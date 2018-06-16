В Воронеже открыли памятник Герою России Роману Филипову

В Воронеже установили бюст Герою России Роману Филипову, который погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. В церемонии открытия принял участие Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Бюст установили возле школы №85, где с 1991 по 2001 годы учился Роман Филипов.В своем выступлении на открытии памятника Виктор Бондарев выразил слова огромной благодарности родителям лётчика, воспитавшим настоящего Героя, и отметил огромный вклад Романа Филипова в полное освобождение Сирии. Он напомнил собравшимся, что за время российской военной кампании в этой стране российские вооруженные силы ликвидировали свыше 65 тысяч боевиков. Бондарев подчеркнул, что Роман Филипов навсегда останется в памяти миллионов людей, в сердце каждого гражданина. Следующие поколения российских граждан будут воспитываться на примере его мужества, решительности и самоотверженности, добавил сенатор.Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит 3 февраля 2018 года над сирийским Идлибом. Летчик успел катапультироваться, но после приземления был окружен террористами и погиб, подорвав гранатой себя и несколько боевиков. Указом президента России Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя России. Специальный знак отличия «Золотую звезду» родственникам погибшего пилота вручали в Кремле. Именем Романа Филипова названы улицы в Воронеже и Борисоглебске, кроме того, имя героя носят самолеты СУ-25 и Sukhoi Superjet 100.