22:51 16 июня
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Хезер Науэрт обвинила Россию в стрельбе на территории Донбасса

Госдеп США обвинил Россию в открытии огня в воздух на территории Донбасса. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что якобы российские военнослужащие открыли «предупредительную стрельбу» близ села Пикузы в Донбассе.

Хезер Науэрт обвинила Россию в стрельбе на территории Донбасса


Науэрт на своей странице в Twitter сделала репост отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. В данной записи сообщалось, что 14 июня 2018 года представители ОБСЕ в количестве шести человек на двух БТР в районе села Пикузы в 23 от Мариуполя столкнулись с двумя вооруженными людьми, которые вели огонь в воздух из автоматов Калашникова. Представительница Госдепа заявила, что это были "российские военнослужащие", ведущие предупредительный огонь. Она предупредила Россию об ответственности за ранение и гибель сотрудников ОБСЕ на территории Донбасса и заявила, что та должна прекратить свое поведение.


Кроме своего голословного заявления, представитель Госдепа не привела никаких доказательств того, что стреляющие в воздух вооруженные участники инцидента каким-либо образом связаны с Россией.

Представители США и ранее неоднократно обвиняли Россию в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, а также нападения на Украину, но ни разу не смогли представить ни одного доказательства этого. Российская Федерация в ответ неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 49

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 20:17
    Ну да мы еще Христа распяли и на Хиросиму бомбу сбросили
    polpot
    1. собаковод Сегодня, 20:21
      Вся политика США в отношении других стран, построена на провокациях.
      собаковод
      1. Черный_Ватник Сегодня, 21:22
        Никакие провокации не имели бы должной отдачи, если бы у "провоцируемых" детишки учились дома, а не по заграницам. Это я про наш случай.
        Черный_Ватник
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 21:34
          Если матрасы открыли рот и "обеспокоились", значит бандеры нормально схлопотали.
          maxim947
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:29
      ...представитель Госдепа не привела никаких доказательств того, что стреляющие в воздух вооруженные участники инцидента каким-либо образом связаны с Россией...

      "Вооруженные участники" были зелёными - это точно русские laughing
      Андрей К
    3. alfa19638 (Владимир) Сегодня, 20:30
      и все в это поверят потому что питаются объедками со штатовского стола
      alfa19638
    4. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 22:38
      Басурмане есть басурмане, думаю на Кавказскую свадьбу попали и в штаны сразу наложили.
      лаврентий павлович
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:22
    Науэрт на своей странице в Twitter сделала репост отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. В данной записи сообщалось, что 14 июня 2018 года представители ОБСЕ в количестве шести человек на двух БТР в районе села Пикузы в 23 от Мариуполя столкнулись с двумя вооруженными людьми, которые вели огонь в воздух из автоматов Калашникова. Представительница Госдепа заявила, что это были "российские военнослужащие", ведущие предупредительный огонь.

    А эту говорящую бестолковую голову ГосДепа не смущает тот факт что дело происходило на территории , подконтрольной ВСУ ? Или как всегда : пукнуть в муку и поднять пыль ? fool
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 20:33
      Цитата: bouncyhunter
      А эту говорящую бестолковую голову ГосДепа

      Паша, сколько я по фильмам знаю, женские рты там в сша не для выражения мыслей предназначены...:)) Вот и получается пукать, для пыли... wink
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:40
        Ну да , вспомнить Монику Левински ... lol
        bouncyhunter
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:06
          Там бесполезно , что то доказывать , все определено за ранее , надо ставить в игнор...
          cniza
  3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:22
    Во первых не какие-то "пикузы", а Коминтерново, во вторых, где блин доказательства? Какая в заднице Россия? Четыре года эти мутанты утверждают что у нас войска РФ, но за это время НИ ОДНОГО доказательства не было предоставлено.
    Достали эти американские черти проклятые.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:27
      Жора , привет ! hi Так эта Науэрт ваапще в географии не сильна , как я понял (смотри мой пост выше) . wassat
      bouncyhunter
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:32
        Паша, ты же знаешь, что у американцев умом блистать не принято
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:35
          Женька Псаки хоть и "чушь прекрасную несла" , но её Мэт Ли классно в ступор загонял своими каверзными вопросами . А эта сызма просто нагло игнорирует вопросы и переводит стрелки . sad
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 20:41
            Мэт Ли бесподобен! Кстати, что-то давно его не видно
            pvv113
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:45
              Может , убрали его из аккредитованных журналистов как "неугодного" ? В "светоче мировой дерьмократии" такое возможно .
              bouncyhunter
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 21:05
                Вполне возможно. Не вписывается товарищ Мэт в общую картину дерьмокрадов
                pvv113
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:32
                  Да нет , всё с Мэтом в порядке : ниже коллега dmitry_den даже ссылку на твиттер выложил . good
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 21:46
                    В твиттере - это понятно. В СМИ его не видно и не слышно.
                    pvv113
      2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 20:37
        Привет, Паша! hi

        Эти американцы достали уже, они НИ В ЧЕМ не сильны, ни в чем не разбираются, уже никаких нервов не хватает, когда читаешь от них новости. Бред сивой кобылы.
        Самое интересное, до сих пор еще находится целевая аудитория, такие же тупые.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:39
          Если кто-то постоянно порет чушь - значит , это кому-то надо . wink
          bouncyhunter
          1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 21:12
            матрасы пороли чушь. Чушь визжала и вырывалась... laughing
            Masya Masya
        2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 20:46
          извините конечно love нервы поберегите... штаты гадили, гадят и будут гадить... нам остается- холодный ум, горячее сердце!!!
          Masya Masya
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 20:27
    14 июня у нас есть какой нибудь праздник? Может день рождения чей...
    Опер
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 20:33
      Мой... Хороший денек...
      Shahno
  5. kventinasd (Олег) Сегодня, 20:34
    Короче ПНХезер !!! sad
    kventinasd
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 20:36
    Стреляли... laughing
    Представительница Госдепа заявила, что это были "российские военнослужащие", ведущие предупредительный огонь. Она предупредила Россию об ответственности за ранение и гибель сотрудников ОБСЕ

    ну то, что Россиявиновата сомнений-то давно нет... "предупредительный" от "на поражение" не отличает? хотя, о чем это я... recourse
    Masya Masya
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 20:50
    Мне вот интересно: а если где-нибудь в центральной африке пара негров в камуфляже будет размахивать "калашниковыми", эта хезер или как её там, снова потребует от России "прекратить"? Молчала бы уж, ТП...
    Стройбат запаса
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:57
      Иван hi О чём речь - уже и доказуха имеется :

      wassat
      bouncyhunter
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 21:13
        Павел, hi Совесть есть у Вас? Почто секреты разбазариваете? Ась? Думаете, так просто рязанского паренька так "затонировать" для ночных операций? А Вы аж двоих сдали, как стеклотару! Ай-яй-яй! laughing
        Стройбат запаса
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:29
          Так эти парни уже давно расшифрованы , потому и можно смело фото выкладывать . А "сурпрызов" для матрасов у нас хватит . wink lol
          bouncyhunter
  8. лысова (владимир) Сегодня, 20:54
    Похоже она не только ГМО пережрала.
    лысова
  9. dmitry_den (Дмитрий Донской) Сегодня, 21:02
    Цитата: pvv113
    Мэт Ли бесподобен! Кстати, что-то давно его не видно



    судя по твиттеру работает

    https://twitter.com/apdiplowriter
    dmitry_den
  10. dmitry_den (Дмитрий Донской) Сегодня, 21:06
    "заявила, что якобы российские военнослужащие открыли «предупредительную стрельбу»"

    когда якобы кажется креститься нужно, а то ненароком белочка проскочит во время брифинга госдепа США
    dmitry_den
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 21:15
      Белочка, устаревший вариант... они покемонов ловят... laughing
      Masya Masya
  11. perepilka (Владимир) Сегодня, 21:21
    Пусть в самих штатах пошуршит среди владельцев оружия, столько "российских военнослужащих" найдёт.
    Ну, в общем США уже оккупированы, Хезер, сдавайся! wassat
    perepilka
  12. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 21:27
    Так все действия Фашингтона напоминают классическую ситуацию -«Карфаген должен быть разрушен!» (Carthago delenda est) — известное латинское крылатое выражение, сказанное римским сенатором Катоном и означающее настойчивый призыв к борьбе с врагом или препятствием. В более широком смысле — постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от общей тематики обсуждения.
    И для этого им не нужно каких либо фактов для обвинения Росссии в яко бы совершенных преступлениях...
    wandlitz
    1. Pollux (Сергей) Сегодня, 21:49
      Цитата: wandlitz
      Так все действия Фашингтона напоминают классическую ситуацию -«Карфаген должен быть разрушен!»

      Цитата: wandlitz
      И для этого им не нужно каких либо фактов для обвинения Росссии в яко бы совершенных преступлениях...

      Вы неверно проводите исторические параллели. В данном случае Карфаген - это Вашингтон, а Рим - это Москва.
      Pollux
  13. Vard Сегодня, 21:36
    Я одно не понятно понимаю... Нам уже все что можно и не можно прилетело... Так почему бы не начать отрабатывать все эти плюхи...
    Vard
  14. Per se. (Сергей) Сегодня, 21:55
    Представители США и ранее неоднократно обвиняли Россию в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса
    Разве не США организовали антиконституционный переворот на Украине? Проблема в том, что наши власти признали фарс с "выборами", что провела хунта, не признав выбор народов Донбасса.
    Per se.
  15. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 21:58
    Это не Хизер на фото. Это Кэмерон Диаз. Как можно на неё обижаться? request request
    Плотник 2329
  16. alex007i (Александр) Сегодня, 22:02
    Перевербовать бы её с такими то губёшками,вполне себе Науерт.
    На актриссу,кстати,похожа на какую то.
    alex007i
  17. Воронок (Алексей ) Сегодня, 22:03
    Дура баба. Просто дура.
    Воронок
  18. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 22:16
    Это даже не идиотизм, а что-то совсем
    Beltasir Matyagu
  19. Керенский (Кирилл) Сегодня, 22:33
    Ну допустим она права. Тогда что это происходит?! На территории подконтрольной ВСУ, из кустов вылезают двое русских и выстрелами в воздух отгоняют два БТРа! Если бы мы такое написали, то все бросились бы опровергать, но "представителю"-то верить надо!!!
    Керенский
  20. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 22:34
    В данной записи сообщалось, что 14 июня 2018 года представители ОБСЕ в количестве шести человек на двух БТР в районе села Пикузы в 23 от Мариуполя столкнулись с двумя вооруженными людьми, которые вели огонь в воздух из автоматов Калашникова. ...
    Она предупредила Россию об ответственности за ранение и гибель сотрудников ОБСЕ на территории Донбасса и заявила, что та должна прекратить свое поведение.

    я не понял ОБСЕшники литали як карлсОны??!!!
    если огонь велся в воздух то как в них попали?!!!!
    Василенко Владимир
  21. PValery53 (PValery53) Сегодня, 22:36
    "Хезер Науэрт обвинила Россию в стрельбе на территории Донбасса"
    - "Обвиняльщиков России" поразвелось на западе - один на другом сидит и третьим погоняет. И цена им в базарный день - "руб - штучка, два - кучка". Уж не срамились бы!
    PValery53
  22. SCHMEL (Не в службу...) Сегодня, 22:48
    «предупредительную стрельбу» близ села Пикузы
    Опять Хезер попутала. Говорил же ей: -учи русский, а то так дурой и останешься lol
    SCHMEL
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