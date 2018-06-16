Курды из "Ястребов Африна" заявили об атаке турецких позиций. Много погибших и раненых

Турецкое военное командование обвиняет США в том, что Вашингтон не сдерживает обещаний, данных по северной части Сирии. Напомним, что ранее между турецкой и американской сторонами (по сообщению Анкары) были достигнуты договорённости о районе сирийского Манбиджа. Американцы пообещали посодействовать тому, чтобы из города и его окрестностей были выведены курдские вооружённые формирования (включая YPG), после чего в район Манбиджа войдут турецкие войска и вместе с войсками американскими возьмут эти территории под совместный протекторат.Отмечается, что с момента обсуждения итоговых соглашений прошло уже несколько месяцев, но курдские вооружённые формирования по-прежнему остаются в Манбидже. Как заявляют турецкие СМИ, США не выполнили взятых на себя обязательств, и «YPG/PKK продолжают напрямую угрожать безопасности Турции».На этом фоне в курдских источниках появляется подтверждение того, что курдские отряды проявляют активность на севере Сирии. В частности, заявлено, что в одном из недавних боёв они убили 15 турецких солдат и представителей протурецких вооружённых формирований в районе населённого пункта Шерауа округа Африн. Сообщается о "множестве раненых". Ответственность за нападение на турецкие позиции взяла на себя группировка, называющая себя «Ястребы Африна». Это нападение обращает на себя особое внимание при учёте того, что ранее турецкие войска сообщили о контроле Африна.Отмечено, что курдские вооружённые отряды в районе Африна и Манбиджа используются классические для себя методы партизанских боевых действий, что приводит к существенным потерям в составе турецких ВС и протурецких вооружённых формирований.