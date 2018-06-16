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Россия сенсационного скинула около половины вложений в американский долг

Министерство финансов США опубликовало данные по объёмам вложения зарубежных государств в американские долговые обязательства. На сайте представлена таблица, которая обращает на себя особое внимание в связи с динамикой вложений России в американский совокупный долг. Если верить отчёту американского ведомства, то в течение лишь одного апреля текущего года Россия «скинула» около половины бумаг американского казначейства.

Россия сенсационного скинула около половины вложений в американский долг


Статистика по российским вложениям в долги США выглядит следующим образом: в марте 2018 года объёмы вложений составляли 96,1 млрд долларов, а в апреле сократились до 48,7 млрд.


Это самый крупный единовременный отказ от бумаг американского долга в мире.

Если обращать внимание на показатели других стран-держателей американского долга, то первая тройка осталась без изменений, хотя суммарно также отказалась от немалых объёмов вложений в американский долг. Тройка «лидеров»: Китай - 1,181 трлн долларов, Япония – 1,031 трлн долларов, Ирландия – 300,4 млрд. За апрель эти три государства отказались от вложений в долги США на сумму в 35,6 млрд долларов.

Однако общий расклад это мало поменяло, так как в американский долг существеннее решили вложиться другие. Так, Саудовская Аравия инвестировала дополнительно около 8,7 млрд, Германия – почти 10 млрд, Бразилия – около 8 млрд (кстати, эта страна - четвёртая в списке держатель американского долга – 294,1 млрд.), Бельгия – более 12 млрд., Каймановы острова – 15 млрд долларов.

Напомним, что в прошлом году уровень российских инвестиций в американские долговые бумаги составлял более 100 млрд долларов.

Использованы фотографии: pikabu.ru
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Комментарии 12

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  1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:27
    Наверное...это хорошая новость. Но как то не до нее, больше трвожит пенсионный вопрос.
    sagitch
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:32
      Вы справедливо заметили..Как то своя рубашка ближе к телу...
      Цитата: sagitch
      Наверное...это хорошая новость. Но как то не до нее, больше трвожит пенсионный вопрос.
      210окв
      1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:44
        Дык, Правители одним росчерком пера перечеркнули планы миллионов граждан предпенсионного возраста. Если бы по пол года прибавления за год работы. Еще можно болезненно, но пережить. Да и женщин обидели, сразу на восемь!
        Петиция уже где то на просторах инета. Попробуем цивилизованно достучаться до правителей.
        sagitch
    2. ученый Сегодня, 06:38
      Цитата: sagitch
      больше трвожит пенсионный вопрос

      Как то все странно с этим "пенсионным вопросом". Два крайне не популярных решения о поднятии НДС и пенсионного возраста сделали в первый день чемпионата Мира по футболу. Это что, такое информационное прикрытие что бы люди не заметили и не возмущались? А ведь больше года эту тему обсуждали.
      ученый
  2. Uryukc (Никита) Сегодня, 06:29
    96,1 млн долларов а в апреле сократились до 48,7 млрд.

    Все же наверно млрд. Автор поправь.
    Uryukc
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 06:36
    Сейчас у русских пенсионеров отнимут-снова подбросят..
    Злой 55
  4. neofit962 (Серега) Сегодня, 06:37
    Куда эти деньги после этого ушли, очень интересный вопрос?
    neofit962
  5. Ecilop (Алексей) Сегодня, 06:41
    Мы покупаем американские долги. Нда.
    Видимо в РФ все так хорошо, что уже не знаем ккда деть деньги.
    А не податься ли нам в коллекторы,?
    Только вот "выбивалка долгов" имхо еще не выросла...... Паяльник не той системы.
    Ecilop
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:41
    Вот уж точно - "неожиданно...". Лишь бы не переложили деньги в нечто менее публичное и не менее "левое"...
    samarin1969
  7. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 06:41
    Потихоньку, полегоньку, а доллар додавим все же..Там глядишь и Китай за нами последует..
    Видать ,золотишко скупаем втихую,это пока самая твердая валюта в мире.!
    DRA-75
  8. ДымОк_в_дЫмке (Александр) Сегодня, 06:42
    Россия сенсационного скинула около половины вложений в американский долг

    Спешка?
    Тоже поправить бы.

    Знакового, однако, ничего.
    ДымОк_в_дЫмке
  9. Михаил Зубков (Михаил Зубков) Сегодня, 06:43
    Наконец-то! Может, успеем уйти в 0, пока нас не гробанули? Они давно уже примеряются... Пока нас нагло грабили на единицы миллиардов, но на очереди десятки. Укронацики не зря в международных арбитражах и судах крысятничают - нужные им решения по взысканию российских активов покупают-пробивают - это для американцев "правовое прикрытие" организуют. И не только они...
    Михаил Зубков
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