Рассказы об оружии. СУ-100 снаружи и внутри
Противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 была создана на базе среднего танка Т-34-85 конструкторским бюро Уралмашзавода в конце 1943 — начале 1944 года и представляла собой дальнейшее развитие СУ-85. К тому времени уже стало ясно, что 85-мм орудие СУ-85 не является достойным соперником в борьбе с немецкими тяжёлыми танками.
СУ-100 и СУ-85. Внешнее различие в командирской башенке, выступающей за корпус
Серийный выпуск СУ-100 был начат на Уралмашзаводе в августе 1944 года и продолжался до начала 1948 года. Кроме того, в 1951-1956 годах производство самоходки по лицензии осуществлялось в Чехословакии. Всего в СССР и ЧССР было выпущено 4976 СУ-100.
Первое боевое применение СУ-100 состоялось в январе 1945 года в Венгрии, и в дальнейшем СУ-100 использовались в ряде операций Великой Отечественной и советско-японской войны, но в целом их боевое применение было ограниченным. Просто «не успели на войну», как те же ИС-3.
После войны СУ-100 неоднократно модернизировалась и в течение нескольких десятилетий оставалась на вооружении Советской Армии. СУ-100 также поставлялись союзникам СССР и участвовали в ряде послевоенных локальных конфликтов, в том числе наиболее активно — в ходе арабо-израильских войн.
История самоходки могла быть несколько иной, кстати. Когда в 1943 году было издано распоряжение ГКО о скорейшем создании более эффективных противотанковых средств, на Уралмашзаводе был, в числе ряда других САУ на базе Т-34, проект установки 122-мм пушки Д-25 в несколько изменённом корпусе СУ-85.
От проекта отказались, и не только из-за возросшей почти на 3 тонны массе машины. Откровенно слабовато было шасси Т-34. Решили оставить шасси, но смотреть в сторону проектов с пушкой меньшего калибра и увеличенной боевой рубкой.
В итоге новая боевая машина была создана на базе агрегатов танка Т-34-85 и САУ СУ-85. Двигатель, трансмиссия и ходовая часть остались абсолютно прежними. Так как устанавливаемая пушка Д-10С (самоходная) была тяжелее 85-мм пушки, то пришлось усилить подвеску передних катков, увеличив диаметр пружин с 30 до 34 мм.
Корпус от СУ-85 подвергся немногочисленным, но весьма важным изменениям: лобовую броню увеличили с 45 до 75 мм, ввели командирскую башенку и смотровые приборы типа MK-IV, скопированные с английский образцов, установили два вентилятора для интенсивной очистки боевого отделения от пороховых газов вместо одного.
Боекомплект орудия состоял из 33 выстрелов, размещенных на стеллажах в задней части (8) и с левого борта (17) боевого отделения, а также на полу справа от орудия(8).
Номенклатура боеприпасов для Д-10С оказалась на редкость разнообразной:
УБР-412 – унитарный патрон с бронебойно-трассирующим остроголовым снарядом БР-412 и взрывателем МД-8.
УБР-412Б – унитарный патрон с бронебойно-трассирующим тупоголовым снарядом БР-412Б и взрывателем МД-8.
УО-412 – унитарный патрон с осколочной морской гранатой О-412 и взрывателем РГМ.
УОФ-412 – унитарный патрон с осколочно-фугасной гранатой ОФ-412 и взрывателем РГМ.
УОФ-412У – унитарный патрон с осколочно-фугасной гранатой ОФ-412 с уменьшенным зарядом и взрывателем РГМ.
УД-412 – унитарный дымовой выстрел массой 30,1 кг со взрывателями РГМ, РГМ-6, В-429.
УД-412У – унитарный дымовой выстрел массой 30,1 кг со взрывателем В-429.
УБР-421Д – унитарный патрон с бронебойно-трассирующим снарядом с баллистическим бронебойным наконечником БР-412Д.
УБК9 – унитарный патрон с кумулятивным снарядом БК5М.
Унитарный патрон с бронебойно-подкалиберным снарядом.
Последние три типа снарядов появились в боекомплекте СУ-100 только после окончания войны, так что после 1945 года стандартная комплектация включала 16 осколочно-фугасных, 10 бронебойных и 7 кумулятивных выстрелов.
Здесь вполне можно порассуждать о том, что СУ-100 являлась больше универсальным штурмовым орудием, чем специализированным противотанковым средством, если исходить от раскладки боекомплекта.
Дополнительно в боевом отделении укладывались два 7,62-мм пистолета-пулемета ППШ с боекомплектом 1420 патронов (20 дисков), 4 противотанковых гранаты и 24 ручные гранаты Ф-1.
Для постановки дымовой завесы на поле боя на корме машины устанавливались две дымовых шашки МДШ, поджиг которых производил заряжающий с помощью включения двух тумблеров на щитке МДШ, установленного на моторной перегородке.
Приборы наблюдения были немногочисленны, но весьма удачно размещены на корпусе самоходки. Водитель в походном положении вёл машину с открытым люком, а в боевом использовал оптические смотровые приборы с броневыми крышками.
В командирской башенке, располагавшейся по правому борту, имелось пять смотровых целей с бронестеклами. На крыше монтировался прибор наблюдения МК-4.
ТТХ СУ-100
Экипаж, чел: 4
Боевой вес, т: 31,6
Длина, м: 9,45
Ширина, м: 3
Высота, м: 2,24
Вооружение: 100-мм пушка Д-10С
Боекомплект: 33 выстрела
Двигатель: В-2-34М мощностью 520 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 50
Запас хода, км: 310
Бронирование, мм:
маска пушки — 110
лоб рубки — 75
лоб корпуса – 45
борт корпуса — 45
корма корпуса — 40
днище — 15
крыша — 20
Отделение управления располагалось в носовой части САУ. В нем размещались сиденье механика-водителя, кулиса коробки передач, рычаги и педали приводов управления, контрольно-измерительные приборы, два баллона со сжатым воздухом, передние топливные баки, часть боекомплекта и ЗИП, аппарат ТПУ.
Боевое отделение находилось в средней части корпуса за отделением управления. В нем размещались вооружение с прицельными приспособлениями, основная часть боекомплекта, радиостанция, два аппарата ТПУ и часть ЗИП. Справа от орудия было сиденье командира, за ним — сиденье заряжающего, слева от орудия — сиденье наводчика. В крыше боевого отделения под двумя бронеколпаками крепились два вытяжных вентилятора.
СУ-100, без сомнения, — самая удачная и наиболее мощная советская противотанковая САУ периода Великой Отечественной войны. Будучи на 15 тонн легче, чем идентичная ей по компоновке и назначению немецкая САУ «Ягдпантера», СУ-100 имела аналогичную броневую защиту и лучшую подвижность.
Начальная скорость бронебойного снаряда 88-мм немецкой пушки Рак 43/3 с длиной ствола 71 калибр составляла 1000 м/с. Ее боекомплект (57 выстрелов) был больше, чем у Д-10С. Использование немцами бронебойного снаряда PzGr 39/43 с бронебойным и баллистическим наконечниками обеспечивало пушке «Ягдпантеры» лучшую бронепробиваемость на дальних дистанциях. У нас аналогичный снаряд, БР-412Д, появился только после войны.
В отличие от немецкой САУ, в боекомплекте СУ-100 отсутствовали подкалиберные и кумулятивные снаряды. Фугасное же действие 100-мм осколочно-фугасного снаряда было, естественно, выше, чем у 88-мм. В целом эти две лучшие средние самоходки Второй мировой войны не имели друг перед другом ощутимых преимуществ. Ну и количественно «Ягдпантера» проигрывала вчистую.
Но сравнение этих выдающихся машин – тема отдельной статьи.
Автор: Роман Скоморохов
Использованы фотографии: Роман Скоморохов, Роман Кривов
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