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В Воронеже открыли памятник Герою России Роману Филипову

В Воронеже установили бюст Герою России Роману Филипову, который погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. В церемонии открытия принял участие Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Бюст установили возле школы №85, где с 1991 по 2001 годы учился Роман Филипов.

В Воронеже открыли памятник Герою России Роману Филипову


В своем выступлении на открытии памятника Виктор Бондарев выразил слова огромной благодарности родителям лётчика, воспитавшим настоящего Героя, и отметил огромный вклад Романа Филипова в полное освобождение Сирии. Он напомнил собравшимся, что за время российской военной кампании в этой стране российские вооруженные силы ликвидировали свыше 65 тысяч боевиков. Бондарев подчеркнул, что Роман Филипов навсегда останется в памяти миллионов людей, в сердце каждого гражданина. Следующие поколения российских граждан будут воспитываться на примере его мужества, решительности и самоотверженности, добавил сенатор.




Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит 3 февраля 2018 года над сирийским Идлибом. Летчик успел катапультироваться, но после приземления был окружен террористами и погиб, подорвав гранатой себя и несколько боевиков. Указом президента России Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Специальный знак отличия «Золотую звезду» родственникам погибшего пилота вручали в Кремле. Именем Романа Филипова названы улицы в Воронеже и Борисоглебске, кроме того, имя героя носят самолеты СУ-25 и Sukhoi Superjet 100.

Использованы фотографии: пресс-служба Виктора Бондарева
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Комментарии 12

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:14
    Все это замечательно.Люди должны знать и чтить своих Героев..
    210окв
    1. Татьяна Сегодня, 16:58
      Я рада за достойный и красивый памятник Герою России Филипову Роману Николаевичу!
      Такие Герои, как он, должны жить столетиями в памяти российского народа! Особенно у себя на Родине!
      Татьяна
    2. nik-karata (Николай) Сегодня, 16:58
      Вот бы всем Героям России поставили бюсты (или памятники) возле школ, где они учились или в скверах городов, где они жили. Это был бы пример для поколений, как нужно любить свою Родину.
      Жалко, что такие герои получают золотую звезду посмертно.....
      nik-karata
  2. Don Karleone Сегодня, 14:20
    Помним, уважаем, навеки с нами
    Don Karleone
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:27
      Светлая Память Воину!
      тол100в
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:25
    Перефразируя поэта - я знаю, город будет, я знаю, саду -цвесть, когда такие люди в России нашей есть...
    Горный стрелок
  4. тасха Сегодня, 14:44
    Всем читателям ВО долгой жизни в этом мире! Но если придётся уходить - то так, как Роману...
    тасха
  5. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 14:45
    Цитата: Горный стрелок
    Перефразируя поэта - я знаю, город будет, я знаю, саду -цвесть, когда такие люди в России нашей есть...

    ... и будут всегда. Как бы старики не ругали нынешнюю молодёжь.
    Плотник 2329
  6. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:46
    Герои живут до тех пор, пока их помнят. Надеюсь о семье не позабыли.
    Silvestr
  7. Витас (Витас) Сегодня, 15:21
    Вспомним подвиг...
    Витас
  8. viktor. (Knyt) Сегодня, 16:42
    Вечная память Роману soldier
    viktor.
  9. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:13
    Цитата: Татьяна
    Я рада за достойный и красивый памятник Герою России Филипову Роману Николаевичу!

    Огорим!
    Владимир Тер-Одиянц
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