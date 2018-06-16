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Комплект АСУ ПВО "Барнаул-Т" получили десантники в Иваново

Согласно сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, соединение ВДВ, дислоцированное в Иваново, получило первый дивизионный комплект автоматизированной системы управления ПВО «Барнаул-Т» для зенитного ракетного полка.

Комплект АСУ ПВО "Барнаул-Т" получили десантники в Иваново


По поступившей информации, в состав комплекта входят новейшие модули разведки, планирования и управления огнем, а также комплекс средств автоматизации действий стрелка-зенитчика (КСАС). Поставки данной системы в остальные части и полки ПВО в составе ВДВ планируются в течении ближайших трех лет.


«Барнаул-Т» — комплекс средств автоматизации (КСА) ПВО и предназначен для организации устойчивого управления зенитными ракетными и зенитными дивизионами, эффективного решения задачи по проведению разведки, организации сопровождения, целенаправления и выдачи конкретных целеуказаний на поражение той или иной цели. Комплекс предназначен для круглогодичной и круглосуточной эксплуатации, при любой погоде и в любых климатических зонах. Он сохраняет работоспособность на высотах до 3000 м над уровнем моря. «Барнаул-Т» позволяет говорить о создании единого радиолокационного поля разведки ЛА противника, которое в минимальные сроки обеспечивает все пусковые установки данными о реальной воздушной обстановке, независимо от функционирования иных разведывательных средств. В зоне ответственности соединения создается единая система целераспределения/целеуказания.

Ранее комплекс монтировался на различной колесно-гусеничной технике, но в данном варианте создан на базе БТР-МДМ «Ракушка» и может десантироваться парашютным способом на системе «Бахча УПД-С» из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России.





Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 18:11
    Поступление новой техники это всегда хорошая новость
    polpot
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:36
      "Барнаул-Т" на базе "Ракушки". Кому интересно ссылка на рлс: https://topwar.ru/68472-radiolokacionnaya-stanciy
      a-1l122-garmon.html
      Аристарх Людвигович
    2. ученый Сегодня, 18:44
      Цитата: polpot
      всегда хорошая новость

      Если при ее разработке учитывали стандартные протоколы обмена информации, базы данных и единое лингвистическое обеспечение с целью создания единого информационного поля в системе АСУ ВВС и ПВО. По крайне мере лет 10 назад это была серьезная проблема для предприятий разработчиков АСУ. Каждое из предприятий (Алмаз-Антей, СистемПром, Созвездие и даже белорусский Агат) брали исключительно наиболее удобные для себя стандарты и при интеграции получалось хуже чем "лебедь рак и щука" потому что в сложной обстановке будут своих сбивать, дибо вообще мешать друг другу. Ни о какой третичной обработки и речи не могло идти.
      ученый
  2. san4es Сегодня, 18:46
    hi Зенитные подразделения ВДВ провели испытания переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», а также комплекта средств автоматизации ПВО «Барнаул-Т». Благодаря новейшему оборудованию, процесс от обнаружения цели и до ее уничтожения теперь занимает всего несколько секунд. soldier

    25 дек. 2015 г
    san4es
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