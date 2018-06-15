Лопата предложил вырыть канал и сделать Крым островом

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата предложил превратить Крымский полуостров в остров. Он заявил, что Украине следует выкопать канал на своей территории и отрезать Крым от материка.В интервью изданию "Обозреватель" Лопата отметил, что Россия в настоящее время доминирует в акватории крымских вод, и чтобы с этим бороться, необходимо выкопать канал шириной не менее 100 метров и глубиной, позволяющей проходить крупнотоннажным судам. Это будет территория Украины и под контролем Украины, а Россия туда никак не войдет, заявил он. Таким образом Украина отрежет Крым от материка и сделает островом, позволив проходить своим судам напрямую без захода в Керченский пролив, при этом добавив, что ему очень нравится эта идея.В принципе идея Лопаты (какая говорящая фамилия!) не нова, до него уже высказывалось предложение соединить Черное и Азовское моря через канал на Перекопском перешейке, соединяющем полуостров с материком, чтобы украинские суда не проходили через Керченский пролив, а шли напрямик. Даже был разработан проект компанией «Укргидропроект» по реализации данной идеи. Согласно планам, протяженность канала будет около 120 километров, он будет проходить через Перекоп, Чонгарский залив, Сиваш и Арабатскую стрелку. Земляные работы планируется проводить на 20 километрах. Предусматривается углубление канала до 15 метров, расширение до сотни метров.Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал данное предложение украинских специалистов «фантастической затеей» и предложил им сначала слетать на Марс, чтобы ознакомиться с марсианскими каналами и только потом приступать к проекту.