10:55 16 июня
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Терпение лопнуло: ВС ДНР уничтожили огневые точки ВСУ под Горловкой

Из Донбасса приходят сообщения о том, что вооружённые силы республики решили положить конец многочисленным обстрелам пригородов Горловки и попыток продвижения в «серой зоне» со стороны вооружённых сил Украины. Информационный ресурс «Новороссия» сообщает о том, что войска ДНР уничтожили огневые точки противника на горловском направлении. Ранее в течение нескольких последних недель с этих позиций ВСУ постоянно наносили удары, что приводило к ранениям среди мирного населения и разрушению инфраструктуры населённых пунктов республики.

Терпение лопнуло: ВС ДНР уничтожили огневые точки ВСУ под Горловкой


Оперативное командование ДНР, на которое ссылается СМИ, добавляет, что на такую меру республиканские войска были вынуждены пойти в связи с тем, что украинская сторона угрожала безопасности местного населения и постоянно использовала тяжёлые вооружения. Особо отмечается, что уничтожение позиций противника было осуществлено без применения техники, запрещённой Минскими соглашениями.


Напомним, что накануне в результате очередного обстрела окраин Горловки представителями украинской стороны ранение получила пожилая женщина 1939 года рождения. В общей же сложности за неделю под огнём ВСУ погибли два человека в ДНР (это военнослужащие), ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Причём из 13-ти раненых двенадцать человек - гражданские. Общее недельное число нарушения режима прекращения огня Киевом - 52. В республике назвали такие действия Киева направленными на геноцид населения Донбасса.

Тем временем украинский штаб "ООС" в стиле "а нас-то за что" сообщает о потерях под Горловкой и о том, как "ответным огнём смогли остановить противника на Авдеевском направлении". По своему обыкновения, украинские радикалы начинают обстрел, после чего ВСУ открывают собственный огонь, называя его "ответным" уже в отношении ЛДНР.


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Комментарии 34

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:14
    ВС ДНР уничтожили огневые точки ВСУ под Горловкой

    Сейчас майдауны вспомнят про Минские соглашения и начнут вопить что ЛДНР их грубо нарушают .
    bouncyhunter
    1. sagitch (Ильдар) Сегодня, 07:20
      А нас то за што!? Уже классика.
      sagitch
    2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:21
      Ну наконец то мужики решились все же..! Надеюсь хорошо покрошили бандитов..
      Цитата: bouncyhunter
      и начнут вопить

      Да они без этого вопят в три горла .Ведь мирных обстреливают постоянно мрази.
      DRA-75
      1. Dr_Engie (Сергей) Сегодня, 08:17
        Террористы с ОРДЛО? Да, это вы верно подметили. Ту же Авдеевку недавно со своих чебурашек показательно обстреливали. А боеприпасы к ней шахтеры на коленке собирали, или кто-то подвёз?
        Dr_Engie
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:26
          Цитата: Dr_Engie
          А боеприпасы к ней шахтеры на коленке собирали, или кто-то подвёз?

          Естественно нет..! Вы предлогаете Донбасс из охотничьев ружей оборонять , как в начале.? Для обороны все есть и не только ..И бандеровцы это прекрасно знают и жутко боятся новых котлов (из которых их уже не выпустят живыми.) Но хунте нужны кредиты и за это они обязаны расплачиваться кровью мирных жителей непокоренного Донбасса..Вот и весь расклад !
          DRA-75
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:53
          Цитата: Dr_Engie
          А боеприпасы к ней шахтеры на коленке собирали, или кто-то подвёз?

          Даже если и подвезли,вам то что? Сильно за покалеченных имбецилов из заднеприводного сектора переживаете.
          Александр романов
        3. Orca (Влад) Сегодня, 09:12
          У шахтёров уже давно всё своё есть. Младшой, а тебе-то до этого какой интерес? Или госдеповский паёк отрабатываешь?
          Orca
          1. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:22
            Похоже на то, подленько так.
            NordUral
        4. майор147 Сегодня, 09:58
          Цитата: Dr_Engie
          Террористы с ОРДЛО? Да, это вы верно подметили. Ту же Авдеевку недавно со своих чебурашек показательно обстреливали. А боеприпасы к ней шахтеры на коленке собирали, или кто-то подвёз?

          Я думаю будут боеприпасы не только к "чебурашкам"! Что бы вас, недобитых бандерлогов, вбить в пыль, когда время придёт. Надеюсь скоро!
          майор147
    3. dsk (Сергей) Сегодня, 07:23
      Особо отмечается, что уничтожение позиций противника было осуществлено без применения техники, запрещённой Минскими соглашениями.
      Из миномётов накрыли?
      dsk
    4. Zubr Сегодня, 07:40
      hi Доброе утро !
      Да пускай вспоминают любые соглашения. Порошенко ясно сказал, что от Минских соглашений надо отказаться, для свидомых такие соглашения, не более чем бумага. Мне вот интересно, чем они уничтожили огневые точки. ДРГ заслали ?
      Zubr
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:47
        Взаимно ! hi
        Цитата: Zubr
        Мне вот интересно, чем они уничтожили огневые точки. ДРГ заслали ?

        По ссылке в статье способ уничтожения не указывается . Надеюсь , позже появится более детальная информация . Но если учесть
        Особо отмечается, что уничтожение позиций противника было осуществлено без применения техники, запрещённой Минскими соглашениями.

        то вполне резонно предположить работу РДГ .
        bouncyhunter
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:30
          Цитата: bouncyhunter
          о вполне резонно предположить работу РДГ .

          Артилерией накрыли просто ..Координаты видать давно были , просто дали добро в честь победы наших футболистов на ЧМ (шутка!)))) drinks
          DRA-75
    5. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:08
      Цитата: bouncyhunter
      Сейчас майдауны вспомнят про Минские соглашения и начнут вопить что ЛДНР

      А вы серьезно верите в военные сводки днр/лнр? Их уже (как впрочем и всу) столько раз ловили на вранье что моих знаний в математике боюсь уже не хватит что бы сосчитать.Они уже наверно сами не помнят тогда в последний раз говорили правду.... hi
      Вендиго
      1. майор147 Сегодня, 10:00
        Цитата: Вендиго
        Цитата: bouncyhunter
        Сейчас майдауны вспомнят про Минские соглашения и начнут вопить что ЛДНР

        А вы серьезно верите в военные сводки днр/лнр? Их уже (как впрочем и всу) столько раз ловили на вранье что моих знаний в математике боюсь уже не хватит что бы сосчитать.Они уже наверно сами не помнят тогда в последний раз говорили правду.... hi

        Правда где то по середине.
        майор147
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:24
        Естественно, верить на слово нужно только свидомым и англосаксам.
        NordUral
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:45
          это свидомый какл, поэтому он и будет врать тут про типа что ЛДНР вруцт.
          на его посты посмотрите (в профиле есть все его сообщения) .
          просто экспл
    6. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:31
      Держитесь ребята! До конца мундиаля уже меньше месяца. winked
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 07:20
    Давно уже, "сидя на своей кочке", ждал этого ответа со стороны ДНР. Сколько можно терпеть. Наверняка ВС имеют современные средства контрбатарейной борьбы, позволяющие надолго притушить рвение артиллерии ВСУ.
    AlexVas44
  4. TarTar (ТарТар) Сегодня, 08:00
    Не надёжный источник новости.
    TarTar
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:20
      А надежный какой? Укросми? Или желтенькие, типа "Ленты"?
      Лично я доверяю ТОЛЬКО пресс-релизам МО России. Но она о Донбассе не отчитывается.
      Горный стрелок
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 09:14
        Цитата: Горный стрелок
        Лично я доверяю ТОЛЬКО пресс-релизам МО России

        feel дык их на вранье ловили не 2 и не 5 раз по Сирии.....и как им верить?
        Тикси-3
        1. майор147 Сегодня, 10:03
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: Горный стрелок
          Лично я доверяю ТОЛЬКО пресс-релизам МО России

          feel дык их на вранье ловили не 2 и не 5 раз по Сирии.....и как им верить?

          Это про спецоперацию с видео из игры? Где американцы сказали, что это не их колонны и их там точно нет? А потом их там вбили в пыль!? Если это деза, то я снимаю шляпу перед МО!
          майор147
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:34
            Цитата: майор147
            Это про спецоперацию с видео из игры?

            вы ограничились только этим? belay вспомнить из недавнего нет желания, или помню только то что хочу?
            Тикси-3
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:15
    Ну наконец то! Ангельское терпение у ополченцев. Сколько можно щеку то подставлять?
    Горный стрелок
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:45
      Цитата: Горный стрелок
      Ну наконец то! Ангельское терпение у ополченцев. Сколько можно щеку то подставлять?

      Сколько нужно, столько и будут Украина это не Сирия и не Чечня..
      Увы пока так приходится ! Горячку пороть в таком специфическом конфликте не стоит . soldier Полюбому додавим бандеровцев и уж тогда ,за ВСЕ спросим и по полной, по "братски" все как положено у нас славян ! negative
      DRA-75
  6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 08:39
    Давно пора на каждый выстрел бандерлогов отвечать десятью. Может тогда угомонятся, а также использовать последователей Павла Судоплатова.
    Ros 56
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:49
      ЛДНР нужен десяток ОТРК Точка У - с привязкой информации о месте нахождения открывших огонь батарей ВСУ - так несколько десятков батарей потеряют и артиллерийские обстрелы закончатся.
      Вадим237
  7. AlexS (Алекс) Сегодня, 08:49
    Терпение лопнуло... Не могу понять, а зачем вообще это терпеть. Каждая огневая точка ВСУ, которая обстреляла мирных жителей и инфраструктуру должна незамедлительно быть уничтожена и убийцы должны быть ликвидированы. Они военные преступники!!!
    AlexS
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:23
    Цитата: Dr_Engie
    Террористы с ОРДЛО? Да, это вы верно подметили. Ту же Авдеевку недавно со своих чебурашек показательно обстреливали. А боеприпасы к ней шахтеры на коленке собирали, или кто-то подвёз?

    Насколько я понимаю, то большинство заводов по боеприсам строили как раз на востоке УССР, и склады были там же.
    mavrus
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:58
      Цитата: mavrus
      Насколько я понимаю, то большинство заводов по боеприпасам строили как раз на востоке УССР, и склады были там же


      Карту складов боеприпасов в Украине в свое время публиковало информационное агентство УНИАН. На карте Министерства обороны показаны схематически самые крупные склады боеприпасов, а также – общий вес хранящихся там боеприпасов. (источник-ASN/Униан) Данные за 2008 г.
      37 больших складов- 133 306 т
      А вот ОРДиЛО

      Производить взрывчатку(для горного дела ранее) они могут. А вот для войны нужны снаряды, патроны, мины и ракеты....да побольше.
      Впрочем есть 2 ХПП. Одно--сами изготовили на заводах(Луганский к примеру) и второй--отрыли в шахтах/купили на рынке.
      Если учесть еще и топливо(кровь войны)--а его требуется очень много(ВСУ тратят 1 млрд грн на топливо к примеру) а у них ни одного НПЗ...и официального поставщика.. а закупать в РФ нужны огромные суммы. Даже если отдавать бартером уголь.
      Что касается статьи. В прошлой статье где обстрел вели украинцы-комментарии были другие(нарушители МС, редиски короче). Здесь даже доказательств не нужно(хотя источник давно уже не отличается достоверностью) написали и уже народ рад. Рад за народ, если хватает даже такого. Путь лучше убивают на бумаге...
      Антарес
  9. dok123 (Андрей) Сегодня, 09:23
    Вот нихрена себе терпение!
    А чтоб сразу этого не сделать?
    dok123
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:49
      Ничего в этой информации эксклюзивного нет! Даже удивительно читать такие комментарии! Информации масса в т.ч. видео включая и регулярные комментарии по данному поводу официальных лиц ЛДНР! Да ЛДНР по возможности старается соблюдать минские договоренности. Однако терпил из них делать не стоит! Иначе бравурно-переможным реляциям ВСУ не было бы конца, однако вместо этого регулярно озвучиваются слезливые некрологи! Ответ они получают регулярно и так, как положено!
      Опер
  10. ИванИванов Сегодня, 10:07
    Что за тактика такая отвечать когда "терпение лопнуло"? Где то действуем скромно а где то (пенсионный возраст) - смело и решительно
    ИванИванов
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