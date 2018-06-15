16:27 15 июня
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Ирак получил очередную партию самолетов T-50IQ

Иракское военное ведомство получило вторую партию из шести учебно-боевых самолетов (УБС) Т-50IQ производства корпорации Korea Aerospace Industries (KAI, Республика Корея), сообщает bmpd.



Самолеты приземлились на базе Тикрит недалеко от Багдада.


T-50IQ является версией выпускаемого компанией легкого истребителя FA-50, адаптированной под требования иракских ВВС.

Контракт на поставку 24 УБС был подписан в декабре 2013 года. Стоимость сделки – $1,1 млрд. На тот момент это был крупнейший единовременный договор на продажу южнокорейского вооружения за рубеж.



В стоимость соглашения включена также подготовка иракского летного и наземного состава. Позднее компания заключила еще несколько контрактов на техническую поддержку иракских самолетов в течение 25 лет. Их общая стоимость составила $2 млрд.



По условиям договора поставки самолетов T-50IQ должны были начаться в апреле 2016 года и завершиться к апрелю 2017 года. Однако передача самолетов затянулась из-за финансовых проблем, возникших у правительства Ирака.

В результате, первые шесть самолетов прибыли на иракскую базу лишь в марте прошлого года. Их ввод в строй продлился около 7 месяцев. Причина – затянувшаяся подготовка иракского личного состава.

Использованы фотографии: ВВС Ирака
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Комментарии 3

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  1. болот Сегодня, 15:51
    Узбекистан хотел приобрести при Каримове,Американцы отказали,да да хоть у узбеков не плохие были подвязки с корейцами.
    Там единственное ценное было это носимый боеприпас AGM-65 Maverick.
    болот
    1. donavi49 Сегодня, 16:04
      Базовая версия да.

      Ирак заказал версию FA-50. То есть уже не УТС, а полноценный Light attack version. Изюминку этой модификации зовут Elta EL/M-2032. Один из самых миниатюрных современных РЛС.


      Благодаря этому - он может использоваться как легкий истребитель. Особенно для всякой черновой работы (где тот же Ф-16 будет избыточен) - сопровождение отклонившихся от курса бортов, вылеты на всякие мелкие Сесны которые залетают с Курдистана ну и т.п.
      donavi49
  2. san4es Сегодня, 15:57
    ЛТХ:
    Модификация T/A-50
    Размах крыла, м 9.11
    Длина самолета,м 13.13
    Высота самолета,м 4.90
    Площадь крыла,м2 26.60
    Масса, кг
    пустого самолета 6441
    нормальная взлетная 8890
    максимальная взлетная 111975
    Тип двигателя 1 ТРД General Electric F404-GE-402
    Тяга, кгс 1 х 78.7
    Максимальная скорость, км/ч 1650
    Крейсерская скорость, км/ч 986
    Практическая дальность, км 2400
    Боевой радиус действия, км 1000
    Максимальная скороподъемность, м/мин 10056
    Практический потолок, м 14630
    Макс. эксплуатационная перегрузка 8
    Экипаж, чел 2
    Вооружение: одна 20-мм пушка
    Боевая нагрузка - до 3000 кг на 7 узлах подвески
    На 2 узлах подвески на концах крыльев размещены 2 УР AIM-9L/M Sidewinder
    На 5 остальных размещаются различные
    УР класса воздух-воздух и воздух-земля , легкие управляемые и неуправляемые бомбы, контейнеры с
    пушечным вооружением.
    san4es
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