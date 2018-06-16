"Хезер Науэрт обвинила Россию в стрельбе на территории Донбасса"

Госдеп США обвинил Россию в открытии огня в воздух на территории Донбасса. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что якобы российские военнослужащие открыли «предупредительную стрельбу» близ села Пикузы в Донбассе.Науэрт на своей странице в Twitter сделала репост отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. В данной записи сообщалось, что 14 июня 2018 года представители ОБСЕ в количестве шести человек на двух БТР в районе села Пикузы в 23 от Мариуполя столкнулись с двумя вооруженными людьми, которые вели огонь в воздух из автоматов Калашникова. Представительница Госдепа заявила, что это были "российские военнослужащие", ведущие предупредительный огонь. Она предупредила Россию об ответственности за ранение и гибель сотрудников ОБСЕ на территории Донбасса и заявила, что та должна прекратить свое поведение.Кроме своего голословного заявления, представитель Госдепа не привела никаких доказательств того, что стреляющие в воздух вооруженные участники инцидента каким-либо образом связаны с Россией.Представители США и ранее неоднократно обвиняли Россию в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, а также нападения на Украину, но ни разу не смогли представить ни одного доказательства этого. Российская Федерация в ответ неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.