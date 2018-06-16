20:09 16 июня
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ДНР: Киевские силовики испытали под Горловкой американский комплекс разведки "Рембасс-2"

Оперативное командование вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики заявило, что ВСУ при обстреле поселка Зайцево провели испытания комплекса американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2".

ДНР: Киевские силовики испытали под Горловкой американский комплекс разведки "Рембасс-2"


Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов сообщил, что во время обстрела поселка Зайцево украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса "Рембасс-2", который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, вооружение и военную технику до 350 м. Безсонов отметил, что, по предварительной информации, один такой прибор был уничтожен, но более полных данных представлено не было.


Система «Рембасс» третьего поколения - «Рембасс-2» принята на вооружение в конце 1990-х годов. Станция обработки автоматически отображает основные параметры и характеристики объектов на фоне электронной карты местности, обновляет базу данных вскрытых объектов в наблюдаемом районе. Кроме того, она по команде оператора преобразует полученные данные в формализованное сообщение об изменениях оперативной обстановки. Для передачи информации могут использоваться как обычные, так и спутниковые каналы радиосвязи.

Разведывательно-сигнализационный прибор (РСП) предназначен для раннего обнаружения, определения местоположения и идентификации наземных подвижных объектов и целей, в первую очередь мобильных пусковых установок оперативно-тактических ракет, зенитных ракетных комплексов и боевых машин.

В комплект каждой системы входят РСП пяти типов, в том числе: сейсмоакустические, магнитные, сейсмические, инфракрасные, балансные кабельные, а также радиотехнические и обрывные. Датчики системы могут быть дополнены магнитными и инфракрасными РСП, позволяющими расширить возможности системы и получать также дополнительную информацию.

Использованы фотографии: http://pentagonus.ru/
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Комментарии 21

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  1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:49
    Киевские силовики испытали под Горловкой американский комплекс разведки "Рембасс-2" Для этого вы америкосам и нужны. fool Будут и дальше мужественно бороться с Россией до последнего украинца. yes
    Теренин
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:07
      Как бы это горько не звучало , но любой вооружённый конфликт это ещё и полигон для испытания и боевой обкатки разного рода изысков : оружейных , технических и т.д.
      bouncyhunter
      1. шура матросов (Александр) Сегодня, 18:13
        Именно так. И не играет роли чья техника на чьей стороне пользуется. Война - лучший полигон проверить свои наработки и возможности оппонентов. Уверен, российские наработки так же обкатываются в Донбассе.
        шура матросов
      2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 18:22
        Приветик, Паша! love
        Цитата: bouncyhunter
        любой вооружённый конфликт это ещё и полигон для испытания и боевой обкатки разного рода изысков : оружейных , технических и т.д.

        так они этих полигонов по миру насоздавали... ешь твою меть... am куда ни плюнь везде полосатые...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:27
          Привет , Мариша ! love Неплохо матрасы устроились : и деньжата на войнушке рубят , и технику новую обкатывают . Бизьнесьмены , штык им в кадык ! negative
          bouncyhunter
          1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 18:52
            ещё и обижаются, что мы им имидж портим... сами на всё горазды... wink
            Masya Masya
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:56
              Уж как они сами себе имидж портят - тут никакая помощь не нужна . А обижаются - да на здоровье . С обиженными всякие бяки имеют свойство случаться . wassat
              bouncyhunter
              1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 19:02
                Цитата: bouncyhunter
                С обиженными всякие бяки имеют свойство случаться .

                Пусть наберут в рот отходы жизнеобеспечения и плюнут в нас... прости меня господи... feel
                Masya Masya
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:05
                  А чего ты извиняешься ? what Разве матрасы этим давным-давно не занимаются , да ещё и всех своих шавок подключили ? yes
                  bouncyhunter
        2. MPN (Павел) Сегодня, 18:28
          Цитата: Masya Masya
          так они этих полигонов по миру насоздавали... ешь твою меть...

          Мало создали, не все у них получается..., то одно не идет то другое.. Надо еще столько же... laughing
          MPN
  2. venik (Владимир) Сегодня, 17:49
    "....по предварительной информации, один такой прибор был уничтожен, но более полных данных представлено не было......"
    =========
    Жаль, что уничтожен! request .... А не ЗАХВАЧЕН!!! Наверное, интересно было бы в нём "покопаться"...... recourse
    venik
  3. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 17:51
    А в фильме Крым , не её аналог российский был показан ? Когда снайперов обнаружили .
    ФЕОДОР
  4. polpot (Andru) Сегодня, 18:10
    Я думаю что тот который "уничтожен" наши уже хорошо изучили а потгм уничтожили
    polpot
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 20:07
      Зачем уничтожили если изучили? Использовать нельзя?
      Чича сквад
  5. Fitter65 Сегодня, 18:18
    ...провозглашенной Донецкой народной республики...

    А не которое время назад все СМИ обязательно писали- САМОпровозглашённые. Хотя с другой стороны очень большое количество государств самопровозглашённые, возьмём хотя бы РСФСР, потом СССР, потом РФ, их ни кто из зарубежных правительств своим указом не создал, не провозглашал что отныне и далее на данной территории будет такая страна,сами создали, сами провозгласили :"МЫ ЕСТЬ НА ЭТОЙ КАРТЕ МИРА!!!". Хотя есть и самовозопившие, типа майдаунной Украины.
    Fitter65
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:11
      Вот это да!!!! Оказывается, Гитлера победили ополченцы!!! И в каком городе пойдёт встреча Большой тройки? wink
      sabakina
  6. уже москвич (димон) Сегодня, 18:26
    Рембасс - звучит как эстонский Рембо...
    уже москвич
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 18:34
      Слээттуующщая осттаааананновка О! Та воттт онна

      laughing hi
      Ванёк
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 19:28
        love
        Цитата: Ванёк
        Слээттуующщая осттаааананновка О! Та воттт онна

        ттта! промчалась... опппозтттали... laughing
        Masya Masya
  7. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:33
    у нас ничего подобного нет, или я ошибаюсь?
    _Ugene_
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 19:14
      Цитата: _Ugene_
      у нас ничего подобного нет,

      1К119"Реалия-1/10", 1К144 - это так, навскидку. Имеется ещё некоторое к-во подобных девайсов. Так что не отстаём. yes
      Paranoid50
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