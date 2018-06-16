ДНР: Киевские силовики испытали под Горловкой американский комплекс разведки "Рембасс-2"

Оперативное командование вооруженных сил провозглашенной Донецкой народной республики заявило, что ВСУ при обстреле поселка Зайцево провели испытания комплекса американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2".Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов сообщил, что во время обстрела поселка Зайцево украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса "Рембасс-2", который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, вооружение и военную технику до 350 м. Безсонов отметил, что, по предварительной информации, один такой прибор был уничтожен, но более полных данных представлено не было.Система «Рембасс» третьего поколения - «Рембасс-2» принята на вооружение в конце 1990-х годов. Станция обработки автоматически отображает основные параметры и характеристики объектов на фоне электронной карты местности, обновляет базу данных вскрытых объектов в наблюдаемом районе. Кроме того, она по команде оператора преобразует полученные данные в формализованное сообщение об изменениях оперативной обстановки. Для передачи информации могут использоваться как обычные, так и спутниковые каналы радиосвязи.Разведывательно-сигнализационный прибор (РСП) предназначен для раннего обнаружения, определения местоположения и идентификации наземных подвижных объектов и целей, в первую очередь мобильных пусковых установок оперативно-тактических ракет, зенитных ракетных комплексов и боевых машин.В комплект каждой системы входят РСП пяти типов, в том числе: сейсмоакустические, магнитные, сейсмические, инфракрасные, балансные кабельные, а также радиотехнические и обрывные. Датчики системы могут быть дополнены магнитными и инфракрасными РСП, позволяющими расширить возможности системы и получать также дополнительную информацию.