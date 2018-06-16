Доклад: Поставляемые в Афганистан UH-60 Black Hawks значительно уступают Ми-17

Офис генерального инспектора министерства обороны США опубликовал доклад, в котором раскритиковал переход с российских вертолетов на американские в вооруженных силах Афганистана. Согласно доклада, американские вертолеты UH-60 Black Hawks, поставляемые в Афганистан вместо российских Ми-17, сложнее в обслуживании и не так эффективны в применении, сообщает портал Drive.Авторы доклада отмечают, что замена российского Ми-17 на американские UH-60 создает ряд сложностей, для которых в настоящее время не найдено решений. В докладе указывается недостаточная по сравнению с российским вертолетом грузоподъемность американских, заключающаяся в необходимости привлечения для перевозки груза, поднимаемого одним Ми-17, двух Black Hawk, что приводит к лишнему износу техники и перерасходу топлива. Кроме того, американские вертолеты не предназначены для работы в высокогорных районах Афганистана, где раньше применялись Ми-17, так как практический потолок у них ниже, чем у российских вертолетов.В докладе отмечается, что данные недостатки американской техники не дают возможности контролировать всю территорию Афганистана.Напомним, что в 2011 году Пентагон подписал контракт на поставку 63 российских вертолетов Ми-17 для вооруженных сил и служб безопасности Афганистана в целях борьбы с международным терроризмом. Весной 2017 года Центральное командование США приняло решение о замене российских машин на американские вертолеты. На конец 2017 года в вооруженных силах Афганистана находилось 47 вертолетов Ми-17, из которых примерно половина не эксплуатировалась в виду отсутствия запчастей и обслуживания из-за прекращения финансирования программы Ми-17 в Афганистане. По заявлению Пентагона, в дальнейшей перспективе США полностью заменят Ми-17 на UH-60.