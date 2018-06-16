10:54 16 июня
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Японские F-15 едва не "перехватили" пассажирский лайнер. Как избежали трагедии?

Японские СМИ сообщают об инциденте в аэропорту городе Наха (префектура Окинава). Сообщается, что за несколько секунд до планируемой посадки пассажирского самолёта авиакомпании «Рюкю Эйр» на взлётно-посадочную полосу выкатился истребитель F-15 ВВС Японии. Пассажирский лайнер с 85 пассажирами и членами экипажа на борту находился на высоте ниже 300 метров, заходя на посадку.

Сообщается, что F-15 поднимался в воздух для «экстренного перехвата иностранного воздушного борта». О каком именно борте идёт речь, не сообщается. Примечательно, что вслед за первым F-15 японских ВВС в воздух поднялся и второй боевой самолёт той же модели.

Японские F-15 едва не "перехватили" пассажирский лайнер. Как избежали трагедии?



В СМИ говорится о том, что диспетчеру аэропорта пришлось принимать экстренные меры, чтобы пассажирский лайнер отложил посадку и ушёл на второй круг. Эти меры позволили избежать столкновения самолётов, к которому всё и шло.

Нужно отметить, что аэропорт Наха является объектом двойного назначения. Его используют как гражданские, так и военные. При этом помимо японских ВВС аэропорт эксплуатируется ещё и американскими военно-воздушными силами, у которых на Окинаве свои базы.

Заявлено, что по факту инцидента в Нахе проводится расследование службой гражданских авиаперевозок и командованием ВВС Японии. По первым заявлениям, японские лётчики «не знали о приземляющемся пассажирском самолёте».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 31

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:12
    Трагедии избежали..А если нет?Россию бы обвинили?
    210окв
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:28
      японские лётчики «не знали о приземляющемся пассажирском самолёте»

      Если это правда , диспетчеров - на кол !
      bouncyhunter
      1. Rakti-Kali Сегодня, 09:59
        Цитата: bouncyhunter
        Если это правда , диспетчеров - на кол !

        А при чём здесь диспетчера? Японские военные лётчики «не знали о приземляющемся пассажирском самолёте, а они получают сведения о воздушной обстановке из своих источников.
        Rakti-Kali
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:11
          А кто военным лётчикам информацию о лётной обстановке предоставляет ? Диспетчера или как они на военном языке называются . Поскольку аэродром двойного назначения , то должна быть согласованность между гражданскими и военными , а тут имеет место отсутствие таковой .
          bouncyhunter
          1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:33
            Цитата: bouncyhunter
            должна быть согласованность между гражданскими и военными , а тут имеет место отсутствие таковой .

            Павел, привет.
            Такое случается и на чисто гражданских аэродромах. Почитай, например, про катастрофу двух 747 на Тенерифе.
            Avis-bis
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:36
              Привет , Сергей ! hi Уже читал , ужасная трагедия .
              bouncyhunter
        2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:11
          Цитата: Rakti-Kali
          Японские военные лётчики «не знали о приземляющемся пассажирском самолёте, а они получают сведения о воздушной обстановке из своих источников.

          Нет, они слушают тот же р/о, что и все остальные, работают с теми диспетчерами. Но раз в год что только не случается. В общем то, такие инциденты происходят по нескольку раз в год, ничего серьёзного в данном случае не было. Вот, если бы, выруливание на полосу произошло в момент прохода лайнером торца или после касания, тогда да — могли быть жертвы.
          Avis-bis
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:41
      Цитата: 210окв
      Трагедии избежали.

      Да ну, не так всё трагично. Когда самолёт находится на высоте 200-300 метров, ему до полосы ещё километров 5-6 лететь, это секунд 20-30. А вся процедура: диспетчеру гаркнуть "go around!", а экипажу — сунуть взлётный режим, а то и вовсе — нажать кнопку TO/GA. На заходе самолёт лёгкий, приёмистость у современных двигателей отличная... Они перешли бы в набор ещё за сотни метров до торца полосы, а зона приземления, куда они целились, и вовсе, начинается в 300-900 м от торца. А, уж если пилоты сами заметят помеху на полосе, то всё ещё быстрее.
      А что Россию обвинили бы — к гадалке не ходи. На перехват чьего самолёта вылетали? :) То, что у амеров недавно лётчика вылавливали, тоже Россия виновата — разве не против её опупенной военной угрозой на Японских островах стоит столько американских баз? :)
      Avis-bis
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:16
    Ошибки диспетчера. Военные и гражданские диспетчеры - разные. У них должна быть налажена связь. Что то "не срослось"...
    Горный стрелок
    1. demo (Ван) Сегодня, 09:23
      Хорошо, что "не срослось".
      А то бы была бы гора обломков и сотни трупов.
      На аэродромах двойного пользования приоритет военных перед гражданскими.
      Военный диспетчер сообщает гражданскому коллеге свое требование и тот обеспечивает безопасность взлета военного борта или посадки.
      Пиджачки стоят и курят. Ждут.
      demo
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:15
        Цитата: demo

        На аэродромах двойного пользования приоритет военных перед гражданскими.

        Если только в военное время или при учениях, ну или при угрозе госбезопасности, но в обсуждаемом случае ничего этого не было. В остальное время нет такого приоритета. Почитайте Воздушный Кодекс и ФАПы, там ни слова об этом. Даже в НПП ГА-85, царствие ему... такого не было.
        Avis-bis
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:28
      Цитата: Горный стрелок
      Военные и гражданские диспетчеры - разные.

      Нет. В аэропорту совместного базирования ОрВД должно быть единым. Я джапов, мягко говоря, не люблю, но не думаю, что в этом смысле они тупее нас.
      Несанкционированное выруливание на полосу в крупных аэропортах в мире встречается по нескольку раз в год. Непонятки в радиообмене (так случилась самая крупная авиакатастрофа в истории — на Тенерифе), ошибка диспетчера, ошибка экипажа (перепутал параллельные полосы или не с той скоростью рулил и так далее.
      Avis-bis
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:39
      Цитата: Горный стрелок
      Ошибки диспетчера. Военные и гражданские диспетчеры - разные.

      Э. Военных авиадиспечеров не бывает, Как и гражданских. ПВОшиков.. А такую дуру можно с испугу идентифицировать, как Б-52, Б-1, Б-2.Но только америкосы таки не аля улю. В Гражданский коридор пускают только разведчиков hi
      Tusv
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:16
        Цитата: Tusv
        В Гражданский коридор пускают только разведчиков hi

        Почему? У нас военные транспортники вполне себе летают по гражданским трассам. Там и с навигацией получше, и, вообще, комфортней...
        Avis-bis
        1. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:37
          Цитата: Avis-bis
          Почему? У нас военные транспортники вполне себе летают по гражданским трассам.

          Вы не путайте.Фанеру над Парижем и всякую хрень в небесах!. Наши на запрос отвечают hi
          Tusv
    4. Удав КАА (Александр) Сегодня, 10:34
      Цитата: Горный стрелок
      Ошибки диспетчера. Военные и гражданские диспетчеры - разные. У них должна быть налажена связь. Что то "не срослось"...

      Женя, hi
      F-15 поднимался по тревоге на перехват иностранного борта...Видимо где-то замешкался, поэтому не успел проскользнуть в закрывающееся "окно". Поэтому и получился форс мажор. А так у военных приоритет. Если бы заранее предупредили о подъеме пары на перехват ВЦ, то гражданский борт однозначно "поставили бы на круг". Мне кажется, что "лопухнулись" гражданские диспетчеры.
      Удав КАА
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:21
    По первым заявлениям, японские лётчики «не знали о приземляющемся пассажирском самолёте».

    А что военный диспетчер не контролировал обстановку или не запрашивал данные у гражданского?
    Лётчики то понятно не могут знать, сидя в кабине, но руководители то полётами, что "мух ловили"? what
    К-50
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:20
      Цитата: К-50

      А что военный диспетчер не контролировал обстановку или не запрашивал данные у гражданского?
      Лётчики то понятно не могут знать, сидя в кабине, но руководители то полётами, что "мух ловили"? what

      Да нет там никаких "военных диспетчеров", разве что диспетчер руления (или как там у военных он называется) на военном перроне, но, как только они покидают свою зону перрона, сразу переходят под управление гражданских диспетчеров, пока не запросят переход в военный сектор (после взлёта, когда и начинается их боевая работа). В аэропорту совместного базирования в обычное время рулят гражданские диспетчера. Военные просто не справятся или перестанут быть военными — на кой чёрт им нужно рулить гражданским воздушным движением? Не их специфика, им и по службе головняка хватает.
      Avis-bis
  4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:34

    за несколько секунд до планируемой посадки

    Пассажирский лайнер с 85 пассажирами и членами экипажа на борту находился на высоте ниже 300 метров, заходя на посадку.

    Ох ты ж блин... А про эшелон 10600 аффтырь статьи пишет "на высоте более одного метра? С 300-метровой высоты самолёту ещё лететь ещё пол-минуты. "За несколько секунд"...
    В СМИ говорится о том, что диспетчеру аэропорта пришлось принимать экстренные меры, чтобы пассажирский лайнер отложил посадку и ушёл на второй круг. Эти меры позволили избежать столкновения самолётов, к которому всё и шло.

    Угу, "всё шло"... Наверное, для аффтыря любое пересечение трасс это место, на котором постоянно "всё идёт" к столкновению в воздухе.
    Стандартная процедура ухода на второй круг это "экстренная мера".
    Avis-bis
  5. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:52
    Хьюстон. У нас проблемы. Ипонцы гражданаский лайнер от военного отличить не могут recourse
    Tusv
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 10:42
      Цитата: Tusv
      Ипонцы гражданаский лайнер от военного отличить не могут

      Что, и они тоже!?
      Раньше этим только южные корейцы грешили, пока им не сбили рейс 007... Теперь и "иппонцы" тоже перестали различать? Блин, а янки как обычно ни при чем! Вот уж везет так везет! fellow
      Удав КАА
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:11
    Цитата: 210окв
    Трагедии избежали..А если нет?Россию бы обвинили?

    О..о! Яепошки продуманные! Специально совместили военный аэродром с пассажирским. Думают, что на случай военного конфликта этот аэродром не будет уничтожен, то есть под прикрытием.
    Симон
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 10:18
      Цитата: Симон
      Цитата: 210окв
      Трагедии избежали..А если нет?Россию бы обвинили?

      О..о! Яепошки продуманные! Специально совместили военный аэродром с пассажирским. Думают, что на случай военного конфликта этот аэродром не будет уничтожен, то есть под прикрытием.

      Не, всё проще. Просто у них с землёй напряжёнка.
      Николай Фёдоров
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:39
      Цитата: Симон

      О..о! Яепошки продуманные! Специально совместили военный аэродром с пассажирским. Думают, что на случай военного конфликта этот аэродром не будет уничтожен, то есть под прикрытием.

      Хм... А наши — лучше? Самые навороченные перехватчики мира МиГ-31 базируются, в том числе, на двух гражданских аэродромах — в Перми и Петропавловске-Камчатском. В Нижнем Новгороде/Стригино базируются до 8 Ил-76 Внутренних Войск, а также таможня, погранцы и МЧС (звенья Ми-8). В Й-Оле тоже есть погранцы (один Ан-72, как минимум).
      Avis-bis
  7. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 10:16
    Новость из пальца высосали. Все обошлось, и ладно.
    WATCH_OFFICER
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:41
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Новость из пальца высосали. Все обошлось, и ладно.

      Ну, новость как новость... Но трагично-пафосный тон, действительно, высосан из грязного пальца.
      Avis-bis
  8. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 10:17
    Цитата: из статьи
    Нужно отметить, что аэропорт Наха является объектом двойного назначения. Его используют как гражданские, так и военные. При этом помимо японских ВВС аэропорт эксплуатируется ещё и американскими военно-воздушными силами

    А морские корабли с подлодками у них там не швартуются? laughing
    Николай Фёдоров
  9. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 10:21
    Лет 10 назад попалась мне книга Мишеля Брюна. Он в своё время самостоятельно проводил расследование по поводу сбития корейского боинга в 83 году над Сахалином..Так он пришёл к выводу что корейца сшибли японские ВВС.несмотря на то что факт сбития признал СССР....Доводы он приводил бетонные....Вот такие они японская авиация...
    нафанаил
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:43
      Цитата: нафанаил
      пришёл к выводу что корейца сшибли японские ВВС

      Не было там прямого указания на джапов. На мой взгляд, между строк читается указание на амеров, но прямого обвинения в адрес японцев там нет.
      Со всем остальным в Вашем постинге согласен. Как выразился один участник другого форума, "Брюн — Мегрэ от авиации". Очень умный и непредвзятый мужик. Всё хочу (но никак не соберусь) выучить французский язык, чтобы прочитать в подлиннике, перевод ковалёва ужасен.
      Avis-bis
    2. Челдон (Алексей) Сегодня, 10:49
      Цитата: нафанаил
      Лет 10 назад попалась мне книга Мишеля Брюна. Он в своё время самостоятельно проводил расследование по поводу сбития корейского боинга в 83 году над Сахалином..Так он пришёл к выводу что корейца сшибли японские ВВС.несмотря на то что факт сбития признал СССР....Доводы он приводил бетонные....Вот такие они японская авиация...

      Имело место спланированная провокация.
      Челдон
  10. Челдон (Алексей) Сегодня, 10:41
    Бывает. Я курсантом на СКП стажировался такую картину наблюдал. Борту,который заходил на посадку пришлось на второй круг уходить. Над ТЭЧью низенько пролетел,зато технари долго вспоминали со смехом как струхнули не на шутку.
    Челдон
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