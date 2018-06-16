Японские F-15 едва не "перехватили" пассажирский лайнер. Как избежали трагедии?

Японские СМИ сообщают об инциденте в аэропорту городе Наха (префектура Окинава). Сообщается, что за несколько секунд до планируемой посадки пассажирского самолёта авиакомпании «Рюкю Эйр» на взлётно-посадочную полосу выкатился истребитель F-15 ВВС Японии. Пассажирский лайнер с 85 пассажирами и членами экипажа на борту находился на высоте ниже 300 метров, заходя на посадку.Сообщается, что F-15 поднимался в воздух для «экстренного перехвата иностранного воздушного борта». О каком именно борте идёт речь, не сообщается. Примечательно, что вслед за первым F-15 японских ВВС в воздух поднялся и второй боевой самолёт той же модели.В СМИ говорится о том, что диспетчеру аэропорта пришлось принимать экстренные меры, чтобы пассажирский лайнер отложил посадку и ушёл на второй круг. Эти меры позволили избежать столкновения самолётов, к которому всё и шло.Нужно отметить, что аэропорт Наха является объектом двойного назначения. Его используют как гражданские, так и военные. При этом помимо японских ВВС аэропорт эксплуатируется ещё и американскими военно-воздушными силами, у которых на Окинаве свои базы.Заявлено, что по факту инцидента в Нахе проводится расследование службой гражданских авиаперевозок и командованием ВВС Японии. По первым заявлениям, японские лётчики «не знали о приземляющемся пассажирском самолёте».