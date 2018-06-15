Эстония покупает крупную партию ПЗРК Mistral 3

Заключение очередного договора с нашими эстонскими партнерами подтверждает то большое доверие, которое они придают продукции MBDA, и особенно продукции последнего поколения Mistral. Мы воспринимаем это как еще один знак доверия со стороны вооруженных сил Эстонии,

Европейское промышленное объединение MBDA сообщило о подписании в Париже контракта на поставку Эстонии крупной партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral 3.Стоимость контракта – €50 млн. с опционом еще на 100 млн. Количество установок и ракет к ним не раскрывается.В поставку войдут также учебные ракеты, тренажеры и контрольно-проверочное оборудование. Первая партия изделий должна быть передана эстонским военным в 2020 году.По словам руководителя Государственного центра оборонных инвестиций Минобороны Эстонии полковника Рауно Сирка, покупка дополнительных зенитных комплексов, наряду с приобретением автоматических винтовок и гаубиц К9 Thunder, является одним из главных приоритетов и важнейших инвестиций в оборону республики на ближайшие годы.В пресс-службе объединения отметили, что Эстония приобретает ракеты Mistral SHORAD последнего поколения, которые обеспечивают более высокую точность и имеют более длительный срок службы, чем боеприпасы предыдущих поколений.Представители MBDA добавили, что эстонская армия использует ракеты Mistral с 2009 года. Действующий с того времени контракт был продлен в 2015 году. Последние ракеты по этому контракту прибудут в Эстонию в 2019 году.Нынешний контракт был заключен для того, чтобы обеспечить непрерывность поставок после 2019 года.цитирует пресс-служба вице-президента компании Дидье Филиппа.