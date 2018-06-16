Комплект АСУ ПВО "Барнаул-Т" получили десантники в Иваново

Согласно сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, соединение ВДВ, дислоцированное в Иваново, получило первый дивизионный комплект автоматизированной системы управления ПВО «Барнаул-Т» для зенитного ракетного полка.По поступившей информации, в состав комплекта входят новейшие модули разведки, планирования и управления огнем, а также комплекс средств автоматизации действий стрелка-зенитчика (КСАС). Поставки данной системы в остальные части и полки ПВО в составе ВДВ планируются в течении ближайших трех лет.«Барнаул-Т» — комплекс средств автоматизации (КСА) ПВО и предназначен для организации устойчивого управления зенитными ракетными и зенитными дивизионами, эффективного решения задачи по проведению разведки, организации сопровождения, целенаправления и выдачи конкретных целеуказаний на поражение той или иной цели. Комплекс предназначен для круглогодичной и круглосуточной эксплуатации, при любой погоде и в любых климатических зонах. Он сохраняет работоспособность на высотах до 3000 м над уровнем моря. «Барнаул-Т» позволяет говорить о создании единого радиолокационного поля разведки ЛА противника, которое в минимальные сроки обеспечивает все пусковые установки данными о реальной воздушной обстановке, независимо от функционирования иных разведывательных средств. В зоне ответственности соединения создается единая система целераспределения/целеуказания.Ранее комплекс монтировался на различной колесно-гусеничной технике, но в данном варианте создан на базе БТР-МДМ «Ракушка» и может десантироваться парашютным способом на системе «Бахча УПД-С» из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России.