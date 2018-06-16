14:19 16 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Молдавия хочет вывести российских миротворцев из Приднестровья. Тирасполь против

Глава МИД Приднестровской республики Виталий Игнатьев прокомментировал заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновского о выводе российских войск из Приднестровья, заявив данное решение без учета мнения Тирасполя принято не может.

Молдавия хочет вывести российских миротворцев из Приднестровья. Тирасполь против


Игнатьев сообщил, что любое решение по изменению формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма не могут приниматься без учета мнения и позиции народа Приднестровья, а Тирасполь никогда не пойдет на действия, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре. Он добавил, что в Приднестровье, кроме российских миротворцев, нет никаких других российских войск. Все заявления Молдовы о якобы поддержании миротворческой миссии в Приднестровской республике, но без оперативной группы российских войск, которая является частью миротворческой операции, просто не объективны.


Ранее сообщалось, что по инициативе молдавских депутатов в секретариате ООН был зарегистрирован проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Рассмотрение вопроса назначено на 22 июня 2018 года.

Напомним, что Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, на данной территории была организована непризнанная Приднестровская Молдавская республика, не подчиняющаяся Кишиневу. На территории республики расположена оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России, которая выполняет задачи по миротворческой миссии и охране складов, оставшихся от 14-ой армии.

Использованы фотографии: http://www.peacekeeper.ru/ru/
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:11
    спешат,недорумыны,до парламентских выборов,мало ли как там всё сложится...
    taiga2018
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:19
      А как сложится?Как было так и будет-там уже все решено..И не в нашу пользу..
      Цитата: taiga2018
      спешат,недорумыны,до парламентских выборов,мало ли как там всё сложится...
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:27
        Если вывести из Приднестровья российских миротворцев , то можно и про существование ПМР забыть , ИМХО .
        bouncyhunter
        1. тол100в (Игорь) Сегодня, 12:40
          Цитата: bouncyhunter
          Если вывести из Приднестровья российских миротворцев , то можно и про существование ПМР забыть

          А если пустить на склады 14-й отпускников, то и о Румынии можно забыть!
          тол100в
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:55
            Цитата: тол100в
            ...А если пустить на склады 14-й отпускников, то и о Румынии можно забыть!...

            Не для того и я лично там участие принимал, что бы хотелки деятелей с правого берега Днестра навязывались Тирасполю.
            Андрей К
          2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:25
            Цитата: тол100в
            А если пустить на склады 14-й отпускников, то и о Румынии можно забыть!

            Посыл ясен. Только вот на тех складах, - большая часть боеприпасов давно нуждается в утилизации.
            Нормаль ок
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:02
          Цитата: bouncyhunter
          ...Если вывести из Приднестровья российских миротворцев , то можно и про существование ПМР забыть , ИМХО...

          Паш hi
          Всё ещё проще.
          Получится ситуёвина как в 08.08.08.
          В Приднестровье по переписи 2015 года 475 665 человек, из них гражданство РФ имеют 213 тысяч человек.
          Надо посмотреть на дебила, попробующего решить там что-то силой.
          Андрей К
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:14
            Ну если найдётся в Молдове свой Саакашвайн , то точно будет повторение 08.08.08 . И ведь в угоду матрасам могут рыпнуться ...
            bouncyhunter
            1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:28
              Цитата: bouncyhunter
              ...Ну если найдётся в Молдове свой Саакашвайн , то точно будет повторение 08.08.08 . И ведь в угоду матрасам могут рыпнуться...

              Паш, там матрасы третьи - рулят румыны.
              Спят и видят "Великую Румынию", у них постоянные "бессарабские" фантомные видения.
              Андрей К
        3. Vladimir Shpakov (Vladimir) Сегодня, 13:26
          Конечно можно и нужно забыть. Главное- никаких убийств не будет.Это один народ.
          Vladimir Shpakov
      2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:32
        Ранее сообщалось, что по инициативе молдавских депутатов в секретариате ООН был зарегистрирован проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Рассмотрение вопроса назначено на 22 июня 2018 года.

        Ну пусть попробуют ! Это не Германия и СЭВ во времена Горбача и ЕБН ..
        А дата 22 июня (ровно в четыре утра ..)
        DRA-75
  2. майор147 Сегодня, 12:12
    Они могут хотеть и на Луну, кто им запретит хотеть?
    майор147
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:22
      Ну, если быть совсем уж честным, международное законодательство на их стороне. Никаких правовых норм, позволяющих оставаться там ОГРВ ПРРМ, не существует.
      Ну а миротворцы, находящиеся там на основе двухстороннего "Соглашения о принципах двухстороннего урегулирования"- это совсем другая тема. И кстати, молдаванам незачем требовать их вывода, достаточно просто отозвать ратификацию, и через пол года миротворцев там не будет.
      Лопатов
      1. майор147 Сегодня, 13:17
        Кто сейчас смотрит на международное законодательство? НАТО? ЕС? США?
        Нет такой игры, где один играет по правилам, а остальные - как им выгодно. "С волками жить, по волчьи выть" (с)
        майор147
  3. polpot (Andru) Сегодня, 12:12
    Могут хотеть что угодно ,например стать Саудовской Аравией ,а решать будет Россия это факт
    polpot
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:28
      Цитата: polpot
      решать будет Россия это факт

      Доставка войск (пусть и просто для демонстрации) возможна только через территории этих хотящих. Без военного конфликта это невозможно. А без войск эти хотящие могут и реализовать свои хотелки, они боятся только силы. Что то тут решить будет сложно для нас. Дипломаты давно уже не котируются, к сожалению.
      Avis-bis
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:46
        Цитата: Avis-bis
        Дипломаты давно уже не котируются, к сожалению.

        К сожалению...:( И дело не в плохих дипломатах, а в наглости "партнеров, которые все международные , да и общечеловеческие нормы ни во что не ставят...
        MPN
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:09
          Цитата: MPN
          Цитата: Avis-bis
          Дипломаты давно уже не котируются, к сожалению.

          К сожалению...:( И дело не в плохих дипломатах, а в наглости "партнеров, которые все международные , да и общечеловеческие нормы ни во что не ставят...

          Да. И, поэтому, решить проблему без военного присутствия никак не получится. А перемещение наших войск может быть заблокировано. Ситуация то ли пата, то ли цугцванга.
          Да даже заблокировать наши поставки товаров народного потребления...
          Avis-bis
      2. polpot (Andru) Сегодня, 12:49
        Безвиз тихонечко пообещают отменить и работяг выслать и сразу успокоение придет
        polpot
      3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:23
        Цитата: Avis-bis
        ...Доставка войск (пусть и просто для демонстрации) возможна только через территории этих хотящих. Без военного конфликта это невозможно...

        Вы отстали от жизни.
        Оперативная группа российских войск в Приднестровье комплектуется гражданами РФ проживающими там же, в Приднестровье. Войска через границу уже давно не перемещаются.
        Цитата: Avis-bis
        ...Дипломаты давно уже не котируются, к сожалению...

        Опять не совсем верно.
        Несколько лет назад свою работу начал выездной консульский пункт российского посольства в Тирасполе. Гражданам непризнанной республики в упрощённом варианте оформляется гражданство России.
        Котируются дипломаты, ещё как котируются. Делают своё дело так, что молдаване и вякнуть боятся.
        Андрей К
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:36
          Цитата: Андрей К

          Вы отстали от жизни.
          Оперативная группа российских войск в Приднестровье комплектуется гражданами РФ проживающими там же, в Приднестровье.

          Не понял. Приднестровье не признано другими государствами. Так что статус военных граждан РФ, проживающих в Приднестровье... ну... совсем не понятен. Даже для меня, являющегося сторонником Приднестровья и нашего там присутствия. Как это может быть законным?
          гражданами РФ проживающими там же, в Приднестровье
          Войска через границу уже давно не перемещаются.

          Не знал, спасибо. Но для "демонстрации присутствия" это может понадобиться. Местных явно не хватит. Нужна тяжёлая современная техника и солидный личный состав.
          Опять не совсем верно.
          Несколько лет назад свою работу начал выездной консульский пункт российского посольства в Тирасполе. Гражданам непризнанной республики в упрощённом варианте оформляется гражданство России.
          Котируются дипломаты, ещё как котируются. Делают своё дело так, что молдаване и вякнуть боятся.

          Котировались бы, никто не слушал бы бредятину педрошенко и прочих скрипалеплакальщиков. Увы, несмотря на профессионализм Лаврова, дипломатические методы не работают.
          Avis-bis
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:45
            Цитата: Avis-bis
            ...Не понял. Приднестровье не признано другими государствами. Так что статус военных граждан РФ, проживающих в Приднестровье... ну... совсем не понятен. Даже для меня, являющегося сторонником Приднестровья и нашего там присутствия. Как это может быть законным? гражданами РФ проживающими там же, в Приднестровье...

            Граждан РФ (местных, имеющих наши паспорта) - 213 тысяч человек. То есть половина населения Приднестровья. Сложностей с желающими служить в ВС РФ не возникает. МС РФ комплектуются контрактниками из числа местного населения.
            Андрей К
            1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:03
              Цитата: Андрей К

              Граждан РФ (местных, имеющих наши паспорта) - 213 тысяч человек. То есть половина населения Приднестровья. Сложностей с желающими служить в ВС РФ не возникает. МС РФ комплектуются контрактниками из числа местного населения.

              Дык... Есть формальный повод спросить: "А что делает вооружённый гражданин РФ на территории, которую все вокруг считают территорией Молдавии?". "Да и, вообще, с какой стати РФ выдаёт паспорта гражданам Молдовы?!".
              Формально Приднестровья не существует. Формально нашим вооружённым гражданам там делать нечего (миротворцы это немного другое). ПМСМ, это вообще ставит упомянутых Вами людей вне закона.
              NB/Я был бы рад ошибаться.
              Avis-bis
    2. Vladimir Shpakov (Vladimir) Сегодня, 13:27
      Россия уже давно ничего не решает на международном уровне. Она под санкциями. Не тупи.
      Vladimir Shpakov
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:36
        Цитата: Vladimir Shpakov
        ...Россия уже давно ничего не решает на международном уровне. Она под санкциями. Не тупи...

        Это где Вам такую неверную информацию представили?
        Остряк Вы, как я не посмотрю.
        Хамство на сайте не поощряется negative
        Андрей К
  4. тагил (сергей) Сегодня, 12:14
    Молдавия хочет!!! Молдавия может хотеть Луну с неба по Луна как была на небе так и останется. Эти хотелки расходятся с политическим весом самой Молдавии.
    тагил
  5. лысова (владимир) Сегодня, 12:20
    22 июня - как специально. А ООН " хорошо " себя зарекомендовало (содержимое и действие).
    лысова
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 13:07
      Цитата: лысова
      22 июня - как специально. А ООН " хорошо " себя зарекомендовало (содержимое и действие).

      Немного не в тему, но вычитал недавно, что в памятки для гостей ЧМ из за рубежа настоятельно не рекомендовалось в РФ шутить на тему второй мировой войны.
      lis-ik
      1. лысова (владимир) Сегодня, 13:12
        А ведь и вправду, и милиция бы не спасла.
        лысова
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:40
        Цитата: lis-ik
        Цитата: лысова
        22 июня - как специально. А ООН " хорошо " себя зарекомендовало (содержимое и действие).

        Немного не в тему, но вычитал недавно, что в памятки для гостей ЧМ из за рубежа настоятельно не рекомендовалось в РФ шутить на тему второй мировой войны.

        На тему ВМВ — пусть шутят. Но на тему ВОВ — хрен им... Это совсем другое.
        Avis-bis
  6. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 12:32
    Вот так пытаются молдован тихо "мирно" сделать в румыны , а кто спросил молдован вы того хотите ? быть не до румынами , Румыния родина или злая матьчиха , помните о том .
    андрон-30
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:39
      ...заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновского о выводе российских войск из Приднестровья,...


      Владимир Ильич, посмотри, что вытворяют твои внебрачные потомки. negative


      askort154
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:41
      Цитата: андрон-30
      Вот так пытаются молдован тихо "мирно" сделать в румыны , а кто спросил молдован вы того хотите ?

      А что, молдаване не считают себя румынами? Вопрос серьёзный. Мы много откусили от этнической Румынии, да и молдаване сами хотят в Румынию, насколько я понимаю.
      Avis-bis
  7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:05
    Рассмотрение вопроса назначено на 22 июня 2018 года.
    Нет, всё таки в этой дате есть что то сакральное, и это сакральное почему то связано с Россией... winked Часом, они не в 4:00 по мск будут рассматривать?
    sabakina
  8. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 13:17
    глупость,вывести войска с Преднисртровия обречь людей на смерть ? тысячи . ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ , будут просто уничтожены по национальному признаку ,Европа ты где ? в жопу всё глядиш ,? не проспи что-бы тебя не по имели
    андрон-30
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:26
      Цитата: андрон-30
      тысячи . ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ , будут просто уничтожены по национальному признаку

      Сотни тысяч. В Приднестровье живёт ~500тыс. человек; при этом там русских/украинцев/молдаван примерно поровну.
      А Зап.Европу имеют (даже буквально) уже лет пять
      Avis-bis
Картина дня