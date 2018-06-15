21:17 15 июня
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Арабская коалиция: Мы взяли аэропорт Ходейды, хуситы трусливо бежали

Ближневосточные СМИ сообщают о том, что так называемая арабская коалиция овладела стратегически важным объектом у осаждаемого йеменского города Ходейда. Речь идёт о взятии под контроль коалицией аэропорта Ходейды, который, как и весь город, в течение нескольких лет находился под контролем вооружённой группировки хуситов.

Проправительственные йеменские силы вышли к аэропорту Ходейды с юга и заняли около трети его территории, а затем, усилив натиск, вынудили хуситов отступить и оставить аэропорт. По крайней мере, именно так информацию представляют СМИ Йемена и стран, входящей в ту самую арабскую коалицию, действующую против хуситов.

На этом фоне в йеменском сегменте социальных сетей заявлено, что многие хуситы отошли и от района побережья, откуда город осаждается военно-морскими силами коалиции. Вооружённые хуситы при этом установили несколько блокпостов к северу от Ходейды.


Силы самих хуситов заявляют о том, что данные об отступлении из аэропорта Ходейды и прибрежной зоны – правительственная пропаганда, которая ничего общего не имеет с действительностью.

Арабская коалиция: Мы взяли аэропорт Ходейды, хуситы трусливо бежали


Отмечается, что в данную минуту ведутся ожесточённые бои против «оккупационных сил». Напомним, что ранее к операции по взятию Ходейды отказались подключиться американские войска – по крайней мере, официально Пентагон озвучил именно такую информацию.

Для справки:
Ходейда – крупный портовый город Йемена с населением около полумиллиона человек. Располагается на берегу Красного моря.
В связи с боевыми действиями в районе Ходейды трафик судов через порт пришлось временно приостанавливать и пускать торговые суда, включая танкеры, другим маршрутом.


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Комментарии 27

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:56
    Есть и такое фото и видео.



    Владыка Ситх
    1. Тралл Сегодня, 18:58
      Речь идёт о взятии под контроль коалицией аэропорта Ходейды

      Ждём новых "киборгов"?
      Тралл
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:07
      Каждая сторона утверждает диаметрально противоположное . Кому верить - непонятно ...
      bouncyhunter
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:42
        Цитата: bouncyhunter
        Каждая сторона утверждает диаметрально противоположное . Кому верить - непонятно ...

        Нкому и не нужно верить. Всё нужно проверять по другим источникам. Или подождать пока обстановка прояснится.
        Нормаль ок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:47
          А я и не тороплюсь . Подожду подтверждения или опровержения этой новости .
          bouncyhunter
        2. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:08
          Цитата: Нормаль ок
          Нкому и не нужно верить. Всё нужно проверять по другим источникам. Или подождать пока обстановка прояснится.

          Взять просто так полумиллионный город ,не так просто,а удержать его еще трудней .Думаю коалиция себе очков приписала.Свежего видео достаточно
          APASUS
      2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 19:50
        Пусть арабская коалиция покажет видео. Я же вам представил видео от хусситов.
        Владыка Ситх
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:52
          Сергей , я не удивлюсь если видео от коалиции окажется "очень секретным , его нельзя показывать" . А мои симпатии и без видео на стороне хуситов , если честно .
          bouncyhunter
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 19:56
            У меня есть видео арабской коалиции

            Владыка Ситх
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:33
            Паша, блок-пост на территории врага долго не проживёт. Что он может сделать? Это не ДОТ, не Брестская крепость...
            sabakina
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:40
              Так никто и не спорит . Как сказал выше APASUS :
              Цитата: APASUS
              Взять просто так полумиллионный город ,не так просто,а удержать его еще трудней
              bouncyhunter
              1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:53
                Паш, я наверное сильно постарел, н не поглупел. (Господи, пошли мне нормальную клаву!). Блок-пост предназначен для проверки документов на окуппированной территории, или освобождённой, как повезёт. Город, хоть мой, 400 000, хоть Ярославль, в любом виде блок посты нужны, но, для проверки документов, не более. В остальном, те, кто на блок-посту, трупы. Понятно, что я мыслю нашими соснами и берёзами, а не пустыней, но суть то одна...
                sabakina
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:30
      Сергей, сердечно прЮветсвую! Вот объясни мне, зачем оставлять блок-посты? Это что? ДОТ? Блок-посты для проверки документов и не более. Может я устарел, но германцы так делали в ВОВ. Да и ДОТ нужен там, где можно обороняться какое то время до прохода своих. Ну, Брестская крепость хотя бы....
      sabakina
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 20:54
        Вячеслав, приветствую. Согласен полностью.
        Владыка Ситх
  2. Комментарий был удален.
  3. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 19:10
    Если хуситы потеряют порт, то вообщем-то война проиграна будет, ибо Иран больше не сможет их снабжать современным оружием.
    Стирбьорн
    1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 19:19
      Цитата: Стирбьорн
      Если хуситы потеряют порт, то вообщем-то война проиграна будет, ибо Иран больше не сможет их снабжать современным оружием.

      Если потеряют Иран и не будет снабжать .Из за этих портов Иран и снабжает Хуситов ,чтобы держать под контролем оба пролива Ормузский и Баб эль Мандебский
      Lek38
  4. Vard Сегодня, 19:13
    Не.. хуситы выигрывают... Саудиты жирные и воюют чужими руками... А за деньги помирать дураков нет...
    Vard
  5. болот Сегодня, 20:05
    Понять не могу,по чему россияне довольны действиям шиитов хуситов,если ваши сограждане суниты,те которые с АЛАХОМ общаются без посредников.А ведь сограждане это почти 25% населения это почти четверть.
    болот
    1. Rakti-Kali Сегодня, 20:19
      Цитата: болот
      Понять не могу,по чему россияне довольны действиям шиитов хуситов,если ваши сограждане суниты

      Потому что наши сограждане с уважением относятся ко всем ветвям ислама.
      Цитата: болот
      А ведь сограждане это почти 25% населения это почти четверть.

      Меньше 10%.
      Rakti-Kali
      1. болот Сегодня, 20:34
        Цитата: Rakti-Kali
        Потому что наши сограждане с уважением относятся ко всем ветвям ислама.

        Как будто они знают,особенно интересно было на счет Крыма и Чеченов,лять познания вообще.
        Цитата: Rakti-Kali
        Меньше 10%.

        А кто считал и когда последняя перепись проводилась?
        болот
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:50
          Русские всегда сочувствуют правому, а не тому, кто "право имеет". Сауды развязали войну, а хуситы защищают свою родину. Потому сочувствуем хуситам.
          Когда у нас в Чечне террористы захватывали территории, угоняли в рабство "иноверцев" или просто убивали, то на словах сауды их осуждали, на практике от них шло террористам финансирование, так же организовали в Грузии лагеря, где этих террористов лечили и обучали. Так что саудам мы не сочувствуем.
          Shurik70
          1. болот Сегодня, 21:03
            Цитата: Shurik70
            . Сауды развязали войну, а хуситы защищают свою родину. Потому сочувствуем хуситам.

            В Емени что ли?тогда при Советах,именно поддерживали Сунитов,по чему.Тогда весь ЮГ Кавказа был под Шиитами-Азербайджан,тут в Иране Революция.Так что мозги не септейшен-не насилуйте..

            В рабство,еще в старые времена угоняли.А на счет сев. кавказа,рабство и в те времена было,пьяненких собирали.это еще при Ильиче после74 года было.
            болот
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 21:08
              То, что кроме преступлений саудов ещё кем-то подобное совершалось, не прибавит нам любви к саудам.
              А во времена СССР была дружба не "за саудов", а "против Израиля". Сауды выступали против Израиля, вот им СССР и помогали.
              Shurik70
    2. albert (albert wesker) Сегодня, 20:34
      И террористов среди шиитов на порядок меньше чем среди суннитов.
      albert
      1. болот Сегодня, 20:40
        Цитата: albert
        И террористов среди шиитов на порядок меньше чем среди суннитов.

        Если до крайности народы до ведете будут и православные и будисты а также и иудеи,те же последние не мало народа положили.
        болот
  6. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 20:43
    А что сказал по-этому поводу большой друг Путина и России, Саудовских коронный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд? Как они там смотрели вместе футбол.
    R.L.
  7. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 20:55
    Даже не сомневаюсь что у арабской коалиции фиг что выйдет
    Сармат Саныч
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