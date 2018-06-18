Опасная «пятёрка». Чем вооружат Су-57



Сброс GBU-39 Сброс GBU-39



Су-57 с Х-31 Су-57 с Х-31



Су-57 запускает Х-59МК2 Су-57 запускает Х-59МК2

Су-57 — машина во многих отношениях секретная. Никто не будет приносить точные характеристики и состав вооружения на блюдечке с голубой каемочкой. На официальном сайте ОАО Компания «Сухой» имеется скудная информация о потенциально высоких возможностях самолета, таких, как хорошая маневренность, длительный сверхзвуковой крейсерский режим полета, мероприятия по обеспечению малой радиолокационной заметности и т.д. «Самолет имеет широкую номенклатуру вооружения как класса «воздух-воздух», так и класса «воздух-поверхность», обеспечивающего решение истребительных и ударных задач», — отмечает ресурс. На сайте производителя машины (КнААЗа) информации и того меньше. Ее почти нет.Можно, конечно, вспомнить многочисленные заявления чиновников с пространными формулировками и откровенно нереальными сроками реализации. Цену таким заявлениям все хорошо знают. Напомним, впрочем, что в свое время генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что специально для Су-57 разрабатывают четырнадцать типов вооружения, среди которых ракеты «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» различной дальности и способов наведения на цель, а также корректируемые авиабомбы.Сказать — одно, сделать — другое. Тем более что сброс боеприпаса из внутреннего отсека (особенно на сверхзвуковой скорости) требует долгих испытаний. Это гораздо более сложно, чем интегрировать бомбу или ракету на внешние держатели.Удивительно, но некоторые вполне уважаемые эксперты и издания, рассуждая о Су-57, приводят сугубо предположительные характеристики машины, взятые из Википедии. Из всего там перечисленного с уверенностью можно судить о нескольких вещах. Во-первых, серийный самолет на базе Т-50, вероятно, будет иметь как внутренние, так и внешние держатели. С упором, естественно, на первый вариант, ибо во втором случае на малозаметности можно будет поставить точку. Во-вторых, и это более важно, самолет получит четыре внутренних отсека:Все эти отсеки можно видеть на прототипах самолета. Изменится ли что-то на серийной версии? Вероятно, нет. Во всяком случае, число и общее расположение отсеков вооружения останутся прежними. Не зря некоторые специалисты гордо именуют самолет «ранним предсерийным образцом». Действительно, он уже перерос стадию раннего прототипа, и меняться концептуально не будет. Про установку двигателей второго этапа вместо привычных АЛ-41Ф1 мы сейчас не говорим: это тема для отдельной дискуссии.Кстати, о концепции. Существует заблуждение, что сравнивать Су-57, F-22 и F-35 нельзя. Мол, разные машины. И отечественный истребитель по умолчанию намного более многоцелевой. Доля правды в этом есть, но не стоит эту мысль воспринимать буквально. Возможно, самолет будет таковым в будущем, но сейчас мы не знаем всех его возможностей. Стоит сказать, что «Раптор» и «Лайтинг», вопреки расхожему мнению, имеют достаточно широкие возможности по поражению наземных целей. Хотя и несколько проигрывают по совокупному потенциалу тому же F-15E (это если предположить, что у врага нет современных зенитных ракетных систем и средств обнаружения).Разберем более детально. Истребитель F-22 кроме двух 450-кг бомб GBU-32 JDAM может работать по земле при помощи миниатюрных боеприпасов GBU-39 Small Diameter Bomb c дальностью действия более 100 километров. Всего во внутренних отсеках их можно разместить восемь единиц. В свою очередь, модификации «Лайтинга» для морпехов и флота — F-35B и F-35C — должны в обозримом будущем получить еще более совершенную GBU-53/B. Это следующее поколение Small Diameter Bomb, которое в теории сможет очень эффективно поражать наземные цели, используя инфракрасную головку самонаведения.В силу малой цены и небольшого размера Small Diameter Bomb многие эксперты считают самым перспективным авиационным ударным вооружением. Иными словами, можно говорить, что американские истребители пятого поколения и Су-57 не будут отличаться концептуально. В идеале каждый из них должен быть многоцелевой машиной, способной эффективно бороться как с воздушными, так и с наземными целями.Тут существует два заблуждения, которые не получится вложить в один абзац. Некоторые полагают, что самолет вообще не сможет носить вооружение внутри, а отсеки существуют лишь «для показухи». Критиковать этот непрофессионализм смысла нет. Имеются кадры Минобороны, на которых Су-57 производит запуск ракеты из ОГрО. Есть также сведения из надежных источников о более ранних пусках ракет во время испытаний (проверить их, впрочем, невозможно).Другой тезис, пожалуй, интересней. Ряд экспертов пытается «впихнуть» в основные отсеки шесть, а иногда и восемь ракет средней дальности. Между тем предположительные габариты ОГрО в сумме с известными габаритами ракетного вооружения позволяют предположить, что в основных отсеках самолет может нести доВо время испытаний на внешних держателях Т-50 заметили изделия семейства РВВ-АЕ (или макеты этой ракеты). Вероятно, именно они, а если быть точней их модификации, изделие 180 и изделие 180-БД, станут основой вооружения истребителя. В каждом из двух боковых отсеков, скорее всего, будут размещаться по одной ракете малой дальности РВВ-МД. Таким образом, всего ракет класса «воздух-воздух», вероятно,. И это будут ракеты малой и средней дальности.Более туманной выглядит интеграция в состав комплекса ракет сверхбольшой дальности, таких, как Р-37М или полумифической КС-172. Кажется вообще сомнительным, что функции МиГ-31 полностью переложат на плечи 57-го. Это машины разных классов все-таки. Неизвестно и то, сколько таких ракет сверхбольшой дальности получится поместить во внутренние отсеки Су-57.Как мы уже отмечали, Су-57 никогда не создавался в качестве бескомпромиссного воздушного бойца. А недавно СМИ заявили, что самолет сможет применять новейшую авиабомбу «Дрель», которая способна планировать на 30 километров и уничтожать цели самоприцеливающимися боевыми элементами. Масса планирующей бомбовой кассеты в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами составляет 500 килограммов. Напомним, что самонаводящиеся элементы в составе авиационных боеприпасов ранее уже применяли как США, так и РФ.На испытаниях на Т-50 можно было видеть на внешних держателях ракеты семейства Х-31. Есть противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) варианты ракет. Ранее в Минобороны заявили, что ракеты намерены устанавливать как на внешние держатели, так и во внутренние отсеки. Ракета при всех ее достоинствах выглядит для такого самолета великоватой. Это не удивительно, если учесть, что ее разработали еще в СССР. Совершенно очевидно, что истребителю пятого поколения нужны не настолько большие боеприпасы. В противном случае либо а) теряется малозаметность (при использовании внешних держателей); либо б) ударный потенциал самолета будет ограничен (в силу ограниченного пространства во внутренних отсеках).Самой же интригующей в этой связи новостью стала информация о запусках перспективных многоцелевых малозаметных крылатых ракет оперативно-тактического назначения Х-59МК2 из внутренних отсеков самолета. Российское Минобороны даже представило эффектное видео по этому поводу. Вопреки названию, Х-59МК2 имеет мало общего с советской Х-59 «Овод». Новая ракета представляет собой аналог новой американской AGM-158 JASSM. Она имеет инерциальную систему наведения, комплексированную с оптико-электронной головкой самонаведения и системами GPS/ГЛОНАСС. Предположительная дальность полета — 500 километров. Иными словами, Су-57 не придется входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов противника.В целом малозаметный самолет, оснащенный дальнобойной малозаметной ракетой, — весомый аргумент в любом «споре». Некоторые даже предложили оснастить ракету ядерной БЧ в довесок к кассетной и проникающей боевой части. С другой стороны, пока в России не будет аналога относительно дешевых бомб JDAM и SBD, говорить о массовом корректируемом оружие класса «воздух-поверхность» сложно. Стоимость таких ракет, как Х-31 и тем более Х-59МК2, по умолчанию достаточно высока.