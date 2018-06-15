Трамп ввел пошлины на китайские товары. Китай обещает ответить

Власти США вводят дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Китая, сообщили в управлении торгового представителя США. В общей сложности пошлины затронут более тысячи китайских товаров на сумму примерно в $50 млрд.В администрации президента США по данному поводу заявили, что введение дополнительных пошлин призвано защитить лидерство США в сфере технологий, вызванной кражей американской интеллектуальной собственности Китаем. При этом под пошлины попадает продукция промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение, но список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.Также в Вашингтоне заявили, что в случае ответных действий Китая, США имеют право ввести еще больше ввозных пошлин на китайские товары.В свою очередь Пекин выразил протест в связи с решением Вашингтона и намерен дать «сильный отпор» в ответ на такие действия, заявили в Министерстве коммерции КНР, добавив, что все ранее достигнутые с США торговые договоренности теряют силу в связи с введением торговых пошлин на китайские товары. Также в Пекине пообещали ввести симметричные ответные пошлины на американские товары.Напомним, что в мае 2018 года США и Китай договорились по некоторым вопросам экономики и торговли, а также пообещали не развязывать торговую войну. Итогом стало соглашение о прекращении введения заградительных мер и тарифов в отношении друг друга и укреплении двустороннего торгового сотрудничества. Незадолго до переговоров китайская сторона предложила Вашингтону пакет мер по сокращению торгового баланса на 200 миллиардов долларов.