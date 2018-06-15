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Арктический вариант Ми-8АМТШ-ВА будет показан на форуме "Армия-2018"
Новейший арктический многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА будет представлен на открытой площадке в Кубинке в ходе форума "Армия-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Доступ к вертолету будет открыт для всех посетителей.
Данная модификация вертолета создана специально для действий в условиях низких температур и предназначена для обеспечения воздушной поддержки арктической группировки войск. Вооружение вертолета, размещенное на балочных держателях по бокам фюзеляжа, может включать в себя противотанковый комплекс «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами, до четырех блоков неуправляемых ракет, управляемые пушечные контейнеры, а также два 7,62-мм пулемета - в носовой и кормовой установках.
Ми-8АМТШ-ВА оснащен газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с автоматической системой контроля и увеличенной мощностью. Для обеспечения быстрого запуска двигателей в условиях низких температур вертолет оснащен более мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14. Также он имеет усиленную трансмиссию и обновленную авионику. Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для осуществления полётов на большие расстояния - для этого на вертолёте возможна установка до 4-х дополнительных топливных баков, повышающих дальность полёта без дозаправки более 1400 км. Для обеспечения эксплуатации в условиях полярной ночи и тёмного времени суток вертолёт Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение очков ночного видения. Для повышения жизнеобеспечения личного состава и членов экипажа в условиях длительного автономного базирования вертолёт имеет специальное оборудование, в том числе для разогрева воды и пищи.
На вертолете установлена система наблюдения за воздушной обстановкой, позволяющая вести контроль даже в условиях минимальной видимости. Установлен поисковый радиопеленгатор, работающий на всех аварийных частотах и предназначенный для поиска терпящих бедствие людей и техники.
Производство вертолетов для Арктики ведет Улан-Удэнский авиационный завод.
Данная модификация вертолета создана специально для действий в условиях низких температур и предназначена для обеспечения воздушной поддержки арктической группировки войск. Вооружение вертолета, размещенное на балочных держателях по бокам фюзеляжа, может включать в себя противотанковый комплекс «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами, до четырех блоков неуправляемых ракет, управляемые пушечные контейнеры, а также два 7,62-мм пулемета - в носовой и кормовой установках.
Ми-8АМТШ-ВА оснащен газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с автоматической системой контроля и увеличенной мощностью. Для обеспечения быстрого запуска двигателей в условиях низких температур вертолет оснащен более мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14. Также он имеет усиленную трансмиссию и обновленную авионику. Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для осуществления полётов на большие расстояния - для этого на вертолёте возможна установка до 4-х дополнительных топливных баков, повышающих дальность полёта без дозаправки более 1400 км. Для обеспечения эксплуатации в условиях полярной ночи и тёмного времени суток вертолёт Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение очков ночного видения. Для повышения жизнеобеспечения личного состава и членов экипажа в условиях длительного автономного базирования вертолёт имеет специальное оборудование, в том числе для разогрева воды и пищи.
На вертолете установлена система наблюдения за воздушной обстановкой, позволяющая вести контроль даже в условиях минимальной видимости. Установлен поисковый радиопеленгатор, работающий на всех аварийных частотах и предназначенный для поиска терпящих бедствие людей и техники.
Производство вертолетов для Арктики ведет Улан-Удэнский авиационный завод.
Использованы фотографии: http://aviationnews.ru/
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