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Ирак получил очередную партию самолетов T-50IQ
Иракское военное ведомство получило вторую партию из шести учебно-боевых самолетов (УБС) Т-50IQ производства корпорации Korea Aerospace Industries (KAI, Республика Корея), сообщает bmpd.
Самолеты приземлились на базе Тикрит недалеко от Багдада.
T-50IQ является версией выпускаемого компанией легкого истребителя FA-50, адаптированной под требования иракских ВВС.
Контракт на поставку 24 УБС был подписан в декабре 2013 года. Стоимость сделки – $1,1 млрд. На тот момент это был крупнейший единовременный договор на продажу южнокорейского вооружения за рубеж.
В стоимость соглашения включена также подготовка иракского летного и наземного состава. Позднее компания заключила еще несколько контрактов на техническую поддержку иракских самолетов в течение 25 лет. Их общая стоимость составила $2 млрд.
По условиям договора поставки самолетов T-50IQ должны были начаться в апреле 2016 года и завершиться к апрелю 2017 года. Однако передача самолетов затянулась из-за финансовых проблем, возникших у правительства Ирака.
В результате, первые шесть самолетов прибыли на иракскую базу лишь в марте прошлого года. Их ввод в строй продлился около 7 месяцев. Причина – затянувшаяся подготовка иракского личного состава.
Самолеты приземлились на базе Тикрит недалеко от Багдада.
T-50IQ является версией выпускаемого компанией легкого истребителя FA-50, адаптированной под требования иракских ВВС.
Контракт на поставку 24 УБС был подписан в декабре 2013 года. Стоимость сделки – $1,1 млрд. На тот момент это был крупнейший единовременный договор на продажу южнокорейского вооружения за рубеж.
В стоимость соглашения включена также подготовка иракского летного и наземного состава. Позднее компания заключила еще несколько контрактов на техническую поддержку иракских самолетов в течение 25 лет. Их общая стоимость составила $2 млрд.
По условиям договора поставки самолетов T-50IQ должны были начаться в апреле 2016 года и завершиться к апрелю 2017 года. Однако передача самолетов затянулась из-за финансовых проблем, возникших у правительства Ирака.
В результате, первые шесть самолетов прибыли на иракскую базу лишь в марте прошлого года. Их ввод в строй продлился около 7 месяцев. Причина – затянувшаяся подготовка иракского личного состава.
Использованы фотографии: ВВС Ирака
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