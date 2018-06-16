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Терпение лопнуло: ВС ДНР уничтожили огневые точки ВСУ под Горловкой
Из Донбасса приходят сообщения о том, что вооружённые силы республики решили положить конец многочисленным обстрелам пригородов Горловки и попыток продвижения в «серой зоне» со стороны вооружённых сил Украины. Информационный ресурс «Новороссия» сообщает о том, что войска ДНР уничтожили огневые точки противника на горловском направлении. Ранее в течение нескольких последних недель с этих позиций ВСУ постоянно наносили удары, что приводило к ранениям среди мирного населения и разрушению инфраструктуры населённых пунктов республики.
Оперативное командование ДНР, на которое ссылается СМИ, добавляет, что на такую меру республиканские войска были вынуждены пойти в связи с тем, что украинская сторона угрожала безопасности местного населения и постоянно использовала тяжёлые вооружения. Особо отмечается, что уничтожение позиций противника было осуществлено без применения техники, запрещённой Минскими соглашениями.
Напомним, что накануне в результате очередного обстрела окраин Горловки представителями украинской стороны ранение получила пожилая женщина 1939 года рождения. В общей же сложности за неделю под огнём ВСУ погибли два человека в ДНР (это военнослужащие), ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Причём из 13-ти раненых двенадцать человек - гражданские. Общее недельное число нарушения режима прекращения огня Киевом - 52. В республике назвали такие действия Киева направленными на геноцид населения Донбасса.
Тем временем украинский штаб "ООС" в стиле "а нас-то за что" сообщает о потерях под Горловкой и о том, как "ответным огнём смогли остановить противника на Авдеевском направлении". По своему обыкновения, украинские радикалы начинают обстрел, после чего ВСУ открывают собственный огонь, называя его "ответным" уже в отношении ЛДНР.
Оперативное командование ДНР, на которое ссылается СМИ, добавляет, что на такую меру республиканские войска были вынуждены пойти в связи с тем, что украинская сторона угрожала безопасности местного населения и постоянно использовала тяжёлые вооружения. Особо отмечается, что уничтожение позиций противника было осуществлено без применения техники, запрещённой Минскими соглашениями.
Напомним, что накануне в результате очередного обстрела окраин Горловки представителями украинской стороны ранение получила пожилая женщина 1939 года рождения. В общей же сложности за неделю под огнём ВСУ погибли два человека в ДНР (это военнослужащие), ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Причём из 13-ти раненых двенадцать человек - гражданские. Общее недельное число нарушения режима прекращения огня Киевом - 52. В республике назвали такие действия Киева направленными на геноцид населения Донбасса.
Тем временем украинский штаб "ООС" в стиле "а нас-то за что" сообщает о потерях под Горловкой и о том, как "ответным огнём смогли остановить противника на Авдеевском направлении". По своему обыкновения, украинские радикалы начинают обстрел, после чего ВСУ открывают собственный огонь, называя его "ответным" уже в отношении ЛДНР.
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