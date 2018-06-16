Полёту первой женщины-космонавта - 55! Наша гордость

Уважаемая Валентина Владимировна!

Отряд космонавтов Роскосмоса сердечно поздравляет вас с 55-летием полёта в космос!

Ваш жизненный путь - яркий пример силы человеческого духа! Вы совершили поистине героический поступок, бросив вызов неизведанному и доказав всему миру, что хрупкая женщина может покорить Вселенную!

Ровно 55 лет назад - 16 июня 1963 года - Советский Союз впервые в истории человечества вывел на орбиту космический корабль с женщиной на борту. Полёт на корабле "Восток-6" совершила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, уроженка деревни Большое Масленниково Ярославской области. С того дня позывной "Чайка" стал одним из главных синонимов покорения космоса великой женщиной, великим народом, великой страной.Валентина Терешкова совершила полёт продолжительностью 2 суток 22 часа и 50 минут. Общая дистанция полёта составила 1 млн 971 тыс. км.Первая женщина-космонавт на пилотируемом корабле совершила 48 витков вокруг планеты Земля, при этом корабль в перигее находился от Земли на расстоянии около 181 км, а в апогее - на 231 км. Примечательно, что в тот момент одновременно на околоземной орбите выполнял свои задачи другой пилотируемый космический корабль - "Восток-5", которым управлял лётчик-космонавт Валерий Быковский.Космический аппарат с Валентиной Терешковой на борту успешно приземлился в Баевском районе Алтайского края, для которого (как и для всей страны) это событие стало по-настоящему историческим.Пресс-служба Роскосмоса публикует поздравление в адрес Валентины Владимировны от лица представителей отряда космонавтов:присоединяется к поздравлениям в адрес Валентины Владимировны Терешковой и искренне надеется на то, что у современной России большие космические достижения не останутся только в прошлом.