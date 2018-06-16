17:23 16 июня
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Лукашевич: ВСУ активизировали боевые действия на территории Донбасса

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета этой организации в Вене заявил, что с началом "Операции объединенных сил" (ООС) на территории Донбасса, ВСУ значительно активизировали боевые действия.

Лукашевич: ВСУ активизировали боевые действия на территории Донбасса


В своем заявлении Лукашевич указал на значительную активизацию вооруженных сил Украины, заключающуюся в неоднократных попытках локальных прорывов под Горловкой и на мариупольском направлении, захвате поселков в "серой" зоне" и продолжающихся обстрелах позиций ополчения республики, а также нанесения ударов по жилым строениям и мирным жителям. Кроме этого он отметил, что в отличии от ВСУ, ополчение ДНР не делает попыток прорыва линии разграничения и не продвигается в зоне демилитаризации, что прописано в Минских соглашениях, которые Киев не собирается соблюдать.


В тоже время в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что в дальнейшем ополчение ДНР будет подавлять все огневые точки украинских силовиков, откуда ведется огонь по жилым кварталам и мирным жителям, сообщил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов. Он добавил, что в последнее время резко возросло количество обстрелов именно жилого сектора ДНР. Также руководство ДНР обратилось к ОБСЕ с просьбой уведомлять о запуске беспилотников миссии, если не хотят попадать под обстрелы с позиций ополчения, так как ВСУ активизировали полеты своих разведывательных БПЛА, в ответ на это было принято решение об усилении ПВО республики.

Использованы фотографии: http://glavred.info/
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Комментарии 5

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:44
    Ожидаемо. Даже не очень то интенсифицировались. ВСУ-шники. Ну и, инфа была, ответка прилетела неослабая по ним.
    Горный стрелок
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:48
      Лукашевич

      А вот БПЛА ОБСЕ чуть не получил от нашей "Осы".
      Владыка Ситх
    2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 17:06
      Вспоминаются слова ВВП, сказанные в 2014 году: "Пусть только попробуют..". Четыре года уже не только пробуют, а вовсю кошмарят жителей Донбасса.
      Что поделать, такие нынче времена и такие руками водители, эхх..
      Донской
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:00
    активизацию вооруженных сил Украины, заключающуюся в неоднократных попытках локальных прорывов под Горловкой и на мариупольском направлении, захвате поселков в "серой" зоне"
     Понадкусывают, гады..
    parusnik
  3. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:03
    А у на азербайджанец , пындоса отметелил !
    https://ru.delfi.lt/news/crime/v-centre-kaunasa-g
    razhdane-azerbajdzhana-napali-na-amerikanskogo-vo
    ennogo.d?id=78320567
    ФЕОДОР
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