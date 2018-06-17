07:47 17 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Провокация НАТО у границ России

Главы стран НАТО с детской наивностью твердят, что учения и усиление контингента альянса у российских границ не должны волновать и настораживать Россию. Однако, если почитать СМИ стран НАТО, то эксперты и журналисты не сходятся во мнении с властями.

В Норвегии в крупном издании Aftenposten вышла статья под названием "НАТО и Норвегия во время Чемпионата мира по футболу проводят учения поблизости от России". В ней эксперт по России Юлия Вильхельмсен из Норвежского института внешней политики NUPI отвечает на вопрос журналиста о том, является ли провокацией со стороны Запада проведение в странах Прибалтики учений "Удар сабли-2018" (Saber Strike) во время мундиаля в России.

"Нет никаких сомнений в том, что российский взгляд на НАТО сейчас абсолютно параноидален, и что русские истолкуют это как провокацию", — ответила на этот вопрос Юлия Вильхельмсен. Как можно провокацию истолковать в каком-то другом ключе, Юлия, к сожалению, не пояснила. На Западе привыкли выдавать черное за белое и использовать политику двойных стандартов. Но если бы во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году российский флот провел учения например в Черном море, вряд ли европейцы были бы рады.




Кроме того, коллега Юлии - Якуб М. Годзимирский считает, что цель учений — показать русским, что к этому региону относятся серьёзно. Также он связывает это с тем, что "после Сочи (олимпиады в 2014 году) Россия аннексировала Крым". Эксперт наверно не может себе представить, что жители Крыма захотели вернуться в состав страны, которая в состоянии организовать такую великолепную олимпиаду, и выйти из страны, которая способна только на подставные убийства и майдан. Неудивительно, если некоторые части Прибалтики захотят в состав России после такого великолепно чемпионата мира по футболу.

Норвегия не остановилась только на участии её военнослужащих в маневрах "Удар сабли". За два дня до старта чемпионата в России, на официальном сайте правительства Норвегии было объявлено об увеличении американских военнослужащих вблизи норвежско-российской границы. Лидер Социалистической левой партии Норвегии и ее спикер по вопросам безопасности Аудун Люсбаккен открыто заявил, что это решение продиктовано американскими интересами и приведет к эскалации ситуации.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил по этому поводу, что расширение сотрудничества с США идет в соответствии с долгосрочным планом парламента по обороне, который утвержден в 2006 году и оценка его будет произведена только в 2022 году. Так что, изменить сейчас ничего не удастся.


11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 05:58
    Когда НАТО проводят учения возле российских границ нужно изредка "баловаться" имеющимися средствами РЭБ, внося в учения коррективы. Пусть тренируются на...
    ROSS 42
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:34
      Эти учени неспроста, что то задумали янки ..Или бандеровцы рванут на прорыв,либо Сирию бомбить начнут.А скоре всего и то и это одновременно!
      DRA-75
  2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:01
    Ну,черти,достали!!!дайте хоть футбол посмотреть!!!ладно?!? drinks
    Фил77
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:01
    Не пора ли под Мурманском или в Псковской области организовать что то подобное..Да,"некоторые части Прибалтики захотят в состав России после такого великолепно чемпионата мира по футболу"...А ОНО нам надо?,
    210окв
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:15
      Цитата: 210окв
      Не пора ли под Мурманском или в Псковской области организовать что то подобное..Да,"некоторые части Прибалтики захотят в состав России после такого великолепно чемпионата мира по футболу"...А ОНО нам надо?,

      Да,абсолютно,нет!!!кормить их блаженных?!! am
      Фил77
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:26
      Цитата: 210окв
      Не пора ли под Мурманском или в Псковской области организовать что то подобное.,
      Ну да, ну да!Давно пора!!!!!Правда, разговоры о непонятливых , ошибающихся и параноидальных русских превратятся в громкие вопли тогда!!!!
      Reptiloid
  4. Vard Сегодня, 06:16
    Предлагая сделать вдоль границы рокадную дорогу и раз в неделю гонять по ней колонну танков... машин на сто... Представляется что эффект будет поразителен...
    Vard
  5. AUL (Александр) Сегодня, 06:17
    А в чем новость? Или надо писать о каждом журналистском высере с запада? Так интернета не хватит, там таких экспертов много! Уважаемая редакция, неужели нет более достойных для опубликования материалов?
    AUL
  6. лысова (владимир) Сегодня, 06:21
    Пускай футбол идёт своим чередом. А что мешает нам, провести учения, напротив Норвегии, на Балтике. Ну вот хотят напряга. Даже просто протащить ненужную баржу с контейнерами, но официально заявить об учении и пусках. Пускай гадают.
    лысова
  7. sib.ataman Сегодня, 06:23
    Цитата: Фил77
    Цитата: 210окв
    Не пора ли под Мурманском или в Псковской области организовать что то подобное..Да,"некоторые части Прибалтики захотят в состав России после такого великолепно чемпионата мира по футболу"...А ОНО нам надо?,

    Да,абсолютно,нет!!!кормить их блаженных?!! am


    Они и так сидят на шее у РФ, получая от неё все энергоносители! Ещё и и в карман ей гадят в знак чрезмерной благодарности!
    sib.ataman
  8. vonWolfenstein (Рузматов Руслан) Сегодня, 06:27
    Играют на нервах, как на скрипке. Зато при проведении РФ учений на своей территории, визжат как недорезанные порося. Маловероятно, что НАТО решится на откровенную интервенцию, угроза извне всегда сплачивала русский народ,но постоянные провокации могут вызвать раскол самого российского общества на "милитаристов-патриотов", с понятием о четком внешнем враге, являющегося первопричиной всего зла, и "гражданских патриотов" уверенных в том что первопричина всех бед- проворовавшаяся власть, заботящаяся только об интересах олигархов. Доводов и аргументов полно и стой и с другой стороны. Вся соль в том, что результаты этой борьбы мы увидим будучи стариками, и достанется это нашим детям. Противоречия будут накапливаться, искусственно (и не только) подогреваться, и "выстрелят" лет так через 20. С эпохи застоя до 1991 г. прошло не так уж и много лет. США как государство существуют с 1776 года без изменения государственного строя,а в России строй менялся 2 раза. Причем СССР просуществовал 70 лет. Работа по развалу страны идет планомерно и поступательно и без правильной идеологической политики руководства РФ, подтверждаемой реальными делами (благосостоянием народа) она даст свои гибельные плоды.
    vonWolfenstein
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 07:12
    Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил по этому поводу, что расширение сотрудничества с США идет в соответствии с долгосрочным планом парламента по обороне, который утвержден в 2006 году и оценка его будет произведена только в 2022 году.

    нагибаться в долгую собрались... растягивают удовольствие... laughing
    Masya Masya
  10. kartalovkolya Сегодня, 07:40
    Все действия наших западных партнеров (читай потенциальных противников) чётко говорят о том,что у них снова "зачесалось" в одном месте и чтобы утихомирить этот зуд эдак лет на 50, они желают получить по наглой морде,ну что же за нами "не заржавеет"!
    kartalovkolya
Картина дня