18:49 15 июня
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Трамп ввел пошлины на китайские товары. Китай обещает ответить

Власти США вводят дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Китая, сообщили в управлении торгового представителя США. В общей сложности пошлины затронут более тысячи китайских товаров на сумму примерно в $50 млрд.

Трамп ввел пошлины на китайские товары. Китай обещает ответить


В администрации президента США по данному поводу заявили, что введение дополнительных пошлин призвано защитить лидерство США в сфере технологий, вызванной кражей американской интеллектуальной собственности Китаем. При этом под пошлины попадает продукция промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение, но список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.


Также в Вашингтоне заявили, что в случае ответных действий Китая, США имеют право ввести еще больше ввозных пошлин на китайские товары.

В свою очередь Пекин выразил протест в связи с решением Вашингтона и намерен дать «сильный отпор» в ответ на такие действия, заявили в Министерстве коммерции КНР, добавив, что все ранее достигнутые с США торговые договоренности теряют силу в связи с введением торговых пошлин на китайские товары. Также в Пекине пообещали ввести симметричные ответные пошлины на американские товары.

Напомним, что в мае 2018 года США и Китай договорились по некоторым вопросам экономики и торговли, а также пообещали не развязывать торговую войну. Итогом стало соглашение о прекращении введения заградительных мер и тарифов в отношении друг друга и укреплении двустороннего торгового сотрудничества. Незадолго до переговоров китайская сторона предложила Вашингтону пакет мер по сокращению торгового баланса на 200 миллиардов долларов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:50
    Погнали наши городских... laughing
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:53
      Трамп выстрелил в ногу и начал пилить сук ...
      bouncyhunter
      1. Logall (Александр) Сегодня, 16:55
        Трамп поднял пошлины - правильно сделал. Нефиг китайцам в стороне отсиживаться! Пока США пытается давить на РФ, Китай процветает... Пусть тоже внесут свой вклад в борьбу с загнивающим империализмом !
        Logall
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:02
          Цитата: Logall
          Пусть тоже внесут свой вклад

          А кто против-то ? wink
          bouncyhunter
        2. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:04
          О чем Трамп думает, не понятно?))) но нам на руку. Будем вести себя как учил Конфуций))) т.е. работать и смотреть со стороны как тигры дерутся...
          maxim947
        3. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 18:18
          Цитата: Logall
          Трамп поднял пошлины - правильно сделал. Нефиг китайцам в стороне отсиживаться! Пока США пытается давить на РФ, Китай процветает... Пусть тоже внесут свой вклад в борьбу с загнивающим империализмом !


          +100500 !

          Трамп НАШ !
          Titsen
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:57
        Цитата: bouncyhunter
        Трамп выстрелил в ногу и начал пилить сук ...

        Паш после вчерашних всех пенсионных криков сегодня хоть посмеяться есть где... laughing
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:04
          Да тут не смеяться надо , а прикидывать прибор к носу . Из таких экономических событий можно и нужно извлекать пользу .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 17:06
            Цитата: bouncyhunter
            Да тут не смеяться надо , а прикидывать прибор к носу . Из таких экономических событий можно и нужно извлекать пользу .
            Согласен!!! Но это нашим экономистам, мне только поржать... laughing Я эту стычку давно ждал..., Посмотрим кто кого Китай слов на ветер не бросает...
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:12
              Цитата: MPN
              Посмотрим кто кого

              Если кто-то не пойдёт на попятную - долго ждать не придётся ...
              bouncyhunter
          2. Tusv (Владимир) Сегодня, 18:21
            Цитата: bouncyhunter
            Да тут не смеяться надо , а прикидывать прибор к носу . Из таких экономических событий можно и нужно извлекать пользу .

            Привет Паша. Я слышал, что китайцы заказывают товары в США, которые сделаны в Китае. Типа дешевле получается. А тут бац! Цена на четвертак выросла, как минимум. Тут прибором репу надо чесать, нюхать бесполезно. Эдак логистические компании по миру пойдут жеж. Такой круговорот китайских товаров взять и отменить. fool
            Tusv
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:42
              Володя , привет ! hi От действий Трампа пострадают не только США и Китай - это коснётся в той или иной степени многих (если не всех) .
              bouncyhunter
      3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:12
        Цитата: bouncyhunter
        Трамп выстрелил в ногу и начал пилить сук ...

        Павел,Вы серьезный человек,а всё про членовредительство! Надо душевнее- Трамп как дрожжи брошенные в уличный сортир, вонь на весь мир, все бегают,кричат и не знают чего делать! laughing
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:15
          Юра , а теперь сам прикинь кому такая паника выгодна и кто может из неё извлечь прибыль ? wink
          bouncyhunter
          1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:24
            Цитата: bouncyhunter
            Юра , а теперь сам прикинь кому такая паника выгодна и кто может из неё извлечь прибыль ? wink

            Ну,прежде всего дрожжям! yes И чего-то не слыхать солидарных слов обиженному трампом миру из земли обетованной. request
            майор Юрик
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:28
              Цитата: майор Юрик
              чего-то не слыхать солидарных слов обиженному трампом миру из земли обетованной

              Ещё не вечер . lol
              bouncyhunter
      4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:35
        Привет, Паша hi Пару недель назад некоторые пессимисты писали, что вот Китай слился. Тогда им отвечал "не спешите, вот посмотрите договоренность о выравнивании баланса на 200 млрд. не будет выполняться китайцами." В принципе так и произошло.
        Владыка Ситх
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:41
          Доброго вечера , Сергей hi Ты оказался дальновиднее пессимистов . Китай уже не тот , что безропотно сносит вытирание ног о него - скорее сам вытрет ноги .
          bouncyhunter
    2. Маз Сегодня, 17:40
      Председателю Си Цзиньпину сегодня 65 лет. С днём Рождения, дядюшка Си!
      Подарок товарищу Си от дядюшки Трампа! laughing
      Маз
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:51
    При торговой войне ,сократить торговый баланс на 200 миллиардов $ не получиться.А вот прямые и косвенные потери экономики увеличатся. Странная экономическая политика,хотя странная не то слово......................
    APASUS
  3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:54
    Двое дерутся, третий не мешай.
    Арон Заави
    1. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:59
      Цитата: Арон Заави
      Двое дерутся, третий не мешай.


      Там еще и ЕС, Мексика и Канада.
      NF68
  4. болот Сегодня, 16:59
    Да ведь же недавно разрулили.
    А то забавно шины из Китая до наших пошлин ТС стоили дешевле чем Белшина а по качеству да же не уступали да же лучше были.
    ПЫСЫ Белшина самые дешевые Покрышки у нас,потом Россия идет и Европейцы.
    болот
  5. лис Сегодня, 16:59
    Трамп хочет ПОДНЯТЬ промышленность США,вернув производства в страну...а что делает Пу для подобного?кетаю отдаёт лес ,газ,электричество?
    лис
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 17:18
      Цитата: лис
      кетаю отдаёт лес ,газ,электричество?


      Не отдаёт, дарит, без(д)воз(д)мездно, ага.
      Б.Т.В.
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 17:00
    Цитата: bouncyhunter
    Трамп выстрелил в ногу и начал пилить сук ...

    ---------------------------------------
    Трамп пытается оградить свою промышленность от демпинга. Какие-то взаимные последствия конечно будут. Но тем не менее он честно расчищает поле для своих промышленников, осуществляя свой лозунг make America great again, под которым шёл на выборы. Я бы советовал и нашим следовать лозунгу make Russia Soviet again и брать из советского опыта лучшее, направленное на улучшение промышленности. То есть следовать экономике переходного периода с возрождением национальной промышленности как в Китае, а не тупо отгружать национальное богатство на Запад взамен на "ослабление санкций" и прочие обещалки, которых даже и не делают. Впрочем, у них мозгов нет для этого, вернее есть только бухгалтерский гипоталамус.
    Altona
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:09
      hi Я не буду судить правильно или нет действует Трамп . В одном уверен : благими намерениями выстлана дорога в Ад .
      bouncyhunter
  7. viktor. (Knyt) Сегодня, 17:08
    в случае ответных действий Китая, США имеют право ввести еще больше ввозных пошлин на китайские товары. fool В интересное мы время, живём дураки миром правят wassat
    viktor.
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:16
    50 млрд - умеренный взнос за сохранение доступа на американский рынок. Скорее эти меры были согласованы. Китай удивит если ответит более чувствительными контрсанкциями.
    samarin1969
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 17:17
    Цитата: bouncyhunter
    Я не буду судить правильно или нет действует Трамп . В одном уверен : благими намерениями выстлана дорога в Ад .

    ------------------------------------
    Паш, в 2-х словах, Трамп ломает глобальную систему финансового спекулятивного капитала, которую до него так холили и лелеяли. Конечно, при такой финансовой революции будет масса издержек как в ЕС так и в США. И конечно, Трамп не одиночка, каким его малюют. И конечно, проталкивая интересы американского ВПК милитаристская риторика будет только возрастать, во враги запишут всех, начиная от русских и заканчивая зомби. Россия видимо отгружала свои деньги в этот глобальный спекулятивный общак вполне осознанно, она с экономикой "энергетической сверхдержавы" неплохо там смотрелась. Сейчас парадигма резко поменялась, идет переход на 7 или какой там по счету экономический уклад (а мы с вами еще в 4-5 застряли) и поэтому надо перемолоть ресурсы стран, подобных нашим. Противоречия назрели, надо все переделить.
    Altona
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:44
      Я потому и упомянул благие намерения . Ничего хорошего от таких действий я не ожидаю ...
      bouncyhunter
  10. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 17:45
    Пингвины а своем репертуаре, полный хозяин своего слова.. Сам дал, сам взял.
    Интересно, хоть кто-нибудь им продолжает ещё верить (за исключением айфончика и иже с ним)?
    Rostislav
  11. afrikanez (KONGO) Сегодня, 18:16
    Также в Вашингтоне заявили, что в случае ответных действий Китая, США имеют право ввести еще больше ввозных пошлин на китайские товары.
    Можно подумать, что у Китая такого права нет. fool Вот только к чему это всё приведет в итоге?
    afrikanez
  12. Const (Константин) Сегодня, 18:36
    Не плохо бы тоже санкции расширить к североамериканцам, Мол, сырьё ни под каким видом им не продавать, высокотехнологичную продукцию продавать только с гарантийным вкладом в золоте (или ином высокоценном ресурсе) в наш банк. Выйти из соглашения о подчинённости нашего Центробанка ФРС. Межгосударственные расчёты вести в натуральном обмене, соответственно обязать РАН соотнести уровень валют по материальным уровням. Не надо принимать во внимание спекулятивные (биржевые) соотношения валют и иных ценностей.
    Const
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