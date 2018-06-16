10:53 16 июня
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Полёту первой женщины-космонавта - 55! Наша гордость

Ровно 55 лет назад - 16 июня 1963 года - Советский Союз впервые в истории человечества вывел на орбиту космический корабль с женщиной на борту. Полёт на корабле "Восток-6" совершила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, уроженка деревни Большое Масленниково Ярославской области. С того дня позывной "Чайка" стал одним из главных синонимов покорения космоса великой женщиной, великим народом, великой страной.

Валентина Терешкова совершила полёт продолжительностью 2 суток 22 часа и 50 минут. Общая дистанция полёта составила 1 млн 971 тыс. км.

Полёту первой женщины-космонавта - 55! Наша гордость



Первая женщина-космонавт на пилотируемом корабле совершила 48 витков вокруг планеты Земля, при этом корабль в перигее находился от Земли на расстоянии около 181 км, а в апогее - на 231 км. Примечательно, что в тот момент одновременно на околоземной орбите выполнял свои задачи другой пилотируемый космический корабль - "Восток-5", которым управлял лётчик-космонавт Валерий Быковский.

Космический аппарат с Валентиной Терешковой на борту успешно приземлился в Баевском районе Алтайского края, для которого (как и для всей страны) это событие стало по-настоящему историческим.

Пресс-служба Роскосмоса публикует поздравление в адрес Валентины Владимировны от лица представителей отряда космонавтов:
Уважаемая Валентина Владимировна!
Отряд космонавтов Роскосмоса сердечно поздравляет вас с 55-летием полёта в космос!
Ваш жизненный путь - яркий пример силы человеческого духа! Вы совершили поистине героический поступок, бросив вызов неизведанному и доказав всему миру, что хрупкая женщина может покорить Вселенную!




"Военное обозрение" присоединяется к поздравлениям в адрес Валентины Владимировны Терешковой и искренне надеется на то, что у современной России большие космические достижения не останутся только в прошлом.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 10

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:23
    Этому полёту посвящали стихи и песни не только в СССР . Присоединяюсь к поздравлениям !
    bouncyhunter
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:39
      Мы первые были в космосе во всем и всем советским народом ! А это мужики о многом говорит ..Вот если бы сейчас , пустить в освоение космоса все , что у нас воруют (спекулянты и ворье всех мастей ) Мы бы уже на Марсе высадились , но увы ..Помоему воевать опять придется, чтобы эту мечту осуществить ! Хот доги мы жрать не хотим .. negative

      Героическое врем было и кака гордость за страну и советский народ !
      Вот за это нас и развалили ,чтобы другим не повадно было в мире ..
      DRA-75
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:23
    Поздравляем Валентину Владимировну! love hi
    210окв
  3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:25
    Раньше на Алтай космонавтов заносило, а сейчас только ступени с Байконура падают. Тогда здесь даже специальная поисковая служба была по возможному приземлению. winked
    сибиралт
    1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:49
      сибиралт (Олег) hi
      Раньше на Алтай космонавтов заносило, а сейчас только ступени с Байконура падают. Тогда здесь даже специальная поисковая служба была по возможному приземлению
      Это прогресс называется.Нельзя падать пол века в одно и тоже место.Технологии меняются.Это действительно так hi
      Наблюдатель2014
  4. Комментарий был удален.
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:29
    Честь и хвала нашим героическим женщинам, которые коня на скаку остановят, в горящую избу войдут и в космос слетают! love good
    Симон
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:31
    Иисус Хрестос супер зведа-Валентина Терешкова первая женщина в космонавт hi .Её дочь ,мышь подопытная. Ну ,а что? Плата за билет в первом ряду soldierЭта плата и нас к ней.И её к нам hi
    Наблюдатель2014
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:32
    Вкладывалась тогда страна в космонавтику - не по детски. Не считая возможную прибыль ( которая тогда и не просматривалась вовсе)! Однако, весь мир повторял имя Валентина!
    Горный стрелок
  8. Cannonball Сегодня, 10:39
    За что я люблю СССР - за то, что даже не совсем удачный полёт представили чудом света. Валентине Владимировне здоровья. Чтобы там не писали про неё, как бы не ругали, не хаяли - она была там, и это достойно уважения. А то, что полёт не очень получился, так ведь не боги горшки отжигают - все мы люди-человеки со своими слабостями, да и техника далеко не идеальна.
    Cannonball
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 10:53
      Цитата: Cannonball
      что даже не совсем удачный полёт представили чудом света.

      "Не совсем удачный полёт"? С удачным стартом и удачной посадкой.

      Ну... если по такой логике, то многие современные запуски/незапуски - так вообще полный пердимонокль...
      Володин
  9. Huumi (Ваня) Сегодня, 10:43
    Jorg...
    Я забыт и потерян

    Вы меня не нашли


    Собой землю измерил

    Где в атаку мы шли

    Мне не полных два метра

    Здесь война отвела

    Под дождями и ветром

    Вы забыли меня

    Изодралась шинелька

    Сапоги истоптал

    Отдохнуть бы маленько

    Я смертельно устал

    Тут один средь туманов

    Не присыпан землёй

    Не нашел я покоя

    Чтоб вернуться домой

    Мы в окопах лежали

    Мы бежали вперёд

    Мы зимою дрожали

    Летом градом лил пот

    Нас терзали снаряды

    Рвали пули тела

    И в тиши трёхнакатной

    Заводили дела.

    Мы тенями штрафбатов

    на немецких MG

    Подгоняемы матом

    Растворялись во мгле

    С неба падали звёзды

    На перкале горя

    И крошилась и рвалась

    Под снарядом броня

    показательно нас

    трибунал истреблял

    Мне чекист красномордый
    В затылок стрелял

    Без суда и без следствия

    Перед каре-

    Онемело застывшем

    На промёрзшем дворе.

    Коль забыл ты то вспомни

    Помнишь коль- помяни

    Ведь чтоб жил ты сегодня

    Умирали они.
    Huumi
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