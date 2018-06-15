16:27 15 июня
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Как жить без "агрессора". Украина рекордно нарастила российский импорт

Украинская служба статистики сообщает о том, что с начала года существенно вырос уровень торгово-экономических отношений Украины и России. Основной показатель в данном случае – импорт российских товаров Украиной. Так, Госстат «незалежной» сообщает, что с января по апрель текущего года объёмы российского импорта выросли почти на треть. Точные данные – на 31%. В общей сложности импорт из России за указанный период составил 2,56 млрд долларов.

В то же время повысился и импорт Россией украинских товаров. Однако не столь значительно, как импорт соседями товаров российских. Данные по импорту украинских товаров Российской Федерацией – плюс 6,4% с января по апрель. Суммарно – 1,38 млрд долларов.

Из материала:
Доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%, а в импорте возросла с 13,4% до 15,2%.





Таким образом, Украина нарастила импорт из России, несмотря на постоянные заявления властей о том, что «никаких торгово-экономических отношений с соседом-агрессором не поддерживает».

На этом фоне с Украины приходит информация об очередном сокращении уровня угледобычи на шахтах страны. Так, с января по апрель нынешнего года на украинских шахтах добыто различных сортов угля почти на 8% меньше, чем за тот же период года предыдущего.

Опубликованы и данные по снижению объёмов потребления газа. За последние 4 года падение уровня потребления составило 5 млрд кубометров. Специалисты отмечают, что это главный показатель кризиса производства на Украине и общей деградации промышленного сектора. Зато власти Украины преподнесли сокращение объёмов использования газа как очередную "перемогу", сообщив делегации Всемирного банка о том, что украинцы научились экономить, а потому можно бы и выдать очередной кредит.

Использованы фотографии: bask.ru
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Комментарии 5

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 16:06
    Просыпается украинец в деревне и говорит жене:
    - пойду-ка я в лес, возьму ружьё, может москаля найду и пристрелю
    - а вдруг он тебя убьет?
    - А меня то за что??
    Черный_Ватник
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:09
      с января по апрель текущего года объёмы российского импорта выросли почти на треть. Точные данные – на 31%
      Данные по импорту украинских товаров Российской Федерацией – плюс 6,4% с января по апрель

      Война - войной , а бизнес ближе к телу . yes
      bouncyhunter
  2. faterdom (Андрей) Сегодня, 16:14
    А где же я харчеваться буду? Нет, папаша, это я не согласный!
    faterdom
  3. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:20
    Украина нарастила импорт из России, несмотря на постоянные заявления властей о том, что «никаких торгово-экономических отношений с соседом-агрессором не поддерживает

    С самого начала евро-интеграция майданутых олигархов предполагало узаконить контрабанду товаров из Европы в Россию и страны ЕАЭС. Поэтому если в сторону России контрабанда не получается, то бизнес санкционного товара из России в Европу идет на ура! Еще белорусы доказали, что стоимость переклейки этикеток и сокрытие сведений происхождения товара в тысячу раз дешевле создания новых производств.
    Vita VKO
  4. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:23
    А какие конкретно они товары импортируют из России?
    Чича сквад
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