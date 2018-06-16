17:23 16 июня
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Доклад: Поставляемые в Афганистан UH-60 Black Hawks значительно уступают Ми-17

Офис генерального инспектора министерства обороны США опубликовал доклад, в котором раскритиковал переход с российских вертолетов на американские в вооруженных силах Афганистана. Согласно доклада, американские вертолеты UH-60 Black Hawks, поставляемые в Афганистан вместо российских Ми-17, сложнее в обслуживании и не так эффективны в применении, сообщает портал Drive.

Доклад: Поставляемые в Афганистан UH-60 Black Hawks значительно уступают Ми-17


Авторы доклада отмечают, что замена российского Ми-17 на американские UH-60 создает ряд сложностей, для которых в настоящее время не найдено решений. В докладе указывается недостаточная по сравнению с российским вертолетом грузоподъемность американских, заключающаяся в необходимости привлечения для перевозки груза, поднимаемого одним Ми-17, двух Black Hawk, что приводит к лишнему износу техники и перерасходу топлива. Кроме того, американские вертолеты не предназначены для работы в высокогорных районах Афганистана, где раньше применялись Ми-17, так как практический потолок у них ниже, чем у российских вертолетов.


В докладе отмечается, что данные недостатки американской техники не дают возможности контролировать всю территорию Афганистана.

Напомним, что в 2011 году Пентагон подписал контракт на поставку 63 российских вертолетов Ми-17 для вооруженных сил и служб безопасности Афганистана в целях борьбы с международным терроризмом. Весной 2017 года Центральное командование США приняло решение о замене российских машин на американские вертолеты. На конец 2017 года в вооруженных силах Афганистана находилось 47 вертолетов Ми-17, из которых примерно половина не эксплуатировалась в виду отсутствия запчастей и обслуживания из-за прекращения финансирования программы Ми-17 в Афганистане. По заявлению Пентагона, в дальнейшей перспективе США полностью заменят Ми-17 на UH-60.



Использованы фотографии: http://lostarmour.info/
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Комментарии 18

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:29
    Теперь хоть обдокладывайся...:) Кому надо свое уже поимели...
    MPN
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:29
    Кто бы сомневался. Когда политика идёт "поперёк" техники, ничего особо хорошего - не происходит.
    Горный стрелок
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 17:06
      У меня такое чувство что этот "доклад" писали в агитпроме МО РФ.... Какой то он примитивный и странный... Где например в статье ссылка на первоисточник? Где хоть что то подтверждающее данное утверждение? В интернете ничего найти не могу хотя английский пусть и на троечку но знаю.
      Вендиго
  3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:35
    Следующий доклад будет о том, что вода мокрая.
    Avis-bis
  4. Kurare Сегодня, 15:35
    Заменять вертолёт одной весовой категории на другой, более малой весовой категории и называть этот размен равонценным, а что они ожидали? Афганцы получили своё "счастье"! Зато американцы нажились. Ничего личеного, только бизнес и "немного" политики! laughing
    Kurare
    1. лысова (владимир) Сегодня, 15:45
      Потом и ощутят бизнес - сырца то, чуть ли не в два раза меньше на борт берёт. Ух и на долго запомнит Афган, своих миротворцев ! smile
      лысова
      1. Kurare Сегодня, 15:56
        Американцам давно антирекламы не хватало, вот они её и делают! wink
        Kurare
        1. лысова (владимир) Сегодня, 16:14
          Причём, не осознавая того.
          лысова
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 15:53
      Цитата: Kurare
      Зато американцы нажились.

      ?
      Деньги то американские...
      Помню, как на этом сайте истерили насчёт "Ивеко-ЛМВ". "Пусть "Тигр" и не имеет защиты от подрывов, зато он наш" 8))))))))))
      Лопатов
      1. Kurare Сегодня, 16:00
        Цитата: Лопатов
        Деньги то американские...

        Это верно, деньги и в том и в другом случае американские. Но разница в цене - достаточно значительная!
        Kurare
      2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:21
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Kurare
        Зато американцы нажились.

        ?
        Деньги то американские...

        Возможно, я полный нуль в экономике, но получается, что сначала США прокредитовали Афган в деле получения "Милей", потом "Хауков", так что в итоге Афган, один чёрт, остался должным Соединённым Штатам по обоим контрактам. Что не так в мнении "Кураре"?
        Avis-bis
      3. faiver (Андрей) Сегодня, 16:54
        деньги американские из бюджета перетекли американскому производителю...
        faiver
    3. weksha50 (Георгий) Сегодня, 16:11
      Цитата: Kurare
      Афганцы получили своё "счастье"!


      Ну, афганцы пытались воспротивиться этому, если Вы помните... Однако амы надавили... Точнее - не дали денег на дальнейшую закупку и обслуживание российских вертолетов... Их ведь и предыдущии партии не афганцы оплачивали, а, по сути, амы...
      weksha50
      1. Kurare Сегодня, 16:21
        Цитата: weksha50
        Их ведь и предыдущии партии не афганцы оплачивали, а, по сути, амы...

        Приветствую! hi
        Кто за музыку платит, тот и девочку танцует. Другое дело, чего хотят американцы там? Если дать возможность восстановить государственность, то тогда нужно давать то, что действительно нужно, а если только продвигать свою демократию, то то, что выгодно.
        Комбинация из "Восьмёрки" и Black Hawk была бы то, что надо, в определённых пропорциях конечно. Но на это Конгресс США не пойдёт. Была бы Россия на месте США, было бы примерно так же, если не лукавить. Но вот Афганистану от этого не легче.
        Kurare
        1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 17:12
          Цитата: Kurare
          Но вот Афганистану от этого не легче.


          yes
          weksha50
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:48
    Пусть больше поставляют в Афганистан UH-60, в чем проблема?

    Если захотят сэкономить, они знают где взять вертолеты повместительнее и менее прихотливые, как и запчасти на них...
    Ratmir_Ryazan
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:13
    Поставляемые в Афганистан UH-60 Black Hawks значительно уступают Ми-17 laughing

    Я вам открою страшную тайну: ЛЮБЫЕ UH-60 значительно уступают Ми-17.
    Стройбат запаса
  7. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:17
    Цитата: Стройбат запаса
    Поставляемые в Афганистан UH-60 Black Hawks значительно уступают Ми-17 laughing

    Я вам открою страшную тайну: ЛЮБЫЕ UH-60 значительно уступают Ми-17.

    Ми-8/17 = автомат Калашникова вертолётной авиации. Конкурентов = 0(ноль).
    Плотник 2329
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