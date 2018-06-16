14:19 16 июня
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Мэттис обвинил Россию в подрыве авторитета США

Джеймс Мэттис, являющийся главой американского военного ведомства, раскритиковал действия России. Он заявил, что она пытается подорвать американский моральный авторитет и расколоть единство НАТО.

Мэттис обвинил Россию в подрыве авторитета США


Глава Пентагона, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, заявил, что президент России во всю критикует и пытается снизить привлекательность западной демократии, при этом подрывая американский моральный авторитет. Своими действиями Путин бросает вызов американскому оружию, чтобы ослабить веру американцев идеалы демократии и свободы, а также пытается расколоть НАТО.


В своей речи Мэттис заявил, что Россия первой из всех стран мира со времен Второй мировой войны «перечертила международные границы", вторгнувшись в 2008 году в Грузию и в 2014 на Украину, конечно же забыв о вторжении США в Югославию и уничтожению этого государства путем расчленения на несколько мелких, а также развязывание множества войн по всему земному шару.

Ранее Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит диалог с Россией, потому что стремится не к конкуренции с ней, а к сотрудничеству, но в случае попыток России изменить границы в Европе с помощью оружия, даст решительный отпор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:29
    Во как... А слов то нет... request Он меня в тупик поставил... winked
    MPN
    1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 13:43
      Существование сша - главная угроза свободы в России и в мире, но пока весь мир как то живет.
      лаврентий павлович
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:04
      Цитата: MPN
      Во как... А слов то нет... Он меня в тупик поставил.

      Как можно подорвать то, чего НЕТ? Страна, развязывающая Войны по всему свету, совершающая Военные Преступления? Это не авторитет - это рэноме Бандитов и Убийц! И об этом нужно говорить не на сайтах, а на заседаниях ООН! Пока эта организация хоть как-то существует. Хотя , такое впечатление, что и она куплена или подсажена на компромат!
      тол100в
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:30
    Не беспокойтесь Джеймс Мэттис,сейчас в России стартуют новые реформы.Вам очень понравиться
    APASUS
  3. polpot (Andru) Сегодня, 13:32
    Маразм крепчал
    polpot
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:35
    Невозможно подорвать то, чего нет.
    Стройбат запаса
    1. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 14:04
      С языка сняли!
      serg.shishkov2015
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:16
      Цитата: Стройбат запаса
      Невозможно подорвать то, чего нет.

      А что не так?
      АВТОРИТЕТ (от лат. autoritas). Общепризнанное значение, влияние.
      Толковый словарь Ушакова

      У США нет влияния? Или его кто то считает незначительным государством? Кто то сейчас смеет вякнуть против США? Нет, наши политики тоже не вякают — их вклады (да и вклады РФ) лежат, в том числе, и в США.
      Avis-bis
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 13:35
    А то, что США самим подрывают свой авторитет это признать совсем никак? Лучше все свалить на Россию? Не надоело американцам ещё обвинять Россию во всех своих провалах? Ну а на счёт границ, опять же натовцы хотят их изменить и не в пользу России. На счёт вызова американскому оружию: оно нам надо, мы и так знаем, что наше оружее немного получше будет, военные конфликты второй половины 20 века и сегодняшние конфликты этому подтверждение.
    solzh
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:09
      Цитата: solzh
      На счёт вызова американскому оружию: оно нам надо, мы и так знаем,

      Фуфло, но за очень большие деньги! И зачастую по принуждению! Ведь СГА-НАТО это чисто коммерческий проект по втюхиванию старого и не нужного по новым ценам!
      тол100в
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:19
      Цитата: solzh
      А то, что США самим подрывают свой авторитет это признать совсем никак?

      Именно авторитет они не подрывают, а только наращивают невиданными темпами: под них легли большинство стран Земли.
      А то, что они в глазах остального мира давно перестали быть "демократизаторами", их теперь (см. выше) абсолютно не волнует.
      Avis-bis
  6. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 13:36
    А причем здесь Россия? Они же "исключительная нация". Так что подрыв авторитета США - дело исключительно самих американцев. Мы в это, как и в их выборы, не вмешиваемся. У них и так все это получается весьма успешно.
    Офицер запаса
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:11
      Цитата: Офицер запаса
      . У них и так все это получается весьма успешно.

      А если еще убрать их СМИ, то и говорить уже не о чем!
      тол100в
  7. PValery53 (PValery53) Сегодня, 13:39
    "Мэттис обвинил Россию в подрыве авторитета США"
    - Нет, щас бросим "всё" и за всякие антироссийские ссанкции начнём восхвалять Америку! - Своими авантюрными и непродуманными "акциями" в мире Америка сама подрывает свой авторитет.
    PValery53
  8. Fkjydjckfrgh (Владимир) Сегодня, 13:48
    Блин, это как я обвинил бы какого нибудь...ну Перельмана допустим, типа "че умный да? А вам не кажется, что своим существованием Вы меня интеллектуально унижаете? На, держи!"
    Fkjydjckfrgh
  9. Бер (Яр) Сегодня, 13:49
    Мэттис обвинил Россию в подрыве авторитета США


    ???????? Непонял ?7?? ,................ министр обороны США ...... вот это военный...........????7
    Бер
  10. SCHMEL (Не в службу...) Сегодня, 13:54
    она пытается подорвать американский моральный авторитет...
    laughing

    SCHMEL
  11. пищак Сегодня, 13:58
    Джеймс Мэттис бредит наяву, а такого неадеквата держат во главе Пентагона?! request Так он же ж в бреду таких бед понаделать может, с такими-то возможностями?!
    пищак
  12. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 14:13
    "В попытке подорвать моральный авторитет США"? Как можно подорвать то, чего нет в природе? Само существование США аморально по своей природе ещё со времени и способов создания этого сатанинского, по сути, государства. Попытка "подрыва" оказалась безрезультатной из-за отсутствия объекта, ни морального ни нравственного авторитета обнаружено не было. У них  нет вообще понятия о морали, считают себя "исключительной" нацией а на самом деле - вырожденцы. Но им все-таки хочется думать, что есть, пусть даже удерживаемый силой оружия.
    Один умный человек сказал: "Западная "демократия", поедая фуа-гра прямо через гортань живой утки, расположив ноги на индийских младенцах, ковыряет реберной костью африканцев в передних клыках, освобождаясь от жил индейцев, застрявших в зубах, и при этом считает что её НЕДОСТАТОЧНО уважают".
    В аду ответите сволочи за всё своё "уважение"!
    Сармат Саныч
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