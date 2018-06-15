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Как жить без "агрессора". Украина рекордно нарастила российский импорт
Украинская служба статистики сообщает о том, что с начала года существенно вырос уровень торгово-экономических отношений Украины и России. Основной показатель в данном случае – импорт российских товаров Украиной. Так, Госстат «незалежной» сообщает, что с января по апрель текущего года объёмы российского импорта выросли почти на треть. Точные данные – на 31%. В общей сложности импорт из России за указанный период составил 2,56 млрд долларов.
В то же время повысился и импорт Россией украинских товаров. Однако не столь значительно, как импорт соседями товаров российских. Данные по импорту украинских товаров Российской Федерацией – плюс 6,4% с января по апрель. Суммарно – 1,38 млрд долларов.
Из материала:
Таким образом, Украина нарастила импорт из России, несмотря на постоянные заявления властей о том, что «никаких торгово-экономических отношений с соседом-агрессором не поддерживает».
На этом фоне с Украины приходит информация об очередном сокращении уровня угледобычи на шахтах страны. Так, с января по апрель нынешнего года на украинских шахтах добыто различных сортов угля почти на 8% меньше, чем за тот же период года предыдущего.
Опубликованы и данные по снижению объёмов потребления газа. За последние 4 года падение уровня потребления составило 5 млрд кубометров. Специалисты отмечают, что это главный показатель кризиса производства на Украине и общей деградации промышленного сектора. Зато власти Украины преподнесли сокращение объёмов использования газа как очередную "перемогу", сообщив делегации Всемирного банка о том, что украинцы научились экономить, а потому можно бы и выдать очередной кредит.
В то же время повысился и импорт Россией украинских товаров. Однако не столь значительно, как импорт соседями товаров российских. Данные по импорту украинских товаров Российской Федерацией – плюс 6,4% с января по апрель. Суммарно – 1,38 млрд долларов.
Из материала:
Доля России в общем украинском экспорте товаров снизилась с 9,3% до 7,7%, а в импорте возросла с 13,4% до 15,2%.
Таким образом, Украина нарастила импорт из России, несмотря на постоянные заявления властей о том, что «никаких торгово-экономических отношений с соседом-агрессором не поддерживает».
На этом фоне с Украины приходит информация об очередном сокращении уровня угледобычи на шахтах страны. Так, с января по апрель нынешнего года на украинских шахтах добыто различных сортов угля почти на 8% меньше, чем за тот же период года предыдущего.
Опубликованы и данные по снижению объёмов потребления газа. За последние 4 года падение уровня потребления составило 5 млрд кубометров. Специалисты отмечают, что это главный показатель кризиса производства на Украине и общей деградации промышленного сектора. Зато власти Украины преподнесли сокращение объёмов использования газа как очередную "перемогу", сообщив делегации Всемирного банка о том, что украинцы научились экономить, а потому можно бы и выдать очередной кредит.
Использованы фотографии: bask.ru
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