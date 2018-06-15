Для спецназа Росгвардии создали багги "УРА"

фото багги "УРА" с учений миротворцев в марте 2018 года

Очередная новинка, предназначенная для спецназа, была продемонстрирована в конце мая на проходящем в подмосковной Балашихе форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018". На этот раз был продемонстрирован ударно-разведывательный автомобиль (УРА), предназначенный для выполнения задач спецназом Росгвардии.Автомобиль представляет собой багги с дугами безопасности и сеткой вместо лобового стекла. На крыше имеется место для установки пулемета "Печенег" калибра 7,62-мм. Имеются крепления для перевозки дополнительных 7 коробок снаряженных пулеметных лент. Кроме того, на штурмовом автомобиле имеются места крепления для трех автоматов, дополнительного пулемета и двух противотанковых гранатометов. Общий вес перевозимого груза составляет 350 кг. Машина рассчитана на перевозку трех бойцов в полной экипировке.Масса машины 700 кг при габаритах: длина - 3515 мм, ширина - 2230 мм, высота - 1460 мм. Двигатель 98 л.с., коробка механическая, привод на задние колеса. Имеет 30-сантиметровый клиренс, что дает машине возможность быстро и незаметно перемещаться по пересеченной, гористой и даже тропической местности.Согласно заявлению разработчиков, автомобиль предназначен для проведения разведки и решения задач в составе диверсионной группы. Имеется возможность вместо пулемета установить другое вооружение, подходящее для решения задач, поставленных перед группой. Рабочий прототип автомобиля при участии ОАО "Рособоронэкспорт" был представлен на 2-м Международном форуме "Технологии в машиностроении - 2012", сам автомобиль был продемонстрирован на прошедшей в Москве оборонной выставке «Интерполитех-2017».