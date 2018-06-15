18:51 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Лопата предложил вырыть канал и сделать Крым островом

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата предложил превратить Крымский полуостров в остров. Он заявил, что Украине следует выкопать канал на своей территории и отрезать Крым от материка.

Лопата предложил вырыть канал и сделать Крым островом


В интервью изданию "Обозреватель" Лопата отметил, что Россия в настоящее время доминирует в акватории крымских вод, и чтобы с этим бороться, необходимо выкопать канал шириной не менее 100 метров и глубиной, позволяющей проходить крупнотоннажным судам. Это будет территория Украины и под контролем Украины, а Россия туда никак не войдет, заявил он. Таким образом Украина отрежет Крым от материка и сделает островом, позволив проходить своим судам напрямую без захода в Керченский пролив, при этом добавив, что ему очень нравится эта идея.


В принципе идея Лопаты (какая говорящая фамилия!) не нова, до него уже высказывалось предложение соединить Черное и Азовское моря через канал на Перекопском перешейке, соединяющем полуостров с материком, чтобы украинские суда не проходили через Керченский пролив, а шли напрямик. Даже был разработан проект компанией «Укргидропроект» по реализации данной идеи. Согласно планам, протяженность канала будет около 120 километров, он будет проходить через Перекоп, Чонгарский залив, Сиваш и Арабатскую стрелку. Земляные работы планируется проводить на 20 километрах. Предусматривается углубление канала до 15 метров, расширение до сотни метров.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал данное предложение украинских специалистов «фантастической затеей» и предложил им сначала слетать на Марс, чтобы ознакомиться с марсианскими каналами и только потом приступать к проекту.

Использованы фотографии: https://www.infa.ua/
25

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall (Александр) Сегодня, 17:36
    экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата предложил превратить Крымский полуостров в остров.
    Не, ну, правда что-ли? Не, ну мы разное слышали, но рыть, дабы отделить Крым, - это вершина! Это уровень!
    Даже, допустим, это реализуемо, но рыть то нужно по своей территории... Готовы отсечь часть "Незалежной", дабы что?
    Logall
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:38
      Цитата: Logall
      экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата предложил превратить Крымский полуостров в остров.

      Ну я думаю..не ..я уверен у них получится!!!
      himRa
      1. Zubr Сегодня, 17:49
        Ну море то чёрное им же удалось вырыть..=))))
        Zubr
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:54
          Вот-вот ! А тут всего-то канал какой-то - фигня ! wassat Только пусть сначала обещанное Белорусское море отроют , а то шестой флот матрасов волнуется . lol
          bouncyhunter
      2. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 17:57
        Конечно получится! Чёрное море же выкопали, а тут канал! Да при нынешнем уровне технологий и имбицилов ..ой, мастеров, вообще не проблема. laughing
        Алексей 2016
      3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:01
        Да,лопату им в помощь..Опыт есть,да и это "реально",а не какие то бутафории от "Мосфильма"..
        Цитата: himRa
        Цитата: Logall
        экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата предложил превратить Крымский полуостров в остров.

        Ну я думаю..не ..я уверен у них получится!!!
        210окв
      4. майор147 Сегодня, 18:19
        [quote=himRa][quote=Logall][quote]экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата

        А что он мог ещё предложить!?
        майор147
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:41
      А как он собирается Сиваш перекапывать, или ему Перекопа мало? belay
      сибиралт
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:51
        Цитата: сибиралт
        А как он собирается Сиваш перекапывать, или ему Перекопа мало? belay

        Чего то я долго на карту смотрел, так и не въехал в его проект... Печально, тупее укра стал... crying
        MPN
    3. san4es Сегодня, 17:41
      Цитата: Logall
      ...рыть, дабы отделить Крым, - это вершина!
      san4es
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:44
        wassat
        Во ..о чем я говорю... drinks
        wassat
        После всех недельных забот и расслабится не грех good
        Лопата это понимает!
        himRa
    4. mishaia_23 (Мишания (Никита)) Сегодня, 17:46
      ...Но рыть, дабы отделить Крым...
      Великие украинцы выроли Черное море, а тут всего пролив 100 метров шириной
      mishaia_23
    5. тол100в (Игорь) Сегодня, 18:07
      Цитата: Logall
      Это уровень!

      И поскольку Укропия "ведущая " космическая держава, то у
      них скоро появится "драбына в нэбо"! Led Zeppelin и рядом не стоял!
      тол100в
    6. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:40
      Цитата: Logall
      экс-первый заместитель министра обороны страны Анатолий Лопата предложил превратить Крымский полуостров в остров.
      Не, ну, правда что-ли? Не, ну мы разное слышали, но рыть, дабы отделить Крым, - это вершина! Это уровень!
      Даже, допустим, это реализуемо, но рыть то нужно по своей территории... Готовы отсечь часть "Незалежной", дабы что?

      Вот весёлая страна ,эта Украина!Ни дня без какой нибудь потрясающей идеи!Поэтому предлагаю им переименовать страну в честь их главного героя в бандерию!А то слишком русское название-украина,чем то похоже на окраину. hi
      Фил77
  2. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:38
    ,,опять новость про Украину(Крым)\Сирия recourse , в данный момент более значимых новостей what ,,например ,что происходит в России ...нет? belay
    bubalik
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:40
      Цитата: bubalik
      ,,опять новость про Украину recourse , в данный момент более значимых новостей what ,,например ,что происходит в России ...нет? belay

      Ну вот ...зачем?зачем тебе новости в пятницу про Россию!!!
      Подумай еще раз ... laughing
      himRa
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:47
        у вот ...зачем?зачем тебе новости в пятницу про Россию!!!
        ,, laughing да уж пятница,"мудиаль",,,что отвлекаться winked ,,похмелье тяжёлым небыло бы what
        bubalik
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:04
          Цитата: bubalik
          у вот ...зачем?зачем тебе новости в пятницу про Россию!!!
          ,, laughing да уж пятница,"мудиаль",,,что отвлекаться winked ,,похмелье тяжёлым небыло бы what

          А в субботу в баньку и все заботы как рукой снимает!
          Не даром же наши предки так жили!? hi
          himRa
        2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:33
          Цитата: bubalik
          да уж пятница,"мудиаль",,

          Смотрю в ящик, и вижу полно свободных мест на стадионе... И это в Питере... sad
          мордвин 3
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:43
        Новости про Россию были вчера..И не радостные..Я не про футбол..
        Цитата: himRa
        Цитата: bubalik
        ,,опять новость про Украину recourse , в данный момент более значимых новостей what ,,например ,что происходит в России ...нет? belay

        Ну вот ...зачем?зачем тебе новости в пятницу про Россию!!!
        Подумай еще раз ... laughing
        210окв
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:43
      Цитата: bubalik
      ,,опять новость про Украину(Крым) recourse , в данный момент более значимых новостей what ,,например ,что происходит в России ...нет? belay

      ну не писать же про серьёзные проблемы с водой на севере Крыма. не патриотично.
      KLV2018
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:47
        Э...кхм..не из за ли твоего флага умник!!?
        himRa
      2. Logall (Александр) Сегодня, 17:48
        Цитата: KLV2018
        серьёзные проблемы с водой на севере Крыма

        А можно поподробнее? Честно - интересно! Нам об этом не рассказывают...
        Logall
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:56
          для начала.
          https://primechaniya.ru/home/news/yanvar_2018/aks
          enov_priznal_katastrofu_s_vodoj_na_severe_kryma/
          https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr_2016/k
          rym_zhdet_massovoe_pereselenie/
          лучше в гугле поищите, так будет объективней.
          KLV2018
      3. Овсень (Иван) Сегодня, 17:51
        Цитата: KLV2018
        ну не писать же про серьёзные проблемы с водой на севере Крыма.

        А из за чего они возникли ? Эти самые серьезные проблемы с водой на севере Крыма? Не напомните форумчанам. А?:
        Овсень
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:32
          Цитата: Овсень
          Цитата: KLV2018
          ну не писать же про серьёзные проблемы с водой на севере Крыма.

          А из за чего они возникли ? Эти самые серьезные проблемы с водой на севере Крыма? Не напомните форумчанам. А?:

          Украина перекрыла канал, а замену за 4 года так и не придумали.
          "Крымский титан" активно выкачивает подземные воды.
          а напрячь украинского хозяина олигарха Фирташа на опреснительную установку понятмя не позволяют.
          KLV2018
        2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:43
          Нет никакой проблемы с водой у Крыма, её решили в 17-м.
          Black Sniper
          1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:47
            Цитата: Black Sniper
            Нет никакой проблемы с водой у Крыма, её решили в 17-м.

            А можно поподробнее. Друзьям из Красноперекопска расскажу.
            KLV2018
    3. лесовозник (игорь) Сегодня, 17:58
      Выключи комп и выйди на улицу , пивка попей , посмотри вокруг, людей послушай и будешь знать что в России происходит hi
      лесовозник
      1. bubalik (Сергей) Сегодня, 18:03
        выйди на улицу , пивка попей , посмотри вокруг, людей послушай и будешь знать что в России происходит
        ,,,хотелось бы ,но

        ,,протиснуться негде,, request
        bubalik
        1. болот Сегодня, 18:04
          Цитата: bubalik
          ,,протиснуться негде,,

          Присоединяйтесь!
          болот
          1. bubalik (Сергей) Сегодня, 18:19
            ,,, hi вот понимаете про казахов у меня только положительные эмоции, в школе ,на улице ,в армии,,, да и по данный день , о чем я нему сказать об других ,,Самара hi
            bubalik
            1. болот Сегодня, 18:25
              Цитата: bubalik
              вот понимаете про казахов у меня только положительные эмоции, в школе ,на улице ,в армии,,, да и по данный день , о чем я нему сказать об других ,,Самара

              Только не тупите,у нас в строго отведенных местах,все регламентировано.Ни кто ни кому не мешает.
              А вот у соседей на центральной площади,это в порядке вещей.За то они самые,самые ближайшие союзники,от ваших гос лиц слышал а то мы басурмане американцам продались,до это го китайцы и саудовцы с турками были.
              болот
        2. Shahno (Павел) Сегодня, 18:17
          Хорошая картинка." Наш ответ Чемберлену":

          Присяга новобранцев на Торе. Июнь 2018.
          Shahno
  3. polpot (Andru) Сегодня, 17:39
    Мы рождены чтоб сказку сделать ПЫЛЬЮ это их новый лозунг
    polpot
  4. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 17:41
    Мда. А получиться как с забором. Вроде до сих пор не построили, только отдельные показательные стометровки есть. А бюджет распилили .....
    alstr
  5. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 17:42
    А ведь выкопают laughing
    Ведь Черное море ложками выкопали, судя по хохляцким "историческим источникам" laughing
    военный пенсионер
    1. avt Сегодня, 18:02
      Цитата: военный пенсионер
      А ведь выкопают

      what ну если только им , ну Лопатой . Встанут в очередь и будут им копать.
      Цитата: Yak28
      Опять про душевно больных

      А знаете , это вообще то не шутка ! Там при разгуле вполне себе тоталитарных сект разного разлива от протестантских и псевдохристианских до неоязычников, реально массово крыша съехала . А помноженная на усилия свидомых СМИ , так и вовсе душевнобольные рулят .Шутки шутками , но ломка там будет массовая и не по детски . Практически как у Стругацких в ,,Обитаемый остров" request Вспомните как там Мака Цвигун гуляла с сожителем Кривоноговым . А они там ,,выступали" в постановке ,,Мария Девихристос" вполне себе по методикам высшей партийной школы прошедшего века . А посольство бога на земле нигерийца кажись и мэр Киева Лёня -космос его адепт ? А технологии не стоят на месте . Там впору карантин вводить по психическим заболеваниям.У нас в России как то после выходки Аум синрекё немножко за ум взялись вконце ,,лихих/святых" 90-х и загнали в подполье , а там всё цвело и расцветает махровым цветом.
      avt
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 17:44
    Забавно будет посмотреть, как Порошенко будет клянчить деньги на "Канал через Сиваш" для морских судов. laughing
    samarin1969
  7. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:45
    Опять про душевно больных sad
    Yak28
  8. болот Сегодня, 17:45
    Остров Крым,это типо по Аксенову,да не читал.В то время и времяни не было,что бы "самодельную книжку" читать.

    За то понравилось чтиво про Джина Грина от Гривадия Гапрожакса,Забавно.Там группа писателей ,для тех кто поумничать захочет.
    болот
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 17:50
      болот с празником!
      himRa
      1. болот Сегодня, 18:01
        Цитата: himRa
        болот с празником!

        Спасибо,но я не религиозный мракобес.Люди в космос летают,органы пересаживают.И что,вот Шабат уже ,с первой звезды-Венера.Да еще и пятница.
        К стати барашков не режут,можете не не беспокоится.
        А так один пастух в самый жуткий момент своей жизни,пустынный шторм, увидел то и проникся...
        Чувствую потом будут жечь в Аду,лизать в сковородку,как в мультфильме.Не помню от кого.Забавный мультец.
        болот
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:10
          Цитата: болот
          Спасибо,но я не религиозный

          Я собссно тоже ....дань традициям...помню как ребятней бегали и поздравляли - а нас щедро одаривали сладостями взрослые...
          Я не верю в то чего нельзя подтвердить опытом,взвесить и измерить...вообщем и в душу тоже не верю..хорошо об этом говорит процессор Савельев(на ютубе много его роликов)
          himRa
          1. болот Сегодня, 18:17
            Цитата: himRa
            Я собссно тоже ....дань традициям.

            У меня то же дань ,но не помню что бы кто и одаривал.Помню жили в домах КЭЧи,не военный городок но похоже.Да в Алматы ,когда щеглом был мусульман практикующих 10% ,было.Так что по серьезному узнал только после 90х годов.
            Цитата: himRa
            Я не верю в то чего нельзя подтвердить опытом,взвесить и измерить...вообщем и в душу тоже не верю..хорошо об этом говорит процессор Савельев(на ютубе много его роликов)

            А ведь пытались взвесить,21 грамм.Тут и старые байки про звешивании души по отностительности перышка,Египет.
            болот
            1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:25
              Цитата: болот
              Тут и старые байки про звешивании души по отностительности перышка,Египет.

              Знаете....например как проверить байку про ,,мертвую,, и ,,живую,, воду ?
              Легко! Я сам это делал......
              просто пустить туда мальков! laughing
              Не знаю про какие 21 грамм вы пишете ...может не понял?соответственно комментировать не буду ...
              Я родом из Семипалатинска и у нас соседи русские поздравляли wink
              himRa
              1. болот Сегодня, 18:34
                Цитата: himRa
                Знаете....например как проверить байку про ,,мертвую,, и ,,живую,, воду ?Легко! Я сам это делал......просто пустить туда мальков!

                Сам рыболов,но старший брат изобретатель,делил воду и тд.Кто в РВСН служил,вернее у кого рац,изобретения были-не сказал бы что бы к стенке.Ему не повезло что училище ,красный,закончил при развале.Хотя сейчас не беден,да лям есть.
                Цитата: himRa
                Не знаю про какие 21 грамм вы пишете ...может не понял?соответственно комментировать не буду ...

                Взвешивали ведь в одно время людей,кто в мир иной ушел.Известная практика.


                Цитата: himRa
                Я родом из Семипалатинска и у нас соседи русские поздравляли

                А вы что мусульманин?
                болот
  9. komrad buh (Игорь) Сегодня, 17:53
    А правильное решение, полуостров у хохлов был, а остров Крым никогда их не был
    komrad buh
  10. Овсень (Иван) Сегодня, 17:55
    Дать Лопате лопату и пущай копает. Хоть до третьего пришествия.
    Овсень
  11. инженерный (Виктор) Сегодня, 17:55
    Что хочется пожелать: флаг в руки, барабан на шею, горн в зубы, палочки в ж*** и возглавить шествие идущих на ###".“
    инженерный
  12. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 17:55
    Хорошо, что это лопата, а не бульдозер, дольше копать будет laughing fool
    dolfi1
  13. севастополец Сегодня, 17:57
    Ага. Только вот нас ныне русскими местный наш губернатор не считает. Он обвинил севастопольцев в майданизме. Сложно представить, как возможно еще более неприличное слово для севастопольца сказать. Да это еще не все. Не тот сайт. Посмотрите на форумы города нашего. Спецом не скажу.
    севастополец
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 18:01
      Цитата: севастополец
      Ага. Только вот нас ныне русскими местный наш губернатор не считает.

      Успокойся,дружишше!
      Севастополь всегда стоял особником!даже в СССР этот город не был в укре а был союзного подчинения ...собссно как и сейчас!
      himRa
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 18:35
      Цитата: севастополец
      Ага. Только вот нас ныне русскими местный наш губернатор не считает. Он обвинил севастопольцев в майданизме. Сложно представить, как возможно еще более неприличное слово для севастопольца сказать. Да это еще не все. Не тот сайт. Посмотрите на форумы города нашего. Спецом не скажу.

      Севастополь активно дерибанят и делят.
      KLV2018
  14. Комментарий был удален.
  15. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 18:24
    Ну что еще Лопата мог предложить? laughing
    Копать, только копать
    slavaseven
  16. хмурый лис (павел) Сегодня, 18:25
    Ну что же Лопата,за лопату и вперед рыть канал !море выкопали целое а канал в легкую!. good hi
    хмурый лис
  17. aristok (Павел) Сегодня, 18:38
    лопате - лопатово
    aristok
  18. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 18:42
    Ну глупые! Им надо Азовское море засыпать. Вот тогда ВВП со своим мостом глупо выглядеть будет.
    Дилетант
  19. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:44
    Вот это я понимаю последняя проблема для Украины ,все остальные решили.Осталось только Великие стройки начать
    APASUS
  20. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 18:48
    эти могут, они Черное море выкопали belay
    Василенко Владимир
Картина дня