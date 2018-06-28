Бронеавтомобиль Lwowskie Dziecko (Польша)



Броневик Lwowskie Dziecko, его экипаж, военные и гражданские лица во время передачи машины армии



Схема бронемашины

По материалам сайтов:

https://aviarmor.net/

https://dobroni.pl/

http://weu1918-1939.pl/

http://shushpanzer-ru.livejournal.com/

В июне 1920 года польские войска, сражавшиеся с Красной Армией, понесли серьезные потери. Были потеряны ранее захваченные территории, а кроме того, Польша лишилась значительного числа техники и другой материальной части. Чтобы исправить ситуацию и спасти себя от поражения, Войско Польское нуждалось в новых бронеавтомобилях и других машинах. Приемлемое решение этой проблемы было предложено специалистами автомобильной службы львовского гарнизона. Они последовательно разработали два проекта импровизированных броневиков. Второй была разработана машина под названием Lwowskie Dziecko.В конце июля энтузиасты построили и передали в войска первый броневик, названный в честь главного конструктора. В связи с нарастающей угрозой, авторы машины Bukowski были вынуждены максимально ускорять работы. Однако уже в августе обстановка на фронте стабилизировалась и угроза для Львова сократилась. Это позволило не торопиться при создании нового бронеавтомобиля. Впрочем, и на этот раз все работы не заняли слишком много времени.Инициатором разработки и строительства собственных броневиков был полковник Чеслав Манчинский. Оба проекта разработали начальник автомобильной службы майор В. Оссоря-Буковский и его коллега майор В.М. Кохманн-Флорианский. Перестройка готовой техники по новым проектам в обоих случаях осуществлялась в автомобильной мастерской на улице Яновского. За эти работы отвечали сержанты Юзеф Кузилек и Юлиан Лесков.Позже, уже после завершения строительства, второй броневик польской сборки получил собственное имя. Во время торжественной церемонии передачи техники армии его назвали Lwowskie Dziecko – «Дитя Львова» или «Львовский ребенок». Каким было рабочее название проекта, и как машину обозначали в ходе проектных и строительных работ – неизвестно.Следует напомнить, что при создании броневиков Bukowski и Lwowskie Dziecko польские специалисты столкнулись с некоторыми проблемами. Они не располагали всеми желаемыми ресурсами и производственными мощностями, что наложило самый заметный отпечаток на итоги работ. В качестве основы для броневиков следовало использовать имеющиеся грузовые автомобили, а броню пришлось делать с широким использованием любопытных и необычных «ресурсов».После ухода немецких войск в распоряжении Польской Республики остались большие запасы пехотных бронещитков, предназначавшихся для защиты стрелков в окопах или на других позициях. Такой щиток представлял собой загнутую по краям броневую пластину с центральной амбразурой, прикрываемой подвижной заслонкой. Не имея возможности изготовить все крупные броневые детали желаемой конфигурации, В. Оссоря-Буковский, В.М. Кохманн-Флорианский и их коллеги были вынуждены делать защиту новых машин с широчайшим использованием имеющихся щитков немецкого производства.При строительстве броневика «Буковский» использовали коммерческий трехтонный грузовик марки Packard. Можно предположить, что автомобильная служба располагала, как минимум, двумя такими машинами. Вторую, соответственно, использовали при строительстве «Дитя Львова». Автомобиль не отличался высокими характеристиками, но все же подходил для использования в роли шасси для броневика, а кроме того, авторам проекта не приходилось выбирать.Использованный грузовик имел традиционную для своего времени рамную конструкцию с передним расположением силовой установки. Он комплектовался бензиновым двигателем мощностью 32 л.с. и механической трансмиссией на основе пятискоростной коробки передач. Привод задней ведущей оси осуществлялся через цепную передачу. Ходовая часть имела в своем составе пару мостов с подвеской на листовых рессорах. Передний мост также оснащался механизмами управления. Применялись металлические колеса со спицами; на обод надевался литой резиновый бандаж-шина.Есть основания предполагать, что при разработке нового проекта польские офицеры-энтузиасты учли опыт строительства и эксплуатации предыдущих броневиков – в первую очередь, собственного «Буковского». Именно этим можно объяснить применение совершенно новой конструкции броневого корпуса. Как и в случае с предыдущей машиной, значительная его часть должна была состоять из готовых пехотных щитков, но теперь следовало применить иную форму, соответствующую обновленным требованиям.По известным данным, корпус для «Дитя Львова» должен был иметь традиционную компоновку, но при этом отличаться специфической архитектурой и необычными формами. В передней части корпуса имелся сравнительно небольшой отсек для двигателя и трансмиссии, тогда как все прочие объемы предназначались для размещения экипажа и вооружения. В основе корпуса лежал каркас требуемой конструкции, способный удержать на себе все отдельные броневые детали. Лобовую часть корпуса предлагалось выполнить из нескольких сравнительно крупных листов разных форм, а борта и крыша должны были состоять из окопных бронещитков.Сохранившиеся материалы показывают, что лобовой отсек корпуса, выполнявший функции моторного отделения, получил наклонный передний лист с жалюзи для подвода воздуха к радиатору. Непосредственно над ним находился более крупный лист, использовавшийся в качестве наклонной крышки отсека. По бокам двигатель прикрывался вертикальными или наклонными бортами. Проект предусматривал установку щитков на боковые части рамы грузовика. При этом все колеса оставались за пределами защищенного объема.Борта капота, выполненные из крупных листов, плавно сопрягались с бортовыми участками обитаемого отсека, которые, в свою очередь, предлагалось собирать из выпрямленных пехотных щитков. Борта в сборе устанавливались с небольшим завалом внутрь и отличались сравнительно сложной формой. Для правильного соединения с прочими деталями передняя часть таких бортов имела поднимающуюся верхнюю кромку, позади которой присутствовал более длинный горизонтальный участок. Кормовой агрегат борта выполнили в виде треугольника. Передняя часть такой кромки соединялась с боковыми наклонными листами крыши, имевшими треугольную форму. Центральный лист крыши устанавливался под тем же углом к вертикали, что и крышка капота. Над боевым отделением крыша так же имела сложную форму, образованную крупным квадратным листом в центре и скошенными деталями по бокам. Сзади на каркасе монтировался наклонный кормовой лист, состоявший из отдельных щитков.Предпосылки к появлению такой формы корпуса неизвестны, но можно сделать некоторые предположения. Нетрудно заметить, что скошенные формы – при всей сложности изготовления такой конструкции – позволили сократить общую площадь бронирования в сравнении с броневиком Bukowski. Это привело к заметному уменьшению доступных внутренних объемов, но одновременно дало серьезную экономию материалов и сократило массу конструкции. Последнее явно не было лишним, если помнить об ограниченных характеристиках шасси «Паккард».На крыше броневика Lwowskie Dziecko предлагалось устанавливать башню с основным вооружением. По некоторым данным, она имела цилиндрическую форму: лоб, борта и корма образовывались одним агрегатом. Сверху башня прикрывалась горизонтальной крышей с люком.Предыдущий львовский импровизированный броневик нес четыре пулемета. В новом проекте специалисты решили использовать смешанное пушечно-пулеметное вооружение. Основным оружием «Дитя Львова» должна была стать 37-мм пушка Puteaux SA 18 французского производства. Полуавтоматическое орудие могло использовать снаряды разных типов, и должно было серьезно повысить огневую мощь броневика в сравнении с иной польской и зарубежной техникой.При этом были сохранены два пулемета Максима винтовочного калибра. Первый разместили в специальной установке лобового листа обитаемого отсека. Эта пулеметная установка частично выступала из своей амбразуры, и потому на лобовой детали корпуса появился дополнительный кожух подковообразного сечения. Второй пулемет разместили на сравнительно простой установке кормового листа. Также, возможно, пулеметы могли использоваться вместе с дополнительными бортовыми амбразурами.Как и в случае с «Буковским», корпус, собранный из пехотных щитков, сохранял большое количество амбразур с заслонками, которые можно было использовать для вентиляции, наблюдения или стрельбы из личного оружия. Впрочем, при наличии пушки и пары пулеметов необходимость в пистолетном или винтовочном огне отсутствовала.Экипаж бронеавтомобиля Lwowskie Dziecko, по разным оценкам, должен был состоять из пяти или шести человек. Один из них должен был выполнять обязанности механика-водителя, а другим следовало использовать вооружение. Броневику требовались два или три пулеметчика, а также не менее двух артиллеристов.Доступ внутрь корпуса мог обеспечиваться люками или дверями, однако точные сведения об их расположении, размерах и конструкции отсутствуют. Обитаемый отсек имел набор смотровых лючков, прикрывавшихся подвижными крышками. Один из них находился перед постом управления и рабочим местом водителя, другие находились в распоряжении стрелков и артиллеристов. Как уже упоминалось, в качестве смотровых приборов можно было использовать и многочисленные амбразуры щитков, из которых были сделаны борта и крыша.Согласно ряду источников, общая длина броневика Lwowskie Dziecko достигала 6-6,2 м. Ширина машины составляла 2 м, высота – порядка 2,3 м. Боевая масса оценивается в 7 т. Недостаточная мощность двигателя серьезным образом ограничивала подвижность. Даже на шоссе броневик вряд ли мог развить скорость более 25-30 км/ч. Запас хода – не более 200-250 км. Коммерческое шасси, получившее достаточно тяжелые дополнительные агрегаты, вряд ли было способно обеспечить высокую проходимость на пересеченной местности.Строительство бронеавтомобиля нового типа началось в августе 1920 года и осуществлялось в мастерской на улице Яновского. Несколькими неделями ранее там была построена предыдущая машина Bukowski. Пока еще безымянный второй броневик собрали не позднее середины сентября и вскоре передали армии. Несмотря на откровенно кустарный характер проекта, местные военачальники не постеснялись превратить приемку машины в настоящий праздник с митингом и народными гуляниями.Официальная церемония передачи нового бронеавтомобиля Войску Польскому состоялась в Львове 19 сентября. На этом мероприятии присутствовали представители автомобильной службы и командования городского гарнизона. Кроме того, на «праздник» пригласили нескольких офицеров из высшего командования. В ходе торжественной церемонии армия официально приняла новый бронеавтомобиль и присвоила ему собственное имя Lwowskie Dziecko. Праздничные мероприятия завершились парадом, в котором приняли участие несколько воинских частей, в это время пребывавшие в городе. Бронетанковые войска на параде представляли броневики Lwowskie Dziecko и Bukowski. Последний незадолго до этого вернулся с ремонта, понадобившегося после участия в первых боях.Польские источники утверждают, что после парада оба импровизированных броневика отправились в гаражи и не покинули пределов Львова. К этому времени ситуация на фронтах изменилась, и машины могли оставаться в городе. По всей видимости, до самого конца своей службы они так и простаивали на базе, изредка выезжая на ближайшие полигоны для участия в разных учениях и иных мероприятиях. Весной 1921 года, в ходе реорганизации бронетанковых подразделений, пару машин львовской сборки включили в состав 6-го дивизиона бронеавтомобилей.Точная информация о дальнейшей службе броневиков «Буковский» и «Дитя Львова» отсутствует. Имеются сведения, согласно которым в конце лета 1921 года в составе 6-го дивизиона появилась собственная учебная часть. Ей передали две машины, тип которых, однако, остается неизвестным. Можно предположить, что в категорию учебных были переведены именно бронеавтомобили конструкции В. Оссоря-Буковского и В.М. Кохманн-Флорианского. Во всяком случае, именно эту технику можно было вывести из эксплуатации в интересах обороны с наименьшим ущербом.Позже командование вновь провело преобразования сухопутных войск, вследствие которых 6-й дивизион броневиков был расформирован. Дожили ли до этого времени два львовских бронеавтомобиля – неизвестно. Есть все основания полагать, что эту технику списали уже в первой половине двадцатых годов, однако точные сведения о связи этих событий с расформированием дивизиона отсутствуют. Так или иначе, армия достаточно быстро потеряла интерес к не самым совершенным образцам. Машины были разобраны. Грузовые шасси могли опять найти применение в исходной роли.Ситуация лета 1920 года заставила польских военных предпринимать попытки разработки собственных импровизированных проектов бронетехники. Сразу два варианта решения имеющихся проблем были предложены и реализованы автомобильной службой львовского гарнизона. По очевидным причинам, бронеавтомобили Bukowski и Lwowskie Dziecko не отличались высокими характеристиками и широкими возможностями, однако и их можно было использовать в боях. При этом наибольший интерес они представляют с технической и технологической точки зрения. Два проекта наглядно продемонстрировали, как из самых необычных комплектующих можно сделать любопытную боевую технику.