 2,1 м.Экипаж четыре человека. Заявленная максимальная скорость по шоссе 110 км/ч и запас хода до 700 км, при этом тип двигателя и и автоматической трансмиссии не раскрываются. Машина плавающая, два гребных винта обеспечивают скорость на воде до 6,5 км/ч. Броневик оборудован броней модульного типа, класс защиты также не известен, передает блог bmpd.В настоящее время бронемашина проходит цикл полигонных испытаний.