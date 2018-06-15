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В Эстонии разрабатывают безэкипажную противотанковую систему
Эстонская компания Milrem Robotics заключила соглашение с европейским объединением MBDA о совместной разработке роботизированной противотанковой системы, сообщает bmpd.
Предполагается, что созданный европейской компанией ракетный модуль MBDA IMPACT будет адаптирован к самоходной безэкипажной гусеничной платформе THeMIS, разработанной эстонской компанией.
Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен пусковой установкой для двух противотанковых управляемых ракет, выпускаемых MBDA и 7,62-мм пулеметом. Для наведения ракет используется тепловизионная система типа IIR. Также в разработке реализован принцип «выстрелил и забыл». Дальность поражения цели – более 4 км.
Сообщается, что система будет оптимизирована в первую очередь для ведения боевых действий в условиях городской застройки.
Эстонская Milrem Robotics продвигает на рынок свою безэкипажную платформу THeMIS уже несколько лет. Вес изделия – 1450 кг, масса перевозимой нагрузки – до 750 кг. Платформа оснащена гибридным дизель-электрическим двигателем с аккумуляторной батареей. Максимальная скорость без нагрузки – 22 км/час, с полной нагрузкой – 14 км/час.
Продолжительность движения THeMIS на дизельном топливе – до 10 часов, на литиево-ионном аккумуляторе – до 1,5 часов. Управляется дистанционно, может также совершать автономное движение по заданному маршруту.
Предполагается, что созданный европейской компанией ракетный модуль MBDA IMPACT будет адаптирован к самоходной безэкипажной гусеничной платформе THeMIS, разработанной эстонской компанией.
Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен пусковой установкой для двух противотанковых управляемых ракет, выпускаемых MBDA и 7,62-мм пулеметом. Для наведения ракет используется тепловизионная система типа IIR. Также в разработке реализован принцип «выстрелил и забыл». Дальность поражения цели – более 4 км.
Сообщается, что система будет оптимизирована в первую очередь для ведения боевых действий в условиях городской застройки.
Эстонская самоходная безэкипажная гусеничная платформа Milrem Robotics THeMIS в экспозиции выставуи Eurosatory 2018.
Эстонская Milrem Robotics продвигает на рынок свою безэкипажную платформу THeMIS уже несколько лет. Вес изделия – 1450 кг, масса перевозимой нагрузки – до 750 кг. Платформа оснащена гибридным дизель-электрическим двигателем с аккумуляторной батареей. Максимальная скорость без нагрузки – 22 км/час, с полной нагрузкой – 14 км/час.
Продолжительность движения THeMIS на дизельном топливе – до 10 часов, на литиево-ионном аккумуляторе – до 1,5 часов. Управляется дистанционно, может также совершать автономное движение по заданному маршруту.
Использованы фотографии: MBDA, Milrem Robotics
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