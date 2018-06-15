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Британский эксперт: У НАТО нет поводов для радости, так как у русских есть Т-14 "Армата"
Британский военный эксперт Николас Драммонд в интервью немецкому журналу Stern сообщил о том, что «НАТО есть от чего беспокоиться». Одним из поводов для беспокойства британец считает наличие у России технологий для абсолютно новой платформы бронетехники. Речь идёт о платформе «Армата».
Из материала:
По словам британского эксперта, Россия это тоже учитывает.
Из материала:
Эксперт продолжает:
Британский эксперт добавляет, что при этом причин для бурной радости у НАТО нет.
Его заявление:
Из материала:
Танки массой 70 тонн и более не имеют смысла. Развертывание полка из пятидесяти основных боевых танков станет недостижимой задачей. Танки должны прибывать морем. Когда они добираются до места назначения, им нужны специальные транспортеры, чтобы доставить их к месту боя. Но не все мосты смогут выдержать такой вес. Несомненно, будущие модели должны быть намного легче и мобильнее.
По словам британского эксперта, Россия это тоже учитывает.
Из материала:
Конфликты последних 20 лет показали, что мы все чаще участвуем за рубежом в борьбе с угрозами, прежде чем они появятся на нашем пороге. Сегодня армия должна быть создана как «экспедиционные войска». Это было признано, когда армия США не смогла отправить в Косово целевую группу в 1999 году. Когда группа была окончательно собрана, вооруженный конфликт закончился. (...) Каждая армия в НАТО развивает нечто среднее. Новаторский «Боксер» Германии стал эталоном для колесных брони 8x8. Он обеспечивает высокий уровень защиты и мобильности. Современный дизайн платформы включает в себя взаимозаменяемые модули. Они могут быть легко заменены, так что транспортное средство может быть преобразовано без особых усилий.
Эксперт продолжает:
Их живучесть так же хороша - если не лучше - как у многих гусеничных машин. Благодаря своей способности нести пушки и противотанковые ракеты колесные транспортные средства, такие как «Боксер», могут многое сделать для компенсации нынешней нехватки боевых танков. В Германии есть как минимум 403 таких машины.
Британский эксперт добавляет, что при этом причин для бурной радости у НАТО нет.
Его заявление:
Российский T-14 сегодня обладает еще и новаторским дизайном. Хотя некоторые особенности T-14 уже в дизайнах - даже с Запада - имелись, хотя тогда не были построены. Все отчеты показывают, что танк является передовой разработкой, и производство в РФ уже начинается. В обзоре британской армии говорится, что Т-14 превосходит все существующие проекты НАТО.
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