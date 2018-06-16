14:19 16 июня
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Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

В Минобороны Украины заявили о том, что главное управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ перешло к решению задач, связанных с концепцией новой военной формы для женщин. Отмечено, что на сегодняшний день в ВСУ проходят службу свыше 24 тыс. представительниц прекрасного пола, однако до сих пор повседневной формы нового образца для них не разрабатывалось.

Чтобы начать решение задачи, были подобраны женщины-военнослужащие с различными типами фигур. Первый комплект уже представлен. Женщинам-военнослужащим дадут возможность носить форму в течение некоторого времени, после чего начнут собирать данные о том, «что хорошо и что плохо».

Отмечено, что в первую очередь учитываются именно отзывы самих девушек в погонах.


Летний комплект женской военной повседневки: юбка, китель, рубашка, фуражка, туфли.

Зимний комплект дополнительно включает: пальто, утепленную фуражку и сапоги.

«Также у женщин-военнослужащих уже не мужской галстук, а фирменный галстук-«бабочка», что добавляет элегантности».

Так новую форму для женщин из состава ВСУ описывают её разработчики.

Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих



Пользователи обратили внимание на то, что цветовая гамма флага на изображении здания (на заднем плане) больше похожа на сочетание цветов флага России, нежели Украины.



Они отмечают, что женщинам предоставили комплекты формы на длительный срок, чтобы те не только её носили, но и стирали, что даст возможность проверить на прочность ткань и оценить качество использованных красок.

Использованы фотографии: ВСУ
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Комментарии 50

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:51
    Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

    Да это же женщина переодетая!!! fellow
    рич
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:03
      Дима , привет ! hi
      Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

      Ну так других проблем у ВСУ же нету - так почему бы и не переодеть . lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:08
        Салют, Паша! У меня дежавю - эту форму я уже где-то видел
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:11
          Привет , Володя ! hi
          Цитата: pvv113
          эту форму я уже где-то видел

          Уж не в фильмах ли о ВОВ ? wink
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:33
            Ага, только с цветом напутали
            pvv113
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:38
              Может , того - дальтоники ? wassat
              bouncyhunter
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:43
                Ну да, дальтоники. И по зрению, и по интеллекту
                pvv113
                1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:04
                  Всем доброго времени! hi , забавные они , но Полторак карман себе пополнит.
                  cniza
                  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:06
                    Привет, Виктор! На Украине давно отошли от девиза "Раньше думай о Родине, а потом - о себе"
                    pvv113
          2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 12:36
            [quote=bouncyhunter]Привет , Володя ! hi
            [quote=pvv113]эту форму я уже где-то видел[/quote]
            Уж не в фильмах ли о ВОВ ? wink[/quo
            Да нет, у немцев гораздо элегантнее форма была, а здесь польскую напоминает, да и размеры могли бы поточнее подобрать.
            lis-ik
        2. тол100в (Игорь) Сегодня, 12:18
          Цитата: pvv113
          эту форму я уже где-то видел

          В этом случае можно даже не улыбаться! В нашей Армии тоже в свое время были попытки сделать все "модняво": то от "Зайцева", то от "Юдашкина"! Слава Богу , миловал! Просто пришел "Ратник"! И со стиркой, и с испытаниями ткани разобрались Спецы, а не доморощенные белошвейки-кутюрье-испытатели!
          тол100в
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:38
        Вообще то у них есть национальная форма майдана,вышиванка с трезубцем и кастрюля.Почему до сих пор не переодели?Непорядок.Не ужели не относят себя к захисникам самостийной?
        Мар.Тира
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:03
      ВСУ перешло к решению задач, связанных с концепцией новой военной формы для женщин.
      Я полагаю остальные задачи уже решены... Хотя вот фото посмотрел..., бррр, украинки всегда красивей были, а этих как ни одень...
      MPN
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:26
        Цитата: MPN
        ...Я полагаю остальные задачи уже решены... Хотя вот фото посмотрел..., бррр, украинки всегда красивей были, а этих как ни одень...

        Новаторство Полторака к армии никакого отношения не имеет.
        Всё банально просто - не всё допилено.
        Под байду с переодеванием не один десяток энералов лишнюю гривну в мошну сложит.
        Андрей К
      2. Rusticolus Сегодня, 13:04
        Все кто по приличней, уже давно по борделям в соседние страны разъехались. На украине похоже остались только такие.
        Rusticolus
    3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:08
      Все переодиванием занимаются..Страна фантом,разграбленная полностью !
      А ведь ракетостроение , судостроение, авиастроение , танкостроение и т.д. было на высшем уровне (даже в России таких НИИ и предпритий не было) ..Где ВСЕ "братья" ?
      Костюмчики все шьете .. wassat

      Позорники .. negative
      DRA-75
      1. тол100в (Игорь) Сегодня, 12:21
        Цитата: DRA-75
        Костюмчики все шьете ..

        Наверное уже не костюмчики, а Бушлатики, и причем деревянные! Пора настала ...
        тол100в
      2. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 13:34
        лишь бы костюмчик сидел , вот и вправо забавно, так ЭТО президенты ,вопрос снят .
        андрон-30
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:52
      Похоже, у их военных женщин тот же портной, что и у всей украинской "элиты". lol
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:52
    Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих
    Скучно стало барину feel
    Наблюдатель2014
  3. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:57
    есть вот такое предложение...
    и свободно, и красиво, и функционально, и современно..
    Злой 55
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:59
    Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих
    Они, что думают - у них от этого армия сильней станет?! laughing
    Симон
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:12
      Обычно маленьких детей переодевают, когда у них на штанишках спереди желтое пятно, а сзади коричневое. Может поэтому Полторак своих "киборгов" и переодевает feel
      рич
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:50
      Цитата: Симон
      Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих
      Они, что думают - у них от этого армия сильней станет?! laughing

      Был такой... режиссёр и актёр, а нынче — @#$%** — мигалков. Так оно на полном серьёзе заявило, что форма Вермахта обеспечила им 30% превосходства (ну, или какое то подобное слово).
      Avis-bis
  5. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:00
    Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

    Офигенная новость. Больше в мире ничего важного не произошло.
    Нормаль ок
    1. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 11:36
      Цитата: Нормаль ок
      Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

      Офигенная новость. Больше в мире ничего важного не произошло.

      Ага, именно поэтому Повторак прям сюда на ВО и пишет. Сам стучится редактору со своими новынами из незалежной.
      Димка75
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:01
    Цитата: Наблюдатель2014
    Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих
    Скучно стало барину feel

    Ага! Подиум устраивает! laughing
    Симон
  7. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 11:03
    Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

    что то цвет формы напоминает "фельдграу"...
    вспомнилось laughing :
    "В человеке всё должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее."(С)
    PSih2097
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 11:07
    Выглядит как седло кобылы !
    Похоже один размен на всех ? Головные уборы не подобраны ,костюм мешком ,цветовая гамма еще та. Но думаю что основной секрет формы в том кто получил заказ на пошив этого убожества .
    APASUS
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:08
    А про кружевные трусики - умолчали? Как же так, ведь за них скакали...
    Горный стрелок
  10. григорьевич (Алексей) Сегодня, 11:09
    Классно фуражка на самой высокой сидит lol
    "кОшмар"покрасивши не могли найти?
    григорьевич
  11. Роялист (Святослав) Сегодня, 11:11
    У Полтарака нет более существенных занятий чем форму разрабатывать?
    А по поводу формы я малость не понял такой момент:"даст возможность проверить на прочность ткань и оценить качество использованных красок"я всегда считал ,что для армейской формы используют определенную ткань с окраской, а ,что шить это вопрос другой. По содержанию можно предположить, что для женской формы используют новую ткань и краски. На мой взгляд- по меньшей мере глупо и затратно
    Роялист
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:06
      Цитата: Роялист
      У Полтарака нет более существенных занятий чем форму разрабатывать?

      Дык Полторак этим не занимается. Этим занимаются службы тыла. Просто на форуме есть всего несколько слов которые вспоминаются при слове Украина. Полторак, - одно из них.
      Нормаль ок
  12. silver169 (Юрий Геннадьевич) Сегодня, 11:28
    Зачем долго думать, достаточно ушить и укоротить национальную гордость - боевые шаровары, чтобы получились что-то типа пантолонов. Остается только, чтобы идти в ногу со временем, окрасить их в камуфляж. Да, на шею обязательно двухцветный даунский галстук и вот она, перед нами, уркаинская военнослужащая - даун в панталонах.
    silver169
  13. мерцание (Николай) Сегодня, 11:30
    Следующий раз Полторак проверит женщин-военнослужащих на профпригодность.
    мерцание
  14. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:37
    С переодеванием понятно.Девки!А как насчёт раздевания?!Бельё красивое припасли?или родина обеспечила?!?
    Фил77
  15. 23424636 Сегодня, 11:45
    фуражка бабе никак не катит, ну если помочь уставшему от встречи с сослуживцами мужу погранцу старого призыва чтобы зеленую кокарду не
    утратить, а так- лучше платок или кокошник и удобно и практично.
    23424636
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 12:26
      Цитата: 23424636
      фуражка бабе никак не катит

      О другом виде головного убора вроде речи не было! Видимо природа больше знает!
      тол100в
  16. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 11:47
    Летний комплект женской военной повседневки: юбка, китель, рубашка, фуражка, туфли.
    Зимний комплект дополнительно включает: пальто, утепленную фуражку и сапоги.

    Фига се... Т.е., пусть мёрзнут в холода и при сильном ветре. Где брюки?! Живодёры, блин...
    «Также у женщин-военнослужащих уже не мужской галстук, а фирменный галстук-«бабочка», что добавляет элегантности».

    Как у клятых москалей??? Как можно?! Или там реальная "бабочка", как в "плейбой-стиле"?
    Avis-bis
  17. shubin Сегодня, 11:56
    У них там при приёме в армию конкурс красоты со знаком минус, что ли, проводят? belay
    shubin
  18. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:02
    а бабы то все какие то страшные,неужели все красивые на панели...
    taiga2018
  19. армеец (Солтан Алексей) Сегодня, 12:16
    Чем меньше одежды на женщине тем лучше, на мой взгляд))
    Вспоминаю старый Городок.
    Генерал обходит строй женской части. У всех медали и только у одной - орден.
    "Почему так отличаетесь от других"? Спрашивает генерал ту что с орденом.
    Ответ девушки: "Потому что только я сопротивлялась".
    laughing
    армеец
    1. BAI Сегодня, 12:50
      Ответ девушки: "
      - Стоянова.
      BAI
  20. polpot (Andru) Сегодня, 12:18
    Правильно девчат одели, такое чудище в сташном сне увидишь ,закричишь и проснешься ,всех врагов распугают, кастрюлю в парадку вместо фураньки и вообще шедер.
    polpot
  21. DeRune (Андрей ) Сегодня, 12:22
    крест на головном уборе выглядит нелепо
    DeRune
  22. Ferdinant Сегодня, 12:50
    Некрасивая форма,мягко выражаясь.
    Ferdinant
  23. gavrila2984 Сегодня, 13:10

    Без обид, но напомнило laughing
    gavrila2984
  24. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 13:25
    что они изобрели так это шевроны с вилами ,а так не чего нового и что ?
    андрон-30
  25. артефакт (Андрей) Сегодня, 13:33
    самолично решил переодеть, или просто присутствовать при переодевании. дядька то ещё тот озорник оказался.
    артефакт
  26. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 13:50
    Женщина в фуражке как корова под седлом..Неужто нельзя элегантную пилоточку или беретик...
    нафанаил
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