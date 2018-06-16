Молдавия хочет вывести российских миротворцев из Приднестровья. Тирасполь против

Глава МИД Приднестровской республики Виталий Игнатьев прокомментировал заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновского о выводе российских войск из Приднестровья, заявив данное решение без учета мнения Тирасполя принято не может.Игнатьев сообщил, что любое решение по изменению формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма не могут приниматься без учета мнения и позиции народа Приднестровья, а Тирасполь никогда не пойдет на действия, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре. Он добавил, что в Приднестровье, кроме российских миротворцев, нет никаких других российских войск. Все заявления Молдовы о якобы поддержании миротворческой миссии в Приднестровской республике, но без оперативной группы российских войск, которая является частью миротворческой операции, просто не объективны.Ранее сообщалось, что по инициативе молдавских депутатов в секретариате ООН был зарегистрирован проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Рассмотрение вопроса назначено на 22 июня 2018 года.Напомним, что Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, на данной территории была организована непризнанная Приднестровская Молдавская республика, не подчиняющаяся Кишиневу. На территории республики расположена оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России, которая выполняет задачи по миротворческой миссии и охране складов, оставшихся от 14-ой армии.