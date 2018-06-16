"Мэттис обвинил Россию в подрыве авторитета США"

Джеймс Мэттис, являющийся главой американского военного ведомства, раскритиковал действия России. Он заявил, что она пытается подорвать американский моральный авторитет и расколоть единство НАТО.Глава Пентагона, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте, заявил, что президент России во всю критикует и пытается снизить привлекательность западной демократии, при этом подрывая американский моральный авторитет. Своими действиями Путин бросает вызов американскому оружию, чтобы ослабить веру американцев идеалы демократии и свободы, а также пытается расколоть НАТО.В своей речи Мэттис заявил, что Россия первой из всех стран мира со времен Второй мировой войны «перечертила международные границы", вторгнувшись в 2008 году в Грузию и в 2014 на Украину, конечно же забыв о вторжении США в Югославию и уничтожению этого государства путем расчленения на несколько мелких, а также развязывание множества войн по всему земному шару.Ранее Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит диалог с Россией, потому что стремится не к конкуренции с ней, а к сотрудничеству, но в случае попыток России изменить границы в Европе с помощью оружия, даст решительный отпор.