Арабская коалиция: Мы взяли аэропорт Ходейды, хуситы трусливо бежали

Ближневосточные СМИ сообщают о том, что так называемая арабская коалиция овладела стратегически важным объектом у осаждаемого йеменского города Ходейда. Речь идёт о взятии под контроль коалицией аэропорта Ходейды, который, как и весь город, в течение нескольких лет находился под контролем вооружённой группировки хуситов.Проправительственные йеменские силы вышли к аэропорту Ходейды с юга и заняли около трети его территории, а затем, усилив натиск, вынудили хуситов отступить и оставить аэропорт. По крайней мере, именно так информацию представляют СМИ Йемена и стран, входящей в ту самую арабскую коалицию, действующую против хуситов.На этом фоне в йеменском сегменте социальных сетей заявлено, что многие хуситы отошли и от района побережья, откуда город осаждается военно-морскими силами коалиции. Вооружённые хуситы при этом установили несколько блокпостов к северу от Ходейды.Силы самих хуситов заявляют о том, что данные об отступлении из аэропорта Ходейды и прибрежной зоны – правительственная пропаганда, которая ничего общего не имеет с действительностью.Отмечается, что в данную минуту ведутся ожесточённые бои против «оккупационных сил». Напомним, что ранее к операции по взятию Ходейды отказались подключиться американские войска – по крайней мере, официально Пентагон озвучил именно такую информацию.Для справки:Ходейда – крупный портовый город Йемена с населением около полумиллиона человек. Располагается на берегу Красного моря.В связи с боевыми действиями в районе Ходейды трафик судов через порт пришлось временно приостанавливать и пускать торговые суда, включая танкеры, другим маршрутом.