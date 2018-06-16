14:20 16 июня
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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Пресс-служба правительства Российской Федерации сообщает, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе


Законопроектом предлагается поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Документ подразумевает, что переходный период начнется в 2019 году и достигнет определенного в документе пенсионного возраста в 65 лет в 2028 году — для мужчин и в 63 года в 2034 году — для женщин.


Ранее законопроект был одобрен кабинетом министров и рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители работодателей, профсоюзов и правительства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата не будет спешить с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста в России, а прежде отправит документ в регионы для получения отзывов и пригласит экспертов обсудить инициативу. Пока планируется рассмотрение данного законопроекта нижней и верхней палатами парламента России и принятие в окончательном чтении до конца этого года. Данный законопроект не является заключительной версий и до принятия окончательного варианта возможно внесение некоторых изменений в закон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет.

В настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет у женщин. Данный пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Необходимость повышения порога выхода на пенсию объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.






Использованы фотографии: http://цмтр.рф/
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Комментарии 134

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:42
    Для правящей своры либералов-людоедов не только старики, но и вся социальная сфера России являются обузой и им от них нужно как можно скорее избавиться....
    Грэг Миллер
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:50
      Цитата: Грэг Миллер
      от них нужно как можно скорее избавиться..

      Скоро введут паспортную идентификацию в инете и мы тебя больше не увидим. Испаришься ,как призрак
      Александр романов
      1. Татьяна Сегодня, 12:56
        Всё это говорит только о том, что результаты "американской демократизации" СССР Горбачёвым при Буше старшем, результаты "американской демократизации" РФ Ельциным при Б. Клинтоне, а также результаты "американской демократизации" России Путиным и Медведевым по кудринским рекомендациям соблюдения выполнений требований МВФ и Всемирного банка (т.е. ФРС США) были ПРЕСТУПНЫМИ для народов России.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 13:01
          "Верхи" во власти РФ дружно сформировались как эксплуататорский класс и пособники враждебного коллективного Запада против России.
          Более того, подачу такого законопроекта в ГД РФ со стороны правительства ДАМ во время проведения ЧМ по футболу иначе, как провокацией, не назовёшь!

          Татьяна
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:04
            Увеличение пенсионного возраста процесс неизбежный, нравится это кому то, или нет. Реакция граждан естественная, но приходиться принимать и непопулярные меры. И прежде чем возмущаться, необходимо сначала изучить вопрос, учесть кого конкретно он коснется, как он коснется отдельных категорий граждан, учителей, в/сл, вредников, северников и т.п., а также с какого года он заработает по-полной. Так что, здесь ещё очень мягко подошли, могли рубануть по максимуму с 20 года и точка. Кстати будут ещё чтения в Думе, и очень верочтно, что в части возрастных показателей отыграют чуть назад.
            maxim947
            1. Татьяна Сегодня, 13:10
              Цитата: maxim947
              Увеличение пенсионного возраста процесс неизбежный, нравится это кому то, или нет.

              Для кого он неизбежный?! Он неизбежный для обанкротившейся власти "с демократическим лицом", чтобы удержаться на плаву со своими награбленными в 1990-е годы "кубышками"!
              Татьяна
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:13
                Цитата: Татьяна
                чтобы удержаться на плаву со своими награбленными в 1990-е годы "кубышками"!

                Татьяна,а что у вас было в 90е ? Яхта,счета в банках,БМВ ?Что у вас украли то в 90Х?
                Лучше подскажите обонкротившеися власти,как наполнить пенсионный фонд ,что бы не поднимать планку выхода и поднять сами пенсии.
                Александр романов
                1. майор147 Сегодня, 13:28
                  [quote=Александр романов][quote=Татьяна] чтобы удержаться на плаву со своими награбленными в 1990-е годы "кубышками"![/quote]
                  Татьяна,а что у вас было в 90е ? Яхта,счета в банках,БМВ ?Что у вас украли то в 90Х?
                  Не знаю как у Татьяны, а у меня и моей семьи украли все сбережения в сбербанке. Украли даже то, что моя мама - пенсионерка со своей скудной пенсии откладывала внукам к совершеннолетию, ну и "вишенкой на торте" украли ваучеры!
                  Когда "грянул" кризис 1998 года, мы с женой только грустно посмеялись, терять уже было нечего, весь наш "капитал" буквально, был в наших карманах.
                  майор147
                  1. Татьяна Сегодня, 13:45
                    Цитата: Александр романов
                    Лучше подскажите обонкротившеися власти,как наполнить пенсионный фонд ,что бы не поднимать планку выхода и поднять сами пенсии.

                    А такой возможности при нынешней властной системе в РФ, по-кудренски ориентированной на блефовую идею американца Милтона Фридмана о якобы существовании в мире т.н. "свободного" и "чистого" рынка с его монетаризмом никак в колонизированной РФ не поднять в принципе! При данной капсистеме в пользу американизма и отсутствии у России собственных колоний в мире при медведевском правительстве с позволения ВВП далее российской социалкой будет ещё хуже!

                    Власть даже в пенсионных исчислениях перед народом непрозрачна! А что говорить обо всём остальном?! А именно.

                    Например, "слуги народа" считают себе пенсии не в абстрактных баллах, по которым простой работник не может наперёд сосчитать свою пенсию, а совсем по-другому!!! Почему? Ответа у "слуг народа" нет. А так быть не должно!

                    Кроме того, пенсионеры жалуются на то, что все личные данные в день выхода на пенсию исчезают и невозможно проанализировать ситуацию даже, если продолжаешь работать. Почему так? В ПФ отвечают, что такова "система"!

                    "Вы что, реально РАССЧИТЫВАЙТЕ на свою пенсию?!" Соловьев о СКАНДАЛЬНОЙ пенсионной реформе. Опубликовано: 15 мая 2018 г.
                    Татьяна
                2. сайгон (виктор) Сегодня, 13:34
                  Генерал полковник вы наверное не поверите но у многих в девяностых страну укали либерально дерьмократичные особи рода человеческого .
                  Сейчас остатки совести и здравого смысла , да и просто порядочности наши верха у себя крадут .
                  Глазки прячут , врут как долго жить стали и как счас пенсионеры разбогатеют на 1000 рублев в год (а в месяц это сколько ?)
                  сайгон
                3. Комментарий был удален.
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:44
                    Цитата: Татьяна
                    При данной капсистеме в пользу американизма и отсутствии у России собственных колоний в мире

                    Чего Чего?? И кого мы должны колонизировать? И я так понял ответа,как сделать пенсии высокими,как наполнить пенсионный фонд у вас нет.
                    Цитата: майор147
                    , а у меня и моей семьи украли все сбережения в сбербанке

                    А понятно,а вы индексацию по выплатам так и не получили? Она не Бог весть какая,но выплачивали по счетам Сбера
                    Александр романов
                    1. майор147 Сегодня, 13:49
                      Цитата: Александр романов
                      Цитата: Татьяна
                      При данной капсистеме в пользу американизма и отсутствии у России собственных колоний в мире

                      Чего Чего?? И кого мы должны колонизировать? И я так понял ответа,как сделать пенсии высокими,как наполнить пенсионный фонд у вас нет.
                      Цитата: майор147
                      , а у меня и моей семьи украли все сбережения в сбербанке

                      А понятно,а вы индексацию по выплатам так и не получили? Она не Бог весть какая,но выплачивали по счетам Сбера

                      Когда наследство умершей мамы получал, на её сберкнижку начислили несколько рублей, сказали "компенсация".
                      майор147
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:11
                        Цитата: майор147
                        Когда наследство умершей мамы получал, на её сберкнижку начислили несколько рублей,

                        Несколько тысяч вы хотели сказать
                        Цитата: IS-80_RVGK2
                        У вас он есть? Или вы настолько отупели от своей антисоветчины что не понимаете те меры которые предлагают в правительстве это путь в никуда?

                        Вот это хорошо или плохо?
                        МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

                        Подробнее на ТАСС:
                        http://tass.ru/ekonomika/5297305
                        Александр романов
                    2. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 14:08
                      Цитата: Александр романов
                      И я так понял ответа,как сделать пенсии высокими,как наполнить пенсионный фонд у вас нет.

                      У вас он есть? Или вы настолько отупели от своей антисоветчины что не понимаете те меры которые предлагают в правительстве это путь в никуда?
                      IS-80_RVGK2
                    3. Комментарий был удален.
                    4. Татьяна Сегодня, 14:16
                      Цитата: Александр романов
                      И кого мы должны колонизировать?
                      Мы не должны никого колонизировать! Однако западные державы живут за счет своих колоний по всему свету. И это Вы должны учитывать! Нам в России у себя нужно навести порядок в экономике и в её идеологии.
                      Цитата: Александр романов
                      я так понял ответа, как сделать пенсии высокими, как наполнить пенсионный фонд у вас нет.
                      При нынешней экономической системе по "Доктрине шока капитализма катастроф" М. Фридмана в пользу "мирового господства финансистов ФРС США" у российских пенсионеров в стратегическом плане нет в принципе.
                      А в тактическом плане я представила Вам , ну хотя бы, видео с ответами Соловьёва. Он говорит всё правильно.
                      От себя добавлю:
                      1) необходимость введения прогрессивной системы налогообложения для достижения социальной справедливости. При этой схеме бедные платят налоги по минимальным ставкам или освобождаются от налогового бремени вовсе, а богатым приходится перечислять в бюджет максимальные налоговые отчисления. Формула налогообложения – чем больше зарабатываешь, тем больше платишь;
                      2) борьба с вывозом капитала в офшоры, которые подчинены и контролируются ФРС США;
                      3) изменение иностранной трудовой миграционной политики в пользу демпингования иностранцами зарплат россиян и вытеснения их с российского трудового рынка;
                      4) и т.п.
                      Татьяна
                4. zyzx (Костик) Сегодня, 13:44
                  В 90х была пенсия 55 и 60т. Дальше шевели шестеренками....
                  zyzx
                5. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 14:16
                  Цитата: Александр романов
                  атьяна,а что у вас было в 90е ? Яхта,счета в банках,БМВ ?Что у вас украли то в 90Х?

                  Расскажите-ка нам тогда откуда у нынешней буржуазии внезапно появились заводы и фабрики, электростанции? Из воздуха материализовались чудесным образом?
                  IS-80_RVGK2
                6. обыватель (андрей) Сегодня, 14:18
                  Цитата: Александр романов
                  Лучше подскажите обонкротившеися власти,как наполнить пенсионный фонд ,что бы не поднимать планку выхода и поднять сами пенсии.

                  С серыми зарплатами бороться не пробовали? 2/3 страны получают зарплату в конверте, без отчислений в ПФР, или вообще дома сидят. А потом получают минимальную пенсию, которая отличается от остальных на 1-2 тыс. рублей. Штат самих сотрудников ПФР сократить не пробовали? Раньше все в ручную считали, сейчас компьютеры, программы автоматизированные (за которые кстати тоже заплачено не хило). А сотрудников все больше. У нас в городе УПФР в пятое здание переехал за это время. И в каждом евроремонт сделали. Зачем головой думать . Легче на продолжительность жизни все свалить. А то что для большинства остаться работать после выхода на пенсию единственная возможность какую-то копейку отложить на запас, это пофиг. То что мужчин после 45 на работу не берут, (официальная политика крупных компаний типа Лукойла ) тоже не волнует наше правительство. Кстати, льготники по вредности выходят на пенсию на 5-10 лет раньше, военные, мвд и прочие еще раньше выходят, а отчисления в ПФР для всех работодателей одинаковые. Почему не ввести увеличенные отчисления за работников с вредными условиями? Может тогда и об улучшении условий труда задумаются работодатели.
                  обыватель
            2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:20
              Все ровно наоборот. За счет конвейера, улучшения производственных процессов и технологий, автоматизации и роботизации эффективность труда на Земле повысилась в десятки раз за последние сто лет. При этом потребности человечества кратно не выросли. Так что объективно при сохранении 40-часовой рабочей недели должен происходить процесс снижения пенсионного возраста за счет увеличения эффективности труда.
              Кстати, адептам "выход на пенсию в 60 был установлен еще в 1930е". В 1930е был 7-часовой рабочий день, каждое 31 число было доп. выходным. В записях Берии есть информация о планах Сталина сокращения рабочего дня до 5 часов.
              сорок восьмой
              1. Юра (Юрий) Сегодня, 13:31
                Цитата: сорок восьмой
                В 1930е был 7-часовой рабочий день, каждое 31 число было доп. выходным.

                Надо было вам дописать, что суббота тогда тоже была рабочим днем, это для полноты. Ещё в шестидесятые это всё существовало, позже сделали не уменьшая и не увеличивая рабочих часов в неделю, рабочий день восемь часов, а субботу выходным днём. На сегодняшний день по закону ничего не изменилось.
                Юра
                1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:36
                  Шестидневная рабочая неделя действительно была. Введена в 1940 из-за начавшейся Второй мировой и сложной международной обстановки и отменена в 1960, ознаменовав конец послевоенного восстановительного периода.
                  сорок восьмой
              2. майор147 Сегодня, 13:55
                По моему мнению, если уж повышать пенсионный возраст и другого выхода ну просто нет, то нужно обеспечить потенциальных пенсионеров работой. Ввести на каждом предприятии лимит на работников предпенсионного возраста, защитив их от произвола работодателей.
                А что мы имеем сейчас? 50-60 лет - работы нет! Иди на биржу. А что там предложат? Прокормишся с их предложений?
                майор147
                1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 14:08
                  Мое мнение, нужны широкие общественные обсуждения, мнения экспертов, отстаивания позиций, дискуссии, споры, аргументы. Повышение пенсионного возраста вопрос не праздный в силу своей обширности и всеобъемлемости. И дело не только в обеспечении пенсионеров работой. Есть еще 333 подводных камня, которые стоит так или иначе упомянуть и обсудить. А что происходит сейчас? До 14.06 власть всячески отрицала проработку вопроса повышения пенсионного возраста. Были лишь публикации СМИ со ссылкой на анонимные источники в правительстве. 14.06 Медведев официально объявил о повышении. А уже 16.06, сегодня, проект направлен в ГД. Как так-то? Да я порой варианты опор и узлов крепления дольше прорабатываю!
                  К вопросу о подводных камнях. К примеру, всякие чинушки пожалуй только рады повышению. У нас в КБ много пенсов, которые тоже расчитываться не торопятся. Ну работа что у тех, что у других непыльная, прямо скажем. А вот мой отец, который всю жизнь грузчиком и слесарем отпахал, приходя домой не чувствует ни рук, ни ног. У родителей дома стоит мат-перемат. Отец обещает до пенсии не дожить. И таких работяг большинство. Как с ними быть?
                  сорок восьмой
            3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 13:43
              Пенсионный возраст должен быть 62 года как для мужчин так и для женщин.
              Black Sniper
            4. novickov.vova (Владимир) Сегодня, 13:54
              Видимо вы страшно далеки от народа! Есть куча вариантов перераспределения доходов государства, только надо цеплять наших " социально ориентированных" бизнесменов. Посмотрите выступление Шейина в Госдуме. А так: "Не трогаем пенсии силовиков- страшно, льготников- тоже страшно, могут и по морде касками надавать, доходы вышеназванных " бизнесменов"- страшно . Давай пограбим просто обычных работников: каждую женщину- недопенсионерку на 1,3 млн. и каждого мужчину-недопенсионера на 800 тысяч. Для этого ума много не надо, как раз у правительства и у остальных на это и хватает.
              novickov.vova
            5. Пятница (Сергио) Сегодня, 13:57
              Цитата: maxim947
              Увеличение пенсионного возраста процесс неизбежный, нравится это кому то, или нет.

              Какой нафиг увеличение? Это афера в чистом виде, да еще во время чм2018, все продумано.
              Пенсии отменили нахрен, ибо с 10000 человек к 65 годам живы будут 50 человек!!!

              Возникает вопрос, а куда пойдут пенсионные отчисления, если пенсионеров нет?

              Я недавно изучал виды экономик в некоторых государствах, и есть одна, назавем ее олигархическая.
              Так вот, олигархическая выражается в неспособности власть имущих к умственной деятельности, неспособности представить революционные идеи, или хотя бы следовать очевидным правилам, вернуть в государство производства и следовательно рабочие места.
              Как только появляется проблема в государстве, они решают ее единственным способом, повышают налоги! А зачем что то изобретать,есть проблема, дави налоги!
              Пусть народ решает гос проблемы.

              А ещё хочу обратить внимание, что в России все больше банков и людей, которые вынуждены брать кредиты под залог недвижимости, кредитное рабство цветет и пахнет.

              Путин превратил наше государство в базар, где продаются трети сортные китайские, американские, европейские товары, а мы, в лучшем случае производим только еду.
              Пятница
          2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 13:40
            Цитата: Татьяна
            "Верхи" во власти РФ дружно сформировались как эксплуататорский класс и пособники враждебного коллективного Запада против России.
            Более того, подачу такого законопроекта в ГД РФ со стороны правительства ДАМ во время проведения ЧМ по футболу иначе, как провокацией, не назовёшь!

            Интересно получается, чем выше поднимается человек по карьерной лестнице, тем меньше совести у него остается. НДС, Пенсионные изменения иначе как бессовестными и преступными назвать нельзя, вместо того что бы работать и развивать экономику страны, правительство очередной раз решило ограбить собственное население. Я думаю скоро ВВП отправит в отставку это правительство, но те антинародные законы, которые они напишут - останутся. Совесть - главное мерило нравственности и порядочности человека, у нашего правительства Совесть полностью отсутствует.
            лаврентий павлович
          3. тол100в (Игорь) Сегодня, 13:46
            Цитата: Татьяна
            Более того, подачу такого законопроекта в ГД РФ со стороны правительства ДАМ во время проведения ЧМ по футболу иначе, как провокацией, не назовёшь!

            Напишу еще один комментарий вместо удаленного. Пенсионный возраст с ЖКХ, политый ценами на бензин лучшее топливо для либерастов и Госдепа! ЧТО?! Нельзя на Государственном уровне ЗАМОРОЗИТЬ и так не маленькие ЦЕНЫ? Можно! Рассматривать пенсионную реформу не с трусливой подачи ДАМ, а после нормального обсуждения с Народом? Можно. А почему этого не СДЕЛАНО? Значит кому-то это нужно. Или "юристы" поняли , что им все "можно"? , и не надо искать кому ЭТО нужно?! Так это Они заблуждаются! Русский Мужик долго запрягает, но быстро ездит! Да и доверие к "юристам" может быстро закончится! Вот такое мое мнение вкратце.
            тол100в
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:22
          Цитата: Татьяна
          Всё это говорит только о том, что результаты "американской демократизации" СССР Горбачёвым при Буше старшем, результаты "американской демократизации" РФ Ельциным при Б. Клинтоне, а также результаты "американской демократизации" России Путиным и Медведевым по кудринским рекомендациям соблюдения выполнений требований МВФ и Всемирного банка (т.е. ФРС США) были ПРЕСТУПНЫМИ для народов России.

          Сначала мы жили бедно-бедно, а потом нас ограбили. sad
          dorz
          1. майор147 Сегодня, 13:59
            Цитата: dorz
            Цитата: Татьяна
            Всё это говорит только о том, что результаты "американской демократизации" СССР Горбачёвым при Буше старшем, результаты "американской демократизации" РФ Ельциным при Б. Клинтоне, а также результаты "американской демократизации" России Путиным и Медведевым по кудринским рекомендациям соблюдения выполнений требований МВФ и Всемирного банка (т.е. ФРС США) были ПРЕСТУПНЫМИ для народов России.

            Сначала мы жили бедно-бедно, а потом нас ограбили. sad

            "Нам говорили, что хорошо будут жить наши дети. А нашим детям говорят, что хорошо жили мы!" Влади́мир Миха́йлович Зе́льдин
            майор147
      2. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 13:00
        Скоро Вован для таких как ты введёт паспортную идентификацию на собственном толчке и ты лопнешь от радости.
        Анкыпельгыгыргын
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:07
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          Скоро Вован для таких как ты введёт паспортную идентификацию на собственном толчке и ты лопнешь от радости.

          Тебе я смотрю в каиф,когда какои то **** в каждом коменте твою страну помоями поливает.
          Александр романов
          1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 13:17
            Я не путаю страну с путинской ОПГ, которая КАЖДОГО младше 50 лет обнесла на миллион рублей только на пенсиях, это не считая бензина, ОСАГО, НДС и прочих "радостей".
            Анкыпельгыгыргын
            1. майор147 Сегодня, 13:30
              Цитата: Анкыпельгыгыргын
              Я не путаю страну с путинской ОПГ,

              Стесняюсь спросить, а Вы из какой ОПГ?
              майор147
              1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 13:38
                Не заморачивайтесь непонятными вещами, специально для вас вон ЧМ по футболу проводится.
                Анкыпельгыгыргын
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:39
                Цитата: майор147
                Стесняюсь спросить, а Вы из какой ОПГ?

                Тут на ветке сейчас все и либералы и комунисты в одной колонне поют
                Александр романов
                1. майор147 Сегодня, 14:02
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: майор147
                  Стесняюсь спросить, а Вы из какой ОПГ?

                  Тут на ветке сейчас все и либералы и комунисты в одной колонне поют

                  Славно поют! Ругают! Но ни чего не предлагают в замен. Голосовали мол, не так. А как надо было не говорят, утаивают.
                  майор147
                2. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 14:04
                  Вот нехорошие эти коммунисты, мешают романовым народ обувать. Методичку смените, до дыр поди затерта.
                  IS-80_RVGK2
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:12
                    Цитата: IS-80_RVGK2
                    Вот нехорошие эти коммунисты, мешают романовым народ обувать. Методичку смените, до дыр поди затерта

                    Страну просрали твои хорошие комунисты
                    Александр романов
      3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 13:14
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Грэг Миллер
        от них нужно как можно скорее избавиться..

        Скоро введут паспортную идентификацию в инете и мы тебя больше не увидим. Испаришься ,как призрак

        Ну скорее не увидим тебя, а в другом, если защищаешь эту реформу, то скажи, что будем делать с перенасыщением рынка труда (голодными недопенсионерами), случиться, то что работодатели заморозят зарплаты, начнётся шантаж при любом удобном случае (мол выбор работников велик), скорее всего снизятся и ставки. И всё это на фоне поднятия НДС.
        lis-ik
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:21
          Цитата: lis-ik
          Ну скорее не увидим тебя,

          Вспотеешь ждать
          Цитата: lis-ik
          то скажи, что будем делать с перенасыщением рынка труда (голодными недопенсионерами), случиться, то что работодатели заморозят зарплаты, начнётся шантаж при любом удобном случае (мол выбор работников велик)

          Да ты походе вообще не работаешь,раз такую пургу написал
          Александр романов
          1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 13:24
            Цитата: Александр романов
            Да ты походе вообще не работаешь,раз такую пургу написал

            Работаю, в данном случае и на себя и на работодателя, и в случае с работодателем шантаж уже начался. Подождём, я , как правило, всегда оказываюсь прав. А, ты я вижу действительно далёк от реальности. Что происходило в стране при переизбытки гастарбайтеров, только теперь ими станем мы.
            lis-ik
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:38
              Цитата: lis-ik
              в данном случае и на себя и на работодателя

              А это как ? Таксистом что ли
              Цитата: lis-ik
              Что происходило в стране при переизбытки гастарбайтеров, только теперь ими станем мы.

              Гастеры виноваты,только боюсь тебя палкой не загонишь дворы подметать .
              И не понятно,чем тебя шантажирует работадатель,даваи подробнее
              Александр романов
              1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 13:45
                Цитата: Александр романов
                А это как ? Таксистом что л

                Нет пока есть ещё пара загинающихся магазинов, но в помощь им уже работаю более полугода в агрохолдинге в МО (водителем), там у меня дача, а на тему шантажа, то там и так по 3-4 месяца зарплату не платят, так ещё и такие новости, с понедельника обещали больше и переработку не оплачивать. Думай сам, если есть чем и желание. Кстати я много раз писал, что мне их подачки ввиде пенсии не нужны, лишь бы жить не мешали!
                lis-ik
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:47
                  Цитата: lis-ik
                  Нет пока есть ещё пара загинающихся магазинов, но в помощь им уже работаю более полугода в агрохолдинге в МО (водителем)

                  Как комерсу ,имеющему два магазина,хватает времени работать еще и водилой ?
                  Александр романов
              2. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 14:00
                Цитата: Александр романов
                Гастеры виноваты,только боюсь тебя палкой не загонишь дворы подметать

                Я так полагаю апологет нынешней власти из Приморья пишет параллельно махая веником за копеечную зарплату?
                IS-80_RVGK2
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:14
                  Цитата: IS-80_RVGK2
                  Я так полагаю апологет нынешней власти из Приморья пишет параллельно махая веником за копеечную зарплату?

                  Да люблю конкретно по сути поговорить,без нытья
                  Александр романов
              3. майор147 Сегодня, 14:04
                Кушать захочешь - навоз (человеческий) грузить пойдёшь. (Не кому конкретно)
                майор147
      4. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:57
        Это верно! Неокрепшие умы российских школьников давно пора было ограждать от чуждых влияний.И опыт Украины я думаю российские власти должны не только перенять,но еще и углубить,что бы уже не одна не нарушила стройных шагов.
        sapporo1959
    2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:54
      Вообще-то ситуация хуже, даже, чем кажется, так как предполагается мало того, что отодвинуть сроки выхода на пенсию, но еще и привязать их к "бальной" системе и тем, кто не сможет набрать необходимое число баллов для "трудовой пенсии", придется выходить на "социальную", но....в 70 лет для мужчин и в 68 лет для женщин. Пенсию, на самом деле, фактически убрали из социальной системы, ибо набрать балы просто, невозможно, если работаешь в коммерческих структурах. В 90-е и начальные 2000-е очень многие фирмы и компании существовали короткое время и не оставили следов в архивах и миллионы людей которые там работали в то время, теперь не могут подтвердить свой трудовой стаж в этих компниях, конторах, фирмах и пр. Сейчас же очень много компаний, фирм и "частных лавочек", которые, чтобы не платить в ПФ и "оптимизировать налоги", взяли за практику, просто каждый год перерегестрироваться и увольнять, а затем обратно принимать персонал или выводить персонал в "аутсорсинг"-то есть людям не добрать теперь баллы так, как эти компашки не отчисляют в ПФ и работа в них в "стаж" не засчитывается. Кроме того, куча компаний, "хозяев" особенно в глубинке, в сельском хозяйстве и пр. вообще не оформляет персонал при приеме на работу-люди работают завися от "честного слова" хозяина и деваться просто некуда-другой работы нет! Женщинам, ухаживающим за детьми и за престарелыми родителями, еще хуже-им вообще трудно, практически невозможно, будет набрать пресловутые " баллы". То есть пенсионная система для большинства действительно работающего, нагруженного трудом, населения ликвидируется! Но есть одно НО...есть такой принцип "разделяй и властвуй" пришедший еще со времен древнего Рима и "работающий" до сих пор...государство сейчас, во-всю этот принцип "управления массами" использует-чтобы снизить накал страстей и вывести часть населения с "протестной стороны" они хитро увязали "добавки" к пенсиям уже вышедших на пенсию людей с принятием повышения пенсионного возраста-чтобы не "возникали" и не сочувствовали, затем-госчиновников они еще раньше перевели на повышенный пенсионный возраст....и вот непонятки с работниками правохранительных органов и военными- оставят им пониженные сроки выхода на пенсию или нет? Если оставят, то тут явно прослеживается "геноцид" одной части населения управляющим меньшинством при помощи "прикормленного" силового сектора...
      Улиточник N9
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:12
        Цитата: Улиточник N9
        Вообще-то ситуация хуже, даже, чем кажется

        Всё правильно. "Реформы" только начинаются. На очереди ЖКХ, медицина, трудовое законодательство и т.д. Например Банк России опубликовал проект по изменению предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, на основе которых определяется цена полиса ОСАГО. То есть страховать автомобили скоро станет заметно дороже.
        Нормаль ок
        1. sdc_alex (Александр) Сегодня, 13:36
          Цитата: Нормаль ок
          То есть страховать автомобили скоро станет заметно дороже.


          Суть реформы расскажите. И поясните, на чем там станет "заметно дороже".
          sdc_alex
          1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:46
            Цитата: sdc_alex
            Суть реформы расскажите. И поясните, на чем там станет "заметно дороже".

            Будьте самостоятельнее. Гуглите тему саму.
            Нормаль ок
            1. sdc_alex (Александр) Сегодня, 13:51
              Заикнулся и в кусты. Молодец!
              sdc_alex
        2. майор147 Сегодня, 14:05
          Цитата: Нормаль ок
          Цитата: Улиточник N9
          Вообще-то ситуация хуже, даже, чем кажется

          Всё правильно. "Реформы" только начинаются. На очереди ЖКХ, медицина, трудовое законодательство и т.д. Например Банк России опубликовал проект по изменению предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов, на основе которых определяется цена полиса ОСАГО. То есть страховать автомобили скоро станет заметно дороже.

          Несколько лет езжу без страховки. Дорого.
          майор147
      2. майор147 Сегодня, 13:34
        Наши западные "партнёры" и представить себе не могли такой "подарок" от властей России! Какие там санкции! Клина между властью и народом лучше не вбить.
        майор147
    3. тол100в (Игорь) Сегодня, 13:24
      Цитата: Грэг Миллер
      Для правящей своры либералов-людоедов не только старики, но и вся социальная сфера России являются обузой и им от них нужно как можно скорее избавиться....

      Эти недоумки просто не понимают, как долго "Русский Мужик запрягает, а затем Быстро Ездит"! ЖКХ, Пенсии , плюс бензин, вполне хороший фейерверк и для ДМ и ВВП! Терпение имеет свойство заканчиваться! А для либерастов и Госдепа лучшей ситуации и искать не нужно. Плачевно и грустно, как Победы России, одним взмахом пера недальновидных тел, превращаются в большой ПШИК!
      тол100в
    4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:18
      Любое правительство желает править молодой, здоровой и мускулистой толпой патриотов, что "на работу, как на праздник"... Но реальность - не такова. При нынешней конъюнктуре цен на углеводороды, пенсионный возраст можно не трогать... Но ведь эта цена может "сгулять", и что тогда делать с пенсионерами? Поэтому и пытаются тришкин кафтан скроить...и нечего на Норвегию указывать. Там народу в 20 раз меньше. Как и в Саудовской Аравии...
      Горный стрелок
  2. badens1111 (влад) Сегодня, 12:44
    А если пенсию увеличить не на 1 тысячу рублей в год до 65 лет,а на 6 тысяч,то уход на пенсию можно планировать со 100 лет. 1 тысяча+ 5 лет,2 тысячи-(+)10 лет, 4тысячи-15 лет,6 тысяч- работай до 100 лет без пенсии.﻿
    https://www.youtube.com/watch?v=lM5cQgjBggY
    badens1111
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 12:57
      Цитата: badens1111
      А если пенсию увеличить не на 1 тысячу рублей в год до 65 лет,а на 6 тысяч,то уход на пенсию можно планировать со 100 лет. 1 тысяча+ 5 лет,2 тысячи-(+)10 лет, 4тысячи-15 лет,6 тысяч- работай до 100 лет без пенсии.﻿
      https://www.youtube.com/watch?v=lM5cQgjBggY

      надо ещё тогда выслугу поднять до 40 лет, чтобы силовики не расслаблялись.
      они же стадно шли голосовать за гаранта .
      KLV2018
      1. майор147 Сегодня, 13:37
        Цитата: KLV2018
        Цитата: badens1111
        А если пенсию увеличить не на 1 тысячу рублей в год до 65 лет,а на 6 тысяч,то уход на пенсию можно планировать со 100 лет. 1 тысяча+ 5 лет,2 тысячи-(+)10 лет, 4тысячи-15 лет,6 тысяч- работай до 100 лет без пенсии.﻿
        https://www.youtube.com/watch?v=lM5cQgjBggY

        надо ещё тогда выслугу поднять до 40 лет, чтобы силовики не расслаблялись.
        они же стадно шли голосовать за гаранта .

        Да за кого голосовать надо было, что ж ни кто не говорит, только ругают! Собчак!? Не!?
        майор147
    2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 13:33
      Цитата: badens1111
      А если пенсию увеличить не на 1 тысячу рублей в год

      Голикова ляпнула, что будут повышать пенсию в 19-ом году на тыщу в месяц, т.е. на 12 тыщ в год. Будем поглядеть. laughing
      мордвин 3
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:45
    Спикер многое на себя берет..Что ему скажут,то и сделает..В регионы,советы...Чушь.
    210окв
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:51
      Ну что, кто-то еще сомневается, что ВВП - это ЕБН 2.0?
      Грэг Миллер
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:55
        Нет,не ЕБН2.0...Отнюдь.Не алкаш..
        Цитата: Грэг Миллер
        Ну что, кто-то еще сомневается, что ВВП - это ЕБН 2.0?
        210окв
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:58
        Цитата: Грэг Миллер
        Ну что, кто-то еще сомневается, что ВВП - это ЕБН 2.0?

        Катился бы ты к себе в Белоруссию,сидит тут ноет вечно. Без тебя троля разберемся в своем доме.
        11 апреля 2016 года Президентом Республики Беларусь был подписан указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», на основании которого минимальный возраст, необходимый для оформления трудовой пенсии, будет увеличен на три года и к 2023 г. достигнет отметок 58 и 63 лет для представителей слабого и сильного полов, соответственно.
        Лукашенко второй ЕБН
        https://myfin.by/wiki/term/tablica-vyhoda-na-pens
        iyu
        Александр романов
      3. spektr9 Сегодня, 13:09
        Скорее уж Собчак 2.0
        spektr9
      4. майор147 Сегодня, 13:38
        Цитата: Грэг Миллер
        Ну что, кто-то еще сомневается, что ВВП - это ЕБН 2.0?

        Если не ВВП, то кто?
        майор147
    2. To be or not to be Сегодня, 13:00
      Есть еще подарки :-О внесении в Госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах

      16 июня 2018
      Распоряжения от 16 июня 2018 года №1190-р, №1191-р. Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года. Предлагается также внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%
      http://government.ru/activities/selection/301/328
      95/
      To be or not to be
  4. BAI Сегодня, 12:46
    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата не будет спешить с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста в России, а прежде отправит документ в регионы для получения отзывов и пригласит экспертов обсудить инициативу.

    Путин тоже раньше что-то обещал.
    BAI
    1. badens1111 (влад) Сегодня, 12:49
      Верной дорогой идем товарищи- после работы на кладбище.
      Самое главное,что в Кремле, работает профессиональная " похоронная команда" .﻿
      https://www.youtube.com/watch?v=dv4pa_v2RHc
      Вчера посетил могилу бати...посмотрел какое количество людей, в возрасте 50-62 ,уже лежат под могильной плитой...им пенсии нужны??
      https://www.youtube.com/watch?v=a7eUxxyoBJ8
      badens1111
  5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:47
    баба Яга не возражает
    Silvestr
  6. huginn (Вячеслав) Сегодня, 12:48
    Прежний президент был более трезвомыслящим.
    Сарказм,если что.
    huginn
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:52
      Я что-то пропустил? Путин уже одобрил этот проект? Он прошел все инстанции?
      Muvka
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:56
        Цитата: Muvka
        Я что-то пропустил? Путин уже одобрил этот проект? Он прошел все инстанции?

        Нет конечно,но это такая клевая тема поныть. При чем ноют в большинтсве своем те,кто уже на пенсии
        Александр романов
        1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 13:04
          Про повышение цен на топливо ныли пешеходы и те кто питается только святым духом, про повышение НДС ныли проплаченные тролли с госдепа, про ухудшение уровня жизни ныли украинцы. А для жителей России все это на пользу и они завтра выйдут на митинги поддержки, чтобы еще сильнее затянули гайки и жить стало веселее
          Bad_Santa
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:09
            Цитата: Bad_Santa
            Про повышение цен на топливо ныли пешеходы

            Да ну,а у нас на заправках десятки машин на авариках стояли.
            Александр романов
          2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 13:11
            Ну да, когда тут(на ВО) "кремлеботы" захлебывались от злорадства по поводу повышения пенсионного возраста на Украине (типа "что "кастрюлеголовые"-допрыгались?) в официальных российских СМИ то повышение называли "геноцидом фашистской хунты населения Украины"... А, как это назвать, теперь в России? winked
            Улиточник N9
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:28
              Спрошу ещё раз - это уже прошло Госдуму, Президент принял решение?
              Нет, это всё ещё предстоит, и далеко не факт, что всё случится так. как заявлено Правительством. Может не случится вообще. или с серьёзными поправками.
              Как всегда и было при принятии такого уровня решений.
              Однако вселенский вой стоит уже несколько дней - как будто уже всё, с завтрашнего дня началось.
              Вой разумеется только в интернетах, в определённой его части. Той самой, которая за "свободу слова".
              Mestny
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:34
                Цитата: Mestny
                Спрошу ещё раз - это уже прошло Госдуму, Президент принял решение?

                Сергей,проидись по ветке,три -четыре человека по факту пишут,остальные вечно ноющие. Одни и теже лица
                Кому ты тут вопросы задаешь ???? Кому???
                Александр романов
                1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 13:58
                  Цитата: Александр романов
                  три -четыре человека по факту пишут,остальные вечно ноющие

                  И токмо путиноид завсегда весел и бодр. Ну подумаешь десятки миллионов человек в очередной раз обворованы в пользу спасения дерипасок, это же ерунда! Надо терпеть! Иначе будет как на Украине.
                  Анкыпельгыгыргын
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:16
                    Цитата: Анкыпельгыгыргын
                    Ну подумаешь десятки миллионов человек в очередной раз обворованы в пользу спасения дерипасок, это же ерунда! Надо терпеть

                    Господа комунисты и либералы,если это так будет,то вы сегодня себя поимели в своих коментах wassat
                    МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

                    Подробнее на ТАСС:
                    http://tass.ru/ekonomika/5297305 Нихренасее прибавочка то ,ох ща неработающие ноющие в коментах пенсионеры,махом свое мнение изменят
                    Александр романов
            2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:12
              Это точно! Прыгали тут так что и потолки тряслись.И ведь что самое смешное,что как там так это гонения на народ ,а как у нас так тут уже расцвет.
              sapporo1959
          3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:18
            Цитата: Bad_Santa
            Про повышение цен на топливо ныли пешеходы и те кто питается только святым духом, про повышение НДС ныли проплаченные тролли с госдепа, про ухудшение уровня жизни ныли украинцы. А для жителей России все это на пользу и они завтра выйдут на митинги поддержки, чтобы еще сильнее затянули гайки и жить стало веселее

            Вспоминается стишок про повышение цен на водку, времён Брежнева:
            "Была пять, а стала восемь, -
            всё равно мы пить не бросим.
            Передайте Ильичу, -
            нам и десять по плечу.
            Если будет больше -
            будет как в Польше.
            Если будет 25, -
            будем зимний брать опять".
            Нормаль ок
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:15
      Цитата: huginn
      Прежний президент был более трезвомыслящим.

      "Прежний" президент последний год готовился к переизбранию. Потому и не вводил "реформы".
      Нормаль ок
  7. Million (Влад) Сегодня, 12:51
    Давно известно:Медведев-враг России!
    Million
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:54
      Цитата: Million
      Давно известно:Медведев-враг России!

      wassat Если Путин это одобрит,значит Медведев его утюгом пытал ,что бы подписал
      Александр романов
      1. Million (Влад) Сегодня, 12:56
        Там не только Путин одобрит,а вся шобла.Даже телеклоуны одобряют
        Million
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:01
          Цитата: Million
          Там не только Путин одобрит,а вся шобла.Даже телеклоуны одобряют

          Винить то кроме себя некого. То что в пенсионном фонде голяк,знали все.Когда зарплаты в конвертах получали,всех устраивало.Миллионы не отчисляли бабки в пенсионный фонд,а ща охают.
          Александр романов
          1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:12
            Цитата: Александр романов
            Винить то кроме себя некого. То что в пенсионном фонде голяк,знали все.Когда зарплаты в конвертах получали,всех устраивало.

            Никогда народ не устраивало получение з/п в конвертах. Это устраивало коммерсантов. У населения два пути: 1. Отказываться от з/п в конвертах и не устроиться на работу. 2. Идти в коммерсанты и самому платить з/п в конвертах. При этом не каждый сможет стать успешным предпринимателем.
            И что лучше?
            Цитата: Александр романов

            Миллионы не отчисляли бабки в пенсионный фонд,а ща охают.

            Народ в этом виноват?
            solzh
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:18
              Цитата: solzh
              Народ в этом виноват?

              Если говорить честно,то большинству было по фиг,полностью.
              Александр романов
            2. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:35
              Ну разумеется народ ни в чём не виноват! Разумеется обращение к народу "надо лучше работать" является грязным оскорблением этого самого народа.
              Каждый знает, что работать ни в коем случае не надо, потому что всё равно всё идёт в карманы олигархов. Максимум что можно делать - выражать решительный протест олигархическому режиму. Ну и конечно можно зарабатывать на этом деньги. Популярная тема - строительство СССР 2.0
              Горячий привет адептам Клима Жукова И Дмитрия Пучкова.
              Mestny
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:56
      Цитата: Million
      Давно известно:Медведев-враг России!

      Медведев это кто? А ты про это пустое место.
      Арон Заави
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 13:08
        Арон ! А в каком возрасте уходят на пенсию в Израиле ?
        Ведь ему всего 70 лет. wink
        askort154
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:14
          Цитата: askort154
          Арон ! А в каком возрасте уходят на пенсию в Израиле ?
          Ведь ему всего 70 лет. wink

          Смотря кто. Обычные работающие мужчины в 67 лет. Женщины в 64. А так у нас полно людей которые и после 70 работают.
          Арон Заави
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:19
            Цитата: Арон Заави
            Смотря кто. Обычные работающие мужчины в 67 лет. Женщины в 64.

            Матерь Хамаса,а почему вы не свергаете такую власть?
            Александр романов
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:39
              Я могу рассказать.
              Потому что у них самая передовая страна в мире. Самая справедливая, и самой лучшей медициной.
              И они все прекрасно знают что у нас в России всё ровно наоборот - доживают только 50 лет, питаясь на помойках дешёвым алкоголем.
              Потому что, что бы там ни случилось - они всё равно будут хвалить и поддерживать свою страну.
              В отличии от наших отечественных боевых клоунов - борцов с режимом.
              Mestny
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:52
                Цитата: Mestny
                Потому что, что бы там ни случилось - они всё равно будут хвалить и поддерживать свою страну.
                В отличии от наших отечественных боевых клоунов - борцов с режимом

                Зачет
                Александр романов
          2. solzh (Сергей) Сегодня, 13:23
            Арон, скажите пожалуйста, а как у вас с безработицей? И размер пенсий какой, если вы в Курсе?hi
            solzh
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:12
              Цитата: solzh
              Арон, скажите пожалуйста, а как у вас с безработицей? И размер пенсий какой, если вы в Курсе?hi

              Безработица около 4%. Пенсии очень разные. От прожиточного минимума и до нескольких десятков тысяч в месяц. Все зависит от зарплаты и стажа, которые в итоге влияют на накопительную часть пенсии. А выплата социального страхрвания у всех одинаковые.
              Арон Заави
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:10
        Цитата: Арон Заави
        Медведев это кто?

        Медведев это такои мальчишь плохишь,который в стране делает всё плохое.А Путин это такои кибальчишь
        Александр романов
        1. майор147 Сегодня, 13:42
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Арон Заави
          Медведев это кто?

          Медведев это такои мальчишь плохишь,который в стране делает всё плохое.А Путин это такои кибальчишь

          А мы тут голову себе сломали, зачем Путин его на премьерство переназначил?
          майор147
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:53
            Цитата: майор147
            А мы тут голову себе сломали, зачем Путин его на премьерство переназначил?

            А кого бы вы хотели увидеть ,вместо Медведева ?
            Александр романов
  8. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 12:53
    этот шаг ожидаем , вопрос в другом , по мнению правительства работа и условия связанные с ней стали ну просто на столько веселы и просты , так почему ? не добавить до 85 , нам и так хорошо живётся ,а так будем........................
    андрон-30
  9. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 12:53
    Необходимость повышения порога выхода на пенсию объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

    Что-то роста продолжительности жизни не видать. И кстати, сколько нынче по мнению правительства средняя продолжительность жизни? Просто при расчете суммы пенсии ПФР считает "возраст дожития" у мужчин 79 лет. То есть пенсия ему должна платиться 19 лет. А что в реальности? Это первое.
    А есть еще и второе: в стране число пенсионеров растет, а работающих снижается именно вследствие политики, проводимой нашим правительством, место которого в расстрельном рву. Кстати, если снизить раза в 3-4 количество "активно работающих" депутатов, их помощников и прочей воровской шушеры, от пенсии можно будет поднять вдвое как минимум, при сохранении нынешнего пенсионного возраста.
    Стройбат запаса
  10. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:54
    У нас-как в Древнем Риме.
    Есть император, есть патриции, есть граждане и есть рабы.
    У нас есть царь, есть элита, есть граждане и есть Джамшуды.
    У каждого своя зона жизни и доход.
    Что им всем надо? Хлеба и зрелищ. У нас с этим нормально, правда не у всех и не везде.
    Вот только как Рим пал? Вроде тоже было хорошо.
    Silvestr
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:45
      У вам - это в США?
      Подходит идеально под описание.
      Mestny
  11. Комментарий был удален.
  12. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 13:01
    Скриньте: путин не подпишет закон в такой редакции - отправит на доработку. Ликующая толпа опять вознесет нашего царька как спасителя сирых и угнетенных. Профит.
    Фу, позорище...
    Eduard Petrov
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:07
      Цитата: Eduard Petrov
      путин не подпишет закон в такой редакции - отправит на доработку. Ликующая толпа опять вознесет нашего царька как спасителя сирых и угнетенных


      Это называется ИГРА в доброго и плохого. Станиславский отдыхает.
      Silvestr
      1. AUL (Александр) Сегодня, 13:34
        Правда, на такие игры уже мало кто ведется.
        AUL
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:21
      Цитата: Eduard Petrov
      Скриньте: путин не подпишет закон в такой редакции - отправит на доработку. Ликующая толпа опять вознесет нашего царька как спасителя сирых и угнетенных. Профит.
      Фу, позорище...

      Скорее всего так и будет, но с небольшой поправкой. Путин уменьшит планку пенсионного возраста на один год. Дальше, - все падают на колени и превозносят. Для того и подан самый жёсткий проект пенсионной реформы, чтобы ВВП мог попиариться.
      Нормаль ок
    3. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:46
      Ну то есть подпишет - плохо, путинуходи.
      Не подпишет - плохо, путинуходи.
      Да всем изначально понятно, чего вы все хотите.
      Mestny
  13. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 13:07
    Горбачев с Ельциным в тяжелейших условиях не повышали пенсионный возраст, зато продолжатель их дел повысил)
    GRIGORIY76
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:22
      Цитата: GRIGORIY76
      зато продолжатель их дел повысил)

      Уже? Когда?
      Александр романов
      1. Вольнопёр (Алексей) Сегодня, 13:42
        Цитата: Александр романов
        Цитата: GRIGORIY76
        зато продолжатель их дел повысил)

        Уже? Когда?

        В мае 2016 года. Закон вступил в силу с 1 января 20017 г.
        Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан"
        Вольнопёр
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:56
          Цитата: Вольнопёр
          Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ "

          Внести в статью 29 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федераци

          ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71303
          754/#ixzz5IaJPOZKS

          Повысил для депутатов и сфреда.Это хорошо или плохо? Вот я сейчас немного не понял вас?
          Александр романов
    2. майор147 Сегодня, 13:44
      Цитата: GRIGORIY76
      Горбачев с Ельциным в тяжелейших условиях не повышали пенсионный возраст, зато продолжатель их дел повысил)

      Деньги со сберкнижек где?
      майор147
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:57
        Цитата: майор147
        Деньги со сберкнижек где?

        Их уже все получили вы долго спите
        Александр романов
    3. Mestny (Сергей) Сегодня, 13:48
      Эти два в этих условиях похоронили СССР - упорный труд миллионов людей и нескольких поколений.
      Mestny
  14. 23424636 Сегодня, 13:15
    димон конечно еще тот рулевой ,хотя бы посмотрел как Янукович с Азаровым этот финт прокрутили в итоге на парламентских в оппозицию зашли редкие радикалы как "Свобода с Тягнибоком и агент Госдепа Яценюк. Но бзыки киевских изгнанников еще более или менее -они мужиков не трогали как было 60 так оставили, а вот женщин все таки на пять лет дожали до 60 лет на пенсию .так что товарищ коротышка еще жарче огонь ненависти к русским раздувает .Думаю что ВВП его использует и сбросит как гильзу. Но клоуны типо Си луанов и Греф продолжат начатое им дело геноцида простого русака.
    23424636
  15. askort154 (Александр) Сегодня, 13:22
    Мой стаж 80 лет ! 40 календарных - 1 к 2-м. Ещё бы работал, но медики не разрешили. yes
    Мужчина обязан активно жить до 75- 80 лет. Чем раньше мужчина прекращает активную жизнь, тем раньше он стареет. Мужик спивается, или становится импотентом от бесцельной жизни. yes
    askort154
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:30
      Цитата: askort154
      Чем раньше мужчина прекращает активную жизнь, тем раньше он стареет.

      бесспорно! Но зачем ее прекращать?
      Цитата: askort154
      Мужик спивается, или становится импотентом от бесцельной жизни

      дел невпроворот даже на пенсии, пить некогда
      Silvestr
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 13:35
      Арон Заави....Смотря кто. Обычные работающие мужчины в 67 лет. Женщины в 64. А так у нас полно людей которые и после 70 работают.

      И это разумно. yes
      askort154
  16. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:25
    Сейчас одни красавцы из правительства ,будут убеждать других красавцев из Думы ,проголосовать и сделать народу счастье !
    То что примут эту реформу в Думе, даже вопросов нет.Я так предполагаю что в процессе "улучшения жизни ", мы еще не раз вспомним "добрым " словом ,эту компанию.
    APASUS
  17. Rusj Сегодня, 13:31
    Само поразительно то что пенсионеров с работы не выгнать ! Даже у нас с шахты ! А все против пенсионой реформы либералы завывают на всех ресурсах. Хотя это реально экономически целесэобразно и чем раньше эту реформу провёдём тем лучше чтоб потом поздно не было ! Как бы это сказать хотят получать пенсию зарплату им якобы надо внукам и детям помогать. А ещё не работать или работать поменьше мотивируя это тем что они старые и уже своё отбычили но при этом иметь лютые разряды . Нет правильная реформа я считаю и между прочим многие те кто хотят работать и чувствуют в себе для этого силы и желание !
    ● Доля населения старше 65 лет в России вырастет до 21% к 2050 году против 13% сейчас. В этот же период существенно сократится доля населения трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка на работающих людей существенно вырастет.

    ● Если не будут проведены реформы, к 2050 году государственные расходы, связанные с пенсиями, вырастут до 19% ВВП против 13% сейчас.

    ● Чистый госдолг России вырастет до 262% ВВП к 2050 году — это будет один из самых высоких показателей в мире. Помимо России к 2050 году госдолг выше 250% ВВП будет лишь у пяти стран — Китая, США, Бразилии, Японии и Саудовской Аравии. Сейчас у России сравнительно низкий объем долговой нагрузки.

    Как видите, речь идет об объективных процессах — не только в России, но во всех европейских государствах население стареет. И ни одна, даже самая богатая держава, не в состоянии содержать пенсионеров, когда число граждан трудоспособного возраста неуклонно падает. При существующем положении вещей работающие не в состоянии прокормить пенсионеров.
    Rusj
  18. Strashila (I) Сегодня, 13:36
    Это можно сравнить только, с обсуждением меню пира во время чумы.
    Strashila
  19. SCHMEL (Не в службу...) Сегодня, 13:39
    Пресс-служба правительства Российской Федерации сообщает, что...



    SCHMEL
  20. Efrem Mutny (Валерий Викторович ) Сегодня, 13:42
    Где деньги,Дим?
    Efrem Mutny
  21. Strashila (I) Сегодня, 13:45
    Что можно сказать... обдирать народ легко и просто, чем взыскивать налоги с богатеев вывозящих наворованное за рубеж.Обдирать народ легко и просто, открыв границы для мигрантов и отбирая рабочие места у своих граждан. Обдирать народ легко и просто, чем создавать рабочие места и улучшать жизнь своих граждан.
    Strashila
  22. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 13:46
    Нам нужна нормальная новая народная партия, которая поведет народ и сметет кремлевских антинародных либерастов.
    Нам нужна социалистическая Империя,в которой обычного человека будут уважать, а не держать его за биомассу.
    Я русский
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:55
      дак займись, организуй... а воздух сотрясать каждый может
      Не либероид Русский
  23. lis-ik (Сергей) Сегодня, 13:52
    Цитата: Александр романов
    Цитата: lis-ik
    Нет пока есть ещё пара загинающихся магазинов, но в помощь им уже работаю более полугода в агрохолдинге в МО (водителем)

    Как комерсу ,имеющему два магазина,хватает времени работать еще и водилой ?

    Жена их тянет только от того, что надо где то работать, хватает только на пропитание (это не стёб), ей тоже скоро 50 лет, а мы ещё лет пять назад (когда ещё были деньги) затеили стройку, теперь реально и дом не достроенный и магазины до осени точно не доживут. Мне ёщё повезло, я на 35т. устроился, а ей в полтос куда?
    lis-ik
  24. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:54
    а то что колличество рабочих мест уменьшается и дедки будут держаться за свои места, не давая работать молодым - а молодежь это мяско для протестов майданов и бунтов, что им делать то безработным ?
    Не либероид Русский
  25. v.f.vlasov (Владимир) Сегодня, 13:59
    Враги! Гады! Сделать им зарплату 30 тыс рублей в месяц, и пенсию 7500 рублей. Больше не заслужили, безмозглые чинуши! Это получается украдут пенсию за 5 лет! ВОРЫ! Подонки!
    v.f.vlasov
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