Македонию ждёт светлое будущее в качестве 30-го члена НАТО. Реклама от греков

После заявления председателя македонского правительства о том, что он выступает за компромисс с Грецией по поводу переименования Македонии, в Афинах заявили, что соседняя страна «на шаг ближе продвинулась ко вступлению в НАТО и Евросоюз». Один из главных должников внутри ЕС – Греция – считает, что вариант «Северная Македония» вполне приемлем для того, чтобы не выставлять барьеров перед соседями для их потуг по вступлению в упомянутые структуры.При этом в Греции стараются не говорить о том, что для переименования Македонии в Северную Македонию там необходимо провести референдум. Зато греческие газеты, стараясь подтолкнуть идею о смене названия Македонии, уже обрисовывают для официального Скопье возможность сделать страну 30-м членов Североатлантического военного блока.Специальный помощник президента США Дональда Трампа по Европе и России Ричард Хукер заявил, что администрация США приветствовала бы принятие македонцев в НАТО, если те «будут соответствовать требованиям альянса».На самом деле, в НАТО к Македонии куда меньше внимания, чем, например, к Черногории, которая вошла в военный блок совсем недавно.Одна из причин – Македония не имеет выхода к морю. У Черногории выход к морю имеется, а потому НАТО достаточно быстро (по меркам НАТО), не особенно обращая внимание на черногорское «слабое соответствие», эту страну в своё состав вписало. Насколько затянется принятие в НАТО Македонии – отдельный вопрос. А принятие Македонии в ЕС – и вовсе может оказаться несбыточной мечтой отдельно взятых представителей македонских элит, ожидающих от Евросоюза кредитной помощи – хотя бы десятой доли того, что получают соседи в Греции.