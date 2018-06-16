Лукашевич: ВСУ активизировали боевые действия на территории Донбасса

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета этой организации в Вене заявил, что с началом "Операции объединенных сил" (ООС) на территории Донбасса, ВСУ значительно активизировали боевые действия.В своем заявлении Лукашевич указал на значительную активизацию вооруженных сил Украины, заключающуюся в неоднократных попытках локальных прорывов под Горловкой и на мариупольском направлении, захвате поселков в "серой" зоне" и продолжающихся обстрелах позиций ополчения республики, а также нанесения ударов по жилым строениям и мирным жителям. Кроме этого он отметил, что в отличии от ВСУ, ополчение ДНР не делает попыток прорыва линии разграничения и не продвигается в зоне демилитаризации, что прописано в Минских соглашениях, которые Киев не собирается соблюдать.В тоже время в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в дальнейшем ополчение ДНР будет подавлять все огневые точки украинских силовиков, откуда ведется огонь по жилым кварталам и мирным жителям, сообщил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов. Он добавил, что в последнее время резко возросло количество обстрелов именно жилого сектора ДНР. Также руководство ДНР обратилось к ОБСЕ с просьбой уведомлять о запуске беспилотников миссии, если не хотят попадать под обстрелы с позиций ополчения, так как ВСУ активизировали полеты своих разведывательных БПЛА, в ответ на это было принято решение об усилении ПВО республики.