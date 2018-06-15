18:51 15 июня
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Британский эксперт: У НАТО нет поводов для радости, так как у русских есть Т-14 "Армата"

Британский военный эксперт Николас Драммонд в интервью немецкому журналу Stern сообщил о том, что «НАТО есть от чего беспокоиться». Одним из поводов для беспокойства британец считает наличие у России технологий для абсолютно новой платформы бронетехники. Речь идёт о платформе «Армата».

Из материала:
Танки массой 70 тонн и более не имеют смысла. Развертывание полка из пятидесяти основных боевых танков станет недостижимой задачей. Танки должны прибывать морем. Когда они добираются до места назначения, им нужны специальные транспортеры, чтобы доставить их к месту боя. Но не все мосты смогут выдержать такой вес. Несомненно, будущие модели должны быть намного легче и мобильнее.


По словам британского эксперта, Россия это тоже учитывает.


Из материала:
Конфликты последних 20 лет показали, что мы все чаще участвуем за рубежом в борьбе с угрозами, прежде чем они появятся на нашем пороге. Сегодня армия должна быть создана как «экспедиционные войска». Это было признано, когда армия США не смогла отправить в Косово целевую группу в 1999 году. Когда группа была окончательно собрана, вооруженный конфликт закончился. (...) Каждая армия в НАТО развивает нечто среднее. Новаторский «Боксер» Германии стал эталоном для колесных брони 8x8. Он обеспечивает высокий уровень защиты и мобильности. Современный дизайн платформы включает в себя взаимозаменяемые модули. Они могут быть легко заменены, так что транспортное средство может быть преобразовано без особых усилий.


Эксперт продолжает:
Их живучесть так же хороша - если не лучше - как у многих гусеничных машин. Благодаря своей способности нести пушки и противотанковые ракеты колесные транспортные средства, такие как «Боксер», могут многое сделать для компенсации нынешней нехватки боевых танков. В Германии есть как минимум 403 таких машины.


Британский эксперт добавляет, что при этом причин для бурной радости у НАТО нет.

Британский эксперт: У НАТО нет поводов для радости, так как у русских есть Т-14 "Армата"


Его заявление:
Российский T-14 сегодня обладает еще и новаторским дизайном. Хотя некоторые особенности T-14 уже в дизайнах - даже с Запада - имелись, хотя тогда не были построены. Все отчеты показывают, что танк является передовой разработкой, и производство в РФ уже начинается. В обзоре британской армии говорится, что Т-14 превосходит все существующие проекты НАТО.



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Комментарии 26

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 17:28
    Приятно читать комплименты иностранных обозревателей сумрачному гению российского инженера, но танк должен вначале как то проявить себя.
    Altona
    1. Глядя Петрович Сегодня, 17:31
      Цитата: Altona
      Приятно читать комплименты иностранных обозревателей сумрачному гению российского инженера, но танк должен вначале как то проявить себя.

      Не надо приписывать - сумрачный это немецкий гений.
      Лет через 50 проявит.
      Глядя Петрович
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:46
        У британцев еще и кроме ученых, эксперты появились? Ну все держитесь...
        MPN
    2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:50
      Цитата: Altona
      Приятно читать комплименты иностранных обозревателей сумрачному гению российского инженера, но танк должен вначале как то проявить себя.

      Он и так уже себя проявил. Т-14 по ним ещё не разу даже не и стрельнул, а они из-за него столько кирпичей отложили, что на постройку ещё одного пентагона хватит.
      Быков.
  2. Huumi (Ваня) Сегодня, 17:29
    Танка Армата-есть-Адын штук...
    Huumi
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:47
      30 шт. Т-14 "АРМАТА" создано.
      Black Sniper
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 17:51
        это не окончательный вид Т-14 Армата - над башней ещё работают, могут и 152-мм орудие воткнуть
        * вот смеху то будет: как у немцев в 1941-м от КВ-2
        Romario_Argo
      2. Huumi (Ваня) Сегодня, 18:01
        Ну я о чем-адын штук...30 или 1 какая разница?
        Huumi
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:32
          Хорошенькое дело роту танков сравнили с 1 единицей. wassat
          Владыка Ситх
      3. 123456789 Сегодня, 18:04
        Цитата: Black Sniper
        30 шт. Т-14 "АРМАТА" создано.

        "Две коробки" laughing
        123456789
  3. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:29
    Чтобы был толк от Т-14 "Армата" их должно быть в войсках хотя бы около тысячи штук и они должны соответствовать заявленным характеристикам.
    Yak28
    1. Huumi (Ваня) Сегодня, 17:34
      А еще они должны быть "вкатаны"в общую систему боя и вояки должны точно знать как их применять а то получится как с ис-2.Без разведки 8 танков пустили-типа они бессмертные и не один не докатился до немцев-все сгорели
      Huumi
      1. SanichSan (Александр) Сегодня, 17:46
        Цитата: Huumi
        А еще они должны быть "вкатаны"в общую систему боя и вояки должны точно знать как их применять а то получится как с ис-2.Без разведки 8 танков пустили-типа они бессмертные и не один не докатился до немцев-все сгорели

        точно с ТигрБ не перепутал? laughing это когда это такое было?
        SanichSan
        1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 17:52
          точно с ТигрБ не перепутал? laughing это когда это такое было?
          Предположительно во время очередного марафона в WoT.
          Астория
      2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:55
        А почему бы в Сирии не обкатать? Заявленные хар-ки выдержанны, У Уралвагонзавод заказ от МО на 100 шт. Армат!
        Black Sniper
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:33
      Чтобы был толк от Т-14 "Армата" их должно быть в войсках хотя бы около тысячи штук


      В рамках сетецентрической войны много Армат не надо.
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. polpot (Andru) Сегодня, 17:31
    Ну-ну, не плачьте,я ж Вас до смерти жалею!
    polpot
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 17:33
    Цитата: Глядя Петрович
    Не надо приписывать - сумрачный это немецкий гений.

    ------------------------------------
    Хорошо, пусть будет в кавычках "сумрачный", а так как сумрака у нас видимо нет, то тогда секретный.
    Altona
  6. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 17:38
    Обычно мнения "британских экспертов" и "британских учёных" считаются анекдотами.
    R.L.
    1. SanichSan (Александр) Сегодня, 17:48
      ну в данном случаем это скорее завуалированное "дайте денежку в военный бюджет" wink но эксперт молодец! вон и себе мальца за рекламу бокесров немецких рубанул.
      SanichSan
  7. the47th (Игорь) Сегодня, 17:46
    Танки массой 70 тонн и более не имеют смысла. Развертывание полка из пятидесяти основных боевых танков станет недостижимой задачей. Танки должны прибывать морем. Когда они добираются до места назначения, им нужны специальные транспортеры, чтобы доставить их к месту боя. Но не все мосты смогут выдержать такой вес. Несомненно, будущие модели должны быть намного легче и мобильнее.

    До них только дошло.
    the47th
    1. gespenst45 (Юрий) Сегодня, 18:24
      Всё правильно,только у нас всегда одна беда - туго соображаем,особенно военные сидящие вверху.То что показала Великая Отечественная Война,до них только сейчас доходить стало.Ведь лишний вес бронетехники,это почти все минусы на любой войне,не везде могут пройти,не каждый мост или паром выдержит,неуклюжая,не поворотливая,мало манёвренная,да ещё и офигенно огромный расход горючего.Ведь если сравнить даже старые танки Т-6 и наш Т-34,вес т-6 64 тонны,против 28,5 тонны Т-34.И соответственно расход горючего 450 литров немецкий Т-6,против 116 литров на сто километров Т-34.И соответственно и манёвренность.если Т-34 можно сравнить с жалящим шершнем,то Т-6 скорее напоминал утюг.Единственное,что под утюг попадать не стоило,если уж попадёшь то каюк.
      gespenst45
      1. 123456789 Сегодня, 18:43
        Цитата: gespenst45
        Всё правильно,только у нас всегда одна беда - туго соображаем,особенно военные сидящие вверху.

        Кубик Рубика для офицеров - монохромный, для генералов - монолитный laughing
        123456789
    2. gespenst45 (Юрий) Сегодня, 18:30
      И ещё один был плюс ,наш Т-34 мог пройти там,где Т-6 просто безбожно вяз или тонул.И тем более лёгкой техники даже с помощью флота или авиации можно больше перебросить,а следовательно и нужные задачи быстрее решить.Вот вам и малый вес.
      gespenst45
  8. gespenst45 (Юрий) Сегодня, 18:06
    Любая военная техника должна пройти "крещение огнём",тогда станут видны все плюсы и минусы,все достоинства,и все недостатки.А до этого все споры просто болтовня не имеющая смысла.
    gespenst45
  9. Постороннний (Saidov Said) Сегодня, 18:08
    Не будет, походу, у нас армад "Армат". Не дадут. Китай каждые полгода по два эсминца на воду спускает, не говоря уже про танки. А у нас один - пять -семь лет, и будет ли - ни кто не скажет. Пыль пустили бравые генералиссимусы от строительства и усиленно в спорт ударились - биатлон на старых железках гоняют.
    Постороннний
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