16:26 15 июня
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Эстония покупает крупную партию ПЗРК Mistral 3

Европейское промышленное объединение MBDA сообщило о подписании в Париже контракта на поставку Эстонии крупной партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral 3.

Эстония покупает крупную партию ПЗРК Mistral 3


Стоимость контракта – €50 млн. с опционом еще на 100 млн. Количество установок и ракет к ним не раскрывается.


В поставку войдут также учебные ракеты, тренажеры и контрольно-проверочное оборудование. Первая партия изделий должна быть передана эстонским военным в 2020 году.

По словам руководителя Государственного центра оборонных инвестиций Минобороны Эстонии полковника Рауно Сирка, покупка дополнительных зенитных комплексов, наряду с приобретением автоматических винтовок и гаубиц К9 Thunder, является одним из главных приоритетов и важнейших инвестиций в оборону республики на ближайшие годы.

В пресс-службе объединения отметили, что Эстония приобретает ракеты Mistral SHORAD последнего поколения, которые обеспечивают более высокую точность и имеют более длительный срок службы, чем боеприпасы предыдущих поколений.

Представители MBDA добавили, что эстонская армия использует ракеты Mistral с 2009 года. Действующий с того времени контракт был продлен в 2015 году. Последние ракеты по этому контракту прибудут в Эстонию в 2019 году.

Нынешний контракт был заключен для того, чтобы обеспечить непрерывность поставок после 2019 года.

Заключение очередного договора с нашими эстонскими партнерами подтверждает то большое доверие, которое они придают продукции MBDA, и особенно продукции последнего поколения Mistral. Мы воспринимаем это как еще один знак доверия со стороны вооруженных сил Эстонии,
цитирует пресс-служба вице-президента компании Дидье Филиппа.

Использованы фотографии: Минобороны Эстонии
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Комментарии 15

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:02
    Вообще удивляюсь прибалдонам!Они что,правда думают что их мини армии в случае конфликта им помогут?!Хотя если подумать то хохлы с нами уже 4 года «воюют»))))И при этом порошня говорит что у них уже супер армия))))
    Magic Archer
    1. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 15:17
      конечно помогут, ...Вы себе в голове представили войну где летят Искандеры, звенят колокола...Но война в Прибалтике скорее будет напоминать гибридную войну: где сначала недовольные бабушки с иконами, потом захват админзданий, триколор, блокпосты, засланые казачки, раздача оружия, захват границы, референдум про отделение.
      Андрій Πривалов
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:24
        Цитата: Андрій Πривалов
        сначала недовольные бабушки с иконами, потом захват админзданий, триколор, блокпосты, засланые казачки, раздача оружия, захват границы, референдум про отделение.

        #эстониянаш...? what
        Logall
        1. Черный_Ватник Сегодня, 15:31
          #нахренаонанамсдалась...?
          максимум Нарву вернуть
          Черный_Ватник
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:35
            Белорусам отдать! Пусть вспомнят, как хорошо жить при "диктатуре"...
            Logall
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:15
              Саня , а что мы (белорусы) тебе плохого сделали что ты нам этих (непереводимая игра слов) подсеиваешь ? Нафиг-нафиг-нафиг ! Пусть к своей любимой Матрасии стыкуются .
              bouncyhunter
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:29
      Цитата: Magic Archer
      Вообще удивляюсь прибалдонам!Они что,правда думают что их мини армии в случае конфликта им помогут?!Хотя если подумать то хохлы с нами уже 4 года «воюют»))))И при этом порошня говорит что у них уже супер армия))))

      В боях которые будут в застройке и в лесных масивах современные ПЗРК могут играть значительную роль в составе небольших ,мобильных подразделений. Зачастую просто сдерживующую.
      Арон Заави
  2. Приговор (Владимир) Сегодня, 15:04
    Эssтония по над усэ? Дураки и правда не понимают, что случись что, даже мокрого места не останется. Даже раз воспользоваться просто не успеют.
    Приговор
  3. san4es Сегодня, 15:26
    hi ПЗРК ""Mistral"
    ГСН способна захватывать и сопровождать реактивный самолет на дальности до 6 км, а вертолет, оснащенный устройствами для снижения ИК излучения, - на дальности до 4 км даже на встречных курсах.
    Осколочно - фугасная боевая часть ракеты содержит готовые вольфрамовые шарообразные поражающие элементы (1500 штук). БЧ снабжена контактным и лазерным неконтактным взрывателями.
    Зона поражения, м:
    - по дальности 500-6000
    - по высоте 5-3000
    Максимальная скорость поражаемых целей, км/час 1500
    Скорость полета ракеты ,М 2.6
    Время полета на максимальную дальность, с 14
    Длина ракеты, мм 1860
    Диаметр корпуса ракеты, мм 90
    Стартовый вес ракеты, кг 18.7
    Вес боевой части, кг 3
    Вес заряда ВВ боевой части, кг 1
    Вес ракеты в ТПК, кг 24
    Температурный диапазон боевого применения от -45°C до +70°C
    http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mistral
    /mistral.shtml
    san4es
  4. Strashila (I) Сегодня, 15:31
    Это не закидоны... то чисто коррупция... покупать то что не надо... не удивлюсь... если все это всплывет где то в горячей точке... после списания за ненадобностью.
    Strashila
    1. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 15:35
      что значит не надо? ПЗРК нужны любой армии
      Андрій Πривалов
      1. Strashila (I) Сегодня, 15:41
        А кто на этих нище бродов собрался нападать... учитывая еще количество оккупационных войск НАТО на территории... типа если НАТО будет не в состоянии нас защитить, то мы сами отобьемся.
        Strashila
        1. Громобой Сегодня, 16:11
          Цитата: Strashila
          А кто на этих нище бродов собрался нападать...

          А кто сказал,что им это нужно для обороны?Они сами...?Ну,продолжайте им верить.
          Громобой
        2. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 16:25
          Ну например сепаратисты в русскоязычных анклавах, могут организовать вооруженные формирования для войны за отделение при поддержке россии. Никто ядерную войну от этого не начнет, но попробовать протестировать НАТО вот таким способом россия вполне может. Поэтому Прибалты готовятся к таких сценариям.
          Андрій Πривалов
  5. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:17
    А до закупки этих ПЗРК Эстония в качестве переносных средств ПВО использовала рогатки?
    NF68
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