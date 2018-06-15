21:16 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Македонию ждёт светлое будущее в качестве 30-го члена НАТО. Реклама от греков

После заявления председателя македонского правительства о том, что он выступает за компромисс с Грецией по поводу переименования Македонии, в Афинах заявили, что соседняя страна «на шаг ближе продвинулась ко вступлению в НАТО и Евросоюз». Один из главных должников внутри ЕС – Греция – считает, что вариант «Северная Македония» вполне приемлем для того, чтобы не выставлять барьеров перед соседями для их потуг по вступлению в упомянутые структуры.

При этом в Греции стараются не говорить о том, что для переименования Македонии в Северную Македонию там необходимо провести референдум. Зато греческие газеты, стараясь подтолкнуть идею о смене названия Македонии, уже обрисовывают для официального Скопье возможность сделать страну 30-м членов Североатлантического военного блока.

Специальный помощник президента США Дональда Трампа по Европе и России Ричард Хукер заявил, что администрация США приветствовала бы принятие македонцев в НАТО, если те «будут соответствовать требованиям альянса».


Македонию ждёт светлое будущее в качестве 30-го члена НАТО. Реклама от греков


На самом деле, в НАТО к Македонии куда меньше внимания, чем, например, к Черногории, которая вошла в военный блок совсем недавно.

Одна из причин – Македония не имеет выхода к морю. У Черногории выход к морю имеется, а потому НАТО достаточно быстро (по меркам НАТО), не особенно обращая внимание на черногорское «слабое соответствие», эту страну в своё состав вписало. Насколько затянется принятие в НАТО Македонии – отдельный вопрос. А принятие Македонии в ЕС – и вовсе может оказаться несбыточной мечтой отдельно взятых представителей македонских элит, ожидающих от Евросоюза кредитной помощи – хотя бы десятой доли того, что получают соседи в Греции.

Использованы фотографии: http://morm.gov.mk
6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:26
    в принципе, по такой методике евроамерикоссы развели хохлосвидамитов!!! what wassat wassat laughing laughing laughing
    Николай Грек
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:29
      Цитата: Николай Грек
      в принципе, по такой методике евроамерикоссы развели хохлосвидамитов!!! what wassat wassat laughing laughing laughing

      Ну да, счастье 30-й жены в гареме очевидно. Знаешь что трахнут,но не знаешь когда и кто! yes
      майор Юрик
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:34
        И с Россией Македония никак не граничит , так что она - ненужный балласт для НАТО . wink
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 20:52
          У этих....(слово не подберу, а то забанят) пять как и всегда старая песня о главном...
          MPN
      2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:43
        Цитата: майор Юрик
        Цитата: Николай Грек
        в принципе, по такой методике евроамерикоссы развели хохлосвидамитов!!! what wassat wassat laughing laughing laughing

        Ну да, счастье 30-й жены в гареме очевидно. Знаешь что трахнут,но не знаешь когда и кто! yes

        это тока в теории такие "печеньки"!!! на практике, все куда хуже!!! wink yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
    2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:34
      Все проблемы Македонии из-за неправильного названия.
      Переименоваться в Северную Македонию - и все проблемы будут сразу решены. И в НАТО вступят, и портянки бесплатно раздадут. Но пока не переименовали - НИ-НИ !!
      ( laughing краткое изложение греческих СМИ)
      Shurik70
  2. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:26
    У Черногории выход к морю имеется, а потому НАТО достаточно быстро (по меркам НАТО), не особенно обращая внимание на черногорское «слабое соответствие», эту страну в своё состав вписало.

    Как же Нам повезло с Белоруссией. Креветки есть, моря нету. Стало быть Батьку вечен, как и Наш союз drinks
    Tusv
  3. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 20:30
    Как же надеюсь на то что придёт время когда будет позором быть членом нато
    Ваше благородие
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:39
      Цитата: Ваше благородие
      Как же надеюсь на то что придёт время когда будет позором быть членом нато

      Не знаю, как тама в Нате с позором, но по карману бьють прилично. И кто такие новые члены? Очказавры для Гопника, правда кирпич от кутюр lol
      Tusv
  4. NF68 (Николай.) Сегодня, 20:54
    Вот счастье то Македонии подвалило.
    NF68
Картина дня