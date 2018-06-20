Как немцы почти выиграли войну

Давно уже отгремели сражения той самой великой и кровавой войны. Давно она стала историей. Мало кто из её участников дожил до наших дней. Про неё написаны пирамиды книг и сняты тысячи фильмов. Конечно, у всех народов, которые воевали, разный взгляд на те события. Японцы и американцы смотрят на тихоокеанскую кампанию очень по-разному. То же самое можно сказать про немцев и французов. Так бывает после каждой войны, и ничего удивительного тут нет. Но есть один абсолютно особый фронт. Как вы уже догадались, это Восточный фронт.При всех разногласиях высадка в Нормандии, Сицилии и т.д. довольно неплохо описывается с обеих сторон конфликта и создаёт приемлемую объёмную картинку. Но только не Восточный фронт. Тут начинает твориться что-то невероятное. Сделаю одно (абсолютно неполиткорректное) замечание: в случае ненападения на СССР германские войска по сей день могли спокойно стоять в Праге и Париже. Кто бы их оттуда выбил? Англо-американцы? Муссолини? Пакт о ненападении давал гарантии обеим сторонам. Об этом обычно забывают. И вот 41 год, вся Европа под Гитлером, и он принимает решение… А теперь представим, что он принял другое решение: не воевать на Востоке. Просто представим на минуту. Да, легендарный Резун прожужжал всем уши, что 6 июля… Но это, как мы знаем, миф и пропаганда. А теперь представим, что войны на Востоке не было.Сегодняшний мир бы отличался разительно от того, в котором мы с вами живём. Для немцев, безусловно, в лучшую сторону. Нет, японцы, например, действительно были загнаны в угол, вариантов у них не оставалось, и они нанесли отчаянный удар. Но у Гитлера ситуация была совсем другой. Не имея фронта на Востоке, он мог долго и успешно отбиваться на Западе, ничем не рискуя. Не имея Восточного фронта, войну бы он не смог проиграть в принципе. Такие дела. Это достаточно очевидно. Можно обсуждать детали такого варианта истории, но не результат: Германия контролирует континентальную Европу. Без вариантов. Атомная бомба? Германия тоже активно ведёт подобные разработки, и в условиях отсутствия катастрофы Восточного фронта, которая сжирала все ресурсы рейха, данные разработки шли бы быстрее.Пойдя «перпендикулярно» уважаемому популяризатору тайной истории мира Резуну, я всё-таки предположу, что причина нападения — не страх перед «днём М» и не авантюризм, как думают другие исследователи. Причина в другом: для Германии это была «колониальная война». Да, именно так, как ни обидно это для нас звучит. Германские штабы в принципе не рассматривали Россию как достойного противника. Кстати, перед Первой мировой в Берлине царили примерно те же настроения. И вот есть непобедимый Вермахт, у которого не осталось врагов на континенте, и есть «варварское царство» на Востоке. Это не было авантюрой, во всяком случае, было не более авантюрой, чем захват Алжира французами. Да не было никаких сомнений и метаний. Просто они считали, что это будет несложно.Ответ был — как взятие галлами Рима в своё время (внезапно!). Представьте, что в ответ на французскую колонизацию Северной Африки берберы берут Париж штурмом. Вот что-то наподобие. Такой же откровенный бред. Этот вариант просто никто не закладывал. Ни в коем случае не надо рассматривать Гитлера и его генералов как сборище авантюристов и сумасшедших. Они просто-напросто с самого начала не рассматривали войну на Востоке как то, что может решить судьбу Германии в негативном ключе. Все иные объяснения того, почему Германия вступила в эту гибельную для себя кампанию, выглядят крайне неубедительно. Соотношение риск/выигрыш слишком непривлекательно.Гитлер не был нечеловечески смелым героем. Его генералы тем более не отличались безбашенным оптимизмом. Но Россию и Красную Армию они ставили очень низко… Те воспоминания о сомнениях и страхах перед 22 июня объясняются как раз не фантастически верным предвидением будущих катастроф, а просто серьёзной обеспокоенностью профессионалов перед началом сверхкрупной операции, по сути дела, неподготовленной для таких задач армией. Мы почему-то судим немцев по себе (весьма ошибочно!), и потому делаем весьма странные выводы. Германские генералы, офицеры и солдаты отнюдь не думали о «далёкой перспективе». Серьёзное опасение у немецких военных специалистов вызывала именно их собственная армия — не обстрелянная и опыта крупных боевых действий де факто не имевшая, да и опыт крупных маневров был ограничен: с 1918 и до 1933 армия у Германии по факту отсутствовала…И вот такая ситуация перед решительным рывком на Восток оптимизма им не внушала. Это у нас принято ярко расписывать гитлеровские полчища, «до зубов вооружённые самым современным оружием», реальность была далеко не столь пафосной: немцы боялись не столько силы Красной Армии, сколько (вполне профессионально!) собственной неготовности к большой войне. К Первой мировой Германия готовилась гораздо дольше и в гораздо более благоприятных условиях. «С нуля» создать сверхмощную армию за шесть лет в стране, которая в начале большого пути голодает и разваливается, невозможно чисто теоретически. Да, Гитлеру, безусловно, серьёзно «помогли», но чудес не бывает.Достаточно изучить откровенно скандальную ситуацию с оснащением Вермахта танками («сверхмощные» Pz-I, Pz-II), как многое становится понятно, с Люфтваффе к 1939-му всё было тоже отнюдь не так пафосно, как любят показывать в пропагандистских фильмах. Вы таки хотите сказать, что Pz-I при поддержке Ю-87 — это мегаоружие? Вы таки серьёзно? Тут активно «танцуют от обратного»: раз Гитлер добился таких выдающихся «успехов» и уничтожил так много народу, то за ним стояла «суперармия», якобы понятно, что все преступления Гитлера не были бы возможны без наличия некоей «мощной армии». Так вот, как раз преступления он совершал по всей Европе и не только (как и все немцы), а вот никакой «суперармии» за его спиной как раз не было. Всё было «шито на живую нитку». Просто не смотрите по утрам нацистскую кинопропаганду, и будет вам счастье.Если бы у Гитлера реально присутствовала подобная структура в июне 1941 года, война на Востоке могла закончиться несколько иначе. Но, несмотря на все грубейшие ошибки советского военного руководства в 1941-42 годах (см. «Жаркое лето 1941-42»), Вермахт был отнюдь не настолько хорош, как его любят расписывать пропагандисты. Более того, Вермахт «плохо и медленно учился»: летом 1942 года Красная Армия была уже принципиально иной, чем летом 1941 года. Этого было ещё недостаточно, чтобы начать побеждать, но разрыв в качестве организации войск резко сократился (все историки почему-то первым делом обращают внимание на качество и количество техники, но главное в любой армии – это)… а немцы этого. Вермахт-1942 качественного рывка по отношению к Вермахту-1941 не совершил (зачем тебе подкрепления, Ганнибал, если ты всё равно побеждаешь?).В принципе, разговоры о том, что «наши силы неисчислимы», отдают откровенной наивностью: под Гитлером была практически вся континентальная Европа с её промышленностью и сельским хозяйством. За счёт наличия большого количества богатых, развитых оккупированных стран процент призыва мужчин в Германии был, чем в СССР. А количество этнических немцев в Европе было близко к количеству этнических русских (белорусов) в СССР. «Неисчислимые силы»? Вы, собственно говоря, о чём? О ком? Серьёзная помощь по ленд-лизу пошла после Сталинграда (англосакс помогает тому, кто сам себе помогает). Серьёзно бомбить Германию начали тоже в 1943 году… А до того? А до того наши англосаксонские партнёры всё чего-то ждали…Положение СССР уже летом 1941 было трагическим: армия разгромлена, начинаются проблемы с продовольствием, осенью — немцы под Москвой, Ленинград блокирован, а в стране начинается голод… А вот в Германии всё хорошо летом 1941 года, да и летом 1942 года всё было ещё не плохо… Немцы едят досыта, гражданская промышленность много ещё чего производит для чисто гражданских (невоенных!) нужд. У нас никак не хотят понять «несимметричность» той войны в советском и германском восприятии… Для них «боль и трагедия» началисьпозже, ближе к 1944-му году (и были связаны скорее с «ковровыми бомбардировками»), а летом 1941-го у них всё было прекрасно. Гибель и страдания миллионов советских гражданникакой проблемы не составляли. И даже летом 1942-го в Германии никакой «катастрофы» на горизонте не просматривалось: война на Востоке носит практически колониальный характер, и о «серьёзных жертвах» говорить не приходится.А вот Сталинград стал как раз для Германии «водоразделом», причём абсолютно внезапным. Это первый крупный разгром Вермахта Красной Армией. Война вообще-то к тому моменту шла уже чистых полтора года, две летних кампании СССР проиграл вчистую… И только к самому концу 1942-го года Красная Армия провела крупную, успешную наступательную операцию на окружение. В первый раз, Карл! Добивали скороспелого фельдмаршала уже вообще в 1943-м! То есть фактически кампанию 1941-42 на Востоке можно рассматривать как не имеющую прецедентов в истории человечества и практически полностью выигранную Вермахтом! Враг стоял на Волге! В еётечении! И поздней осенью 1942-го на счету Красной Армии не было ни одной крупной успешной наступательной операции с окружением и пленением больших сил вражеских войск.Не понимаю я всего послевоенного бахвальства советских историков: дескать, показали мы этому усатому фашисту, где раки зимуют! В ноябре-начале декабря 1942-го для СССР всё выглядело очень невесело: армия наступать не способна, народ голодает, десятки миллионов советских граждан «под Гитлером». Тут принято вместо анализа пускаться в «патриотичную истерику» и начинать громко и эмоционально «петь военные песни», хором так, надрывно. Не стоит. Уже не стоит — «напелись досыта». В определённом плане искреннее удивление немцев по поводу проигранной войны и штурма Рейхстага вполне себе понятно: они одержали не несколько «случайных», «скороспелых» побед, нет, выйдя к Сталинграду, они практически «загнали русских в азиатские степи» (по выражению одного фантаста-альтернативщика).Те, кто любят рассматривать громадную карту СССР и её якобы небольшую часть, занятую «фашистскими полчищами», как-то мило забывают, что тогда (как и сейчас) большая часть населения России/СССР проживала в её европейской части. В гигантской тундре, где отдельные регионы «равнялись трём Франциям», ни заводов, ни фабрик, ни виноградников не наблюдалось. Да и населения практически не было. Тогда «асимметрия» была ещё серьёзней, чем в конце советской власти. То есть если рассматривать не «всю карту», а только лишь её «освоенную» часть, то оккупация выглядитстрашнее. И да, Закавказье летом 1942-го было практически отрезано от основной территории, и там имели место случаи паники и массового дезертирства призывников.Ну расскажите мне, какие такие «неисчислимые резервы» скрывались за Сталинградом? Уральский регион, который до войны был гораздо менее развит, чем потом? И редкая цепочка сибирских городов? Против всей Европы? Что это за сказки про «неисчислимые резервы»? В реальности страна стояла на краю пропасти, на её самом-самом краешке. Или кто-то рассчитывал разбить Вермахт в Тобольске? В казахских степях, лихим ударом масс иррегулярной кавалерии?Эти «боевые истории о нашей непобедимости» имели смыслвойны. Правда не всегда своевременна. Пересказывать военную пропагандувойны, по меньшей мере странно, если не сказать больше. Пересказывать эту пропаганду через 70 лет после ВМВ? Зачем? Интеллектуальный кризис? Боязнь страшной правды? Так всё уже случилось. Чего бояться?На самом деле та самая война очень чётко распадается на две абсолютно разные «войны» — и как раз «по Сталинграду». Между боевыми действиями лета 1942-го и 1943-го (даже в тех же «локациях»)мало общего. Например, остановить операцию «Цитадель» Красная Армия образца лета 1942-го вряд ли бы смогла даже в самых благоприятных условиях. Но немцы «слишком долго» с ней воевали, и она быстро училась. Не зря же у спартанцев было простое правило: не воевать слишком часто с одним и тем же противником, чтобы не научить его военному делу. Беда немцев была как раз в этом, они не воспринимали до Сталинграда эту войну на Востоке слишком уж «всерьёз». Вплоть до того, что под Сталинградом/на Северном Кавказе у них уже присутствовал некий легион, предназначенный чуть ли не для Индии (!). А потом стало поздно. Красная Армия «внезапно» перешла в наступление (чего от неё никто уже не ждал), на немецкие города потоком посыпались американские и британские бомбы…Вот у нас принято смеяться над тем, что осенью 1942 немец «готов был идти на Индию», потешаться принято над «глупостью гитлеровских генералов», но, простите, они дошли до одного изкрупных промышленных узлов, доступных Сталину, и никто их остановить не смог. Причём Сталинград — этов глубине страны. Нет, Волга в верхнем её течении — это одно (хотя тоже далеко не окраина), в нижнем… Ну и почему после этого не планировать «поход на Индию»? Кто их остановит? От Харькова они одним броском дошли до Кавказа. И «обречённость» Третьего рейха осенью 1942-го нигде и никак не просматривалась. Даже в подзорную трубу…Вот именно этим-то и недовольны немцы: они прекрасно помнят, как практически выиграли войну на Востоке (советской пропаганды они почему-то не читали). А потом всё пошло под откос.