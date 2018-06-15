Британский эксперт: У НАТО нет поводов для радости, так как у русских есть Т-14 "Армата"

Танки массой 70 тонн и более не имеют смысла. Развертывание полка из пятидесяти основных боевых танков станет недостижимой задачей. Танки должны прибывать морем. Когда они добираются до места назначения, им нужны специальные транспортеры, чтобы доставить их к месту боя. Но не все мосты смогут выдержать такой вес. Несомненно, будущие модели должны быть намного легче и мобильнее.

Конфликты последних 20 лет показали, что мы все чаще участвуем за рубежом в борьбе с угрозами, прежде чем они появятся на нашем пороге. Сегодня армия должна быть создана как «экспедиционные войска». Это было признано, когда армия США не смогла отправить в Косово целевую группу в 1999 году. Когда группа была окончательно собрана, вооруженный конфликт закончился. (...) Каждая армия в НАТО развивает нечто среднее. Новаторский «Боксер» Германии стал эталоном для колесных брони 8x8. Он обеспечивает высокий уровень защиты и мобильности. Современный дизайн платформы включает в себя взаимозаменяемые модули. Они могут быть легко заменены, так что транспортное средство может быть преобразовано без особых усилий.

Их живучесть так же хороша - если не лучше - как у многих гусеничных машин. Благодаря своей способности нести пушки и противотанковые ракеты колесные транспортные средства, такие как «Боксер», могут многое сделать для компенсации нынешней нехватки боевых танков. В Германии есть как минимум 403 таких машины.

Российский T-14 сегодня обладает еще и новаторским дизайном. Хотя некоторые особенности T-14 уже в дизайнах - даже с Запада - имелись, хотя тогда не были построены. Все отчеты показывают, что танк является передовой разработкой, и производство в РФ уже начинается. В обзоре британской армии говорится, что Т-14 превосходит все существующие проекты НАТО.