16:28 15 июня
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Для спецназа Росгвардии создали багги "УРА"

Очередная новинка, предназначенная для спецназа, была продемонстрирована в конце мая на проходящем в подмосковной Балашихе форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018". На этот раз был продемонстрирован ударно-разведывательный автомобиль (УРА), предназначенный для выполнения задач спецназом Росгвардии.

Для спецназа Росгвардии создали багги "УРА"

фото багги "УРА" с учений миротворцев в марте 2018 года


Автомобиль представляет собой багги с дугами безопасности и сеткой вместо лобового стекла. На крыше имеется место для установки пулемета "Печенег" калибра 7,62-мм. Имеются крепления для перевозки дополнительных 7 коробок снаряженных пулеметных лент. Кроме того, на штурмовом автомобиле имеются места крепления для трех автоматов, дополнительного пулемета и двух противотанковых гранатометов. Общий вес перевозимого груза составляет 350 кг. Машина рассчитана на перевозку трех бойцов в полной экипировке.


Масса машины 700 кг при габаритах: длина - 3515 мм, ширина - 2230 мм, высота - 1460 мм. Двигатель 98 л.с., коробка механическая, привод на задние колеса. Имеет 30-сантиметровый клиренс, что дает машине возможность быстро и незаметно перемещаться по пересеченной, гористой и даже тропической местности.

Согласно заявлению разработчиков, автомобиль предназначен для проведения разведки и решения задач в составе диверсионной группы. Имеется возможность вместо пулемета установить другое вооружение, подходящее для решения задач, поставленных перед группой. Рабочий прототип автомобиля при участии ОАО "Рособоронэкспорт" был представлен на 2-м Международном форуме "Технологии в машиностроении - 2012", сам автомобиль был продемонстрирован на прошедшей в Москве оборонной выставке «Интерполитех-2017».

Использованы фотографии: "РГ"
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Комментарии 20

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  1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 14:57
    Уважаемые профи, прокомментируйте пожалуйста необходимость сего девайса! Буду премного благодарен!
    Андрей из Челябинска
    1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 15:45
      Тачанка!!! Что непонятно?
      marlin1203
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 16:11
        Цитата: marlin1203
        Тачанка!!! Что непонятно?


        - Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!

        — Врёшь! Да я же сам пулемётчик!

        — А чинить можешь?

        — Ну, это смотря что.

        — Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
        Ванёк
    2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:18
      Для разведки самое то
      Чича сквад
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:05
    без противоминной защиты и противосколочной в армии делать нефиг...
    КВУ-НСвД
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:15
      Цитата: КВУ-НСвД
      без противоминной защиты и противосколочной в армии делать нефиг...

      В Жизни всё иначе:


      НасРать
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:18
        Я говорил про сегодняшнюю армию , заточенную на отсутствие потерь в мелких конфликтах . А если завтра война по взрослому , то в ней и Виллис с фотки лишним не будет....
        КВУ-НСвД
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:19
          Цитата: КВУ-НСвД
          Я говорил про сегодняшнюю армию , ..

          название:
          Для спецназа Росгвардии создали багги "УРА"
          НасРать
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:23
            Так и Росгвардия заточена не под ударные операции во фронтовых масштабах . Там есть аналог Генштаба и вооружение подразделений в соответствии с задачами - его дело...
            КВУ-НСвД
        2. Pollux (Сергей) Сегодня, 15:28
          Цитата: КВУ-НСвД
          заточенную на отсутствие потерь

          Затачиваясь "на отсутствие потерь" - сидите дома и не рыпайтесь.
          Pollux
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:34
            Цитата: Pollux
            Цитата: КВУ-НСвД
            заточенную на отсутствие потерь

            Затачиваясь "на отсутствие потерь" - сидите дома и не рыпайтесь.

            Когда идёте в колонне , то Ваши слова раскажите бойцам.. Но думаю , что с дивана Вам ничего не грозит .. А когда знаешь , что под днищем "брони" гарантировано не грозит килограмма 3-4 , то как - то поверьте опа меньше сжимается..., хотя она конечно сжимается один фиг у всех и на любой технике ...
            КВУ-НСвД
            1. трассер (Вьюга) Сегодня, 15:43
              Большинство в "колонне" ходили только в метро, и то не все. А вы им про минную защиту. ВЫ ещё попытайтесь объяснить важность гранатомета РПГ 7 в каждом тентованом " Урале ".
              трассер
    2. donavi49 Сегодня, 15:58
      Так это для спецопераций в рамках Росгвардии. Само багги конечно не чета Поларисам, но концепция применения мелких багги/квадриков - для выдвижения SOF рабочая. Американцы используют. Британцы используют. И довольны.
      donavi49
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:18
        hi Багги - нужная техника . Но разве нет "Чаборз" ? Чем больше номенклатура техники - тем больше проблем с обслуживанием , нет ? request
        bouncyhunter
    3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:19
      Вот поэтому у нас в разведку на танках и ходят
      Чича сквад
  3. болот Сегодня, 15:17
    Цена интересует,поди как ЧАБРОЗ.
    Нива 2121 та же баги,если ее лишить гражданского лоска,цена будет почти 5штук убитых енотов,сам бы такую приобрел.З/Ч в ближайшем автомагазине или автобазаре.
    болот
  4. viktor. (Knyt) Сегодня, 15:57
    Имеется возможность вместо пулемета установить другое вооружение, Вплодь до 152 мм орудия с автоматической перезарядкой wassat Кого удивить хотят Китайским произведением? lol
    viktor.
  5. трофим (Павел) Сегодня, 15:58
    Написано же, для Росгвардии техника Самое то недовольных колхозников по полям и перелескам гонять да на ходу отстреливать. Такими темпами скоро очень востребованной станет.
    трофим
  6. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 15:59
    По полю, по степи, пустынной он может и пойдет, но по реальной пересеченке, осебенно в гористой местности далеко не уедет. Ему бы клиренс побольше. Крылья на передних колесах явно не для грязи, сомневаюсь, что бойцам нужно грязь комьями в лицо получать. Ходовка тоже не выглядит достаточно надежной, на мой взгляд. Хотя по этой картинке судить сложновато. На счет бронирования - это явно не тот случай, броники и каски на бойцах - вот и вся броня. Можно крепления для бронещитов по бокам (на месте дверных проемов) сделать - и возить удобно и потивопулевая и осколочная защита какая-никакая.
    Alex-a832
  7. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:16
    Загадочный автомобиль во всех смыслах... раненого не эвакуируешь, задний привод... Чем нивы и УАЗы не устроили - не понимаю. По пустыне, конечно, гонять, может быть и хорошо, но по полю, снегу, городу, лесу... Искренне не понимаю место этой машины в наших ВС.
    Безликий
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