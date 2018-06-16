Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Пресс-служба правительства Российской Федерации сообщает, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную Думу законопроекта об изменениях в пенсионной системе.Законопроектом предлагается поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Документ подразумевает, что переходный период начнется в 2019 году и достигнет определенного в документе пенсионного возраста в 65 лет в 2028 году — для мужчин и в 63 года в 2034 году — для женщин.Ранее законопроект был одобрен кабинетом министров и рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители работодателей, профсоюзов и правительства.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата не будет спешить с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста в России, а прежде отправит документ в регионы для получения отзывов и пригласит экспертов обсудить инициативу. Пока планируется рассмотрение данного законопроекта нижней и верхней палатами парламента России и принятие в окончательном чтении до конца этого года. Данный законопроект не является заключительной версий и до принятия окончательного варианта возможно внесение некоторых изменений в закон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение пенсионного возраста должно быть очень плавным и может растянуться на 10 лет.В настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет у женщин. Данный пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Необходимость повышения порога выхода на пенсию объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.