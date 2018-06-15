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Арктический вариант Ми-8АМТШ-ВА будет показан на форуме "Армия-2018"

Новейший арктический многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА будет представлен на открытой площадке в Кубинке в ходе форума "Армия-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Доступ к вертолету будет открыт для всех посетителей.

Арктический вариант Ми-8АМТШ-ВА будет показан на форуме "Армия-2018"


Данная модификация вертолета создана специально для действий в условиях низких температур и предназначена для обеспечения воздушной поддержки арктической группировки войск. Вооружение вертолета, размещенное на балочных держателях по бокам фюзеляжа, может включать в себя противотанковый комплекс «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами, до четырех блоков неуправляемых ракет, управляемые пушечные контейнеры, а также два 7,62-мм пулемета - в носовой и кормовой установках.


Ми-8АМТШ-ВА оснащен газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с автоматической системой контроля и увеличенной мощностью. Для обеспечения быстрого запуска двигателей в условиях низких температур вертолет оснащен более мощной вспомогательной силовой установкой ТА-14. Также он имеет усиленную трансмиссию и обновленную авионику. Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для осуществления полётов на большие расстояния - для этого на вертолёте возможна установка до 4-х дополнительных топливных баков, повышающих дальность полёта без дозаправки более 1400 км. Для обеспечения эксплуатации в условиях полярной ночи и тёмного времени суток вертолёт Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение очков ночного видения. Для повышения жизнеобеспечения личного состава и членов экипажа в условиях длительного автономного базирования вертолёт имеет специальное оборудование, в том числе для разогрева воды и пищи.

На вертолете установлена система наблюдения за воздушной обстановкой, позволяющая вести контроль даже в условиях минимальной видимости. Установлен поисковый радиопеленгатор, работающий на всех аварийных частотах и предназначенный для поиска терпящих бедствие людей и техники.

Производство вертолетов для Арктики ведет Улан-Удэнский авиационный завод.

Использованы фотографии: http://aviationnews.ru/
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Комментарии 3

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  1. Комментарий был удален.
  2. barclay (Андрей) Сегодня, 15:32
    Вообще то его уже показали на МАКС-2017. Только почему-то без арктического камуфляжа.
    barclay
  3. san4es Сегодня, 15:39
    Ми-8АМТШ-ВА, или «Военный Арктический», поднимается в небо над Улан-Удэ. Позади – более 100 часов налета. Это финальное испытание перед отправкой в арктическую группировку войск.
    19 июн. 2017 г.
    san4es
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:20
    Хоть где то на него можно посмотреть.
    Чича сквад
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