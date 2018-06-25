Танки-цистерны на базе Т-26



Танк-цистерна Т-26Ц. Рукава присоединены к штуцерам, осуществляется выдача горючего



Т-26-Ц, вид сбоку



Вид на корму и правый борт



Танк-цистерна ТЦ-26 с открытым размещением баков для топлива и масла

По материалам:

http://ww2history.ru/

https://shushpanzer-ru.livejournal.com/

http://aviarmor.net/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941.

Коломиец М.В. Т-26. Тяжелая судьба легкого танка. – М.: Эксмо, Яуза, Стратегия КМ, 2007.

Войскам, действующим на передовой, необходим постоянный подвоз различных припасов, в том числе горючего. Использование для таких целей грузовых автомобилей с цистернами может быть связано с известными рисками, от которых можно избавиться при помощи специальных защищенных транспортных машин. В середине тридцатых годов прошлого века в нашей стране эту проблему предлагалось решать при помощи т.н. танков-цистерн. Было разработано и испытано две машины такого класса – Т-26-Ц и ТЦ-26.Необходимо напомнить, что в 1932 году – вскоре после запуска серийного производства легких танков Т-26 – появилось предложение о создании ряда новых машин транспортного назначения на подобном шасси. Прежде всего, предлагалось разработать бронированные транспортеры для пехоты и боеприпасов. Через несколько лет развитие этих идей привело к появлению концепции танка-цистерны. По задумке авторов идеи, такая машина должна была нести объемные емкости для горюче-смазочных материалов и обеспечивать снабжение бронетанковых частей. Как и в предыдущих проектах вспомогательной техники, новое оборудование предлагалось разместить на серийном шасси Т-26.Первый проект танка-цистерны на базе Т-26 был разработан ленинградским Опытным заводом Спецмаштреста им. С.М. Кирова (будущий завод №185). Опытно-конструкторские работы по новой теме стартовали в 1934 году, и в кратчайшие сроки был подготовлен полноценный проект переоборудования легкого танка в специальную машину. Указывая на преемственность конструкции, танку-цистерне присвоили обозначение Т-26-Ц.Подобно предыдущим проектам транспортеров, новый предусматривал минимальную доработку базового танка. В соответствии с проектом Т-26-Ц, легкий танк должен был лишиться башни и значительной части подбашенной коробки. Вместо них предлагалось устанавливать крупную рубку с цистернами для бензина и масла. Также машину следовало оснастить насосами для перекачки жидкостей, набором рукавов и т.д. Наконец, было необходимо принять меры по обеспечению безопасности и предусмотреть противопожарное оборудование.Танк-цистерна мог сохранить существующее шасси со штатным корпусом, силовой установкой и ходовой частью. Таким образом, Т-26-Ц должен был иметь корпус, собранный на заклепках из броневых листов толщиной до 15 мм. При этом сохранялся одинаковый уровень защиты со всех ракурсов. Новую рубку предлагалось собирать из 10-мм брони. Компоновка танка изменялась в соответствии с новой ролью. В передней части корпуса сохранялись агрегаты трансмиссии и отделение управление. Центральный отсек теперь отдавался под баки для жидких грузов, а в корме осталось моторное отделение.Танк-цистерна мог использовать карбюраторный двигатель ГАЗ-Т-26 мощностью 91 л.с. Рядом с двигателем в корме помещались система охлаждения, топливный бак и т.д. При помощи карданного вала, проходившего вдоль корпуса, двигатель соединялся с трансмиссией переднего расположения. В ее составе имелись пятиступенчатая коробка передач, механизм поворота на основе многодисковых бортовых фрикционов и одноступенчатые бортовые передачи.Конструкция ходовой части не перерабатывалась. На каждом борту по-прежнему находилось по восемь обрезиненных опорных катков малого диаметра. Катки попарно монтировались на коромыслах, собранных в две тележки. Амортизация осуществлялась при помощи двух листовых рессор на каждой тележке. В передней части танка находилось ведущее колесо, в корме – направляющее. Использовалось по четыре поддерживающих ролика на борт.В проекте Т-26-Ц сохранили штатную переднюю часть подбашенной коробки. Под ней должны были располагаться два члена экипажа. Рабочее место водителя осталось справа. Перед ним имелся смотровой люк с опускаемой крышкой. У левого борта находился командир, отвечавший за применение оружия. На его рабочем месте расположили шаровую установку с пулеметом. Место водителя сохранило штатный двустворчатый люк, а командиру предлагалось пользоваться собственным люком в крыше рубки.Для самообороны танк-цистерна получил единственный пулемет ДТ. Он монтировался на шаровой установке и мог обстреливать только определенный сектор передней полусферы. В обитаемом отсеке предусматривалась укладка для 10 магазинов с 630 патронами.На месте бывшей подбашенной коробки, башни и боевого отделения в проекте Т-26-Ц расположили новую рубку большого размера. Она имела прямоугольную форму и отличалась значительной шириной, вследствие чего ее бортовые части нависали над гусеницами. На крыше рубки предусматривались люки для доступа к внутренним цистернам и бакам. На бортах рубки имелись выходные штуцеры для присоединения рукавов.Большую часть внутренних объемов рубки отдали под крупную цистерну для перевозки топлива. В ней новая транспортная машина могла перевозить до 1650 л бензина. Также имелся менее крупный бак для масла емкостью 165 л. Емкости для горюче-смазочных материалов комплектовались необходимыми трубопроводами и прочей арматурой. На случай возгорания топлива машину оснастили несколькими огнетушителями.Согласно проекту Опытного завода Спецмаштреста, внутри рубки следовало установить насос типа «Промет» производительностью 400 л в минуту. С его помощью жидкости должны были подаваться к бортовым выходным штуцерам. Для раздачи горючего потребителям Т-26-Ц должен был нести несколько резинотканевых рукавов достаточной длины. При необходимости танк-цистерна мог одновременно обслуживать несколько армейских машин.К 1934 году серийные легкие танки Т-26 стали оснащаться двумя топливными баками на 180 и 110 л. Нетрудно подсчитать, что одна цистерна Т-26-Ц могла осуществить полную заправку не менее пяти таких боевых машин. На перекачку бензина в один танк могло уходить менее минуты, не считая времени на подготовку.По своим габаритам и массе танк-цистерна должен был соответствовать базовому образцу. Длина машины немного превышала 4,6 м, ширина – менее 2,5 м, высота – не более 2,3 м. Боевая масса с полной заправкой жидкостями определялась в 10,15 т. Транспортер мог развивать скорость до 28 км/ч, запас хода – 120 км. По ходовым характеристикам и проходимости Т-26-Ц почти не отличался от Т-26.Разработка проекта Т-26-Ц завершилась в 1934 году, и в начале 1935-го Опытный завод Спецмаштреста построил единственный опытный образец специальной машины. В апреле того же года прототип вместе с другими опытными образцами транспортеров на базе Т-26 отправился на испытания.В ходе проверок было установлено, что 10-мм круговое бронирование рубки с цистернами дает недостаточный уровень защиты. Это означало, что баки с горючими жидкостями, представляющими особую опасность, защищены хуже, чем корпус шасси. В боевой обстановке это могло ударить по живучести техники, а также почти полностью исключало возможность успешного спасения экипажа.Все новые транспортеры на базе Т-26, оснащенные рубкой, плохо показали себя с точки зрения работы силовой установки. Как и у оригинального танка, двигатель испытывал повышенные нагрузки, что приводило к некоторым проблемам. Кроме того, монтаж крупной рубки привел к переработке конструкции масляного радиатора. Новое его расположение оказалось неудачным, и вследствие этого двигатели быстро перегревались. Исправление этого недостатка было связно с новой серьезной переработкой конструкции.Т-26-Ц и другие образцы транспортной техники прошли испытания, но не получили одобрения военных. Армия проявила интерес к танкам-цистернам как к оригинальному классу техники, но предложенный образец ее не устроил. Вследствие этого поступило распоряжение о закрытии проекта. Кроме того, были остановлены работы по нескольким другим проектам транспортеров на базе танка Т-26. Единственную самоходную цистерну вскоре разобрали за ненадобностью.В 1935 году армия отказалась от нескольких разработанных вспомогательных машин на танковом шасси, но работы в этом направлении продолжились. Уже в 1936 году свой проект разработал ленинградский завод им. К.Е. Ворошилова (позже переименован в завод №174). За счет использования некоторых новых неоднозначных идей конструкторам удалось заметным образом увеличить перевозимый запас жидких грузов. Такой вариант танка-цистерны остался в истории под названием ТЦ-26.Проект завода им. Ворошилова так же предусматривал использование готового танкового шасси без серьезных доработок. В то же время, танк Т-26 должен был лишиться подбашенной коробки, от которой оставалась только передняя рубка над местами экипажа. Силовая установка, трансмиссия, ходовая часть, бронирование и т.д. оставались прежними.Экипаж, как и ранее, располагался в переднем обитаемом отсеке и состоял из двух человек. Водитель имел перед собой двустворчатый люк, обеспечивавший посадку и наблюдение за дорогой. Командир мог попадать в машину через люк в крыше. В его распоряжении имелась лобовая шаровая установка с пулеметом ДТ. Новый проект предлагал перевозку большего боекомплекта. Внутри корпуса смогли разместить 17 магазинов с 1071 патроном. Как и ранее, пулемет мог обстреливать цели только в небольшом секторе передней полусферы.На крыше корпуса, над бывшим боевым отделением, разместили раму с креплениями для основной цистерны. Бензин предлагалось перевозить в сферическом баке диаметром около 750-800 мм. Такая емкость имела объем 1900 л. Следует отметить, что эту цистерну предлагалось делать из конструкционной стали. Кроме того, она не имела никакой дополнительной защиты в виде отдельных броневых листов. Для перевозки масла танк-цистерна получил 11 отдельных баков емкостью по 15 л каждый – всего 165 литров. Баки комплектовались соответствующими трубопроводами.Перед цистерной на крыше корпуса предлагалось монтировать ручной насос с требуемой производительностью. При помощи набора клапанов и задвижек он мог раздавать как горючее, так и масло. Для выдачи жидкостей на борту танка-цистерны следовало перевозить несколько резинотканевых рукавов. Позади сферической емкости расположили огнетушитель типа «Богатырь».По известным данным, танк-цистерна ТЦ-26 от завода им. Ворошилова по своим габаритам и массе, в целом, соответствовал другим машинам семейства Т-26. При этом удалось получить некоторое весовое преимущество перед предыдущим Т-26-Ц. Отказ от броневой рубки позволил облегчить машину, а также высвободить часть грузоподъемности. В результате транспортер мог перевозить на 250 л бензина больше, чем предшественник, но его боевая масса сократилась до 10 т. Ходовые характеристики и проходимость остались на прежнем уровне.В 1936 году ленинградский завод им. К.Е. Ворошилова перестроил серийный танк Т-26 в танк-цистерну ТЦ-26. Благодаря простоте проекта переделка машины не заняла много времени, и в кратчайшие сроки опытный образец подали на испытания. Вскоре машину отправили на полигон, где она показала свои возможности. По некоторым данным, и на этот раз самоходная цистерна испытывалась одновременно с транспортерами других моделей, предназначенными для перевозки иных грузов.Любопытно, что еще до завершения проверок военные приняли решение о будущем строительстве новой техники. В июне 1936 года Автобронетанковое управление Красной Армии решило внести в план строительства бронемашин 210 транспортеров нескольких моделей и 90 танков-цистерн. По всей видимости, в последнем случае речь шла о машинах типа ТЦ-26, поскольку от предыдущих Т-26-Ц к этому времени успели отказаться.Испытания новых образцов на базе легкого танка привели к уже известным результатам. Сравнительно слабый мотор не позволял получить высокие ходовые характеристики, а попытка усовершенствовать средства охлаждения по опыту предыдущих проектов не привела к желаемым результатам. Что касается танка-цистерны нового типа, то он имел серьезнейшую проблему: общую массу машины сократили за счет отказа от защиты цистерны с горючим. Таким образом, машина на танковом шасси не могла полноценно обслуживать бронетанковые части, поскольку любая пуля или осколок могли привести к самым страшным последствиям.В 1937 году Автобронетанковое управление распорядилось прекратить все работы по теме бронированных транспортеров на базе танка Т-26. Несколько проектов были закрыты. Часть опытной техники, по известным данным, перестроили по иным проектам, тогда как некоторые образцы отправили работать на второстепенных ролях в тех или иных частях. Тем не менее, в течение нескольких следующих лет армия избавилась и от них.Идея танка-цистерны, способного перевозить горюче-смазочные материалы под защитой брони, в свое время казалась интересной и перспективной. Однако попытки ее реализации на практике не дали ожидаемого результата. Машины Т-26-Ц и ТЦ-26 имели ограниченные тактико-технические характеристики, а их боевая живучесть оставляла желать лучшего. Как следствие, они не могли работать на переднем крае и обслуживать танки без неприемлемо высоких рисков.Основные недостатки двух построенных танков-цистерн были связаны с особенностями базового шасси. Если бы их строили на базе другого танка, имеющего более мощный двигатель и соответствующие характеристики, результаты были бы ближе к требуемым. Однако на тот момент считалось, что именно Т-26 должен быть основой для вспомогательных машин. Кроме того, могла отсутствовать возможность применения иных шасси.Программа создания защищенных транспортеров, в том числе перевозчиков горючего, на шасси Т-26 не увенчалась успехом, и от подобных идей отказались. Красная Армия так и не получила специализированную бронетехнику для перевозки бензина и масел. Подобные задачи по-прежнему приходилось решать при помощи автоцистерн, бочек и прочих емкостей.