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Россия сенсационного скинула около половины вложений в американский долг
Министерство финансов США опубликовало данные по объёмам вложения зарубежных государств в американские долговые обязательства. На сайте представлена таблица, которая обращает на себя особое внимание в связи с динамикой вложений России в американский совокупный долг. Если верить отчёту американского ведомства, то в течение лишь одного апреля текущего года Россия «скинула» около половины бумаг американского казначейства.
Статистика по российским вложениям в долги США выглядит следующим образом: в марте 2018 года объёмы вложений составляли 96,1 млрд долларов, а в апреле сократились до 48,7 млрд.
Это самый крупный единовременный отказ от бумаг американского долга в мире.
Если обращать внимание на показатели других стран-держателей американского долга, то первая тройка осталась без изменений, хотя суммарно также отказалась от немалых объёмов вложений в американский долг. Тройка «лидеров»: Китай - 1,181 трлн долларов, Япония – 1,031 трлн долларов, Ирландия – 300,4 млрд. За апрель эти три государства отказались от вложений в долги США на сумму в 35,6 млрд долларов.
Однако общий расклад это мало поменяло, так как в американский долг существеннее решили вложиться другие. Так, Саудовская Аравия инвестировала дополнительно около 8,7 млрд, Германия – почти 10 млрд, Бразилия – около 8 млрд (кстати, эта страна - четвёртая в списке держатель американского долга – 294,1 млрд.), Бельгия – более 12 млрд., Каймановы острова – 15 млрд долларов.
Напомним, что в прошлом году уровень российских инвестиций в американские долговые бумаги составлял более 100 млрд долларов.
Статистика по российским вложениям в долги США выглядит следующим образом: в марте 2018 года объёмы вложений составляли 96,1 млрд долларов, а в апреле сократились до 48,7 млрд.
Это самый крупный единовременный отказ от бумаг американского долга в мире.
Если обращать внимание на показатели других стран-держателей американского долга, то первая тройка осталась без изменений, хотя суммарно также отказалась от немалых объёмов вложений в американский долг. Тройка «лидеров»: Китай - 1,181 трлн долларов, Япония – 1,031 трлн долларов, Ирландия – 300,4 млрд. За апрель эти три государства отказались от вложений в долги США на сумму в 35,6 млрд долларов.
Однако общий расклад это мало поменяло, так как в американский долг существеннее решили вложиться другие. Так, Саудовская Аравия инвестировала дополнительно около 8,7 млрд, Германия – почти 10 млрд, Бразилия – около 8 млрд (кстати, эта страна - четвёртая в списке держатель американского долга – 294,1 млрд.), Бельгия – более 12 млрд., Каймановы острова – 15 млрд долларов.
Напомним, что в прошлом году уровень российских инвестиций в американские долговые бумаги составлял более 100 млрд долларов.
Использованы фотографии: pikabu.ru
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