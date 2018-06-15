18:50 15 июня
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В Эстонии разрабатывают безэкипажную противотанковую систему

Эстонская компания Milrem Robotics заключила соглашение с европейским объединением MBDA о совместной разработке роботизированной противотанковой системы, сообщает bmpd.

Изображение разрабатываемой европейским объединением MBDA и эстонской компанией Milrem Robotics безэкипажной роботизированной противотанковой системы.

Предполагается, что созданный европейской компанией ракетный модуль MBDA IMPACT будет адаптирован к самоходной безэкипажной гусеничной платформе THeMIS, разработанной эстонской компанией.


Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен пусковой установкой для двух противотанковых управляемых ракет, выпускаемых MBDA и 7,62-мм пулеметом. Для наведения ракет используется тепловизионная система типа IIR. Также в разработке реализован принцип «выстрелил и забыл». Дальность поражения цели – более 4 км.

Сообщается, что система будет оптимизирована в первую очередь для ведения боевых действий в условиях городской застройки.

В Эстонии разрабатывают безэкипажную противотанковую систему
Эстонская самоходная безэкипажная гусеничная платформа Milrem Robotics THeMIS в экспозиции выставуи Eurosatory 2018.

Эстонская Milrem Robotics продвигает на рынок свою безэкипажную платформу THeMIS уже несколько лет. Вес изделия – 1450 кг, масса перевозимой нагрузки – до 750 кг. Платформа оснащена гибридным дизель-электрическим двигателем с аккумуляторной батареей. Максимальная скорость без нагрузки – 22 км/час, с полной нагрузкой – 14 км/час.

Продолжительность движения THeMIS на дизельном топливе – до 10 часов, на литиево-ионном аккумуляторе – до 1,5 часов. Управляется дистанционно, может также совершать автономное движение по заданному маршруту.

Использованы фотографии: MBDA, Milrem Robotics
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Комментарии 17

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:37
    Есть и покруче!
    Серж Горелый
  2. SanichSan (Александр) Сегодня, 16:41
    это долгосрочный проект....
    SanichSan
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:48
      Цитата: SanichSan
      это долгосрочный проект....

      Учитывая национальные особенности одного из разработчиков - несомненно .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 16:55
        hi Милрем участвовал в крупнейшем ежегодном эстонском учении Kevadtorm (Весенний Шторм) с двумя Угв - THeMIS Transport и THeMIS с deFNder RWS от FN Herstal.
        10 июн. 2018 г.
        san4es
  3. spech (Владимир) Сегодня, 16:46
    безлюдной стране- безэкипажную тачанку good
    spech
    1. san4es Сегодня, 16:56
      Цитата: spech
      безлюдной стране- безэкипажную тачанку good
      san4es
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:56
    Эстонский робот с ПТРК - звучит гордо! Что за организация такая вдруг в Эстонии появилась ,опять кружок очумелые ручки ? Потому как полной информации ТТХ нет
    APASUS
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:02
      Цитата: APASUS
      Эстонский робот с ПТРК - звучит гордо! Что за организация такая вдруг в Эстонии появилась ,опять кружок очумелые ручки ? Потому как полной информации ТТХ нет

      Если хотите найти полную информацию именно по ПТРК- ищите на сайте MBDA, вполне серьёзной и совсем не эстонской организации.
      Ну а если судить по картинкам- смело ищите ТТХ MMP , он же "Missile Moyenne Portee"
      Лопатов
      1. SanichSan (Александр) Сегодня, 17:40
        а шасси тоже французское?
        то есть очередная вариация в духе PL-01, только из за того что эстонская, она такая маленькая?
        SanichSan
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:47
          Цитата: SanichSan
          а шасси тоже французское?

          Строго говоря, MBDA не французский, а европейский, аналог "Эйрбаса" в области управляемого вооружения.
          А шасси как раз самое что ни на есть эстонское. И весьма оригинальное. Имеет множество преимуществ относительно "классики", основное- низкий центр тяжести.
          Лопатов
          1. SanichSan (Александр) Сегодня, 17:57
            Цитата: Лопатов
            А шасси как раз самое что ни на есть эстонское. И весьма оригинальное. Имеет множество преимуществ относительно "классики", основное- низкий центр тяжести.

            а точно ли это хорошо? позиционируется то оно как техника для ведения городских боев... вы же наверняка смотрели видео с недавними городскими боями в Сирии в Ярмуке. сможет ли оно работать в подобных условиях? или оно предназначено для ведения городских боев в мирное время, когда город еще не разрушен?
            SanichSan
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 18:41
              Цитата: SanichSan
              а точно ли это хорошо?

              Точно.
              Цитата: SanichSan
              позиционируется то оно как техника для ведения городских боев...

              Для города эта штукенция подходит не особо. Ребята из MBDA пошли по пути наименьшего сопротивления. Тупо взяли не особо востребованный боевой модуль и поставили на готовую платформу.
              Лично я бы на их месте сделал на этой же платформе съёмную дистанционно управляемую пусковую. ЧЧтобы была возможность, к примеру, затащить на крышу многоэтажки. Ну и пулемёт для ПУ ракет средней дальности однозначно избыточен. Особенно если учесть возможность применения этого ПТРК с закрытой огневой, с наведением после пуска.

              А вот как противотанковая в полях- такая штукенция весьма хороша. Противотанкисты перестают быть смертниками. Хотя лично я бы увеличил число ракет до хотя бы четырёх, слишком уж часто придётся их отводить в тыл для заряжания.
              Лопатов
  5. Пленник (Айрат) Сегодня, 16:57
    10 часов шастать этому чуду на поле никто не даст. Пусть уж на батарейках. И что бы не быстро, а то оператор не будет успевать реагировать. laughing
    Пленник
  6. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:02
    Вооружено это чудо будет шпротами. Всё остальнов в Эстонии или отсутствует, или это штучный товар необходимый Эстонии для того чтобы гордо доползти до Москвы.
    NF68
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:37
    со страшной силой напомнило фашистские "Голиафы". К чему бы это?...
    Стройбат запаса
  8. kordon332 (виктор) Сегодня, 17:58
    Хорошая и оригинальная платформа для дистанционно управляемого комплекса по разминированию в городских условиях брошенных сумок, пакетов и т.д. и т.п. В поле этот агрегат лучше не выпускать, т.к. ввиду особенностей ходовой части он застрянет в первой же колее.
    kordon332
  9. HMR333 (Владимир) Сегодня, 18:16
    на пальчиковых батарейках типа АА)))
    HMR333
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