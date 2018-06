Противотанковые средства британской пехоты (часть 3)

LAW 80 в боевом положении, защитные крышки сняты

Противотанковая мина Lawmine

Британский пехотинец в Афганистане, к стене прислонён 66-мм гранатомёт LASM

90-мм гранатомёт MATADOR

ПТРК MBT LAW

Обломки танка Т-72 после испытания ПТРК MBT LAW

ПТРК TRIGAT-MR

Буксируемая пусковая установка ракетного комплекса Exaсtor Mk 2

По материалам:

https://www.army-technology.com/projects/mbt_law/

https://40cdo-rm.ru/articles/britanskaya-armiya/voorujenie/nlaw

https://www.army-technology.com/projects/mbt_law/

https://www.army-technology.com/projects/mr_trigat/

https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/guided-weapon-systems

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf#page=60

К середине 70-х имеющиеся в британской армии противотанковые средства, предназначенные для вооружения отдельных стрелков, во многом уже не соответствовали современным требованиям и не могли эффективно бороться с советскими танками. Индивидуальным противотанковым оружием, находящемся в распоряжении британских пехотинцев, являлись 75-мм винтовочные гранаты No.94 и одноразовые 66-мм реактивные гранатомёты L1A1 LAW66. Однако опыт боевых действий в Индокитае показал невысокую эффективность американских аналогов этих противотанковых средств, и британское военное руководство инициировало разработку одноразового гранатомёта повышенного могущества, с увеличенной точностью и дальностью стрельбы. Имеющийся в войсках 84-мм гранатомёт L14A1 MAW мог уверенно бороться с танками, не имеющими многослойной комбинированной брони и динамической защиты на дальности до 300 м. Но британская версия Carl Gustaf M2 была слишком тяжелой для использования отдельными бойцами.Разработка нового противотанкового гранатомёта в конце 70-х была поручена государственному предприятию Royal Ordnance, которое являлось традиционным поставщиком стрелкового и артиллерийского вооружения британской армии. В 1981 году к созданию гранатомёта подключилась компания Hunting Engineering. В 1983 году на испытания был представлен образец, получивший обозначение LAW 80 (англ. Light Anti-armour Weapon for the 80 — Лёгкое противотанковое оружие 80-х).Концептуально британский гранатомёт повторял одноразовый американский М72, но имел калибр 94-мм и весил около 10 кг. Эффективная дальность стрельбы - до 300 м, максимальная – 500 м. Начальная скорость гранаты – 240 м/с. Кумулятивная граната массой 4 кг способна пробить 600 мм гомогенную броню. Боевая часть гранаты оснащена донным электровзрывателем с пьезодатчиком в головной части, обеспечивающим подрыв при угле встречи с целью до 80°. Стабилизация снаряда на траектории происходит с помощью четырёх складных пластиковых перьев. Для уменьшения рассеивания снаряда он вращается с небольшой скоростью.Пусковое устройство состоит из двух телескопически раздвигаемых труб. На первом этапе трубы изготавливались из нескольких слоёв стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой, но на серийных образцах стеклоткань заменили кевларом. Трубы в походном положении сдвинуты и закрыты крышками из упругого пластика, обеспечивающими герметичность и предохранение от механических повреждений. На верхней поверхности пускового устройства закреплен эластичный ремень для транспортировки оружия. После снятия задней крышки труба с гранатой выдвигается в положение, в котором она автоматически фиксируется. В отличие от американского 66-мм гранатомёта М72 на LAW 80 имеется возможность перевода обратно из боевого положения в походное. Длина в походном положении – 1000 мм, в боевом – 1500 мм. Время перевода из походного в боевое положение – 10 с.С левой стороны пусковой трубы находится оптический прицел из пластмассы, в походном положении он предохраняется подвижной крышкой. Для возможности стрельбы в ночное время прицел оснащен сеткой с тритиевой подсветкой. Также имеется возможность установки на гранатомёт ночного 4х-кратного бесподсветочного прицела Kite с дальностью видения до 400 м. Масса ночного прицела 1 кг, время непрерывной работы без замены источников питания – 36 ч.Для повышения вероятности поражения цели в нижней передней части пусковой трубы установлена 9-мм пристрелочная винтовка. Как и пусковое устройство, винтовка является одноразовой, её повторная перезарядка и дальнейшее использование не предусмотрено. В целях максимального снижения веса и стоимости её ствол выполнен из алюминиевого сплава. Переключатель спускового механизма имеет два положения и позволяет вести стрельбу или из винтовки, или из гранатомета. Для пристрелки используется трассирующий патрон, чья баллистика на дальности до 500 м совпадает с траекторией полёта гранаты. После того как стрелок убеждается в том, что наводка оружия верна и трассирующие пули попадают в намеченную цель, он переключает спусковой механизм и при такой же установке прицела происходит пуск реактивной гранаты. При небольшой дальности стрельбы пристрелка трассирующими пулями может не производиться.В 1986 году британское военное ведомство заключило с компанией Hunting Engineering контракт на сумму £200 млн. В течение 10 лет было произведено 250 тыс. гранатомётов и 500 электронных тренажеров. Помимо британской армии и королевской морской пехоты 3 тыс. гранатомётов закупила Иордания. LAW 80 также состоял на вооружении в Омане и Шри-Ланке. В начале 80-х британский гранатомёт тестировался в США, и он являлся одним из претендентов в конкурсе на замену 70-мм одноразового гранатомёта Viper. В случае заключения контракта компания Hunting Engineering была готова поставлять гранатомёты по цене $1300 за единицу. Однако американцы предпочли шведский 84-мм одноразовый гранатомёт АТ4.На базе гранатомёта LAW 80 в конце 80-х была создана автономная самовзводящаяся реактивная противотанковая мина Lawmine. Предусматривалось, что противотанковые мины, способные находиться в режиме ожидания до 15 суток, будут размещаться на маршрутах движения советских танков в Западной Европе и самостоятельно поражать их на дальности до 100 м. Их активация должна была осуществляться с помощью акустических и лазерных датчиков. Пристрелочная винтовка на мине отсутствовала. Однако впоследствии данную программу признали слишком дорогостоящей, и серийное производство реактивных мин не велось.С учетом того, что производство гранатомёта завершилось в 1997 году, а гарантийный срок хранения изделия составляет 10 лет, то с большой долей вероятности можно утверждать, что основная часть пользователей уже списали имевшиеся LAW 80. В связи со снятием в вооружения LAW 80 Министерство обороны Великобритании в качестве временной меры закупило 2500 одноразовых гранатомётов L2A1 ILAW. Данная модель является аналогом шведско-американского гранатомёта М136/АТ4. Более дешевой альтернативой стала новая модификация хорошо знакомого американского гранатомёта М72. Модель L72A9 в британской армии получила наименование LASM (англ. Light Anti-Structures Missile – Лёгкая антиструктурная ракета).66-мм гранатомёт LASM весом 4,3 кг является универсальным оружием, пригодным для поражения лёгкой бронетехники, живой силы и разрушения полевых укреплений. С этим гранатомётом англичане познакомились и оценили его на практике в ходе «антитеррористической» кампании в Афганистане, во время совместных действий с американцами. По сравнению с L2A1 ILAW новая модификация М72 является гораздо более лёгким и компактным оружием, что особенно важно для небольших подразделений, действующих в горной местности.Ещё одним британским приобретением, сделанным исходя из опыта, полученного в ходе «антитеррористических» кампаний в Афганистане и Ираке, стал одноразовый 90-мм гранатомёт MATADOR (англ. Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR – Переносимое одним человеком противотанковое и противобункерное оружие).Гранатомёт MATADOR является совместной разработкой сингапурского государственного агентства DSTA и израильской оборонной корпорации Rafael Advanced Defense Systems Ltd, при участии немецкой компании Dynamit Nobel AG. Сообщается, что при создании нового гранатомета использовались технические решения, использованные ранее в немецком 67-мм РПГ Armbrusts. В частности, полностью заимствована технология использования противовеса из пластиковых гранул. Граната из ствола выбрасывается при помощи порохового заряда, расположенного между двумя поршнями. В то время как передний поршень выбрасывает гранату наружу, задний выталкивает в противоположную сторону противовес, что позволяет безопасно производить выстрел из замкнутого помещения.Первый вариант, известный как MATADOR-MP, предназначался для уничтожения бронетехники с толщиной гомогенной брони до 150 мм и мог пробить отверстие в 450 мм кирпичной стене. Инерционный взрыватель при стрельбе по мягким целям, типа баррикады из мешков с песком или земляной насыпи, производит подрыв в момент максимального заглубления снаряда в препятствие. На планке Пикатинни предусмотрена установка ночного прицела или лазерного дальномера.Гранатомёт Matador-WB предназначен для разрушения кирпичных и бетонных стен и особенно эффективен в городских условиях. Согласно рекламным данным после попадания «антиматериальной» гранаты в стандартную железобетонную плиту, используемую для возведения стен в городской застройке, образуется отверстие диаметром от 750 до 1000 мм, в которое вполне способен пролезть солдат с полной амуницией.В 2009 году, вскоре после окончания операции «Литой Свинец», израильские СМИ обнародовали информацию о том, что гранатомёты Matador очень хорошо себя проявили в ходе боевых действий в секторе Газа против вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС.В британской армии под обозначением ASM L2A1 принят на вооружение гранатомёт Matador-АS (от англ. Anti-Structure). Этот образец массой 8,9 кг и длиной 1000 мм способен поражать цели на дальности до 500 м. Граната с тандемной боевой частью имеет начальную скорость 250 м/с и оснащена адаптивным взрывателем, который самостоятельно выбирает момент подрыва в зависимости от свойств преграды. Гранатомёт может использоваться для борьбы с легкобронированными боевыми машинами и уничтожения живой силы, укрывавшейся в бункерах и за стенами зданий.Имеющиеся в британской армии гранатомёты L2A1 ILAW, LASM, ASM L2A1, как и уже снятый с вооружения LAW 80, достаточно ограниченны в части поражения современных танков с комбинированной многослойной бронёй. В качестве полноценной замены гранатомёта LAW 80 британскими военными рассматривался лёгкий ракетный противотанковый комплекс, по принципу применения сходный с американским FGM-172 SRAW, принятым в 2001 году на вооружение КМП США.Новый ПТРК, получивший обозначение MBT LAW (англ. Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon – Основной боевой танк и лёгкое противотанковое оружие), является совместной британо-шведской разработкой. Также оружие иногда именуют как NLAW (англ. New Light Anti-tank Weapon – новое лёгкое противотанковое оружие). В ходе создания одноразового противотанкового комплекса использовались наработки шведской копании Saab Bofors Dynamics по гранатомётам семейства АТ4 и ПТРК RBS 56B BILL 2 и достижения британского аэрокосмического гиганта Thales Air Defense Limited в части электроники и ракетостроения.Как и в американском FGM-172 SRAW перед запуском ракеты MBT LAW в течение 3-5 с осуществляется захват параметров движения цели. После пуска инерциальная система наведения автоматически удерживает ракету на линии прицеливания, внося поправки на скорость перемещения цели, боковой ветер и дальность. Но в отличие от американского комплекса, в котором время работы в предстартовом режиме не превышало 12 с, после чего требовалась замена элемента питания, в ходе захвата цели оператор наведения MBT LAW имеет возможность многократного включения и выключения блока наведения. Таким образом, MBT LAW на близких дистанциях сочетает возможности ПТРК с лёгкостью применения РПГ. Для наведения оружия на цель используется простой оптический прицел, но опционально может быть установлен ночной тепловизионный.Головная часть ракеты имеет калибр 150-мм, а корпус – 115-мм. Подрыв боевой части происходит по команде магнитного и лазерного датчиков, при пролёте ракеты над целью. Также имеется возможность поражения цели в результате прямого попадания. Выбор режима производится оператором перед пуском.Кумулятивный заряд диаметром 102-мм конструктивно сходен с боевой частью, используемой в шведском ПТРК RBS 56B BILL 2. Его бронепробиваемость не разглашается, но согласно экспертным оценкам составляет не менее 500 мм, чего для поражения относительно тонкой верхней брони танка более чем достаточно. Это было подтверждено в ходе натурных испытаний, в которых использовался основной боевой танк Т-72 советского производства. При этом в танк была помещена взрывчатка в количестве эквивалентном боекомплекту из 22 125-мм снарядов.Одноразовый ПТРК может поражать бронетехнику на дальности до 600 м. Взведение взрывателя происходит в 20 м от дульного среза. Время полёта ракеты на дальность 400 м – около 2 с. Относительно небольшая масса одноразового ПТРК MBT LAW – 12,5 кг, даёт возможность его переноски и применения одним военнослужащим. Длина пусковой трубы - 1016 мм.В ПТРК MBT LAW реализована технология мягкого старта, отработанная ранее компанией Saab Bofors Dynamics на специальной модификации одноразового гранатомёта АТ4 CS. Благодаря этому имеется возможность запуска ракеты из помещений. Это безусловно облегчает применение противотанкового комплекса в городских условиях и расширяет его тактические возможности.В 2005 году правительства Великобритании и Швеции договорились о совместном производстве ПТРК MBT LAW и поставках оружия на экспорт. Головным предприятием-изготовителем нового ПТРК для британской и шведской армий стал завод корпорации Thales Air Defence Ltd, расположенный в Северной Ирландии, а комплексы для финской армии решили производить на предприятии шведской компании SBD. Предварительный заказ, оформленный Министерством обороны Великобритании, составил 20 тыс. экземпляров при стоимости одного ПТРК MBT LAW в 2008 году €25 000.Первая партия противотанковых комплексов была передана британским военным в конце 2008 года. В том же году Финляндия заказала партию лёгких одноразовых ПТРК на сумму € 38 млн. Покупателями ПТРК MBT LAW также стали Индонезия, Швейцария и Саудовская Аравия. Новый ПТРК ближней дальности имелся в распоряжении британского военного контингента в Афганистане. Однако достойных целей там для него не нашлось. Первыми MBT LAW в бою применили саудовцы во время вторжения в Йемен. Сообщается, что ПТРК MBT LAW в 2015 году использовался против бронетехники хуситов в ходе боевых действий за портовый город Аден.В связи с достаточно высокими боевыми и служебно-эксплуатационными характеристиками ПТРК MBT LAW эксперты в области противотанкового вооружения оценивают его выше, чем американский лёгкий одноразовый комплекс FGM-172 SRAW, снятый в настоящее время с вооружения. Проектировщикам британско-шведского ПТРК удалось создать более надёжное и простое в применении оружие, с достаточно высокой вероятностью поражения цели с первого выстрела.Однако противотанковый комплекс MBT LAW по причине высокой стоимости не может считаться полноценной заменой одноразовых гранатомётов, поскольку вооружить им каждого бойца не реально. Экономически не выгодно по каждой цели, имеющейся на поле боя, применять боеприпас, превосходящий её по стоимости в несколько раз.В середине 90-х британская компания British Aerospace совместно с французской Aerospatiale и немецкой Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH вели работы по созданию ПТРК средней дальности с наведением ПТУР по методу «лазерная тропа». Новый противотанковый комплекс, получивший обозначение TRIGAT-MR (англ. Third Generation AntiTank, Long Range – Противотанковая ракета третьего поколения малой дальности), предназначался для замены ПТРК второго поколения MILAN, HOT и Swingfirе с передачей команд управления по проводной линии. Использование для наведения противотанковой ракеты лазерного излучения позволяло увеличить скорость полёта ракеты и повысить помехозащищённость комплекса. Применение такой системы наведения, как и в комплексах второго поколения, требовало постоянного сопровождения цели оператором, но в то же время данный вариант являлся гораздо более дешевым, чем противотанковые ракеты, в которых реализуется принцип «выстрелил и забыл». Габариты и масса TRIGAT-MR должны были остаться примерно такими же, как у ПТРК MILAN, а дальность пуска составить 2400-2600 м. С самого начала предусматривалось, что ПТУР будет оснащена тандемной кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью до 1000 мм.Предполагалось, что после начала серийного производства Великобритания закупит не менее 600 пусковых установок с аппаратурой наведения и тепловизионными ночными прицелами и 18 000 ракет. Однако в 1998 году британское правительство официально объявило о выходе из проекта TRIGAT.Следствием данного решения стало то, что в настоящее время в британских вооруженных силах на вооружении состоит выпускаемый по лицензии американский ПТРК FGM-148 Javelin. При всех достоинствах «Дротика» с дальность пуска до 2500 м, стоимость одной ракеты в 2017 году составляла более $ 120 тыс.Противники приобретения ПТРК FGM-148 Javelin указывают на то, что в случае столкновения с неприятелем, имеющим в своём распоряжении многочисленные бронированные машины, ограниченные запасы крайне дорогостоящих ракет Javelin могут быть быстро израсходованы, и британская армия фактически окажется без противотанкового оружия. В связи с этим рассматриваются альтернативные варианты закупки относительно недорогих переносных противотанковых комплексов с большей дальностью применения. В этом отношении достаточно привлекательно выглядит ПТРК Spike-LR с дальностью пуска более 5000 м, предлагаемый израильской компанией Rafael. Что представляется вполне вероятным с учётом имеющегося в Великобритании опыта эксплуатации и боевого применения дальнобойного ракетного комплекса Spike-NLOS (англ. Non Line Of Sight - Вне пределов видимости), который в английской армии имеет обозначение Exaсtor Mk 1.Комплекс управляемого ракетного оружия Spike-NLOS в количестве 14 единиц с общим боекомплектом 700 ракет был закуплен в 2007 году и размещался на нетипичных для британской армии бронетранспортёрах М113. Масса управляемой ракеты в ТПК - около 71 кг. Дальность пуска – до 25 км. В зависимости от выполняемой задачи ракета может быть оснащена кумулятивной, бронебойно-фугасной или осколочно-фугасной боевой частью. При атаке цели используется комбинированная система наведения, с двухрежимной телевизионной и инфракрасной ГСН и управлением по радиокомандной линии.После обучения личного состава Exaсtor Mk 1 в августе 2007 года отправили в Ирак, где они в ходе боёв за Басру успешно подавляли миномётные батареи повстанцев и наносили внезапные высокоточные удары по командным пунктам, наблюдательным постам и огневым точкам. Исходя из опыта боевого применения, ракетные комплексы израильского производства получили высокую оценку. В 2009 году самоходные ПТРК Exaсtor Mk 1 из Ирака перебросили самолётами военно-транспортной авиации в Афганистан, где они вошли в состав 39-го полка Королевской артиллерии. Тогда же британская армия заказала партию новых ракет Mk 5 с двухканальной ГСН. Стоимость одной ракеты составляет $ 100 тыс.До 2011 года наличие ракетных комплексов Exaсtor Mk 1 в британской армии официально не признавалось. С целью маскировки секретных ракетных систем, бронетранспортёры М113, на которых они размещались, путем навешивания комплектов дополнительной брони и бутафорских элементов гримировали под британские гусеничные БТР FV432.В 2012 году Великобритания заказала Rafael разработку легкой буксируемой пусковой установки комплекса Spike-NLOS. Буксируемая ПУ получила обозначение Exaсtor Mk 2 и была официально принята на вооружение в 2013 году. Установка представляет собой одноосный прицеп с четырьмя ракетами в ТПК и радиокомандной аппаратурой наведения. Станция оператора управления может быть вынесена на расстояние до 500 м от пусковой установки. В качестве средства целеуказания для комплекса Exaсtor Mk 2 могут использоваться беспилотники.