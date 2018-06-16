Суть бандеровского "героизма". Как в киевском метро радикал "победил Сталина"

Еду себе в метро на суд к друзьям и бац... В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным

У мужика плохо началось утро)) Это же надо было зайти в мой вагон)) Гыгы)

Хорошего настроения друзья))

Ща будет акт сожжения русских реликвий

Всего лишь один пост про ватника и тут такой резонанс, что можно баллотироваться в президенты

В украинском сегменте социальных сетей появился пост «гнева». Один из пользователей Фейсбука (Иван Пишта) сообщил, как расправился «со Сталиным». Человек, релаксирующий по поводу «безвременной кончины» небезызвестного Сашко Белого, сообщает, что в вагон метро, в котором он находился, вошёл человек в футболке с изображением Сталина. Далее следует бравурные заявления о том, как этот Пишта человека «наказал» за отсутствие стремления к декоммунизации:"На суд к друзьям" - ключевая фраза...Кадров сожжения футболки и раздетого пассажира метро не опубликовано.Через некоторое время Пиште сообщили, что о его "подвиге" пишут СМИ. Сам Пишта пришёл в восторг:А что? Пишта и такие, как он, сегодня могут стать олицетворением "постпорошенковской президентуры". Чем меньше мозга в голове и чем больше в нём майданных тараканов, тем лучше подходит в качестве кандидата в кресло украинской "влады". Ниже представим подборку фото человека, который всерьёз считает себя героем, справившись с футболкой с изображением Сталина (настоящий активист, которому ставят прогулы в "АТО-ООС"):В этом и вся суть бандеровского "героизма" - потоптал портрет Сталина, бодро растрезвонил об этом в соцсети, и уже настоящий "киборг", который бы при виде настоящего Сталина обмочил свои штаны.