Главы стран НАТО с детской наивностью твердят, что учения и усиление контингента альянса у российских границ не должны волновать и настораживать Россию. Однако, если почитать СМИ стран НАТО, то эксперты и журналисты не сходятся во мнении с властями.В Норвегии в крупном издании Aftenposten вышла статья под названием "НАТО и Норвегия во время Чемпионата мира по футболу проводят учения поблизости от России". В ней эксперт по России Юлия Вильхельмсен из Норвежского института внешней политики NUPI отвечает на вопрос журналиста о том, является ли провокацией со стороны Запада проведение в странах Прибалтики учений "Удар сабли-2018" (Saber Strike) во время мундиаля в России., — ответила на этот вопрос Юлия Вильхельмсен. Как можно провокацию истолковать в каком-то другом ключе, Юлия, к сожалению, не пояснила. На Западе привыкли выдавать черное за белое и использовать политику двойных стандартов. Но если бы во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году российский флот провел учения например в Черном море, вряд ли европейцы были бы рады.Кроме того, коллега Юлии - Якуб М. Годзимирский считает, что цель учений — показать русским, что к этому региону относятся серьёзно. Также он связывает это с тем, что "после Сочи (олимпиады в 2014 году) Россия аннексировала Крым". Эксперт наверно не может себе представить, что жители Крыма захотели вернуться в состав страны, которая в состоянии организовать такую великолепную олимпиаду, и выйти из страны, которая способна только на подставные убийства и майдан. Неудивительно, если некоторые части Прибалтики захотят в состав России после такого великолепно чемпионата мира по футболу.Норвегия не остановилась только на участии её военнослужащих в маневрах "Удар сабли". За два дня до старта чемпионата в России, на официальном сайте правительства Норвегии было объявлено об увеличении американских военнослужащих вблизи норвежско-российской границы. Лидер Социалистической левой партии Норвегии и ее спикер по вопросам безопасности Аудун Люсбаккен открыто заявил, что это решение продиктовано американскими интересами и приведет к эскалации ситуации.Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил по этому поводу, что расширение сотрудничества с США идет в соответствии с долгосрочным планом парламента по обороне, который утвержден в 2006 году и оценка его будет произведена только в 2022 году. Так что, изменить сейчас ничего не удастся.