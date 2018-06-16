06:48 16 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Курды из "Ястребов Африна" заявили об атаке турецких позиций. Много погибших и раненых

Турецкое военное командование обвиняет США в том, что Вашингтон не сдерживает обещаний, данных по северной части Сирии. Напомним, что ранее между турецкой и американской сторонами (по сообщению Анкары) были достигнуты договорённости о районе сирийского Манбиджа. Американцы пообещали посодействовать тому, чтобы из города и его окрестностей были выведены курдские вооружённые формирования (включая YPG), после чего в район Манбиджа войдут турецкие войска и вместе с войсками американскими возьмут эти территории под совместный протекторат.

Отмечается, что с момента обсуждения итоговых соглашений прошло уже несколько месяцев, но курдские вооружённые формирования по-прежнему остаются в Манбидже. Как заявляют турецкие СМИ, США не выполнили взятых на себя обязательств, и «YPG/PKK продолжают напрямую угрожать безопасности Турции».

Курды из "Ястребов Африна" заявили об атаке турецких позиций. Много погибших и раненых



На этом фоне в курдских источниках появляется подтверждение того, что курдские отряды проявляют активность на севере Сирии. В частности, заявлено, что в одном из недавних боёв они убили 15 турецких солдат и представителей протурецких вооружённых формирований в районе населённого пункта Шерауа округа Африн. Сообщается о "множестве раненых". Ответственность за нападение на турецкие позиции взяла на себя группировка, называющая себя «Ястребы Африна». Это нападение обращает на себя особое внимание при учёте того, что ранее турецкие войска сообщили о контроле Африна.

Отмечено, что курдские вооружённые отряды в районе Африна и Манбиджа используются классические для себя методы партизанских боевых действий, что приводит к существенным потерям в составе турецких ВС и протурецких вооружённых формирований.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 06:03
    Партизанская война... Есть достаточно эффективные способы противодействия... Но мировая общественность их осуждает...
    Vard
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:05
      Цитата: Vard
      Партизанская война...

      Что турки, что американцы - для Сирии "хрен редьки не слаще".
      dsk
      1. SSR (Roman) Сегодня, 06:19
        Цитата: dsk
        Цитата: Vard
        Партизанская война...

        Что турки, что американцы - для Сирии "хрен редьки не слаще".

        Как по мне... политика политикой... но гибель наших ребят, пусть аукается.
        Эрдоган мог бы быть более "честным", много "пингвинов" отдыхает на курортах турции?
        Нет.
        Но гузно сша лижет и ес в том числе.
        ПС.
        Кстати, а почему евреи там отдыхать любят? Ну в Турции?
        SSR
        1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 06:27
          Цитата: SSR
          Кстати, а почему евреи там отдыхать любят? Ну в Турции?


          любили, сейчас уже немного повяли лютики.
          2 часа полёта и низкие цены.
          Маки Авелльевич
          1. SSR (Roman) Сегодня, 06:36
            Цитата: Маки Авелльевич
            Цитата: SSR
            Кстати, а почему евреи там отдыхать любят? Ну в Турции?


            любили, сейчас уже немного повяли лютики.
            2 часа полёта и низкие цены.

            А почему "любили"?
            2 часа и низкие цены, что поменялось камрад?
            SSR
  2. лысова (владимир) Сегодня, 06:20
    Штаты и обоюдное согласие (договор), устраивающее обе стороны, выполнить не могут, а тут прямая заинтересованность, как против Турции, так и Сирии. Договариваться с нами надо ( туркам, курдам ).
    лысова
Картина дня