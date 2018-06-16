Полторак решил переодеть женщин-военнослужащих

В Минобороны Украины заявили о том, что главное управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ перешло к решению задач, связанных с концепцией новой военной формы для женщин. Отмечено, что на сегодняшний день в ВСУ проходят службу свыше 24 тыс. представительниц прекрасного пола, однако до сих пор повседневной формы нового образца для них не разрабатывалось.Чтобы начать решение задачи, были подобраны женщины-военнослужащие с различными типами фигур. Первый комплект уже представлен. Женщинам-военнослужащим дадут возможность носить форму в течение некоторого времени, после чего начнут собирать данные о том, «что хорошо и что плохо».Отмечено, что в первую очередь учитываются именно отзывы самих девушек в погонах.Летний комплект женской военной повседневки: юбка, китель, рубашка, фуражка, туфли.Зимний комплект дополнительно включает: пальто, утепленную фуражку и сапоги.«Также у женщин-военнослужащих уже не мужской галстук, а фирменный галстук-«бабочка», что добавляет элегантности».Так новую форму для женщин из состава ВСУ описывают её разработчики.Пользователи обратили внимание на то, что цветовая гамма флага на изображении здания (на заднем плане) больше похожа на сочетание цветов флага России, нежели Украины.Они отмечают, что женщинам предоставили комплекты формы на длительный срок, чтобы те не только её носили, но и стирали, что даст возможность проверить на прочность ткань и оценить качество использованных красок.