10:55 16 июня
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Суть бандеровского "героизма". Как в киевском метро радикал "победил Сталина"

В украинском сегменте социальных сетей появился пост «гнева». Один из пользователей Фейсбука (Иван Пишта) сообщил, как расправился «со Сталиным». Человек, релаксирующий по поводу «безвременной кончины» небезызвестного Сашко Белого, сообщает, что в вагон метро, в котором он находился, вошёл человек в футболке с изображением Сталина. Далее следует бравурные заявления о том, как этот Пишта человека «наказал» за отсутствие стремления к декоммунизации:

Еду себе в метро на суд к друзьям и бац... В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным
У мужика плохо началось утро)) Это же надо было зайти в мой вагон)) Гыгы)
Хорошего настроения друзья))
Ща будет акт сожжения русских реликвий



Суть бандеровского "героизма". Как в киевском метро радикал "победил Сталина"


"На суд к друзьям" - ключевая фраза...



Кадров сожжения футболки и раздетого пассажира метро не опубликовано.

Через некоторое время Пиште сообщили, что о его "подвиге" пишут СМИ. Сам Пишта пришёл в восторг:
Всего лишь один пост про ватника и тут такой резонанс, что можно баллотироваться в президенты


А что? Пишта и такие, как он, сегодня могут стать олицетворением "постпорошенковской президентуры". Чем меньше мозга в голове и чем больше в нём майданных тараканов, тем лучше подходит в качестве кандидата в кресло украинской "влады". Ниже представим подборку фото человека, который всерьёз считает себя героем, справившись с футболкой с изображением Сталина (настоящий активист, которому ставят прогулы в "АТО-ООС"):





В этом и вся суть бандеровского "героизма" - потоптал портрет Сталина, бодро растрезвонил об этом в соцсети, и уже настоящий "киборг", который бы при виде настоящего Сталина обмочил свои штаны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 32

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:42
    В 404-ой новый тренд : борьба с майками ? Видать , памятники уже все победили ? fool
    bouncyhunter
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:14
      На памятники много энергии уходит, сил не осталось... С майками легче справиться: купил, проголосил, затоптал... А с кого снял майку показывать не обязательно. Такого просто нет...
      Logall
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:21
        Цитата: Logall
        сил не осталось...

        Ну да , последствия голодомора , устроенного как раз Сталиным . wink
        Привет , Саня ! hi
        bouncyhunter
        1. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 09:52
          По морде видно-даун. angry
          mr.Vain
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:16
      Паша hi Этот убыток существует(не живёт)лишь благодаря усилиям Иосифа Виссарионовича.
      Цитата: bouncyhunter
      В 404-ой новый тренд : борьба с майками ? Видать , памятники уже все победили ? fool
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:23
        Дима , салют ! hi Это мы это понимаем . Но у них же официально считается что голодомор Сталин организовал . Да и вообще они там майки с Гитлером носить скоро будут (если не уже) .
        Наглядный пример борцунов :
        bouncyhunter
        1. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:35
          Цитата: bouncyhunter
          Да и вообще они там майки с Гитлером носить скоро будут (если не уже)

          тот же закон что запрещает носить футболки Сталина(и любых других) запрещает и Гитлера и других представителей нацизма/фашизма...
          Единственная лазейка--это если футболка была изготовлена до 1991. И там для фильма используется и передачи.
          Антарес
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:57
      Доброе утро Паша hi Никто не к с кого не снимал. Думаю они сфоткались в ней, а потом сфоткали ее на асфальте, выдав за то, что сняли ее с пособника кровавого режима.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:01
        Привет , Сергей ! hi Так и мне кажется что это очередная постановка укроболливуда . Сам факт борьбы с майками заставляет у виска пальцем покрутить .
        bouncyhunter
    4. майор147 Сегодня, 10:05
      Цитата: bouncyhunter
      В 404-ой новый тренд : борьба с майками ? Видать , памятники уже все победили ? fool

      Так на много безопаснее "воевать" с "оккупантами"!
      майор147
    5. Huumi (Ваня) Сегодня, 10:38
      Jorg...
      Я забыт и потерян

      Вы меня не нашли


      Собой землю измерил

      Где в атаку мы шли

      Мне не полных два метра

      Здесь война отвела

      Под дождями и ветром

      схоронили меня

      Изодралась шинелька

      Сапоги истоптал

      Отдохнуть бы маленько

      Я смертельно устал

      Тут один средь туманов

      Не присыпан землёй

      Не нашел я покоя

      Чтоб вернуться домой

      Мы в окопах лежали

      Мы бежали вперёд

      Мы зимою дрожали

      Летом градом лил пот

      Нас терзали снаряды

      Рвали пули тела

      И в тиши трёхнакатной

      Заводили дела.

      Мы тенями штрафбатов

      на немецких мг

      Подгоняемы матом

      Растворялись во мгле

      С неба падали звёзды

      На перкале горя

      И крошилась и рвалась

      Под снарядом броня

      показательно нас

      трибунал истреблял

      Мне чекист красномордый
      В затылок стрелял

      Без суда и без следствия

      Перед каре

      Онемело застывшем

      На промёрзшем дворе.

      Коль забыл ты то вспомни

      Помнишь коль- помяни

      Ведь чтоб жил ты сегодня

      Умирали они.
      Huumi
  2. revnagan (Алексей) Сегодня, 08:48
    Бородатый козлик.Не пойму,почему владелец футболки не обломал козлёнышу рога.
    revnagan
    1. ПалБор (Павел) Сегодня, 08:52
      Да ну, постановка. Захотелось мальчику своих 15 минут славы...
      ПалБор
      1. revnagan (Алексей) Сегодня, 08:54
        Скорее всего - да.Здоровый бык легко должен был вломить блаженному стрекулисту с козлиной бородкой,но...законы жанра не позволили.Короче-БАЛАГАН.
        revnagan
        1. майор147 Сегодня, 10:06
          Цитата: revnagan
          Скорее всего - да.Здоровый бык легко должен был вломить блаженному стрекулисту с козлиной бородкой,но...законы жанра не позволили.Короче-БАЛАГАН.

          Постановка!
          майор147
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 08:53
      Вы думаете у него хватило смелости подойти к человеку с портретом Сталина? Один на один? Уверен, что это постановочные фото.
      solzh
      1. Перейра (Михаил) Сегодня, 08:57
        Вполне может оказаться, что перед растаптыванием футболки он её у пассажира....купил.
        Перейра
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:56
      Цитата: revnagan
      .Не пойму,почему владелец футболки не обломал козлёнышу рога.

      Такие подвиги они снимают на видео,а раз видоса нет значит- Купил сам маику,напялил на знакомого,и дальше вместе ее потоптали.Вот и весь подвиг
      Александр романов
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 08:50
    На Украине декомунизация. Но какая-то декомунизация странная, сносят памятники, а дома и заводы построенные в СССР не трогают. Как то киевская хунта не правильно проводит декомунизацию. Им надо все разрушить и построить все заново, вот тогда это будет декомунизация, а то майки им понимаешь мешают.)))
    solzh
    1. Sewer Krainiy (Sewer Krainiy (Пётр)) Сегодня, 10:16
      solzh (Сергей) Сегодня, 08:50 Новый
      сносят памятники, а дома и заводы построенные в СССР не трогают.
      Так стены заводов может и остались, но все советское: судостроение, авиастроение, ракетостроение - практически уничтожены.
      Sewer Krainiy
    2. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:40
      Цитата: solzh
      Но какая-то декомунизация странная, сносят памятники, а дома и заводы построенные в СССР не трогают.

      все лучшее от политики самого раннего Союза, когда боролись с символами царского режима(везде во всех сферах) а заводы фабрики работали.
      Поймите - бороться с идеей и символами, а не производствами.Кто взял в голову что деккомунизация предлагает избавляться от материальных ценностей и средств производства?
      Украина ---государство-продолжатель УССР, соправопреемница СССР по международным договорам. И даже
      Стаття 3. Закони Української РСР та інші акти, ухвалені
      Верховною Радою Української РСР, діють на території України,
      оскільки вони не суперечать законам України, ухваленим після
      проголошення незалежності України.
      Антарес
  4. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 08:52
    У них такая метода "борьбы"...
    Ирек
  5. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 09:13
    Голимый фейк. Дешевая постанова. Эти кастрюльки могут только врать и заниматься постановой, как это сделали с Бабченко.
    Кот_Кузя
  6. рюрикович (Андрей) Сегодня, 09:15
    Обмочился - это мягко так сказано.... При виде живого ИВС последствия для "хероив" были бы куда плачевнее и вонючее wassat
    рюрикович
  7. Старый военрук Сегодня, 09:21
    Не знаю кому как, а мне все эти так называемые укроновости уже надоели до полного ... Возникают мысли об отвлечении внимания людей от проблем нормирования рабочего дня, достойных зарплат и отпусков для работающих, бесплатных здравоохранении, образовании, доступном городском и междугородном транспорте и т.д. . Список всем известен. Нам же подсовывают всяческую х..рень о бандерлогах. Воистину СМРАД на посту и неустанно б.дит.
    Старый военрук
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:24
    Потом найдётся в каком-нибудь переулке со свёрнутой шеей. yes angry
    К-50
  9. mr.ZinGer (Владимир) Сегодня, 09:28
    Теперь о каждом малохольном будем писать на сайте. Не уподобляйтесь им, дружите с головой.
    mr.ZinGer
  10. viktor. (Knyt) Сегодня, 09:29
    Цитата: 210окв
    Этот убыток существует(не живёт)лишь благодаря усилиям Иосифа Виссарионовича.

    hi Скорее не усилиям а из жалости к Дедам этих упырей а нужно было их всех в расход пустить или кастрировать!
    viktor.
  11. Опер (Игорь) Сегодня, 09:32
    Было такое видео, когда они хероически с мальчишки в Киеве красную курточку снимали. Просто красную без какой либо символики! Судя по многим заявлениям Порошенко, например о том, что в СССР было запрещено сочетание желто-синих цветов, этот борец с футболками действительно может стать президентом Украины! А Порошенко просто забыл про желтый милицейский УАЗ с синей полосой! Как эта машина мимо него в Союзе проехала ума не приложу! И еще меня все время поражает, а почему советская символика у свидомых украинцев именно русская?! Уж как и сколько выходцев из "порабощенной советами Украины" в СССР рулили так это не им бы говорить!!! Борьба с памятниками Ленину, создателю Украинской республики вообще за гранью понимания!
    Опер
  12. Комментарий был удален.
  13. Комментарий был удален.
  14. пищак Сегодня, 10:30
    Ну, Ване Пиште, и надо демонстративно бравировать своим ж...бандерством. request
    Иначе бандеровские селюки, наводнившие Киев, будут постоянно его цеплять и бить по "морде лица", тем более, что в украинском паспорте нет графы-национальность.
    Но он бы ничего им и не доказал, не прошёл бы бандеровскую "селекцию", даже если бы числился по паспорту "украинцем"-"свидомые" радикалы не стали бы смотреть на "графу", а сразу били бы в семитский "торец".
    А так, он теперь, в случае неонацистских приставаний к нему на улице или в метро, будет сразу вопить:"Я свой, я свой..! Не верите?! Так у меня даже "хероичный вчынок" есть-"я поборов Сталина", вот, сейчас на видео покажу, только не бейте меня, хлопци!"
    И.В.Сталин и возглавляемый им СОВЕТСКИЙ НАРОД избавили пиштиных дедушек и бабушек от тотального уничтожения гитлеровцами и их подручными( для самых грязных дел)-бандеровскими холуями, а он теперь топчет и сжигает его портрет?! negative
    Безобразно много евреев, в том числе и с израильским гражданством, примкнуло к "украинствующим" нацрадикалам и возглавило всяческие бандеровские "движения"( с помощью "общечеловеков" в 2014 году захвативших Украину и уже открыто терроризирующих украинских жителей, как вот этот вот вы..док), а также спонсирует нацистствующих молодчиков, увы! Этот мелкий г....ыш-лишь отражение общей неприглядной тенденции евреизации бандеровщины!
    пищак
  15. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:32
    Ох уж эти активисты. В армию их бесполезно...даже опасно. С такой армией "активистов" много не навоюешь.
    Сначала на эмоциях подумал-почему бы в суд не подать бы. Нарушение личного пространства, хулиганство и лишение имущества. Проштудировав закон о деккомунизации--мужчина нарушал его. Так что ему грозило
    Согласно ст.436-1 Уголовного кодекса Украины за изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) Тоталитарный режимов в Украине и запрет пропаганды их символики "предусмотрена криминальная ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

    Изображение на футболке тянет статью. Поскольку она была изготовлена после 1991 г.
    Единственное к чему можно придраться-это то что функцию полиции взяли на себя какие то "активисты" с лицами чеченских боевиков. Чего в нашем государстве быть не должно-но часто встречаться и я осуждаю это.
    В общем разговор активиста закончился тем что мужчина отдал ему майку, ехал с обнаженной грудью, потом сошел, видимо, подальше от таких "активистов". Фото мужчины без майки так же есть на Фейсбуке. Из подробностей Пишта его случайно поймал за пузо в момент прохождения мимо, элементов насилия не было. Видимо внешности хватило(если к тебе пристает "чеченский боевик" то футболка для немолодого человека - это не самое главное)
    Что можно сказать. Подвига никакого нет. История дутая. Мужик реально нарывался на статью и можно сказать что активист его "спас" от полиции(но "спасение" выглядит пиар акцией)
    может они своих "ловят"? Мол гляньте--"очередного" поймали да "отдекоммунизировали"...как то мелко в Киеве промышляют активисты. Лучше бы 170 тыс грн собрали на коптер с тепловизором.
    Это была посильная помощь стране и идее.
    Антарес
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 10:48
      Говорите такого в вашем государстве быть не должно?) А статья такая быть должна? Тем более с таким ее правовым приминением?! Подскажите пожалуйста есть ли у вас судебные прицеденты получения реальных сроков заключения лицами использующими нацистскую символику? Или призывы к расправам по национальному, территориальному признакам? Ну типа-москалей на ножи и т.д. Или у вас это приравнивается к национальному украинскому культурному коду? И еще у меня к вам вопрос - у вас активисты должны ВСУ оснащать и какова украинская идея?
      Опер
  16. Дирижер Сегодня, 10:53
    Что то их лица какие то .словна с Кащенко вышли.
    Дирижер
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